Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
Противник номер 1 на Кремъл: Гласът ми няма да бъде заглушен
  Тема: Украйна

Противник номер 1 на Кремъл: Гласът ми няма да бъде заглушен

13 Август, 2026 23:09 945 55

  • николай рибаков-
  • яблоко-
  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин

Николай Рибаков отбеляза, че кратката предизборна програма на „Яблоко“, призоваваща за мир и просперираща демократична Русия, е привлякла много нови поддръжници, което показва, че значителна част от руското общество иска войната да приключи

Противник номер 1 на Кремъл: Гласът ми няма да бъде заглушен - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Лидерът на единствената антивоенна партия, регистрирана в Русия, заяви, че ще остане в родината си и ще продължи да се бори за промяна въпреки засиления натиск, оказван от властите, довел до изключването на политическата формация от предстоящите парламентарни избори, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Върховният съд на Русия в понеделник разпореди учредената в постсъветския период либерална партия „Яблоко“ да не бъде допускана до участие в насрочения за септември вот. Лидерът ѝ Николай Рибаков заяви пред Ройтерс, че това решение показва опасенията на властите, че отправеният от него призив за прекратяване на продължаващата повече от четири години война в Украйна намира отглас сред избирателите.

Още новини от Украйна

„За нас наличната в момента подкрепа на хората, която е напълно очевидна и не може да се скрие, е далеч по-важна от съдебното решение“, каза Рибаков в интервю, дадено в централата „Яблоко“ в Москва. Той припомни как след произнасянето на присъдата стотици поддръжници на партията му са излезли по улиците и са скандирали „Срам!“ достатъчно силно, за да се чуят възгласите им в съда.

„Яблоко“ разполага само с няколко места в областни законодателни органи и няма депутати в Държавната дума, долната камара на парламента, която се контролира от подкрепяната от Путин партия „Единна Русия“.

На изборите през септември ще се гласува за членове на 450-местната Държавна дума.

„Единна Русия“ почти със сигурност ще запази доминиращата си позиция, въпреки че Рибаков заяви, че „Яблоко“ би се оказала по-силен от очакваното конкурент, ако ѝ бъде позволено да се включи в изборите.

„Яблоко“ обжалва решението на Върховния съд по съдебен иск, в който наред с други обвинения се твърди, че партията е получила недекларирана подкрепа за предизборната си кампания от западни спонсори. „Яблоко“ отрича да е получавала пари от чужбина.

„Казвам на всички, че това е само началото, защото много хора започнаха да обръщат внимание“, каза Рибаков в офиса си, където е поставен плакат с надпис: „Хора, не се убивайте взаимно“.

„Едно от нещата, които властите много биха искали е хората да се обезверят, да стигнат до извода, че са сами и че около тях няма никой, който да мисли по същия начин като тях“, добави Рибаков.

Четиресет и седем годишният ветеран от опозицията заяви, че няма намерение да напуска Русия въпреки строгите закони за цензурата и другите военновременни законодателни мерки, които са принудили много опозиционни фигури и активисти да избягат или да рискуват да бъдат преследвани за изразяване на антивоенни възгледи или заради други форми на несъгласие.

„Аз съм в Русия и ще остана в Русия“, подчерта Рибаков, който носеше значка с гълъб на мира на ревера си. „Да се промени случващото се в Русия, да се промени политическата ситуация в Русия е възможно, само ако се намираш в самата страна“. добави той.

Трудно е да се оцени колко е голяма обществената опозиция срещу войната заради строгия контрол, упражняван върху дисидентите, отбелязва Ройтерс. Но според едно социологическо изследване делът на руснаците, които заявяват, че подкрепят действията на въоръжените си сили в Украйна, през юли е спаднал до 66% – най-ниското ниво от февруари 2022 г. Данните са на „Левада Център“, неправителствена организация за проучвания на общественото мнение, която фигурира в списъка на Москва с чуждестранни агенти.

Рибаков отбеляза, че кратката предизборна програма на „Яблоко“, призоваваща за мир и просперираща демократична Русия, е „привлякла много нови поддръжници, което показва, че значителна част от руското общество иска войната да приключи“.

„Можете да не допускате „Яблоко“ на определени места, можете да използвате различни методи на принуда срещу членовете на нашата партия и срещу партийните ни лидери, но нищо не можете да направите срещу тези милиони хора, които мислят по същия начин като нас“, каза в Рибаков.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 8 Отговор
    Кой бе!?Тагаренко ли?

    23:10 13.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мишок номер 1

    3 2 Отговор
    Не църкай прекалено силно че току-виж котката не спяла:)

    23:15 13.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Лопата Орешник

    12 6 Отговор
    Не голяма част, а всички в Русия искат войната да приключи! Обаче да приключи с победа! Тоя като говори за мир какво визира?! Избират го примерно и на другия ден сгъва байряка, връща всичко на 404 и позволява на ОТАН да ги обгради? И после кво? Членски внос в ЕС? Пълнен демагог!

