Противник номер 1 на Кремъл: Гласът ми няма да бъде заглушен

Лидерът на единствената антивоенна партия, регистрирана в Русия, заяви, че ще остане в родината си и ще продължи да се бори за промяна въпреки засиления натиск, оказван от властите, довел до изключването на политическата формация от предстоящите парламентарни избори, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Върховният съд на Русия в понеделник разпореди учредената в постсъветския период либерална партия „Яблоко“ да не бъде допускана до участие в насрочения за септември вот. Лидерът ѝ Николай Рибаков заяви пред Ройтерс, че това решение показва опасенията на властите, че отправеният от него призив за прекратяване на продължаващата повече от четири години война в Украйна намира отглас сред избирателите.
„За нас наличната в момента подкрепа на хората, която е напълно очевидна и не може да се скрие, е далеч по-важна от съдебното решение“, каза Рибаков в интервю, дадено в централата „Яблоко“ в Москва. Той припомни как след произнасянето на присъдата стотици поддръжници на партията му са излезли по улиците и са скандирали „Срам!“ достатъчно силно, за да се чуят възгласите им в съда.
„Яблоко“ разполага само с няколко места в областни законодателни органи и няма депутати в Държавната дума, долната камара на парламента, която се контролира от подкрепяната от Путин партия „Единна Русия“.
На изборите през септември ще се гласува за членове на 450-местната Държавна дума.
„Единна Русия“ почти със сигурност ще запази доминиращата си позиция, въпреки че Рибаков заяви, че „Яблоко“ би се оказала по-силен от очакваното конкурент, ако ѝ бъде позволено да се включи в изборите.
„Яблоко“ обжалва решението на Върховния съд по съдебен иск, в който наред с други обвинения се твърди, че партията е получила недекларирана подкрепа за предизборната си кампания от западни спонсори. „Яблоко“ отрича да е получавала пари от чужбина.
„Казвам на всички, че това е само началото, защото много хора започнаха да обръщат внимание“, каза Рибаков в офиса си, където е поставен плакат с надпис: „Хора, не се убивайте взаимно“.
„Едно от нещата, които властите много биха искали е хората да се обезверят, да стигнат до извода, че са сами и че около тях няма никой, който да мисли по същия начин като тях“, добави Рибаков.
Четиресет и седем годишният ветеран от опозицията заяви, че няма намерение да напуска Русия въпреки строгите закони за цензурата и другите военновременни законодателни мерки, които са принудили много опозиционни фигури и активисти да избягат или да рискуват да бъдат преследвани за изразяване на антивоенни възгледи или заради други форми на несъгласие.
„Аз съм в Русия и ще остана в Русия“, подчерта Рибаков, който носеше значка с гълъб на мира на ревера си. „Да се промени случващото се в Русия, да се промени политическата ситуация в Русия е възможно, само ако се намираш в самата страна“. добави той.
Трудно е да се оцени колко е голяма обществената опозиция срещу войната заради строгия контрол, упражняван върху дисидентите, отбелязва Ройтерс. Но според едно социологическо изследване делът на руснаците, които заявяват, че подкрепят действията на въоръжените си сили в Украйна, през юли е спаднал до 66% – най-ниското ниво от февруари 2022 г. Данните са на „Левада Център“, неправителствена организация за проучвания на общественото мнение, която фигурира в списъка на Москва с чуждестранни агенти.
Рибаков отбеляза, че кратката предизборна програма на „Яблоко“, призоваваща за мир и просперираща демократична Русия, е „привлякла много нови поддръжници, което показва, че значителна част от руското общество иска войната да приключи“.
„Можете да не допускате „Яблоко“ на определени места, можете да използвате различни методи на принуда срещу членовете на нашата партия и срещу партийните ни лидери, но нищо не можете да направите срещу тези милиони хора, които мислят по същия начин като нас“, каза в Рибаков.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
23:10 13.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Мишок номер 1
23:15 13.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Лопата Орешник
Коментиран от #13
23:16 13.08.2026
7 цензура
Коментиран от #17
23:16 13.08.2026
8 м даааа
Коментиран от #14
23:17 13.08.2026
9 Монголския
2 Фюрера ПЕ дали и монголяк фашагите РОБИ
Хихихи
Коментиран от #12, #16
23:17 13.08.2026
10 Борец
Коментиран от #22
23:17 13.08.2026
11 Леле ,
23:18 13.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Цък
До коментар #6 от "Лопата Орешник":Напротив руснаците искат да почне да се воюва истински. Да си чел за унищожени ЖП линии. Доставките от Европа си вървят без проблем. Путин отидели си войната ще стане страшна и може да намажат балтийските републики, Полша и Румъния . От тези държави се водат военни действия спрямо Русия
Коментиран от #15
23:21 13.08.2026
14 Кримчанин
До коментар #8 от "м даааа":Всички в Крим искаме да ни пуснат тока, водата, нета, бензина, храната, туристите, работата.
Нали Крим е руски?
Коментиран от #19, #29
23:21 13.08.2026
15 Никой не напада НАТО.
