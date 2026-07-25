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Зеленски: Русия снима обекти на САЩ в Залива за Иран
  Тема: Украйна

Зеленски: Русия снима обекти на САЩ в Залива за Иран

25 Юли, 2026 23:01, обновена 25 Юли, 2026 23:07 1 377 48

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  • сателити

Москва предава сателитни данни на Техеран за координиране на въздушни удари срещу американски военни бази в Близкия изток, твърди украинският президент

Зеленски: Русия снима обекти на САЩ в Залива за Иран - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна засича мащабно руско сателитно разузнаване в Близкия изток, чиито данни се предават директно на Иран за насочване на военни атаки.

Това обяви украинският президент Володимир Зеленски в извънредно вечерно обръщение на 25 юли, цитирано от водещи световни агенции и БНТ.

По думите на Зеленски, от началото на юли разузнавателните служби на Киев са регистрирали засилена активност на руски спътници. Те заснемат стратегически обекти в страните от Персийския залив и разположените там американски военни съоръжения. Според официалния профил на украинския държавен глава в социалната мрежа X, съществува „ясна и неоспорима корелация“ между маршрутите на руските сателити и последващите ирански удари. Данните се използват както за предварителна подготовка на нападенията, така и за последващ анализ на нанесените щети.

Удари по ключови въздушни бази

Само в рамките на дните 19 и 20 юли в обсега на руското космическо наблюдение са попаднали четири ключови военновъздушни бази в региона. Става въпрос за два обекта в Бахрейн, един в Йордания и един в Кувейт, съобщава Breaking the News. В съвпадащ времеви прозорец Техеран обяви официално, че е извършил успешни нападения с дронове и ракети именно срещу тези локации.

Зеленски потвърди, че вече е дал изрични разпореждания на украинското военно разузнаване. Цялата налична информация и доказателства за руско-иранското оперативно сътрудничество ще бъдат спешно предадени на международните партньори на Киев, предава украинската медия УНН.

Разследване на САЩ и нов етап в конфликта

Разкритията на Киев съвпадат с текущо разследване на американските разузнавателни служби. Вашингтон проверява данни дали Москва доставя на Техеран не само геопространствени координати, но и специализирани военни технологии. Сред тях е антиблокиращата навигационна система Kometa-M, интегрирана в иранските безпилотни апарати тип „Шахед“ за преодоляване на западната противовъздушна отбрана. Тази информация бе разпространена от разузнавателни източници пред Reuters и цитирана в анализи на американски платформи.

Сътрудничеството между Москва и Техеран се засилва на фона на продължаващата открита война между САЩ и Иран в региона на Ормузкия проток. През последните часове американският президент Доналд Тръмп обяви, че Иран ще понесе пълна финансова отговорност за щетите над търговското корабоплаване, а Пентагонът засили ударите по ирански командни центрове, допълва BBC.

„Никой в света не трябва да си затваря очите пред факта, че злото винаги търси начини да се разпространява и да влошава ситуацията. Русия трябва да бъде спряна“, призова в заключение Володимир Зеленски.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    62 7 Отговор
    Зеленски да си гледа протестите в Украйна.

    Коментиран от #47

    23:08 25.07.2026

  • 2 имат фотоапарат снимат

    61 6 Отговор
    тебе кой ти пречи да снимаш

    23:09 25.07.2026

  • 3 ЕВАЛА ЗЕЛЕН

    58 6 Отговор
    Откри топлата вода. Прибирай се, че майдана в кииф се разраства.

    23:09 25.07.2026

  • 4 Георги

    61 6 Отговор
    Най долната подлога е тоя човек

    Коментиран от #8, #15

    23:10 25.07.2026

  • 5 Сутрин Пабеждава Русия

    41 7 Отговор
    Вечер ревтуни от Русия. ГолямТпнр.

    23:10 25.07.2026

  • 6 Kaлпазанин

    31 6 Отговор
    На офцете не би ли пидбс от този евреин и изобщо от евреи да бълва помии и да ороси пари

    23:11 25.07.2026

  • 7 Овчар

    39 6 Отговор
    Съвсем откачи ...! Трябва му една балистична и да се свършва..!

    Коментиран от #48

    23:11 25.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Амиии

    40 6 Отговор
    Интригант. Доносник. Лъжец и страхливец.

    23:11 25.07.2026

  • 10 Ти топиш ли бе помияр зелен

    38 7 Отговор
    Едно време знаеш ли кво ги правехме топачите....

    23:12 25.07.2026

  • 11 Хмм

    40 4 Отговор
    тръмпито им каза - ние правим за украйна същото

    23:14 25.07.2026

  • 12 Клоуна сега ръчка !

    38 4 Отговор
    Хем да се натегне на Тръмп,че е много загрижен за него,хем да Злепостави Руснаците...!
    Клоунски номера-отвсякъде...!

    Коментиран от #19

    23:14 25.07.2026

  • 13 Ба бааааа

    28 3 Отговор
    Зелю па риве що така ве

    23:15 25.07.2026

  • 14 Гориил

    28 3 Отговор
    Експертната общност единодушно е съгласна, че изображенията, направени от руски спътници, са с ултрависока резолюция. Американците са получавали руски спътникови снимки и винаги са отбелязвали тяхното шокиращо и изключително качество.

    23:15 25.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пан Зеленко

    22 3 Отговор
    Лошо ми е !

    23:15 25.07.2026

  • 17 Мухахаха

    20 3 Отговор
    Кресливите нещо се пикриха

    Коментиран от #35

    23:15 25.07.2026

  • 18 ТОВА ИЗКАЗВАНЕ Е ЕДНО ПРОЗРЕНИЕ

    31 3 Отговор
    Достойно за Кая Калас.

