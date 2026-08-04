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Загиналите във Венецуела надхвърлиха 6100 души

Загиналите във Венецуела надхвърлиха 6100 души

4 Август, 2026 03:28, обновена 4 Август, 2026 03:31 718 0

  • земетресение-
  • венецуела-
  • жертви-
  • щети

Черната статистика расте след мощните трусове; Световната банка оцени щетите на милиарди

Загиналите във Венецуела надхвърлиха 6100 души - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Жертвите от катастрофалните две земетресения във Венецуела от края на юни официално надхвърлиха 6000 души, достигайки до 6125 потвърдени смъртни случая, предаде Ройтерс.

Черната статистика бе обявена официално от председателя на Националната асамблея Хорхе Родригес в изявление, препредадено от световните агенции в ранните часове на 4 август 2026 г.. Данните отразяват рязко покачване на смъртните случаи с 579 души спрямо предишния правителствен отчет, след като властите възобновиха актуализациите след 10-дневно прекъсване.

Епицентър на трагедията и мащаб на разрушенията

Трагедията започна на 24 юни 2026 г., когато страната бе разтърсена последователно в рамките на 30 секунди от два изключително силни труса с магнитуд 7.2 и 7.5 по скалата на Рихтер. Най-тежко засегнати са националната столица Каракас и крайбрежният щат Ла Гуайра, където според данни на международни наблюдатели близо 80% от сградите са сринати или сериозно увредени.

Официалният правителствен баланс сочи следните мащаби на бедствието:

  • Загинали: 6125 души
  • Пострадали, преминали през болници: 60 992 граждани
  • Успешно спасени изпод отломките: 6462 души
  • Неизвестна съдба: По оценки на ООН и независими експерти, между 1400 и 10 000 души все още се водят за безследно изчезнали.

Криза с подслона и хуманитарно напрежение

До момента разчистването на отломките върви изключително бавно, като инженерните екипи са успели да премахнат едва 16,5% от генерирания срутен материал. Повече от 40 000 жилищни сгради са преминали през оценка, като над 6400 от тях са обявени за "високорискови", а близо 10 000 са с ограничен достъп. Това остави близо 24 000 венецуелци в импровизирани временни лагери, разположени по стадиони, площади и покрай пътищата.

Кабинетът на временно изпълняващия длъжността президент Делси Родригес е подложен на тежки вътрешни критики заради закъснялата реакция на армията в първите часове на спасителните операции. В отговор правителството прие спешни законодателни промени за улесняване на наемането на имоти и обеща изграждането на хиляди нови жилища до края на годината.

Финансови щети за близо 20 милиарда долара

Икономическият удар върху и без това нестабилната държава е съкрушителен. Официален доклад на Световната банка оцени преките физически щети върху инфраструктурата и сградния фонд на близо 19.6 милиарда долара. Почти половината от тази сума (47%) се дължи на разрушените жилищни блокове. Международният валутен фонд (МВФ) вече отпусна 346 милиона долара спешна помощ, но възстановяването на Венецуела остава блокирано от продължаващите икономически санкции от страна на САЩ, чието разхлабване се иска от хуманитарните организации за осигуряване на по-лесен паричен поток.


Венецуела
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