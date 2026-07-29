Украйна удари военни и енергийни обекти в Русия, има жертви в Крим

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че украинските сили са атакували няколко обекта в Русия, които по думите му „поддържат и продължават войната“, предава БТА.
Сред поразените цели са логистичен център в Рязан, петролна рафинерия в Пермска област, както и експортен терминал и военно предприятие в Ростовска област. По думите на Зеленски е нанесен удар и по обект в окупирания Крим, където са базирани високоскоростни катери на руския Черноморски флот.
По-рано украинският Генерален щаб съобщи, че при нощна атака е била ударена петролна рафинерия в Рязан. Според информацията, публикувана в „Телеграм“, попадението е предизвикало пожар.
Междувременно назначеният от Москва ръководител на Крим Сергей Аксьонов съобщи, че при украинската атака срещу полуострова са загинали двама души, а петима са били ранени.
„В резултат на поредната нощна атака на врага срещу Република Крим, за съжаление, загинаха двама души, а още петима бяха ранени“, написа Аксьонов в „Телеграм“. Той допълни, че властите ще окажат необходимата помощ на пострадалите и семействата на загиналите.
Прокуратурата на Крим съобщи, че е разпоредено координирано взаимодействие между всички институции за бързо отстраняване на последиците от атаката.
Отделно от това руските власти в Белгородска област съобщиха, че украински удар е засегнал търговски обект в Белгород. По данни на регионалния оперативен щаб 15-годишно момче е ранено от осколки и е транспортирано в областната детска болница. При атаката са нанесени материални щети по навес и лек автомобил.
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1 Сатана Z
Слава на Русия и неговия братски народ.
Коментиран от #13, #15, #56, #57, #121
12:10 29.07.2026
2 осраински
Коментиран от #28
12:10 29.07.2026
3 осраински
Коментиран от #14, #29
12:12 29.07.2026
4 Абе
12:12 29.07.2026
5 осраински
Коментиран от #11, #35
12:13 29.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 чичо Кольо
12:14 29.07.2026
8 Кривоверен алкаш
Коментиран от #60
12:15 29.07.2026
9 Овчар
Коментиран от #23, #153
12:16 29.07.2026
10 осраински
12:16 29.07.2026
11 Владимир Путин, президент
До коментар #5 от "осраински":"..това е Путин..."
След аперацията вече към Пyтинка 👈😁
12:16 29.07.2026
12 Наблюдаващ
Коментиран от #16, #20, #24, #112
12:17 29.07.2026
13 Извинете,
До коментар #1 от "Сатана Z":кой е неговият братски народ?
Севернокорейците? Ботсванците? Иранците? Еритрейцитв? Сърбите?
Едва ли сме ние, защото ни обявиха за вражеска държава.
А без уточнявайте ги тия работи, за да не си играем на "развален телефон".
Коментиран от #30, #50
12:18 29.07.2026
14 алкохолишки
До коментар #3 от "осраински":Когато Русия спре да се бърка в делата на Украйна,тогава ще има мир...защото крепостните НИКОГА не са спирали да определят политиката външна и вътрешна на украинците и логично се стигна до 2014 г...и после до 2022г..разбра ли облъчен..
Коментиран от #25
12:19 29.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Оплачи се на
До коментар #12 от "Наблюдаващ":чичко си Путин.
Тук не сме бюро "Жалби".
12:19 29.07.2026
17 Путин
12:20 29.07.2026
18 az СВО Победа 81
Част от агломерацията Краматорсак-Славянск....
Коментиран от #22, #58
12:20 29.07.2026
19 удри
12:21 29.07.2026
20 Извинете,
До коментар #12 от "Наблюдаващ":може ли определение за кретен, ама такова, че да не прилича на описание на путинец.
12:21 29.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 гост
До коментар #18 от "az СВО Победа 81":а у вас кога..
Коментиран от #27
12:21 29.07.2026
23 Масква без ток
До коментар #9 от "Овчар":Очертава се лоша зима за Масква! Без интернет ,бензин и ток!
Коментиран от #32, #34
12:22 29.07.2026
24 БРИКС
До коментар #12 от "Наблюдаващ":Ами къпете се бре!
