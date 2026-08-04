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Зеленски с мащабни смени в дипломацията и нови санкции
  Тема: Украйна

Зеленски с мащабни смени в дипломацията и нови санкции

4 Август, 2026 04:14, обновена 4 Август, 2026 04:19 971 11

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Украйна с нов шеф на разузнаването и пратеник в ЮНЕСКО, Киев наложи тежки ограничения на оръжейния сектор

Зеленски с мащабни смени в дипломацията и нови санкции - 1
Снимка: censor.net
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски предприе мащабни персонални промени в дипломатическия корпус и сигурността на страната, съчетани с вълна от нови икономически санкции срещу отбранителния сектор.

Ходовете идват в момент на сериозно преструктуриране на държавния апарат в Киев.

Рокади в ЮНЕСКО и дипломатическия корпус

С официален указ държавният глава освободи Вадим Омелченко от поста постоянен представител на Украйна в ЮНЕСКО. На негово място Зеленски назначи Лилина-Бойко, която ще поеме дипломатическата мисия в международната организация, предаде president.gov.ua.

Освен рокадата в ЮНЕСКО, президентът подписа укази за освобождаването на ключови посланици, включително досегашния представител на Украйна в САЩ Олга Стефанишина. Освободени са и посланиците на страната в Австрия, Тунис, Либия, Таджикистан и Киргизстан, пише interfax.com.ua. Според официалните доклади промените са част от планирана ротация за засилване на дипломатическия натиск на международната сцена.

Умеров поема Външното разузнаване

Бившият министър на отбраната Рустем Умеров беше официално назначен за ръководител на Службата за външно разузнаване на Украйна (СЗРУ). Той освобождава поста секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана (СНСО), който се поема от бившия вътрешен министър Игор Клименко.

Умеров разясни новите си задължения, като подчерта, че СЗРУ ще се фокусира върху три основни стълба:

  • Глобално сътрудничество: Координиране на съвместни технологични и военни проекти с НАТО и САЩ.
  • Мирни преговори: Водене на стратегически преговори за прекратяване на войната под егидата на западните партньори.
  • Разузнавателна подкрепа: Противодействие на руските киберзаплахи и пресичане на тайните канали за доставки на Москва.

Санкции срещу руския военно-промишлен комплекс

Паралелно с кадровите промени, Киев обяви нов пакет от санкции, насочен срещу 23 компании и 20 физически лица, обвързани с руската отбранителна промишленост. Мерките засягат пряко веригите за доставки на компоненти за балистични ракети и дронове.

Сред санкционираните обекти попадат заводи за производство на твърдо гориво за системите „Искандер-М“, както и компании, разработващи софтуер за информационна сигурност на Кремъл, съобщи kyivindependent.com. Санкциите обхващат и юридически лица, опериращи на територията на Украйна, които са били идентифицирани като сътрудници на руските сили или са участвали в поддръжката на военна инфраструктура в окупираните региони.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наркоса

    13 1 Отговор
    да вземе да си събира бардака и от нашата страна.

    04:25 04.08.2026

  • 2 пешо

    10 1 Отговор
    наркото вече не знае какво да прави губи по целия фронт

    04:41 04.08.2026

  • 3 Защо не отзовава

    7 0 Отговор
    Мащехата на жестокия убиец у нас- сексоложката?
    Може би защото мъжът и е биз бизе с нашата родна военна мафия и ги снабдява с евтино оръжие?!
    Писна ми от тия украинци. Само уинас не се предприниат никакви мерки да спрем да ги влачим на гърбовете си!

    04:47 04.08.2026

  • 4 само питам еврогейcките CОПОЛИ

    7 0 Отговор
    тагаренко и кироПРОСТИ бяха казали да даряваме по една месечна заплата на осраайна, вече изнемогвам с даренията, някой друг може ли да ме замени?

    Коментиран от #11

    04:53 04.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Чичко Паричко

    4 0 Отговор
    Ще ги сменя, защото недоволството расте. Не може все едни и същи негови другарчета от квартала да лапат чуждестранните парички. И други са лоялни, и другите искат...

    05:22 04.08.2026

  • 8 Мимч

    5 0 Отговор
    Тоя зелен се е побъркал.Как санкционира Русия,като е във война с нея.На кого налага санкции.Да не би Русия да внася,от техни заводи части за ракети.Смешник...

    05:31 04.08.2026

  • 9 ужас

    3 0 Отговор
    Аз също налагам санкции на 36 фирми от военно-промишления комплекс на Русия и на 197 персони.

    05:42 04.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Фют

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "само питам еврогейcките CОПОЛИ":

    Като каза Киро, да питам и аз време ли му е за развод?
    Мога да го разведа!
    Ама не го искам с дечурлигата му.

    06:06 04.08.2026

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