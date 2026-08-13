Противник номер 1 на Кремъл: Гласът ми няма да бъде заглушен

Лидерът на единствената антивоенна партия, регистрирана в Русия, заяви, че ще остане в родината си и ще продължи да се бори за промяна въпреки засиления натиск, оказван от властите, довел до изключването на политическата формация от предстоящите парламентарни избори, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Върховният съд на Русия в понеделник разпореди учредената в постсъветския период либерална партия „Яблоко“ да не бъде допускана до участие в насрочения за септември вот. Лидерът ѝ Николай Рибаков заяви пред Ройтерс, че това решение показва опасенията на властите, че отправеният от него призив за прекратяване на продължаващата повече от четири години война в Украйна намира отглас сред избирателите.

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„За нас наличната в момента подкрепа на хората, която е напълно очевидна и не може да се скрие, е далеч по-важна от съдебното решение“, каза Рибаков в интервю, дадено в централата „Яблоко“ в Москва. Той припомни как след произнасянето на присъдата стотици поддръжници на партията му са излезли по улиците и са скандирали „Срам!“ достатъчно силно, за да се чуят възгласите им в съда.

„Яблоко“ разполага само с няколко места в областни законодателни органи и няма депутати в Държавната дума, долната камара на парламента, която се контролира от подкрепяната от Путин партия „Единна Русия“.

На изборите през септември ще се гласува за членове на 450-местната Държавна дума.

„Единна Русия“ почти със сигурност ще запази доминиращата си позиция, въпреки че Рибаков заяви, че „Яблоко“ би се оказала по-силен от очакваното конкурент, ако ѝ бъде позволено да се включи в изборите.

„Яблоко“ обжалва решението на Върховния съд по съдебен иск, в който наред с други обвинения се твърди, че партията е получила недекларирана подкрепа за предизборната си кампания от западни спонсори. „Яблоко“ отрича да е получавала пари от чужбина.

„Казвам на всички, че това е само началото, защото много хора започнаха да обръщат внимание“, каза Рибаков в офиса си, където е поставен плакат с надпис: „Хора, не се убивайте взаимно“.

„Едно от нещата, които властите много биха искали е хората да се обезверят, да стигнат до извода, че са сами и че около тях няма никой, който да мисли по същия начин като тях“, добави Рибаков.

Четиресет и седем годишният ветеран от опозицията заяви, че няма намерение да напуска Русия въпреки строгите закони за цензурата и другите военновременни законодателни мерки, които са принудили много опозиционни фигури и активисти да избягат или да рискуват да бъдат преследвани за изразяване на антивоенни възгледи или заради други форми на несъгласие.

„Аз съм в Русия и ще остана в Русия“, подчерта Рибаков, който носеше значка с гълъб на мира на ревера си. „Да се промени случващото се в Русия, да се промени политическата ситуация в Русия е възможно, само ако се намираш в самата страна“. добави той.

Трудно е да се оцени колко е голяма обществената опозиция срещу войната заради строгия контрол, упражняван върху дисидентите, отбелязва Ройтерс. Но според едно социологическо изследване делът на руснаците, които заявяват, че подкрепят действията на въоръжените си сили в Украйна, през юли е спаднал до 66% – най-ниското ниво от февруари 2022 г. Данните са на „Левада Център“, неправителствена организация за проучвания на общественото мнение, която фигурира в списъка на Москва с чуждестранни агенти.

Рибаков отбеляза, че кратката предизборна програма на „Яблоко“, призоваваща за мир и просперираща демократична Русия, е „привлякла много нови поддръжници, което показва, че значителна част от руското общество иска войната да приключи“.

„Можете да не допускате „Яблоко“ на определени места, можете да използвате различни методи на принуда срещу членовете на нашата партия и срещу партийните ни лидери, но нищо не можете да направите срещу тези милиони хора, които мислят по същия начин като нас“, каза в Рибаков.