    Коментиран от #13

    23:16 13.08.2026

  • 7 цензура

    6 4 Отговор
    За това, че пича е омъжен за афро украинец

    Коментиран от #17

    23:16 13.08.2026

  • 8 м даааа

    8 5 Отговор
    "което показва, че значителна част от руското общество иска войната да приключи" ,да искат да приключи с постигането на целите на Русия,по друг начин няма как да приключи!!!

    Коментиран от #14

    23:17 13.08.2026

  • 9 Монголския

    5 7 Отговор
    Конц лагер -- УЛУС МУХША, нема никаква разлика от конц лагера на Ким!!
    2 Фюрера ПЕ дали и монголяк фашагите РОБИ
    Хихихи

    Коментиран от #12, #16

    23:17 13.08.2026

  • 10 Борец

    3 4 Отговор
    Ще се бори човека, докато не се подхлъзне и падне от 10-ия етаж.

    Коментиран от #22

    23:17 13.08.2026

  • 11 Леле ,

    5 2 Отговор
    Сега те погнаха нашите ошанки ... те са по- ошанки , от русские ..

    23:18 13.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Цък

    3 5 Отговор

    До коментар #6 от "Лопата Орешник":

    Напротив руснаците искат да почне да се воюва истински. Да си чел за унищожени ЖП линии. Доставките от Европа си вървят без проблем. Путин отидели си войната ще стане страшна и може да намажат балтийските републики, Полша и Румъния . От тези държави се водат военни действия спрямо Русия

    Коментиран от #15

    23:21 13.08.2026

  • 14 Кримчанин

    7 6 Отговор

    До коментар #8 от "м даааа":

    Всички в Крим искаме да ни пуснат тока, водата, нета, бензина, храната, туристите, работата.
    Нали Крим е руски?

    Коментиран от #19, #29

    23:21 13.08.2026

  • 15 Никой не напада НАТО.

    6 6 Отговор

    До коментар #13 от "Цък":

    Умира веднага.

    23:21 13.08.2026

  • 16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 5 Отговор

    До коментар #9 от "Монголския":

    Марк Твен - велик американски писател:"Никога не спорете с и di oti, те първо ще ви свалят на нивото Си, а после ще ви разбият с опита Си. "Хахахвхах
    Няма да споря с тебе, хахахвх

    Коментиран от #25, #27, #30

    23:22 13.08.2026

  • 17 За щерката на

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "цензура":

    У Йло ли думаш или за БЛОНДИ, отрочето на фашагата чифутляк?!?

    23:22 13.08.2026

  • 18 КИБОРГ

    6 3 Отговор
    Този е в голяма грешка..! Не само ще го заглушат но може и да не го познаят като Пригожин...!

    23:23 13.08.2026

  • 19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 5 Отговор

    До коментар #14 от "Кримчанин":

    В Крим всичко има, за Пъртък

    23:23 13.08.2026

  • 20 Име

    3 1 Отговор
    Приятни сънища!

    23:24 13.08.2026

  • 21 Украйна спря Педофилизацията на Русия

    7 4 Отговор
    Факт!!!!

    23:25 13.08.2026

  • 22 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Борец":

    От страх пред полиграфа!

    Коментиран от #24

    23:25 13.08.2026

  • 23 м даааа

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "Възраждане":

    за съжаление в кухата ти лейка е компот,иначе нямаше да си п0длога

    23:26 13.08.2026

  • 24 Факт

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Анонимен":

    Ако желае можем да напишем есе за него!

    23:26 13.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ти бъди национален предател

    4 4 Отговор
    пък да видиш дали няма да те заглушат!

    23:27 13.08.2026

  • 27 ха ха хаааа

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Въобще си нямаш и на идея , за кого се отнася ..😁

    23:27 13.08.2026

  • 28 Хахаха!🎺🥳😀

    3 4 Отговор
    Рибаков, килията на Нахални се освободи.

    23:28 13.08.2026

  • 29 Аве мишкар

    5 6 Отговор

    До коментар #14 от "Кримчанин":

    всичко което си изброил си го има в РУСКИЯ Крим,стига бълва дезинформация за 2 цента

    23:28 13.08.2026

  • 30 мдааааа

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Той и бай Дончо ви беше велик , но само когато ви изнасяше ..

    23:30 13.08.2026

  • 31 Да е само той!

    4 4 Отговор
    Раша всеки ден си създава нови врагове заради "великите" кремълски акъли.

    23:30 13.08.2026

  • 32 !!!?

