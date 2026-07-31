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35 са вече жертвите от земетресението в Япония

35 са вече жертвите от земетресението в Япония

31 Юли, 2026 05:48, обновена 31 Юли, 2026 05:51 551 0

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Над 120 души са ранени след мощния сеизмичен трус в префектура Кумамото, спасителните операции продължават в пределите на остров Кюшу

35 са вече жертвите от земетресението в Япония - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на загиналите след опустошителното земетресение в Япония официално достигна 35 души, предава агенция Reuters.

Трусът с първоначален магнитуд 7.1 по Рихтер (ревизиран от Геоложката служба на САЩ на 6.8) удари тежко префектура Кумамото. Местните власти потвърдиха, че общият брой на ранените в засегнатия регион е над 120 души, като петима от тях остават в критично състояние. Жертвите са разпределени в няколко общини, включително Яцуширо, Кашима и Хикава.

Трагедия в търговския център и промишлената зона

Голяма част от фаталните случаи са регистрирани при два тежки инцидента, причинени от сеизмичната активност. В град Кашима вторият етаж на големия търговски център „Aeon Mall“ се срути, което бе последвано от мощна газова експлозия. Спасителните екипи успяха да извадят оцелели, но на място бяха открити телата на няколко загинали служители и посетители.

Паралелно с това, в град Яцуширо се срути масивният комин на фабрика за хартия, собственост на „Nippon Paper Industries“. Инцидентът доведе до незабавна смърт на работници на терен. Според информация от BBC News, стотици войници от Силите за самоотбрана на Япония са мобилизирани в „надпревара с времето“, за да разчистят отломките и да открият евентуални оцелели лица.

Срив в инфраструктурата и екстремни горещини

Земетресението остави мащабни материални щети по пътната мрежа, мостовете и исторически паметници, сред които е и замъкът Кумамото. Спасителните операции се усложняват допълнително от тежка метеорологична обстановка:

  • Без ток: Над 23 000 домакинства остават без достъп до електричество.
  • Без вода: Около 75 000 сгради нямат течаща вода.
  • Опасни горещини: Температурите в района достигат 35°C, което създава риск от топлинен удар за хилядите евакуирани граждани.

Японската метеорологична агенция предупреди, че опасността от силни вторични трусове с интензивност до 7-ма степен остава висока през следващата седмица, като има засилен риск и от активизиране на свлачища в планинските райони.


Япония
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