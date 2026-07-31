Politico: Сянката на Тръмп надвисна над британската икономика

Сянката на американския президент Доналд Тръмп заплашва да помрачи икономическото бъдеще на Обединеното кралство, изправяйки новия британски премиер пред сериозни изпитания.

Английската централна банка (Bank of England) излезе с официално предупреждение, че възобновеният конфликт в Близкия изток и сривът на споразуменията с Иран рискуват да предизвикат нов скок на инфлацията и цените на енергията, съобщава авторитетното издание Politico в свой анализ . Това се случва точно когато новото правителство в Лондон, оглавено от премиера Анди Бърнам, прави първите си сериозни стъпки и обещания за овладяване на разходите за живот на гражданите.

Натиск от Вашингтон и енергиен шок за Острова

Освен външните инфлационни заплахи, икономическата политика на Белия дом оказва директен натиск върху Даунинг стрийт. Доналд Тръмп лично повдигна въпроса за бъдещето на сондажите в Северно море, като призова британското ръководство да увеличи добива на петрол и газ, вместо да разчита на скъп внос. Според информация на медията, Тръмп е коментирал, че с правилно използване на ресурсите си, Великобритания може да бъде изключително богата страна, като същевременно изрази скептицизъм към твърде либералните икономически подходи.

Митата като инструмент за влияние

Ситуацията се усложнява и от постоянната заплаха от нови търговски бариери. Администрацията на Тръмп вече отправи предупреждения за налагане на наказателни мита срещу европейски държави, които въвеждат дигитални данъци за американски технологични гиганти. Както отбелязва изданието, американският пратеник Уорън Стивънс открито предупреди Лондон, че икономическите мерки срещу "Big Tech" могат да доведат до сериозен търговски отговор.

Предизвикателства пред правителството на Бърнам

Британската икономика остава притисната между вътрешните социални обещания на премиера Бърнам – като намаляване на ДДС върху сметките за енергия – и глобалните реалности, диктувани от Вашингтон. Английската централна банка вече бе принудена да вземе предвид потенциалните енергийни шокове в своите прогнози, като Комитетът по монетарна политика остава разделен по въпроса за евентуално бъдещо повишаване на лихвените проценти, за да се удържа инфлацията под контрол.