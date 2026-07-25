Зеленски: Русия снима обекти на САЩ в Залива за Иран

Украйна засича мащабно руско сателитно разузнаване в Близкия изток, чиито данни се предават директно на Иран за насочване на военни атаки.
Това обяви украинският президент Володимир Зеленски в извънредно вечерно обръщение на 25 юли, цитирано от водещи световни агенции и БНТ.
По думите на Зеленски, от началото на юли разузнавателните служби на Киев са регистрирали засилена активност на руски спътници. Те заснемат стратегически обекти в страните от Персийския залив и разположените там американски военни съоръжения. Според официалния профил на украинския държавен глава в социалната мрежа X, съществува „ясна и неоспорима корелация“ между маршрутите на руските сателити и последващите ирански удари. Данните се използват както за предварителна подготовка на нападенията, така и за последващ анализ на нанесените щети.
Удари по ключови въздушни бази
Само в рамките на дните 19 и 20 юли в обсега на руското космическо наблюдение са попаднали четири ключови военновъздушни бази в региона. Става въпрос за два обекта в Бахрейн, един в Йордания и един в Кувейт, съобщава Breaking the News. В съвпадащ времеви прозорец Техеран обяви официално, че е извършил успешни нападения с дронове и ракети именно срещу тези локации.
Зеленски потвърди, че вече е дал изрични разпореждания на украинското военно разузнаване. Цялата налична информация и доказателства за руско-иранското оперативно сътрудничество ще бъдат спешно предадени на международните партньори на Киев, предава украинската медия УНН.
Разследване на САЩ и нов етап в конфликта
Разкритията на Киев съвпадат с текущо разследване на американските разузнавателни служби. Вашингтон проверява данни дали Москва доставя на Техеран не само геопространствени координати, но и специализирани военни технологии. Сред тях е антиблокиращата навигационна система Kometa-M, интегрирана в иранските безпилотни апарати тип „Шахед“ за преодоляване на западната противовъздушна отбрана. Тази информация бе разпространена от разузнавателни източници пред Reuters и цитирана в анализи на американски платформи.
Сътрудничеството между Москва и Техеран се засилва на фона на продължаващата открита война между САЩ и Иран в региона на Ормузкия проток. През последните часове американският президент Доналд Тръмп обяви, че Иран ще понесе пълна финансова отговорност за щетите над търговското корабоплаване, а Пентагонът засили ударите по ирански командни центрове, допълва BBC.
„Никой в света не трябва да си затваря очите пред факта, че злото винаги търси начини да се разпространява и да влошава ситуацията. Русия трябва да бъде спряна“, призова в заключение Володимир Зеленски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #47
23:08 25.07.2026
2 имат фотоапарат снимат
23:09 25.07.2026
3 ЕВАЛА ЗЕЛЕН
23:09 25.07.2026
4 Георги
Коментиран от #8, #15
23:10 25.07.2026
5 Сутрин Пабеждава Русия
23:10 25.07.2026
6 Kaлпазанин
23:11 25.07.2026
7 Овчар
Коментиран от #48
23:11 25.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Амиии
23:11 25.07.2026
10 Ти топиш ли бе помияр зелен
23:12 25.07.2026
11 Хмм
23:14 25.07.2026
12 Клоуна сега ръчка !
Клоунски номера-отвсякъде...!
Коментиран от #19
23:14 25.07.2026
13 Ба бааааа
23:15 25.07.2026
14 Гориил
23:15 25.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Пан Зеленко
23:15 25.07.2026
17 Мухахаха
Коментиран от #35
23:15 25.07.2026
18 ТОВА ИЗКАЗВАНЕ Е ЕДНО ПРОЗРЕНИЕ
23:16 25.07.2026
19 Охххх
До коментар #12 от "Клоуна сега ръчка !":да го набарам иранците само на клоун ще ми стане.
Коментиран от #21
23:16 25.07.2026
20 Засичали
23:19 25.07.2026
21 Вярно бе
До коментар #19 от "Охххх":Иранците що не подпукат и те крайната.Голям майтап ще стане
23:20 25.07.2026
22 А ИСТИНАТА Е
Коментиран от #25
23:22 25.07.2026
23 ганев откри топлата вода
23:23 25.07.2026
24 Зелен наркоман
23:25 25.07.2026
25 ЧАКАЙ ГИ
До коментар #22 от "А ИСТИНАТА Е":Идат идат. Смешковци.
23:26 25.07.2026
26 Гориил
Коментиран от #39
23:28 25.07.2026
27 ела ми да
23:29 25.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 защо
Добре, че са факти да ни информира ежеминутно.
23:30 25.07.2026
30 1234
23:30 25.07.2026
31 Зеленски се чуствал самотен
Коментиран от #46
23:31 25.07.2026
32 иван костов
23:33 25.07.2026
33 Гориил
23:34 25.07.2026
34 Без име
23:34 25.07.2026
35 Работното им време е до 23:00ч
До коментар #17 от "Мухахаха":Все по-малко пари им давали. Най-много да се включи някой след като се дрогира.
Коментиран от #44
23:34 25.07.2026
36 Другарко,
23:36 25.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ти да видиш
23:38 25.07.2026
39 Това е вън от съмнение!
До коментар #26 от "Гориил":Само, че ролята на Русия в този конфликт е нищожна, в сравнение с това което прави и демонстрира Китай! Иран получава разузнавателна информация от китайските спътници и това за никой не е тайна! Разбираеми са елементарните опити на у-фюрерът да плаши олигофрените в САЩ и оядените хомосексуалисти е гейдържавите, че Русия ще им отнеме гейпарадите, вазелина и разширителите!
23:44 25.07.2026
40 Гориил
23:53 25.07.2026
41 Зелуенски
00:01 26.07.2026
42 604
00:02 26.07.2026
43 Признанието на Зеленски
00:02 26.07.2026
44 604
До коментар #35 от "Работното им време е до 23:00ч":те са 24/7 на черешата ве !
00:06 26.07.2026
45 Отреазвяващ
00:10 26.07.2026
46 Макрон и дедо Бриджит
До коментар #31 от "Зеленски се чуствал самотен":Не си го даваме.
00:21 26.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.