12:23 29.07.2026
25 осраински
До коментар #14 от "алкохолишки":ако нямаше бъркане мислиш ли че сега щеше да коментираш
12:25 29.07.2026
26 Кирилов
12:25 29.07.2026
27 чичо Кольо
До коментар #22 от "гост":Еваларката.Закопа го.
12:27 29.07.2026
28 Така де
До коментар #2 от "осраински":Давай, Зеленски! Громи руската терористична паплач.
Коментиран от #45
12:28 29.07.2026
29 СВО 1 616 дни РЕЗИЛ
До коментар #3 от "осраински":Чрез референдум? Така казва и Путин - "Не е имало анексиране на Крим. Да, използвахме нашите въоръжени сили, но за да проведем референдум."
Точно така. Както съветските въоръжени сили бяха използвани за провеждане на свободен референдум в Царство България на 08.09.1946 год.
Коментиран от #31, #33, #55
12:28 29.07.2026
30 Неграмотнико
До коментар #13 от "Извинете,":дърржава означава едно, а народа е съвсем друго. Държавата управлява народа,така Русия не е обявила за вражески народа.
Коментиран от #46, #64
12:28 29.07.2026
31 чичо Кольо
До коментар #29 от "СВО 1 616 дни РЕЗИЛ":Еваларката.Така беше.
12:29 29.07.2026
32 Освен това
До коментар #23 от "Масква без ток":А, не подценявай дядя Вова. Не само Москва, цяла Русия ще бъде без горива и ток.
12:30 29.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Щик Найн
До коментар #5 от "осраински":Много подходящ прякор си си избрал. 🤤🤣
Коментиран от #38
12:33 29.07.2026
36 САЩисан русофил
Коментиран от #42
12:35 29.07.2026
37 камънчо
12:35 29.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Хазара путин
12:36 29.07.2026
40 корона
12:40 29.07.2026
41 Важно
Коментиран от #47
12:40 29.07.2026
42 Ха ХаХа
До коментар #36 от "САЩисан русофил":Бягат бандерите като плъхове
12:41 29.07.2026
43 Зеленски
Коментиран от #125
12:42 29.07.2026
44 чичо Кольо
12:45 29.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 СВО 1 616 дни РЕЗИЛ
До коментар #30 от "Неграмотнико":Ти да видиш. Понеже безаналоговите ракети и бомби на РФ са програмирани да не закачат руснаците и украинските русофили в Украйна, нашите русофили явно се надяват, че по същия начин ако стане някоя патаклама, тези "многоточкови" оръжия няма да поразяват русофилите, а само БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА и българофилите.
Коментиран от #51
12:47 29.07.2026
47 То това е целта
До коментар #41 от "Важно":Да отвличат вниманието от войната и как се развиват бойните действия.
12:47 29.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Сайтът
Коментиран от #52
12:48 29.07.2026
50 Факт
До коментар #13 от "Извинете,":Турция!!!
12:48 29.07.2026
51 ТЦК
До коментар #46 от "СВО 1 616 дни РЕЗИЛ":Приятелю, не пиши тука. Така не помагаш с нищо. Ела в Украйна, да те изпратим на фронта. Трябват ни хора.
12:48 29.07.2026
52 Разбира се
До коментар #49 от "Сайтът":Факти са проукраински сайт.
12:49 29.07.2026
53 Владимир Путин, президент
Който не е съгласен, се оплаче на Кобзон 👈
12:50 29.07.2026
54 а практическо приложение
Каквито са отношенията на човека към ближния му, такива ще бъдат отношенията на Бога към човека. Простреш ли ръката си към давещия се, ще видиш простряната десница на Бога към тебе. Благослови ближния си, за да бъдеш и ти благословен. Не простреш ли ръката си към ближния си, и Божията ръка няма да се простре към тебе. Това е Божият закон, в който няма никакво лицеприятие. Христос е изказал този закон с думите: „С каквато мярка мериш, с такава ще ти се отмери“. Този закон е еднакъв и за Земята, и за Небето. Искате ли да подобрите земния си живот, приложете този закон в отношенията си към хората.
12:50 29.07.2026
55 Факт
До коментар #29 от "СВО 1 616 дни РЕЗИЛ":Фашистко царство с гонение на евреите
Коментиран от #76
12:50 29.07.2026
56 Сатанизирания
До коментар #1 от "Сатана Z":" братьята " изведнаж станаха - враг ... а ?
