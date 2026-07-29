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Украйна удари военни и енергийни обекти в Русия, има жертви в Крим
  Тема: Украйна

Украйна удари военни и енергийни обекти в Русия, има жертви в Крим

29 Юли, 2026 12:11, обновена 29 Юли, 2026 12:12 2 641 171

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  • енергийни

Украйна нанесе серия от удари по военни и енергийни цели на руска територия и в окупирания Крим, съобщи президентът Володимир Зеленски

Украйна удари военни и енергийни обекти в Русия, има жертви в Крим - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че украинските сили са атакували няколко обекта в Русия, които по думите му „поддържат и продължават войната“, предава БТА.

Сред поразените цели са логистичен център в Рязан, петролна рафинерия в Пермска област, както и експортен терминал и военно предприятие в Ростовска област. По думите на Зеленски е нанесен удар и по обект в окупирания Крим, където са базирани високоскоростни катери на руския Черноморски флот.

По-рано украинският Генерален щаб съобщи, че при нощна атака е била ударена петролна рафинерия в Рязан. Според информацията, публикувана в „Телеграм“, попадението е предизвикало пожар.

Междувременно назначеният от Москва ръководител на Крим Сергей Аксьонов съобщи, че при украинската атака срещу полуострова са загинали двама души, а петима са били ранени.

„В резултат на поредната нощна атака на врага срещу Република Крим, за съжаление, загинаха двама души, а още петима бяха ранени“, написа Аксьонов в „Телеграм“. Той допълни, че властите ще окажат необходимата помощ на пострадалите и семействата на загиналите.

Прокуратурата на Крим съобщи, че е разпоредено координирано взаимодействие между всички институции за бързо отстраняване на последиците от атаката.

Отделно от това руските власти в Белгородска област съобщиха, че украински удар е засегнал търговски обект в Белгород. По данни на регионалния оперативен щаб 15-годишно момче е ранено от осколки и е транспортирано в областната детска болница. При атаката са нанесени материални щети по навес и лек автомобил.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    75 55 Отговор
    И Хитлер е правил пакости като Земенски но в края на краищата свърши в дупка.
    Слава на Русия и неговия братски народ.

    Коментиран от #13, #15, #56, #57, #121

    12:10 29.07.2026

  • 2 осраински

    51 46 Отговор
    Украйна не е държава, не е народ; тя е пространство, което възнамеряват да завладеят, и трамплин за по-нататъшно разширяване, а всички замесени играчи просто играят ролите си.

    Коментиран от #28

    12:10 29.07.2026

  • 3 осраински

    45 45 Отговор
    Когато украинските нацисти се опитаха да нахлуят в кримчаните, те ги изгониха и чрез референдум се присъединиха към Русия. Когато бандарските логове дойдоха при жителите на Донбас, те вдигнаха оръжие. Когато канибалите от ТКЦ дойдоха при свидомците, свидомците започнаха да се крият като плъхове в дупките си. Това е разликата между руснаците и свидомците: последните са нация от баракари.

    Коментиран от #14, #29

    12:12 29.07.2026

  • 4 Абе

    10 17 Отговор
    Не е лесно да носиш ядрено оръжие! Цяла нощ удрих обекти по няколко пъти, но не помага! От два три часа всенадървенси стой! Не е хубаво, когато не ти трябва!

    12:12 29.07.2026

  • 5 осраински

    35 36 Отговор
    „...помислете кой ще ви защити от врага утре?“ От Зеленски и Буданов? От алчния Запад? Без съмнение това е Путин

    Коментиран от #11, #35

    12:13 29.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 чичо Кольо

    38 43 Отговор
    Еваларката.Украинците са пичове.

    12:14 29.07.2026

  • 8 Кривоверен алкаш

    31 39 Отговор
    Бий руската зараза....който пося ветрове,в момента жъне бури...

    Коментиран от #60

    12:15 29.07.2026

  • 9 Овчар

    38 27 Отговор
    Последни напъни на зеления гарван...! Зимата ще е определяща за бъдещето на Украйна..! Разделена на парчета със съдействието на нейните съюзници..!

    Коментиран от #23, #153

    12:16 29.07.2026

  • 10 осраински

    34 26 Отговор
    линдзи греам /терорист/ по професия очаква зеленият потник /наркоман/

    12:16 29.07.2026

  • 11 Владимир Путин, президент

    23 20 Отговор

    До коментар #5 от "осраински":

    "..това е Путин..."

    След аперацията вече към Пyтинка 👈😁

    12:16 29.07.2026

  • 12 Наблюдаващ

    20 17 Отговор
    Планетата е предостатъчно замърсена , а тези кретени продължават да бомбят.После ще пищят на умряло , защото няма нищо безгранично.

    Коментиран от #16, #20, #24, #112

    12:17 29.07.2026

  • 13 Извинете,

    34 29 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    кой е неговият братски народ?
    Севернокорейците? Ботсванците? Иранците? Еритрейцитв? Сърбите?
    Едва ли сме ние, защото ни обявиха за вражеска държава.
    А без уточнявайте ги тия работи, за да не си играем на "развален телефон".

    Коментиран от #30, #50

    12:18 29.07.2026

  • 14 алкохолишки

    31 28 Отговор

    До коментар #3 от "осраински":

    Когато Русия спре да се бърка в делата на Украйна,тогава ще има мир...защото крепостните НИКОГА не са спирали да определят политиката външна и вътрешна на украинците и логично се стигна до 2014 г...и после до 2022г..разбра ли облъчен..

    Коментиран от #25

    12:19 29.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Оплачи се на

    21 13 Отговор

    До коментар #12 от "Наблюдаващ":

    чичко си Путин.
    Тук не сме бюро "Жалби".

    12:19 29.07.2026

  • 17 Путин

    24 15 Отговор
    Още руско месце за моята многоходовост.

    12:20 29.07.2026

  • 18 az СВО Победа 81

    20 25 Отговор
    Руснаците влязоха в Дружковка.

    Част от агломерацията Краматорсак-Славянск....

    Коментиран от #22, #58

    12:20 29.07.2026

  • 19 удри

    7 3 Отговор
    бай Постоле!

    12:21 29.07.2026

  • 20 Извинете,

    18 10 Отговор

    До коментар #12 от "Наблюдаващ":

    може ли определение за кретен, ама такова, че да не прилича на описание на путинец.

    12:21 29.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 гост

    14 7 Отговор

    До коментар #18 от "az СВО Победа 81":

    а у вас кога..

    Коментиран от #27

    12:21 29.07.2026

  • 23 Масква без ток

    27 19 Отговор

    До коментар #9 от "Овчар":

    Очертава се лоша зима за Масква! Без интернет ,бензин и ток!

    Коментиран от #32, #34

    12:22 29.07.2026

  • 24 БРИКС

    12 3 Отговор

    До коментар #12 от "Наблюдаващ":

    Ами къпете се бре!

    12:23 29.07.2026

  • 25 осраински

    6 16 Отговор

    До коментар #14 от "алкохолишки":

    ако нямаше бъркане мислиш ли че сега щеше да коментираш

    12:25 29.07.2026

  • 26 Кирилов

    20 10 Отговор
    Киев за три дня ?

    12:25 29.07.2026

  • 27 чичо Кольо

    10 4 Отговор

    До коментар #22 от "гост":

    Еваларката.Закопа го.

    12:27 29.07.2026

  • 28 Така де

    23 11 Отговор

    До коментар #2 от "осраински":

    Давай, Зеленски! Громи руската терористична паплач.

    Коментиран от #45

    12:28 29.07.2026

  • 29 СВО 1 616 дни РЕЗИЛ

    24 11 Отговор

    До коментар #3 от "осраински":

    Чрез референдум? Така казва и Путин - "Не е имало анексиране на Крим. Да, използвахме нашите въоръжени сили, но за да проведем референдум."

    Точно така. Както съветските въоръжени сили бяха използвани за провеждане на свободен референдум в Царство България на 08.09.1946 год.

    Коментиран от #31, #33, #55

    12:28 29.07.2026

  • 30 Неграмотнико

    7 20 Отговор

    До коментар #13 от "Извинете,":

    дърржава означава едно, а народа е съвсем друго. Държавата управлява народа,така Русия не е обявила за вражески народа.

    Коментиран от #46, #64

    12:28 29.07.2026

  • 31 чичо Кольо

    18 6 Отговор

    До коментар #29 от "СВО 1 616 дни РЕЗИЛ":

    Еваларката.Така беше.

