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Жертвите от земетресението в Япония вече са 28

Жертвите от земетресението в Япония вече са 28

30 Юли, 2026 04:58, обновена 30 Юли, 2026 05:54 957 0

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Спасители се борят с времето и жегите в Кумамото

Жертвите от земетресението в Япония вече са 28 - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Черната статистика след опустошителното земетресение с магнитуд 7.1 в Южна Япония продължава да расте, докато аварийните екипи и армията водят драматична битка за намиране на оцелели изпод руините.

Към 5:50 часа българско време (11:50 ч. местно време в Токио) на 30 юли 2026 г., официалният брой на загиналите достигна 28 души. Новината бе потвърдена официално на пресконференция от главния секретар на кабинета Минору Кихара, който уточни, че актуализираната цифра включва и граждани, чиято кончина все още се разследва за директна или косвена връзка с бедствието,предаде японската информационна агенция NHK World-Japan.

Разрушителната сила на труса в Кюшу

Трусът, който удари префектура Кумамото на остров Кюшу във вторник следобед, бе с плитка дълбочина от 10 километра. Японската метеорологична агенция отчете максималната степен 7 по местната сеизмична скала „Шиндо“, което обяснява мащабните структурни щети по пътища, мостове и исторически обекти като замъка Кумамото.

Основните огнища на трагедията остават два индустриални и търговски обекта в региона:

  • Срутеният търговски център Aeon Mall в град Кашима, където след първоначалния трус избухна мощна газова експлозия.
  • Фабриката за хартия в град Яцуширо, където падането на масивен производствен комин отне живота на петима работници.

Хуманитарна криза и екстремни горещини

Ситуацията за десетките хиляди евакуирани се усложнява драстично от синоптичните прогнози. Температурите в Южна Япония се очаква да прехвърлят 35 градуса по Целзий, което поставя под сериозен риск от дехидратация и топлинен удар хората, останали без покрив.

Правителството в Токио, оглавявано от премиера Санае Такаичи, вече мобилизира над 4500 военнослужещи от Силите за самоотбрана. Според официалните доклади, разпространени от световните агенции, над 10 000 души остават настанени в общо 415 отворени центъра за временна евакуация в пет префектури, а близо 23 000 домакинства в региона все още са без електричество.

Спасителните операции продължават с пълна сила, като властите призовават гражданите да останат бдителни за силни вторични трусове и потенциални свлачища в планинските райони.


Япония
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