До коментар #13 от "Цък":Умира веднага.
23:21 13.08.2026
16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #9 от "Монголския":Марк Твен - велик американски писател:"Никога не спорете с и di oti, те първо ще ви свалят на нивото Си, а после ще ви разбият с опита Си. "Хахахвхах
Няма да споря с тебе, хахахвх
Коментиран от #25, #27, #30
23:22 13.08.2026
17 За щерката на
До коментар #7 от "цензура":У Йло ли думаш или за БЛОНДИ, отрочето на фашагата чифутляк?!?
23:22 13.08.2026
18 КИБОРГ
23:23 13.08.2026
19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #14 от "Кримчанин":В Крим всичко има, за Пъртък
23:23 13.08.2026
20 Име
23:24 13.08.2026
21 Украйна спря Педофилизацията на Русия
23:25 13.08.2026
22 Анонимен
До коментар #10 от "Борец":От страх пред полиграфа!
Коментиран от #24
23:25 13.08.2026
23 м даааа
До коментар #12 от "Възраждане":за съжаление в кухата ти лейка е компот,иначе нямаше да си п0длога
23:26 13.08.2026
24 Факт
До коментар #22 от "Анонимен":Ако желае можем да напишем есе за него!
23:26 13.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ти бъди национален предател
23:27 13.08.2026
27 ха ха хаааа
До коментар #16 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Въобще си нямаш и на идея , за кого се отнася ..😁
23:27 13.08.2026
28 Хахаха!🎺🥳😀
23:28 13.08.2026
29 Аве мишкар
До коментар #14 от "Кримчанин":всичко което си изброил си го има в РУСКИЯ Крим,стига бълва дезинформация за 2 цента
23:28 13.08.2026
30 мдааааа
До коментар #16 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Той и бай Дончо ви беше велик , но само когато ви изнасяше ..
23:30 13.08.2026
31 Да е само той!
23:30 13.08.2026
32 !!!?
Коментиран от #35
23:31 13.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Да те светна
До коментар #32 от "!!!?":Всички против Русия ще бъдете репресирани до като не скочите от някоя скала!!!
Коментиран от #41, #42
23:33 13.08.2026
36 хех
Коментиран от #44, #47
23:36 13.08.2026
37 Росомаха
Коментиран от #40
23:37 13.08.2026
38 Крим е УКРАИНСКИ, Москал..то же
Факт
Коментиран от #43
23:38 13.08.2026
39 Сарьожът
23:39 13.08.2026
40 м даааа
До коментар #37 от "Росомаха":предателите това заслужават,аз лично бих си поиграл с него по садистично
23:39 13.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 ха ха хаааа
До коментар #35 от "Да те светна":" Докато " не излезете от землянките , нема кой ви помогне ..
23:40 13.08.2026
43 ФАКТ
До коментар #38 от "Крим е УКРАИНСКИ, Москал..то же":е че ще гризнеш дръвцето 🖕
Коментиран от #49
23:41 13.08.2026
44 Сарьожът
До коментар #36 от "хех":В украина и ес даже и не провеждат такива
Коментиран от #46
23:41 13.08.2026
45 Да те светна
До коментар #41 от "!!!?":Скоро ще разбереш,за враговете на Русия няма безопасно място на планетата
23:42 13.08.2026
46 хех
До коментар #44 от "Сарьожът":В Украйна по Конституция не могат да се провеждат избори в момента. Аз съм в ЕС и си гласувам. Даже тази година си избрах руски подлоги да ме управляват.
23:43 13.08.2026
47 Кажи
До коментар #36 от "хех":и за Бойко дет даже умрелите гласуваха за ГРОБ
Коментиран от #50
23:43 13.08.2026
48 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ТЕ ИСКАТ МЪРТЪВ ИЛИ В ЗАТВОРА
.......
НЕ Е КРЕМЪЛ , А ПРОСТО РУСКИЯ НАРОД НЕ ТЕ ОБИЧА :)
23:43 13.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 хех
До коментар #47 от "Кажи":Ти кажи, щом имаш такава информация. Аз нямам. Надявам се си подал сигнал в прокуратурата и ЦИК и си представил доказателства, а не си просто обикновен клеветник!
23:45 13.08.2026
51 ФАКТ
До коментар #49 от "Оди лопай КУ реве":доста ще те боли калната халка,сам си го изпроси
Коментиран от #53
23:47 13.08.2026
52 иван костов
23:47 13.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 ФАКТ
До коментар #53 от "Сякаш ли а те":Ще я проверим тая работа отворко,няма милост за тези които злословят срещу Русия, винаги е било така,така и ще бъде!!!
23:56 13.08.2026
55 ?????
Яблоко безспорно са симпатични със своята интелигенческа инфантилност и вярата им в някакви висши принципи за свобода, равенство, братство, човешки права, екология и т.н.
Само че животът е по-друг и те се оказаха за съжаление в ролята на полезния идиот.
А обявената подкрепа на Зеленски естествено съвсем ги закопа.
00:27 14.08.2026