    12:29 29.07.2026

  • 32 Освен това

    21 10 Отговор

    До коментар #23 от "Масква без ток":

    А, не подценявай дядя Вова. Не само Москва, цяла Русия ще бъде без горива и ток.

    12:30 29.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Щик Найн

    15 4 Отговор

    До коментар #5 от "осраински":

    Много подходящ прякор си си избрал. 🤤🤣

    Коментиран от #38

    12:33 29.07.2026

  • 36 САЩисан русофил

    17 10 Отговор
    Братушките в рязан изгоряха като факли,бягаха и пищяха от ужас

    Коментиран от #42

    12:35 29.07.2026

  • 37 камънчо

    7 11 Отговор
    Пентагона удари,"до останнього украинця".

    12:35 29.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Хазара путин

    18 11 Отговор
    Впериод,до последния руснак

    12:36 29.07.2026

  • 40 корона

    9 8 Отговор
    По колко е нощувката и бензина в Киев?

    12:40 29.07.2026

  • 41 Важно

    13 17 Отговор
    Руските щурмови отряди навлизат вече в Дружовка! Вие си пишете съчинения за евродебилите, нека си вярвят!

    Коментиран от #47

    12:40 29.07.2026

  • 42 Ха ХаХа

    13 14 Отговор

    До коментар #36 от "САЩисан русофил":

    Бягат бандерите като плъхове

    12:41 29.07.2026

  • 43 Зеленски

    9 14 Отговор
    Ще бъде окачен за дебелото черво на Крещатник

    Коментиран от #125

    12:42 29.07.2026

  • 44 чичо Кольо

    9 3 Отговор
    Змията хапе най-люто, когато умира. А змията умира и това е края.

    12:45 29.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 СВО 1 616 дни РЕЗИЛ

    22 9 Отговор

    До коментар #30 от "Неграмотнико":

    Ти да видиш. Понеже безаналоговите ракети и бомби на РФ са програмирани да не закачат руснаците и украинските русофили в Украйна, нашите русофили явно се надяват, че по същия начин ако стане някоя патаклама, тези "многоточкови" оръжия няма да поразяват русофилите, а само БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА и българофилите.

    Коментиран от #51

    12:47 29.07.2026

  • 47 То това е целта

    4 6 Отговор

    До коментар #41 от "Важно":

    Да отвличат вниманието от войната и как се развиват бойните действия.

    12:47 29.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Сайтът

    6 11 Отговор
    поддържа триловете в защита на юдео-сатанистите, начело със Зеленски, нали?

    Коментиран от #52

    12:48 29.07.2026

  • 50 Факт

    2 5 Отговор

    До коментар #13 от "Извинете,":

    Турция!!!

    12:48 29.07.2026

  • 51 ТЦК

    11 17 Отговор

    До коментар #46 от "СВО 1 616 дни РЕЗИЛ":

    Приятелю, не пиши тука. Така не помагаш с нищо. Ела в Украйна, да те изпратим на фронта. Трябват ни хора.

    12:48 29.07.2026

  • 52 Разбира се

    6 8 Отговор

    До коментар #49 от "Сайтът":

    Факти са проукраински сайт.

    12:49 29.07.2026

  • 53 Владимир Путин, президент

    18 9 Отговор
    Рушняците сме Н-Е-М-О-Ж-А-Ч-И !!!
    Който не е съгласен, се оплаче на Кобзон 👈

    12:50 29.07.2026

  • 54 а практическо приложение

    2 1 Отговор
    а практическо приложение:
    Каквито са отношенията на човека към ближния му, такива ще бъдат отношенията на Бога към човека. Простреш ли ръката си към давещия се, ще видиш простряната десница на Бога към тебе. Благослови ближния си, за да бъдеш и ти благословен. Не простреш ли ръката си към ближния си, и Божията ръка няма да се простре към тебе. Това е Божият закон, в който няма никакво лицеприятие. Христос е изказал този закон с думите: „С каквато мярка мериш, с такава ще ти се отмери“. Този закон е еднакъв и за Земята, и за Небето. Искате ли да подобрите земния си живот, приложете този закон в отношенията си към хората.

    12:50 29.07.2026

  • 55 Факт

    0 15 Отговор

    До коментар #29 от "СВО 1 616 дни РЕЗИЛ":

    Фашистко царство с гонение на евреите

    Коментиран от #76

    12:50 29.07.2026

  • 56 Сатанизирания

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    " братьята " изведнаж станаха - враг ... а ?

    12:51 29.07.2026

  • 57 Пояснение

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    И Путин също ,другар.
    Разликата е ,че иПутин и Хитлер нападат чужда държава...

    12:51 29.07.2026

  • 58 Гресирана ватенка

    12 5 Отговор

    До коментар #18 от "az СВО Победа 81":

    "..Руснаците влязоха.."

    Маккя ти казва че на друго място са влезнали, откъдето излазанье нема !!!

    Коментиран от #59, #63

    12:52 29.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Баш химик

    6 8 Отговор

    До коментар #8 от "Кривоверен алкаш":

    "При атаката са нанесени материални щети по навес и лек автомобил." Жалкари, направо са ги уплашили до смърт!
    Тези атаки са предсмътните конвулсии на най-мразената държава в Европа!

    12:54 29.07.2026

  • 61 Убиец

    13 4 Отговор
    Монголоидния диктатор е сатана

    12:54 29.07.2026

  • 62 Стоянчо Пуканката

    6 12 Отговор
    Тероризмът на укритие е комичен. Удрят по някакви периферии, които са им в обхвата, и си мислят, че има някакъв ефект!? Крайният резултата от това е, че руснаците се консолидират все повече, производството(особено военното) им е на мах, а от там и икономиката. В крайна сметка т.нар. "Украйна" ще бъде унищожена, а подкрепящите я ще продължават да "гълтат" все повече и повече"водица"...

    Коментиран от #75

    12:55 29.07.2026

  • 63 ТЦК

    7 11 Отговор

    До коментар #58 от "Гресирана ватенка":

    Приятелю, не пиши тука. Така не помагаш с нищо. Ела в Украйна, да те изпратим на фронта. Трябват ни хора.

    Коментиран от #70

    12:55 29.07.2026

  • 64 Хахахаха

    11 6 Отговор

    До коментар #30 от "Неграмотнико":

    Така и ние сме обявили вражески кремълската хунта, а не руския народ.

    Коментиран от #66

    12:55 29.07.2026

  • 65 Удри бате Зелю!

    16 6 Отговор
    Удри!Да те поменува с добро копейската Изметт.

    Коментиран от #67

    12:56 29.07.2026

  • 66 ТЦК

    4 13 Отговор

    До коментар #64 от "Хахахаха":

    Приятелю, не пиши тука. Така не помагаш с нищо. Ела в Украйна, да те изпратим на фронта. Трябват ни хора. Чакаме те.

    12:58 29.07.2026

  • 67 ТЦК

    5 11 Отговор

    До коментар #65 от "Удри бате Зелю!":

    Приятелю, не пиши тука. Така не помагаш с нищо. Ела в Украйна, да те изпратим на фронта. Трябват ни хора. Чакаме те.

    Коментиран от #73

    12:59 29.07.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Питам

    15 6 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    Коментиран от #72

    13:00 29.07.2026

  • 70 Неее

    15 5 Отговор

    До коментар #63 от "ТЦК":

    Приди в росии .. Бял китайски москвич и неколко милиона рубли .. на роднините , ама - едвали .. 🤨

    13:00 29.07.2026

  • 71 Стига вече!

    12 4 Отговор
    Абе, братушки, вие майтап ли си правите?! Аз тука по форумите си късам нервите да ви защитавам пред умнокрасивите, вие в Санкт Петербург ми пиете лате-макиато с френски кроасани по кафенетата на Невски проспект!
    Гледам клипове в мрежите – младежи с маркови дрешки, подстригани по последна мода, разхождат си кученцата и се крият от повиквателните като ученички от контролно! Нали щяхме да показваме силата на руското оръжие? Вместо цяла Русия да се вдигне като един, да се обедини и да приключи тоя бъркоч за три дни, вие чакате момчетата от Северна Корея да ви свършат черната работа на фронта! Ким Чен Ун ли ще ви пази суверенитета, докато вие се чудите в коя европейска държава да избягате на „екскурзия“? Срам и позор! С пиене на кафенца, фръцкане по дискотеките и чужди войници назаем война НЕ СЕ ПЕЧЕЛИ! Стегнете се малко, че станахме за смях на целия свят!

    Коментиран от #77, #79

    13:01 29.07.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 чичо Кольо

    15 1 Отговор

    До коментар #67 от "ТЦК":

    Залепил си релето юнак.

    13:02 29.07.2026

  • 74 стоян георгиев

    6 9 Отговор
    Украйна е полигон с безплатни манекени за тестване на западно оръжие.

    Коментиран от #108

    13:02 29.07.2026

  • 75 Михайло Драпати, генерал

    13 4 Отговор

    До коментар #62 от "Стоянчо Пуканката":

    "..Крайният резултата от това е.."

    Крайния резултат е, че 800 000 ватмана фанаха трамвая за Кобзон, няма Уст-Луга, няма деньги, няма пабеда, няма бензин 👈

    Коментиран от #78

    13:02 29.07.2026

  • 76 СВО 1 616 дни РЕЗИЛ

    16 4 Отговор

    До коментар #55 от "Факт":

    Някой определено е бягал от часовете по "История". Един от малкото, които не са научили, че единствено Царство България, за разлика от много други страни, успява да спаси от депортиране по-голяма част от евреите в страната. По-важно е че тяхната общност навсякъде по света помни това и благодари при всеки повод.

    13:02 29.07.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Михайло Драпати, генерал

    3 10 Отговор

    До коментар #75 от "Михайло Драпати, генерал":

    3 000 000 милиона украинцев при Бандера играят гопак.

    Коментиран от #92

    13:04 29.07.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Михайло Драпати, генерал

    2 9 Отговор
    3 000 000 милиона украинцев при Бандера играят гопак. Затова земята на Украйна се тресе. Не е от руските ракети, бомби и дронове. 👈

    Коментиран от #146

    13:05 29.07.2026

  • 81 Янко

    3 12 Отговор
    Украйна вчера удари граждански автобус защото са царе на тероризма.Но ми е чудно защо Путин ги търпи

    Коментиран от #89

    13:05 29.07.2026

  • 82 Вацев

    13 3 Отговор
    Русия не пАбеди ли вече?

    Коментиран от #86

    13:06 29.07.2026

  • 83 Гресирана ватенка

    3 8 Отговор

    До коментар #79 от "Гресирана ватенка":

    Добре ги описа украинците. Абе, има ли още украинци? 😄😄😄

    13:07 29.07.2026

  • 84 Гресирана ватенка

    2 5 Отговор
    Абе, има ли още украинци? 😄😄😄

    13:07 29.07.2026

  • 85 Доказателство

    13 3 Отговор
    Русия практически е във фалит. Това си личи по качеството на троловете им. Вижте какъв идиотизъм цари сред тях.

    Коментиран от #87

    13:07 29.07.2026

  • 86 Вацев

    3 5 Отговор

    До коментар #82 от "Вацев":

    Украина кога започва перемохата?

    13:08 29.07.2026

  • 87 Доказателство

    5 5 Отговор

    До коментар #85 от "Доказателство":

    404 губи войната на фронта, губи и информационната война. Ха ха ха

    13:09 29.07.2026

  • 88 Гресирана ватенка

    4 4 Отговор
    Абе, има ли още украинци? 😄😄😄

    13:09 29.07.2026

  • 89 Майор Деянов, на всеки километър

    7 2 Отговор

    До коментар #81 от "Янко":

    "..Украйна вчера удари граждански автобус.."

    Не Украйна, а американски дрон Хорнет с ИИ.
    Такива са Хорнетите - га нема руснак, удрят рейс !!! Важното да е нещо руско 👈😁

    13:09 29.07.2026

  • 90 Като гърмиш ще те гърмят!

    11 5 Отговор
    Това е.Копеите да си помислят за здравето.

    Коментиран от #119

    13:10 29.07.2026

  • 91 Вацев

    4 5 Отговор
    Украина кога започва перемохата? Или вече е свършила перемохата?

    13:10 29.07.2026

  • 92 Кобзон

    7 4 Отговор

    До коментар #78 от "Михайло Драпати, генерал":

    А меня забыл , а ? 😟

    Коментиран от #94, #97

    13:11 29.07.2026

  • 93 Като гърмиш ще те гърмят!

