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Руски удари над Суми и Днепър: Има загинал и ранени
  Тема: Украйна

Руски удари над Суми и Днепър: Има загинал и ранени

4 Август, 2026 03:48, обновена 4 Август, 2026 03:52 809 3

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Москва атакува Украйна с планиращи авиобомби и дронове в ранните часове на 4 август

Руски удари над Суми и Днепър: Има загинал и ранени - 1
Снимка: ОВА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в Украйна остава критична след поредната вълна от масирани руски въздушни нападения, извършени през нощта.

Според официалните данни от местните управителни органи, руските сили са нанесли разрушителни удари с управляеми авиационни бомби над град Суми, докато атаки с безпилотни самолети камикадзе са предизвикали мащабни пожари по поречието на река Днепър.

Жертви и разрушения в Суми след атака с авиобомби

При нападението над Суми руската авиация е използвала тежки планиращи бомби, насочени към цивилни райони на града. Според първоначалната сводка на Сумската областна военна администрация (вж. официалните съобщения на (t.me/smova)), в резултат на експлозиите един човек е загинал на място.

Още няколко души са ранени и са транспортирани по спешност в местни лечебни заведения с различна степен на наранявания. Екипите на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна продължават да разчистват отломките на засегнатите жилищни сгради и търговски обекти. Регионалната Кордон Медиа съобщава за нанесени сериозни материални щети по критичната градска инфраструктура.

Горят складове за хранителни стоки близо до река Днепър

Паралелно с ударите в Сумска област, Русия е провела интензивна атака с дронове от типа "Шахед" в Югоизточна Украйна. Основни мишени са били логистични центрове и стопански обекти, разположени в близост до река Днепър.

Вследствие на попаденията са избухнали огромни пожари в складове за хранителни стоки. Според информация от Министерството на външните работи на Украйна и публикации в платформата X от министър Андрий Сибиха, атаката е пряк удар срещу продоволствената сигурност на цивилното население в региона. Огромни стълбове дим се издигат над индустриалните зони край реката, а десетки противопожарни екипи се опитват да овладеят огнената стихия.

Контекст на атаките

Сумска област редовно е обект на обстрел поради близостта си до руската граница. Военните експерти отбелязват, че през последните седмици руската армия е засилила използването на коригируеми авиобомби (КАБ), които имат голям радиус на поразяване и причиняват мащабни разрушения. Тези тактики се прилагат за оказване на натиск върху отбранителните линии и цивилното население, както се посочва в анализите на информационната агенция УНИАН (unian.net).


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Не видях

    3 0 Отговор
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    04:15 04.08.2026

  • 2 оня с коня

    7 0 Отговор
    Абе падаха едни перални и хвърчаха едни лопати цяла нощ по Киев.
    Руснаците пращат помощи на Украйна да си изперат гащите и лопати да си разширят гробищата.
    Друго няма какво да им пратят защото нямат яйца и бензин, но все пак е някаква помощ.

    05:07 04.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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