12:51 29.07.2026
57 Пояснение
До коментар #1 от "Сатана Z":И Путин също ,другар.
Разликата е ,че иПутин и Хитлер нападат чужда държава...
12:51 29.07.2026
58 Гресирана ватенка
До коментар #18 от "az СВО Победа 81":"..Руснаците влязоха.."
Маккя ти казва че на друго място са влезнали, откъдето излазанье нема !!!
Коментиран от #59, #63
12:52 29.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Баш химик
До коментар #8 от "Кривоверен алкаш":"При атаката са нанесени материални щети по навес и лек автомобил." Жалкари, направо са ги уплашили до смърт!
Тези атаки са предсмътните конвулсии на най-мразената държава в Европа!
12:54 29.07.2026
61 Убиец
12:54 29.07.2026
62 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #75
12:55 29.07.2026
63 ТЦК
До коментар #58 от "Гресирана ватенка":Приятелю, не пиши тука. Така не помагаш с нищо. Ела в Украйна, да те изпратим на фронта. Трябват ни хора.
Коментиран от #70
12:55 29.07.2026
64 Хахахаха
До коментар #30 от "Неграмотнико":Така и ние сме обявили вражески кремълската хунта, а не руския народ.
Коментиран от #66
12:55 29.07.2026
65 Удри бате Зелю!
Коментиран от #67
12:56 29.07.2026
66 ТЦК
До коментар #64 от "Хахахаха":Приятелю, не пиши тука. Така не помагаш с нищо. Ела в Украйна, да те изпратим на фронта. Трябват ни хора. Чакаме те.
12:58 29.07.2026
67 ТЦК
До коментар #65 от "Удри бате Зелю!":Приятелю, не пиши тука. Така не помагаш с нищо. Ела в Украйна, да те изпратим на фронта. Трябват ни хора. Чакаме те.
Коментиран от #73
12:59 29.07.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Питам
Коментиран от #72
13:00 29.07.2026
70 Неее
До коментар #63 от "ТЦК":Приди в росии .. Бял китайски москвич и неколко милиона рубли .. на роднините , ама - едвали .. 🤨
13:00 29.07.2026
71 Стига вече!
Гледам клипове в мрежите – младежи с маркови дрешки, подстригани по последна мода, разхождат си кученцата и се крият от повиквателните като ученички от контролно! Нали щяхме да показваме силата на руското оръжие? Вместо цяла Русия да се вдигне като един, да се обедини и да приключи тоя бъркоч за три дни, вие чакате момчетата от Северна Корея да ви свършат черната работа на фронта! Ким Чен Ун ли ще ви пази суверенитета, докато вие се чудите в коя европейска държава да избягате на „екскурзия“? Срам и позор! С пиене на кафенца, фръцкане по дискотеките и чужди войници назаем война НЕ СЕ ПЕЧЕЛИ! Стегнете се малко, че станахме за смях на целия свят!
Коментиран от #77, #79
13:01 29.07.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 чичо Кольо
До коментар #67 от "ТЦК":Залепил си релето юнак.
13:02 29.07.2026
74 стоян георгиев
Коментиран от #108
13:02 29.07.2026
75 Михайло Драпати, генерал
До коментар #62 от "Стоянчо Пуканката":"..Крайният резултата от това е.."
Крайния резултат е, че 800 000 ватмана фанаха трамвая за Кобзон, няма Уст-Луга, няма деньги, няма пабеда, няма бензин 👈
Коментиран от #78
13:02 29.07.2026
76 СВО 1 616 дни РЕЗИЛ
До коментар #55 от "Факт":Някой определено е бягал от часовете по "История". Един от малкото, които не са научили, че единствено Царство България, за разлика от много други страни, успява да спаси от депортиране по-голяма част от евреите в страната. По-важно е че тяхната общност навсякъде по света помни това и благодари при всеки повод.
13:02 29.07.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Михайло Драпати, генерал
До коментар #75 от "Михайло Драпати, генерал":3 000 000 милиона украинцев при Бандера играят гопак.