    4 5 Отговор
    Укросите гърмят на фронта като тенджери под налягане.

    13:11 29.07.2026

  • 94 Бандера

    4 6 Отговор

    До коментар #92 от "Кобзон":

    3 000 000 украинчуги са при мене. Има още място.

    13:12 29.07.2026

  • 95 важно е че нацистите всеки ден намалят

    4 7 Отговор
    драстично и скоро ще им се види края , Русия напредва а Украйна намалява и ще изчезне от картите , така се говори и това се очаква по света

    Коментиран от #102

    13:13 29.07.2026

  • 96 Вацев

    5 3 Отговор
    Украина кога започва перемохата? Или вече е свършила перемохата?

    13:13 29.07.2026

  • 97 Михайло Драпати, генерал

    5 4 Отговор

    До коментар #92 от "Кобзон":

    За тебя пращам много скоро Путин 👈😁

    Коментиран от #98

    13:13 29.07.2026

  • 98 Михайло Драпати, генерал

    5 3 Отговор

    До коментар #97 от "Михайло Драпати, генерал":

    За тебя Бандера, пращам много скоро Зеленски 👈😁

    13:14 29.07.2026

  • 99 Д-р Коджабаш/дентология и олигофрения

    7 4 Отговор
    Иновативни решения за лечение на рософилия.
    След малко ще ви дадем подробности.
    Сега сме обедна почивка.

    13:15 29.07.2026

  • 100 Бандера

    4 7 Отговор
    Зеленски ще плати най-високата цена, за дето погуби милиони украински мъже. Жду его в ад.

    Коментиран от #109

    13:15 29.07.2026

  • 101 Д-р Коджабаш/дентология и олигофрения

    5 3 Отговор
    Иновативни решения за лечение на рософобия.
    След малко ще ви дадем подробности.
    Сега сме обедна почивка.

    13:16 29.07.2026

  • 102 Руснак без крак...

    6 6 Отговор

    До коментар #95 от "важно е че нацистите всеки ден намалят":

    Но това по никъв начин няма промени факта, че Русия си остане най-бедната, пропадла третосортна държава, където човек се ражда с единствената идея по-бързо да умре, се не мъчи в тази руска мизерия !!! 👈

    Коментиран от #105

    13:16 29.07.2026

  • 103 Михайло Драпати, генерал

    5 4 Отговор
    Аз ще подобря рекорда от три милиона могилизирани украинцев.

    13:17 29.07.2026

  • 104 СЛАВА УКРАИНЕ!

    8 5 Отговор
    ГЕРОЯМ СЛАВА!

    13:17 29.07.2026

  • 105 ТЦК

    4 5 Отговор

    До коментар #102 от "Руснак без крак...":

    Коментарите ти вече нямат смисъл. Чакаме те в Украйна да те изпратим на фронта!

    13:18 29.07.2026

  • 106 Едно е сигурно:

    7 3 Отговор
    Путин закопа Русия и руснаците за следващите поне 30 год. А унижението и подигравките по адрес на Русия ще останат завинаги в историята и за следващите поколения.

    13:19 29.07.2026

  • 107 СЛАВА МУУУУКРАИНЕ!

    3 2 Отговор
    ПОГИБШИХ СЛАВА!

    13:19 29.07.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Кобзон

    6 3 Отговор

    До коментар #100 от "Бандера":

    И у меня милионы .

    Коментиран от #113

    13:19 29.07.2026

  • 110 Едно е сигурно:

    4 5 Отговор
    Зеленски закопа Украйна и украинците за следващите поне 100 год. А унижението и подигравките по адрес на Украйна ще останат завинаги в историята и за следващите поколения.

    Коментиран от #134, #166

    13:20 29.07.2026

  • 111 няма край

    7 3 Отговор
    Няма край руския резил.

    13:21 29.07.2026

  • 112 Ами напишете едно писмо

    6 3 Отговор

    До коментар #12 от "Наблюдаващ":

    на Путин и му се скарайте, защо е започнал тази война и е станал причина за екологична катастрофа

    13:21 29.07.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 няма край

    3 5 Отговор
    Няма край украинския резил.

