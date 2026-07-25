Зеленски: Русия снима обекти на САЩ в Залива за Иран

Украйна засича мащабно руско сателитно разузнаване в Близкия изток, чиито данни се предават директно на Иран за насочване на военни атаки.

Това обяви украинският президент Володимир Зеленски в извънредно вечерно обръщение на 25 юли, цитирано от водещи световни агенции и БНТ.

По думите на Зеленски, от началото на юли разузнавателните служби на Киев са регистрирали засилена активност на руски спътници. Те заснемат стратегически обекти в страните от Персийския залив и разположените там американски военни съоръжения. Според официалния профил на украинския държавен глава в социалната мрежа X, съществува „ясна и неоспорима корелация“ между маршрутите на руските сателити и последващите ирански удари. Данните се използват както за предварителна подготовка на нападенията, така и за последващ анализ на нанесените щети.

Удари по ключови въздушни бази

Само в рамките на дните 19 и 20 юли в обсега на руското космическо наблюдение са попаднали четири ключови военновъздушни бази в региона. Става въпрос за два обекта в Бахрейн, един в Йордания и един в Кувейт, съобщава Breaking the News. В съвпадащ времеви прозорец Техеран обяви официално, че е извършил успешни нападения с дронове и ракети именно срещу тези локации.

Зеленски потвърди, че вече е дал изрични разпореждания на украинското военно разузнаване. Цялата налична информация и доказателства за руско-иранското оперативно сътрудничество ще бъдат спешно предадени на международните партньори на Киев, предава украинската медия УНН.

Разследване на САЩ и нов етап в конфликта

Разкритията на Киев съвпадат с текущо разследване на американските разузнавателни служби. Вашингтон проверява данни дали Москва доставя на Техеран не само геопространствени координати, но и специализирани военни технологии. Сред тях е антиблокиращата навигационна система Kometa-M, интегрирана в иранските безпилотни апарати тип „Шахед“ за преодоляване на западната противовъздушна отбрана. Тази информация бе разпространена от разузнавателни източници пред Reuters и цитирана в анализи на американски платформи.

Сътрудничеството между Москва и Техеран се засилва на фона на продължаващата открита война между САЩ и Иран в региона на Ормузкия проток. През последните часове американският президент Доналд Тръмп обяви, че Иран ще понесе пълна финансова отговорност за щетите над търговското корабоплаване, а Пентагонът засили ударите по ирански командни центрове, допълва BBC.

„Никой в света не трябва да си затваря очите пред факта, че злото винаги търси начини да се разпространява и да влошава ситуацията. Русия трябва да бъде спряна“, призова в заключение Володимир Зеленски.