Коментиран от #92
13:04 29.07.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Михайло Драпати, генерал
Коментиран от #146
13:05 29.07.2026
81 Янко
Коментиран от #89
13:05 29.07.2026
82 Вацев
Коментиран от #86
13:06 29.07.2026
83 Гресирана ватенка
До коментар #79 от "Гресирана ватенка":Добре ги описа украинците. Абе, има ли още украинци? 😄😄😄
13:07 29.07.2026
84 Гресирана ватенка
13:07 29.07.2026
85 Доказателство
Коментиран от #87
13:07 29.07.2026
86 Вацев
До коментар #82 от "Вацев":Украина кога започва перемохата?
13:08 29.07.2026
87 Доказателство
До коментар #85 от "Доказателство":404 губи войната на фронта, губи и информационната война. Ха ха ха
13:09 29.07.2026
88 Гресирана ватенка
13:09 29.07.2026
89 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #81 от "Янко":"..Украйна вчера удари граждански автобус.."
Не Украйна, а американски дрон Хорнет с ИИ.
Такива са Хорнетите - га нема руснак, удрят рейс !!! Важното да е нещо руско 👈😁
13:09 29.07.2026
90 Като гърмиш ще те гърмят!
Коментиран от #119
13:10 29.07.2026
91 Вацев
13:10 29.07.2026
92 Кобзон
До коментар #78 от "Михайло Драпати, генерал":А меня забыл , а ? 😟
Коментиран от #94, #97
13:11 29.07.2026
93 Като гърмиш ще те гърмят!
13:11 29.07.2026
94 Бандера
До коментар #92 от "Кобзон":3 000 000 украинчуги са при мене. Има още място.
13:12 29.07.2026
95 важно е че нацистите всеки ден намалят
Коментиран от #102
13:13 29.07.2026
96 Вацев
13:13 29.07.2026
97 Михайло Драпати, генерал
До коментар #92 от "Кобзон":За тебя пращам много скоро Путин 👈😁
Коментиран от #98
13:13 29.07.2026
98 Михайло Драпати, генерал
До коментар #97 от "Михайло Драпати, генерал":За тебя Бандера, пращам много скоро Зеленски 👈😁
13:14 29.07.2026
99 Д-р Коджабаш/дентология и олигофрения
След малко ще ви дадем подробности.
Сега сме обедна почивка.
13:15 29.07.2026
100 Бандера
Коментиран от #109
13:15 29.07.2026
101 Д-р Коджабаш/дентология и олигофрения
След малко ще ви дадем подробности.
Сега сме обедна почивка.
13:16 29.07.2026
102 Руснак без крак...
До коментар #95 от "важно е че нацистите всеки ден намалят":Но това по никъв начин няма промени факта, че Русия си остане най-бедната, пропадла третосортна държава, където човек се ражда с единствената идея по-бързо да умре, се не мъчи в тази руска мизерия !!! 👈
Коментиран от #105
13:16 29.07.2026
103 Михайло Драпати, генерал
13:17 29.07.2026
104 СЛАВА УКРАИНЕ!
13:17 29.07.2026
105 ТЦК
До коментар #102 от "Руснак без крак...":Коментарите ти вече нямат смисъл. Чакаме те в Украйна да те изпратим на фронта!
13:18 29.07.2026
106 Едно е сигурно:
13:19 29.07.2026
107 СЛАВА МУУУУКРАИНЕ!
13:19 29.07.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Кобзон
До коментар #100 от "Бандера":И у меня милионы .
Коментиран от #113
13:19 29.07.2026
110 Едно е сигурно:
Коментиран от #134, #166
13:20 29.07.2026
111 няма край
13:21 29.07.2026
112 Ами напишете едно писмо
До коментар #12 от "Наблюдаващ":на Путин и му се скарайте, защо е започнал тази война и е станал причина за екологична катастрофа
13:21 29.07.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 няма край
Коментиран от #116
13:23 29.07.2026
115 Розовото пони Путин🦄
13:24 29.07.2026
116 да ве
До коментар #114 от "няма край":Руснаците избиват народа на република Крим!
13:25 29.07.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Розовото пони Зелю🦄
Коментиран от #159
13:26 29.07.2026
119 хихи
До коментар #90 от "Като гърмиш ще те гърмят!":копеите са изпаднали в амок. много яко 😅😅😅
Коментиран от #127
13:26 29.07.2026
120 няма край
Коментиран от #124
13:26 29.07.2026
121 Шелепин
До коментар #1 от "Сатана Z":Ама Тръмп не е "приятел на мирните народи" като Рузвелт и цялата му администрация, тъпкана със съветски агенти.