    Коментиран от #116

    13:23 29.07.2026

  • 115 Розовото пони Путин🦄

    9 3 Отговор
    Тръгнах да превземат Киев за 3 дни, а вече 5 г. не мога да изляза от бункера 🦄🌈😂

    13:24 29.07.2026

  • 116 да ве

    4 3 Отговор

    До коментар #114 от "няма край":

    Руснаците избиват народа на република Крим!

    13:25 29.07.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Розовото пони Зелю🦄

    3 4 Отговор
    Няма да има къде да се скрия след капитулацията. Украинските жени ще ме обесят за червата.

    Коментиран от #159

    13:26 29.07.2026

  • 119 хихи

    8 2 Отговор

    До коментар #90 от "Като гърмиш ще те гърмят!":

    копеите са изпаднали в амок. много яко 😅😅😅

    Коментиран от #127

    13:26 29.07.2026

  • 120 няма край

    5 4 Отговор
    Няма край руската мъка. Няма.

    Коментиран от #124

    13:26 29.07.2026

  • 121 Шелепин

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Ама Тръмп не е "приятел на мирните народи" като Рузвелт и цялата му администрация, тъпкана със съветски агенти.

    13:27 29.07.2026

  • 122 Украйна удари

    4 5 Отговор
    На Марко Тотев дреболиите

    Коментиран от #158

    13:28 29.07.2026

  • 123 няма край

    3 4 Отговор
    Няма край украинската мъка. Има. Скоро.

    13:29 29.07.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Отец Дионисий

    6 2 Отговор

    До коментар #43 от "Зеленски":

    Боже, колко руска мъка има по тоя свят, Боже .

    13:30 29.07.2026

  • 126 няма край

    5 3 Отговор
    Няма край руския резил. Няма.

    13:30 29.07.2026

  • 127 хихи

    3 3 Отговор

    До коментар #119 от "хихи":

    евроцентаците са изпаднали в амок. много яко 😅😅😅

    13:30 29.07.2026

  • 128 Смешник

    4 6 Отговор
    Не трябва постоянно да цитирате Зеления клоун Той е нон стоп дрогиран

    Коментиран от #155

    13:30 29.07.2026

  • 129 няма край

    3 4 Отговор
    Няма край украинската мъка. Има. Скоро.

    13:31 29.07.2026

  • 130 Стефан

    6 3 Отговор
    РФ е пред военно положение и масова мобилизация. Кремъл го е страх да въоръжи повече руснаци, че не е сигурен накъде ще тръгнат.

    13:31 29.07.2026

  • 131 няма край

    3 4 Отговор
    Има край украинската мъка. Има. Скоро.

    13:31 29.07.2026

  • 132 Няма край руския резил

    4 3 Отговор
    Руснака го бият у дома му. На руска територия. Мъкааа.

    13:32 29.07.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 ударили ууукрите

    3 5 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    13:34 29.07.2026

  • 139 Има край украинския резил

    2 5 Отговор
    Нарича се КАПИТУЛАЦИЯ.

    13:34 29.07.2026

  • 140 1111

    1 3 Отговор
    Украйна да спира с тези нападения,няма място за хвалба.Преговори да се водят незабавно за мир.

    13:35 29.07.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Няма край руския резил

    3 2 Отговор
    Няма край руската мъка. Най безаналоговата мъка в мире!

    13:37 29.07.2026

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Руски въшльовци

    4 1 Отговор
    В Рязан някой е забравил мусаката във фурната. Копейки, и Рязан е град в Русия, казвам ви, защото знам, че не знаете. 🙂

    13:37 29.07.2026

  • 146 А Русия какво да каже

    2 3 Отговор

    До коментар #80 от "Михайло Драпати, генерал":

    тогава, като руските жертви са поне 5 пъти повече.

    Коментиран от #149

    13:37 29.07.2026

  • 147 7777

    2 3 Отговор
    Каквото и да кажете топката е в Русия.Зеленски не разбра ли,че срещу ядрена държава не се воюва при това в пъти по-голяма.Украйна е територия,не е държава.

    Коментиран от #151

    13:37 29.07.2026

  • 148 Бусификация и

    3 3 Отговор
    утилизация за укрите.

    13:37 29.07.2026

  • 149 Не бе, Галфон

    2 3 Отговор

    До коментар #146 от "А Русия какво да каже":

    Поне 150 пъти повече са руските жертви. Направо 500 милиона.