    23:16 25.07.2026

  • 19 Охххх

    22 5 Отговор

    До коментар #12 от "Клоуна сега ръчка !":

    да го набарам иранците само на клоун ще ми стане.

    Коментиран от #21

    23:16 25.07.2026

  • 20 Засичали

    36 4 Отговор
    Руските спътници!?! Със сателитите на Мъск ли ги засичате? То ако се засичаше така лесно, американците точно на вас щяха да чакат. Тоя смешник вече не знае какво говори...

    23:19 25.07.2026

  • 21 Вярно бе

    21 4 Отговор

    До коментар #19 от "Охххх":

    Иранците що не подпукат и те крайната.Голям майтап ще стане

    23:20 25.07.2026

  • 22 А ИСТИНАТА Е

    5 17 Отговор
    че идват томахавките.

    Коментиран от #25

    23:22 25.07.2026

  • 23 ганев откри топлата вода

    25 3 Отговор
    сащ това го правят от четири години за украйна, но тук не сме видели да реве за това

    23:23 25.07.2026

  • 24 Зелен наркоман

    24 3 Отговор
    Браво на Русия щом снима и помага на Иран. Тоя глупак си мисли, че ги злепоставя, а ги издига в очите на хората!

    23:25 25.07.2026

  • 25 ЧАКАЙ ГИ

    9 3 Отговор

    До коментар #22 от "А ИСТИНАТА Е":

    Идат идат. Смешковци.

    23:26 25.07.2026

  • 26 Гориил

    16 4 Отговор
    Нервната и раздразнена реакция на американците е разбираема. Има все повече доказателства за участието на Москва. В този случай войната в Персийския залив никога няма да свърши. Независимо какви безумни санкции ще наложи Конгресът, ситуацията за американците ще се насочва към ръба на катастрофата.

    Коментиран от #39

    23:28 25.07.2026

  • 27 ела ми да

    5 2 Отговор
    ела ми да те сне@@ма тваря га@@дна. ке ти разкажа играта !!

    23:29 25.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 защо

    14 3 Отговор
    Добре, че е Зеленски да ни казва кой, кога къде и защо.
    Добре, че са факти да ни информира ежеминутно.

    23:30 25.07.2026

  • 30 1234

    18 2 Отговор
    Тоя всичко знае, само не знае как да избегне мачкането от мечката.

    23:30 25.07.2026

  • 31 Зеленски се чуствал самотен

    12 2 Отговор
    В скоро време щял да се срещне с добрия си приятел Линдзи Греъм.

    Коментиран от #46

    23:31 25.07.2026

  • 32 иван костов

    9 3 Отговор
    Жалка и долна личност! Не знам защо либералният лигльо Владимир Владимирович го пази като зеницата на окото си ! Фактът, че основните нацистки военнопленници си живуркат като баровци толкова време, идва да ни каже , че Владимир Владимирович води една пластмасова война купена от Тему!

    23:33 25.07.2026

  • 33 Гориил

    6 2 Отговор
    Гланцирани листове със супер фотографии с размери 80 х 120 см ви позволяват да видите шокиращи детайли с размери едва пет сантиметра.

    23:34 25.07.2026

  • 34 Без име

    13 2 Отговор
    Американците да не би да не снимат за вас? Надрусан охлюв.

    23:34 25.07.2026

  • 35 Работното им време е до 23:00ч

    7 3 Отговор

    До коментар #17 от "Мухахаха":

    Все по-малко пари им давали. Най-много да се включи някой след като се дрогира.

    Коментиран от #44

    23:34 25.07.2026

  • 36 Другарко,

    10 2 Отговор
    а пък Иванчо пуши в тоалетната.

    23:36 25.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ти да видиш

    10 2 Отговор
    зеленияпор го е засякъл това с личната си златна сателитна чиния под въздействието на две бели линии!

    23:38 25.07.2026

  • 39 Това е вън от съмнение!

    10 2 Отговор

    До коментар #26 от "Гориил":

    Само, че ролята на Русия в този конфликт е нищожна, в сравнение с това което прави и демонстрира Китай! Иран получава разузнавателна информация от китайските спътници и това за никой не е тайна! Разбираеми са елементарните опити на у-фюрерът да плаши олигофрените в САЩ и оядените хомосексуалисти е гейдържавите, че Русия ще им отнеме гейпарадите, вазелина и разширителите!

    23:44 25.07.2026

  • 40 Гориил

    7 1 Отговор
    За да изучават огромни сателитни изображения, анализатори от ГРУ на руския Генерален щаб използват електронни оптични системи, високи колкото триетажна сграда и способни да произвеждат до един милион лумена яркост. В крайна сметка това им позволява ясно да идентифицират кутия пури и дори да прочетат часа на часовник.

    23:53 25.07.2026

  • 41 Зелуенски

    3 1 Отговор
    Добре че съм аз да ги светна тъпите американци, че тях за нищо не ги бива горките.

    00:01 26.07.2026

  • 42 604

    4 1 Отговор
    квот повикало, такова са обадило. на зеля не само снимки, ами и му насочват ракетите и дроновете....краварите

    00:02 26.07.2026

  • 43 Признанието на Зеленски

    3 0 Отговор
    „Никой в света не трябва да си затваря очите пред факта, че злото винаги търси начини да се разпространява и да влошава ситуацията"

    00:02 26.07.2026

  • 44 604

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Работното им време е до 23:00ч":

    те са 24/7 на черешата ве !

    00:06 26.07.2026

  • 45 Отреазвяващ

    3 2 Отговор
    Тез хайвани държава нямат,сателитите видели къде са.Ало, Карлуково?

    00:10 26.07.2026

  • 46 Макрон и дедо Бриджит

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Зеленски се чуствал самотен":

    Не си го даваме.

    00:21 26.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

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