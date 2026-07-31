Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Великобритания »
Politico: Сянката на Тръмп надвисна над британската икономика

Politico: Сянката на Тръмп надвисна над британската икономика

31 Юли, 2026 05:39, обновена 31 Юли, 2026 05:45 1 007 3

  • тръмп-
  • сащ-
  • великобритания-
  • икономика

Как геополитическите сътресения и натискът от Вашингтон застрашават плановете на Даунинг стрийт

Politico: Сянката на Тръмп надвисна над британската икономика - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сянката на американския президент Доналд Тръмп заплашва да помрачи икономическото бъдеще на Обединеното кралство, изправяйки новия британски премиер пред сериозни изпитания.

Английската централна банка (Bank of England) излезе с официално предупреждение, че възобновеният конфликт в Близкия изток и сривът на споразуменията с Иран рискуват да предизвикат нов скок на инфлацията и цените на енергията, съобщава авторитетното издание Politico в свой анализ . Това се случва точно когато новото правителство в Лондон, оглавено от премиера Анди Бърнам, прави първите си сериозни стъпки и обещания за овладяване на разходите за живот на гражданите.

Натиск от Вашингтон и енергиен шок за Острова

Освен външните инфлационни заплахи, икономическата политика на Белия дом оказва директен натиск върху Даунинг стрийт. Доналд Тръмп лично повдигна въпроса за бъдещето на сондажите в Северно море, като призова британското ръководство да увеличи добива на петрол и газ, вместо да разчита на скъп внос. Според информация на медията, Тръмп е коментирал, че с правилно използване на ресурсите си, Великобритания може да бъде изключително богата страна, като същевременно изрази скептицизъм към твърде либералните икономически подходи.

Митата като инструмент за влияние

Ситуацията се усложнява и от постоянната заплаха от нови търговски бариери. Администрацията на Тръмп вече отправи предупреждения за налагане на наказателни мита срещу европейски държави, които въвеждат дигитални данъци за американски технологични гиганти. Както отбелязва изданието, американският пратеник Уорън Стивънс открито предупреди Лондон, че икономическите мерки срещу "Big Tech" могат да доведат до сериозен търговски отговор.

Предизвикателства пред правителството на Бърнам

Британската икономика остава притисната между вътрешните социални обещания на премиера Бърнам – като намаляване на ДДС върху сметките за енергия – и глобалните реалности, диктувани от Вашингтон. Английската централна банка вече бе принудена да вземе предвид потенциалните енергийни шокове в своите прогнози, като Комитетът по монетарна политика остава разделен по въпроса за евентуално бъдещо повишаване на лихвените проценти, за да се удържа инфлацията под контрол.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Британия- Ха-ха-ха

    3 1 Отговор
    Тези паднаха от световна империя до един свит остров, на който нищо няма. Икономиката? Пълна скръб, нищо не произвеждат. Известно е "Лондон ситито", което е финансов жонгльор, финансови спекулации. От както Ротшилд завладя с банковата си империя И този остров, нещата за тези тръгнаха "надолу" и днес са едно нищо. И сащ са подобно банковско образование, но там те се развиха като световен паразит и гълтат всичко, каквото могат от цял свят. Но Бритянията - умре!

    05:54 31.07.2026

  • 3 Kaлпазанин

    6 0 Отговор
    Ротшилд печата и паунди ,с лондонското сити е неговата крепост ,без негово знание там и пиле не може прехвръкне ,това си е град в града ,

    06:05 31.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания