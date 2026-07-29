Украйна удари военни и енергийни обекти в Русия, има жертви в Крим

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че украинските сили са атакували няколко обекта в Русия, които по думите му „поддържат и продължават войната“, предава БТА.

Сред поразените цели са логистичен център в Рязан, петролна рафинерия в Пермска област, както и експортен терминал и военно предприятие в Ростовска област. По думите на Зеленски е нанесен удар и по обект в окупирания Крим, където са базирани високоскоростни катери на руския Черноморски флот.

По-рано украинският Генерален щаб съобщи, че при нощна атака е била ударена петролна рафинерия в Рязан. Според информацията, публикувана в „Телеграм“, попадението е предизвикало пожар.

Междувременно назначеният от Москва ръководител на Крим Сергей Аксьонов съобщи, че при украинската атака срещу полуострова са загинали двама души, а петима са били ранени.

„В резултат на поредната нощна атака на врага срещу Република Крим, за съжаление, загинаха двама души, а още петима бяха ранени“, написа Аксьонов в „Телеграм“. Той допълни, че властите ще окажат необходимата помощ на пострадалите и семействата на загиналите.

Прокуратурата на Крим съобщи, че е разпоредено координирано взаимодействие между всички институции за бързо отстраняване на последиците от атаката.

Отделно от това руските власти в Белгородска област съобщиха, че украински удар е засегнал търговски обект в Белгород. По данни на регионалния оперативен щаб 15-годишно момче е ранено от осколки и е транспортирано в областната детска болница. При атаката са нанесени материални щети по навес и лек автомобил.