    7 6 Отговор
    Руснака Рибаков е против войната, а Мистър Кеш не смее да каже, че е против войната на Путлер срещу Украйна...бил за мир - руски мир !!!?

    Коментиран от #35

    23:31 13.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Да те светна

    5 4 Отговор

    До коментар #32 от "!!!?":

    Всички против Русия ще бъдете репресирани до като не скочите от някоя скала!!!

    Коментиран от #41, #42

    23:33 13.08.2026

  • 36 хех

    3 3 Отговор
    Смехотворно е, че в Русия още си играят на избори. Също като нашите по Бай Тошово. 99% "За", без изобщо да разберат кога са гласували. : )))

    Коментиран от #44, #47

    23:36 13.08.2026

  • 37 Росомаха

    0 3 Отговор
    Рибаков го очаква съдбата на Саакашвили и Навални. Ще го запрат в единична килия, докато подлудее, заприлича на плашило и умре, забравен от всички.

    Коментиран от #40

    23:37 13.08.2026

  • 38 Крим е УКРАИНСКИ, Москал..то же

    4 3 Отговор
    Курилите - Японски, Сибир- Китайски, Карелия - Финландска,.. Волжка България е наша,.. москалбад -- на монголо татарските роби москалья!
    Факт

    Коментиран от #43

    23:38 13.08.2026

  • 39 Сарьожът

    1 0 Отговор
    Най свирепата санкция , когато лишиха Русия от участие в Евровизия ....трудно го преглътна Филип Киркорян

    23:39 13.08.2026

  • 40 м даааа

    2 2 Отговор

    До коментар #37 от "Росомаха":

    предателите това заслужават,аз лично бих си поиграл с него по садистично

    23:39 13.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 ха ха хаааа

    1 3 Отговор

    До коментар #35 от "Да те светна":

    " Докато " не излезете от землянките , нема кой ви помогне ..

    23:40 13.08.2026

  • 43 ФАКТ

    3 3 Отговор

    До коментар #38 от "Крим е УКРАИНСКИ, Москал..то же":

    е че ще гризнеш дръвцето 🖕

    Коментиран от #49

    23:41 13.08.2026

  • 44 Сарьожът

    1 2 Отговор

    До коментар #36 от "хех":

    В украина и ес даже и не провеждат такива

    Коментиран от #46

    23:41 13.08.2026

  • 45 Да те светна

    3 3 Отговор

    До коментар #41 от "!!!?":

    Скоро ще разбереш,за враговете на Русия няма безопасно място на планетата

    23:42 13.08.2026

  • 46 хех

    4 3 Отговор

    До коментар #44 от "Сарьожът":

    В Украйна по Конституция не могат да се провеждат избори в момента. Аз съм в ЕС и си гласувам. Даже тази година си избрах руски подлоги да ме управляват.

    23:43 13.08.2026

  • 47 Кажи

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "хех":

    и за Бойко дет даже умрелите гласуваха за ГРОБ

    Коментиран от #50

    23:43 13.08.2026

  • 48 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 2 Отговор
    КОГАТО ПОНЕ 50 МИЛИОНА РУСКИ ГРАЖДАНИ
    ТЕ ИСКАТ МЪРТЪВ ИЛИ В ЗАТВОРА
    .......
    НЕ Е КРЕМЪЛ , А ПРОСТО РУСКИЯ НАРОД НЕ ТЕ ОБИЧА :)

    23:43 13.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 хех

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Кажи":

    Ти кажи, щом имаш такава информация. Аз нямам. Надявам се си подал сигнал в прокуратурата и ЦИК и си представил доказателства, а не си просто обикновен клеветник!

    23:45 13.08.2026

  • 51 ФАКТ

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Оди лопай КУ реве":

    доста ще те боли калната халка,сам си го изпроси

    Коментиран от #53

    23:47 13.08.2026

  • 52 иван костов

    1 1 Отговор
    Направо да бъде забранена! Петата колона в Русия е изключително облагодетелствана от либералът Владимир Владимирович!

    23:47 13.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 ФАКТ

    3 2 Отговор

    До коментар #53 от "Сякаш ли а те":

    Ще я проверим тая работа отворко,няма милост за тези които злословят срещу Русия, винаги е било така,така и ще бъде!!!

    23:56 13.08.2026

  • 55 ?????

    0 0 Отговор
    Мда.
    Яблоко безспорно са симпатични със своята интелигенческа инфантилност и вярата им в някакви висши принципи за свобода, равенство, братство, човешки права, екология и т.н.
    Само че животът е по-друг и те се оказаха за съжаление в ролята на полезния идиот.
    А обявената подкрепа на Зеленски естествено съвсем ги закопа.

    00:27 14.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания