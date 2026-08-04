Зеленски с мащабни смени в дипломацията и нови санкции

Украинският президент Володимир Зеленски предприе мащабни персонални промени в дипломатическия корпус и сигурността на страната, съчетани с вълна от нови икономически санкции срещу отбранителния сектор.

Ходовете идват в момент на сериозно преструктуриране на държавния апарат в Киев.

Рокади в ЮНЕСКО и дипломатическия корпус

С официален указ държавният глава освободи Вадим Омелченко от поста постоянен представител на Украйна в ЮНЕСКО. На негово място Зеленски назначи Лилина-Бойко, която ще поеме дипломатическата мисия в международната организация, предаде president.gov.ua.

Освен рокадата в ЮНЕСКО, президентът подписа укази за освобождаването на ключови посланици, включително досегашния представител на Украйна в САЩ Олга Стефанишина. Освободени са и посланиците на страната в Австрия, Тунис, Либия, Таджикистан и Киргизстан, пише interfax.com.ua. Според официалните доклади промените са част от планирана ротация за засилване на дипломатическия натиск на международната сцена.

Умеров поема Външното разузнаване

Бившият министър на отбраната Рустем Умеров беше официално назначен за ръководител на Службата за външно разузнаване на Украйна (СЗРУ). Той освобождава поста секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана (СНСО), който се поема от бившия вътрешен министър Игор Клименко.

Умеров разясни новите си задължения, като подчерта, че СЗРУ ще се фокусира върху три основни стълба:

Глобално сътрудничество : Координиране на съвместни технологични и военни проекти с НАТО и САЩ.

: Координиране на съвместни технологични и военни проекти с НАТО и САЩ. Мирни преговори : Водене на стратегически преговори за прекратяване на войната под егидата на западните партньори.

: Водене на стратегически преговори за прекратяване на войната под егидата на западните партньори. Разузнавателна подкрепа: Противодействие на руските киберзаплахи и пресичане на тайните канали за доставки на Москва.

Санкции срещу руския военно-промишлен комплекс

Паралелно с кадровите промени, Киев обяви нов пакет от санкции, насочен срещу 23 компании и 20 физически лица, обвързани с руската отбранителна промишленост. Мерките засягат пряко веригите за доставки на компоненти за балистични ракети и дронове.

Сред санкционираните обекти попадат заводи за производство на твърдо гориво за системите „Искандер-М“, както и компании, разработващи софтуер за информационна сигурност на Кремъл, съобщи kyivindependent.com. Санкциите обхващат и юридически лица, опериращи на територията на Украйна, които са били идентифицирани като сътрудници на руските сили или са участвали в поддръжката на военна инфраструктура в окупираните региони.