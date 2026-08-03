Световната титла за най-много продадени нови коли е за Toyota, но в България Volkswagen също отчита положителен резултат

Японският автомобилен гигант Toyota отново затвърди хегемонията си на световната сцена, приключвайки първата половина на 2026 година с безапелационна преднина пред основния си съперник Volkswagen Group. През първите шест месеца от годината концернът реализира 5.39 милиона автомобила в световен мащаб. В същото време германският му конкурент остана далеч назад с 4.13 милиона доставени единици. С това разликата между двата индустриални колоса надхвърля рекордните 1.26 милиона превозни средства, осигурявайки на марката от страната на изгряващото слънце седмо последователно лидерство за периода януари-юни.

Запазването на първата позиция идва на фона на лек глобален спад в търсенето, като общите реализации на японския гигант намаляха с 2.8% – първото подобно отрицателно отклонение за последните две години. Резултатите по региони обаче разкриват изключително динамична картината. Докато вътрешният пазар в Япония отбелязва ръст от 4.4% до 1.1 милиона продадени екземпляра (успех, подпомогнат от пазарното навлизане на електрическия кросоувър bZ4X), международните пазари бележат спад от 4.5% до 4.3 милиона автомобила.

Най-сериозни предизвикателства пред компанията възникнаха на китайския пазар, където продажбите потънаха със 17.1% до 694 670 бройки в условията на ожесточена ценова конкуренция. Напрежението в Близкия изток и последвалите сътресения в цените на петрола също повлияха негативно, свивайки търсенето в региона с 21.6%. Спадовете на Изток обаче бяха частично балансирани от стабилното представяне в Северна Америка, където бе отбелязан минимален ръст от 0.9% до 1.45 милиона реализации.

Прагматичният подход на марката към поетапна електрификация продължава да бъде нейният най-силен коз. Продажбите на електрифицирани модели, където гръбнакът остават доказаните хибридни системи, нараснаха с 9.1%, постигайки абсолютен рекорд от 2.71 милиона автомобила за полугодието. Практически над половината от всички продадени коли на концерна вече съдържат електрически компонент в задвижването си.

Въпреки че изцяло електрическите автомобили на марката все още заемат сравнително малък дял в общия обем, техните реализации също бележат скок от 2.4 пъти, достигайки 193 172 единици. Стратегията на марката да залага на популярните хибриди се проявява като устойчива формула за успех, осигуряваща стабилен преход без пълна зависимост от колебливото търсене на чисто електрически превозни средства.

На родна земя пазарната динамика за първата половина на годината следва сходна тенденция, затвърждавайки лидерството на японската марка. През разглеждания период Toyota оглавява класацията по продажби на нови автомобили в България с ръст от 8%. На втората позиция се подрежда Škoda, а подиумът се допълва от Volkswagen, чието увеличение на реализираните автомобили у нас достига по-скромните 3%, но забележителното е, че и германската марка бележи ръст у нас.