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Иран: Набелязахме три цели в Украйна, но Киев се извини

Иран: Набелязахме три цели в Украйна, но Киев се извини

4 Август, 2026 03:55, обновена 4 Август, 2026 04:03 1 366 6

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Андрий Сибиха обяснил на Абас Арагчи, че Зеленски прибързано отчел като успех удара по иранския кораб в Каспийско море

Иран: Набелязахме три цели в Украйна, но Киев се извини - 1
Мохсен Резаи, Снимка: awazthevoice.in
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранските въоръжени сили са били в пълна готовност да нанесат масирани въздушни удари по три стратегически цели на територията на Украйна.

Планираната военна операция обаче е била отменена в последния момент, след като правителството в Киев е поднесло официално извинение за неотдавнашния инцидент с ирански плавателен съд в Каспийско море.

Новината бе потвърдена официално от генерал Мохсен Резаи, настоящ военен съветник на иранския върховен лидер. Изявлението му бе излъчено по иранската държавна телевизия и цитирано своевременно от водещи международни агенции.

Подготовка за удар по три цели в Украйна

Според информация от изявлението на Мохсен Резаи, военното командване в Техеран е приключило планирането на ответна офанзива, насочена срещу три конкретни обекта в Украйна. Като основна причина за подготвяната атака се посочва украинският удар в края на юли срещу ирански кораб, плаващ под флага на Ислямската република в акваторията на Каспийско море. При този инцидент загина един ирански моряк, а друг бе сериозно ранен, което предизвика вълна от остри реакции в Техеран.

„Бяхме напълно подготвени да атакуваме три цели в Украйна, но след като страната поднесе своите извинения, ние отменихме операцията“, заяви генерал Резаи, цитиран в журналистическия материал на израелското издание Ynet News (ynetnews.com).

Дипломатически совалки предотвратиха ескалация

Допълнителни детайли около неочакваната развръзка разкриват, че напрежението е било туширано чрез спешни дипломатически контакти на високо равнище. По данни на информационния канал Al Mayadeen, украинският министър на външните работи Андрий Сибиха е провел спешен телефонен разговор с иранския си колега Абас Арагчи.

По време на разговора Сибиха е уверил Техеран, че ударът по кораба е бил „оперативна грешка“ и не е бил умишлено насочен срещу иранските държавни интереси. Той е допълнил, че първоначалното публично изявление на президента Володимир Зеленски относно успешното поразяване на съда е било „необмислено действие“. Украинската страна първоначално твърдеше, че корабът е превозвал военно карго за нуждите на Русия.

В доклада на украинската медия RBC-Ukraine се отбелязва още, че преди официалното извинение Иран е разглеждал възможността за нанасяне на ракетни удари със среден обсег по едно от големите украински морски пристанища като директно възмездие за инцидента.

Текуща ситуация и международни реакции

Ситуацията по оста Техеран–Киев остава стабилна, но под засилено наблюдение от международните анализатори. Външният министър на Иран Абас Арагчи потвърди в социалните мрежи, че Ислямската република не търси излишна военна ескалация, но настоява за пълно обезщетение на материалните щети и поемане на отговорност за дадената човешка жертва. Международната общност си отдъхна, тъй като евентуален ирански удар по Украйна щеше да разшири географския обхват на конфликта и да въвлече нови глобални сили в него.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 А ако ударят тук ?

    0 9 Отговор
    Чурапа ще трябва да отговаря. Миризливеца лъжлив.

    04:38 04.08.2026

  • 3 Нема начин

    7 2 Отговор
    Вицове за малоумни.

    04:52 04.08.2026

  • 4 Само

    3 5 Отговор
    фейкове от чалмите.

    05:29 04.08.2026

  • 5 Иран

    5 2 Отговор
    не е търпеливата до мазохизъм и наивна Русия.
    Скоро ще се събуди мечката,особено след терористичната атака срещу невинни плажуващи...

    06:06 04.08.2026

  • 6 Коч Петра

    0 0 Отговор
    Абе тия все нещо са победили все били .Ту Америка ту друг са унищожили.Айй корназ чалма ама все ревът.

    06:52 04.08.2026

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