13:27 29.07.2026
122 Украйна удари
Коментиран от #158
13:28 29.07.2026
123 няма край
13:29 29.07.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Отец Дионисий
До коментар #43 от "Зеленски":Боже, колко руска мъка има по тоя свят, Боже .
13:30 29.07.2026
126 няма край
13:30 29.07.2026
127 хихи
До коментар #119 от "хихи":евроцентаците са изпаднали в амок. много яко 😅😅😅
13:30 29.07.2026
128 Смешник
Коментиран от #155
13:30 29.07.2026
129 няма край
13:31 29.07.2026
130 Стефан
13:31 29.07.2026
131 няма край
13:31 29.07.2026
132 Няма край руския резил
13:32 29.07.2026
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 ударили ууукрите
13:34 29.07.2026
139 Има край украинския резил
13:34 29.07.2026
140 1111
13:35 29.07.2026
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 Няма край руския резил
13:37 29.07.2026
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Руски въшльовци
13:37 29.07.2026
146 А Русия какво да каже
До коментар #80 от "Михайло Драпати, генерал":тогава, като руските жертви са поне 5 пъти повече.
Коментиран от #149
13:37 29.07.2026
147 7777
Коментиран от #151
13:37 29.07.2026
148 Бусификация и
13:37 29.07.2026
149 Не бе, Галфон
До коментар #146 от "А Русия какво да каже":Поне 150 пъти повече са руските жертви. Направо 500 милиона.
13:39 29.07.2026
150 Живко
13:39 29.07.2026
151 хе хе
До коментар #147 от "7777":Макрон даде на Зеленски ЯО още миналата година. От тогава пияницата медведев си глътна езика.
Коментиран от #154
13:39 29.07.2026
152 Бусификация
13:39 29.07.2026
153 стоян
До коментар #9 от "Овчар":До 9 ком - другар вярно казваш че зимата ще е определяща за бъдещето ама за масквабад - там ще студуват - украинците свикнаха без топло и светло
Коментиран от #157
13:39 29.07.2026
154 хе хе
До коментар #151 от "хе хе":Макрон даде на Зеленски да му подъвче макарона.
13:40 29.07.2026
155 Гресирана ватенка
До коментар #128 от "Смешник":"..Зеления клоун е нон стоп дрогиран.."
Но това по никъв начин не му пречи да продължава нон-стоп и ефикасно да кобзонира рушляците нещастни.....
13:40 29.07.2026
156 няма край
13:40 29.07.2026
157 стоян
До коментар #153 от "стоян":На глад не се свиква, другар. Глада е по-силен от тока.
13:41 29.07.2026
158 мдааааа
До коментар #122 от "Украйна удари":Те па едни " дреболии " ..
13:41 29.07.2026
159 Розовото пони Путин🦄
До коментар #118 от "Розовото пони Зелю🦄":Зелю изобщо не е от нашия отбор на розовите понита🦄🌈😂
13:41 29.07.2026
160 хе хе
13:42 29.07.2026
161 Тръмп
13:42 29.07.2026
162 Зе Зе Ле
Коментиран от #165, #169
13:45 29.07.2026
163 Този коментар е премахнат от модератор.
164 Розовото пони Путин🦄
13:47 29.07.2026
165 Давид Мендел
До коментар #162 от "Зе Зе Ле":Дай и аз!
13:48 29.07.2026
166 Това е плагиатство.
До коментар #110 от "Едно е сигурно:":Какъв поддръжник на Русия сте, като не може да напишете 3 изречения без чужда помощ, а преиначавате коментари, написани от други хора :)))
13:50 29.07.2026
167 Няма край руския резил
13:50 29.07.2026
168 руската мечка
13:51 29.07.2026
169 Розовото пони Путин🦄
До коментар #162 от "Зе Зе Ле":На Песков пурата е много добре 🦄🌈😂
13:53 29.07.2026
170 Гергана
13:57 29.07.2026
171 Летец Пешеходец
14:00 29.07.2026