Иран: Набелязахме три цели в Украйна, но Киев се извини

Иранските въоръжени сили са били в пълна готовност да нанесат масирани въздушни удари по три стратегически цели на територията на Украйна.

Планираната военна операция обаче е била отменена в последния момент, след като правителството в Киев е поднесло официално извинение за неотдавнашния инцидент с ирански плавателен съд в Каспийско море.

Новината бе потвърдена официално от генерал Мохсен Резаи, настоящ военен съветник на иранския върховен лидер. Изявлението му бе излъчено по иранската държавна телевизия и цитирано своевременно от водещи международни агенции.

Подготовка за удар по три цели в Украйна

Според информация от изявлението на Мохсен Резаи, военното командване в Техеран е приключило планирането на ответна офанзива, насочена срещу три конкретни обекта в Украйна. Като основна причина за подготвяната атака се посочва украинският удар в края на юли срещу ирански кораб, плаващ под флага на Ислямската република в акваторията на Каспийско море. При този инцидент загина един ирански моряк, а друг бе сериозно ранен, което предизвика вълна от остри реакции в Техеран.

„Бяхме напълно подготвени да атакуваме три цели в Украйна, но след като страната поднесе своите извинения, ние отменихме операцията“, заяви генерал Резаи, цитиран в журналистическия материал на израелското издание Ynet News (ynetnews.com).

Дипломатически совалки предотвратиха ескалация

Допълнителни детайли около неочакваната развръзка разкриват, че напрежението е било туширано чрез спешни дипломатически контакти на високо равнище. По данни на информационния канал Al Mayadeen, украинският министър на външните работи Андрий Сибиха е провел спешен телефонен разговор с иранския си колега Абас Арагчи.

По време на разговора Сибиха е уверил Техеран, че ударът по кораба е бил „оперативна грешка“ и не е бил умишлено насочен срещу иранските държавни интереси. Той е допълнил, че първоначалното публично изявление на президента Володимир Зеленски относно успешното поразяване на съда е било „необмислено действие“. Украинската страна първоначално твърдеше, че корабът е превозвал военно карго за нуждите на Русия.

В доклада на украинската медия RBC-Ukraine се отбелязва още, че преди официалното извинение Иран е разглеждал възможността за нанасяне на ракетни удари със среден обсег по едно от големите украински морски пристанища като директно възмездие за инцидента.

Текуща ситуация и международни реакции

Ситуацията по оста Техеран–Киев остава стабилна, но под засилено наблюдение от международните анализатори. Външният министър на Иран Абас Арагчи потвърди в социалните мрежи, че Ислямската република не търси излишна военна ескалация, но настоява за пълно обезщетение на материалните щети и поемане на отговорност за дадената човешка жертва. Международната общност си отдъхна, тъй като евентуален ирански удар по Украйна щеше да разшири географския обхват на конфликта и да въвлече нови глобални сили в него.