    13:39 29.07.2026

  • 150 Живко

    2 3 Отговор
    Русия е смазвала нацистите,ще го направи и сега.Рано или късно.Зеленски ще си плати.

    13:39 29.07.2026

  • 151 хе хе

    1 4 Отговор

    До коментар #147 от "7777":

    Макрон даде на Зеленски ЯО още миналата година. От тогава пияницата медведев си глътна езика.

    Коментиран от #154

    13:39 29.07.2026

  • 152 Бусификация

    2 2 Отговор
    утилизация за укрите.

    13:39 29.07.2026

  • 153 стоян

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от "Овчар":

    До 9 ком - другар вярно казваш че зимата ще е определяща за бъдещето ама за масквабад - там ще студуват - украинците свикнаха без топло и светло

    Коментиран от #157

    13:39 29.07.2026

  • 154 хе хе

    2 3 Отговор

    До коментар #151 от "хе хе":

    Макрон даде на Зеленски да му подъвче макарона.

    13:40 29.07.2026

  • 155 Гресирана ватенка

    4 3 Отговор

    До коментар #128 от "Смешник":

    "..Зеления клоун е нон стоп дрогиран.."

    Но това по никъв начин не му пречи да продължава нон-стоп и ефикасно да кобзонира рушляците нещастни.....

    13:40 29.07.2026

  • 156 няма край

    4 3 Отговор
    Няма край руската мъка. Няма.

    13:40 29.07.2026

  • 157 стоян

    3 1 Отговор

    До коментар #153 от "стоян":

    На глад не се свиква, другар. Глада е по-силен от тока.

    13:41 29.07.2026

  • 158 мдааааа

    0 4 Отговор

    До коментар #122 от "Украйна удари":

    Те па едни " дреболии " ..

    13:41 29.07.2026

  • 159 Розовото пони Путин🦄

    3 3 Отговор

    До коментар #118 от "Розовото пони Зелю🦄":

    Зелю изобщо не е от нашия отбор на розовите понита🦄🌈😂

    13:41 29.07.2026

  • 160 хе хе

    3 2 Отговор
    Макрон даде на Зеленски да му подъвче макарона.

    13:42 29.07.2026

  • 161 Тръмп

    3 2 Отговор
    И аз дадох на Зеленски да ми подъвче пурата на четири очи.

    13:42 29.07.2026

  • 162 Зе Зе Ле

    2 2 Отговор
    Макарона на Макрона много тънък и се огъва. На Тръмпича пурата дебела и твърда. Попуших доста аз .....

    Коментиран от #165, #169

    13:45 29.07.2026

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Розовото пони Путин🦄

    2 1 Отговор
    Тръгнах и аз за Украйна с епилираните си розови бузки, а накрая 2млн. розови ватенки заминаха при Кобзон.🦄🌈😂

    13:47 29.07.2026

  • 165 Давид Мендел

    0 1 Отговор

    До коментар #162 от "Зе Зе Ле":

    Дай и аз!

    13:48 29.07.2026

  • 166 Това е плагиатство.

    2 0 Отговор

    До коментар #110 от "Едно е сигурно:":

    Какъв поддръжник на Русия сте, като не може да напишете 3 изречения без чужда помощ, а преиначавате коментари, написани от други хора :)))

    13:50 29.07.2026

  • 167 Няма край руския резил

    1 0 Отговор
    няма

    13:50 29.07.2026

  • 168 руската мечка

    2 0 Отговор
    пак ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    13:51 29.07.2026

  • 169 Розовото пони Путин🦄

    3 0 Отговор

    До коментар #162 от "Зе Зе Ле":

    На Песков пурата е много добре 🦄🌈😂

    13:53 29.07.2026

  • 170 Гергана

    1 0 Отговор
    Мама , я лётчика люблью !

    13:57 29.07.2026

  • 171 Летец Пешеходец

    0 0 Отговор
    Украинската въздушна офанзива продължава и набира скорост. Предстои тежка зима, вероятно последната в която Русия, ще е в този формат. След нея следват, погроми, революции, преврати, граждански войни, сепаратизъм, отцепвания на региони и образуването на ислямски емирства и халифати, на територията на Фалиралата Сибирско-Азиатска Кочина.

    14:00 29.07.2026

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