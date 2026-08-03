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Турските метеоролози отправиха предупреждение за поройни дъждове и силни горещини в близките дни

Турските метеоролози отправиха предупреждение за поройни дъждове и силни горещини в близките дни

3 Август, 2026 11:38 569 1

  • горещини-
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Властите призовават да се внимава за внезапни наводнения и възможни затруднения в транспорта

Турските метеоролози отправиха предупреждение за поройни дъждове и силни горещини в близките дни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турските метеоролози отправиха предупреждение за очаквани поройни дъждове и силни горещини в близките дни, съобщи информационният сайт „Политика Хабер“, позовавайки се на Главната дирекция по метеорология в страната, предаде БТА.

Според медията обилни валежи се очакват в северната част на страната, конкретно в района на Мраморно море, включително Истанбул, както и за някои части на Черноморския и Средиземноморския регион.

В Югоизточен Анадол, характерен с континенталния си климат, се очаква температурите да достигнат 44 градуса. Горещо се очаква да бъде и в западните и северозападните части на страната - в окръг Чанаккале прогнозата е за температура от 34 градуса, в Бурса - 32 градуса, в Истанбул и Къркларели - 31 градуса.

Властите призовават да се внимава за внезапни наводнения и възможни затруднения в транспорта в районите, където се очакват валежи, допълва медията.


Турция
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  • 1 Сандо

    1 0 Отговор
    Дотам ли ни докараха,че вече и бюлетин за времето в Турция да четем?

    11:55 03.08.2026

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