Турските метеоролози отправиха предупреждение за поройни дъждове и силни горещини в близките дни

Турските метеоролози отправиха предупреждение за очаквани поройни дъждове и силни горещини в близките дни, съобщи информационният сайт „Политика Хабер“, позовавайки се на Главната дирекция по метеорология в страната, предаде БТА.

Според медията обилни валежи се очакват в северната част на страната, конкретно в района на Мраморно море, включително Истанбул, както и за някои части на Черноморския и Средиземноморския регион.

В Югоизточен Анадол, характерен с континенталния си климат, се очаква температурите да достигнат 44 градуса. Горещо се очаква да бъде и в западните и северозападните части на страната - в окръг Чанаккале прогнозата е за температура от 34 градуса, в Бурса - 32 градуса, в Истанбул и Къркларели - 31 градуса.

Властите призовават да се внимава за внезапни наводнения и възможни затруднения в транспорта в районите, където се очакват валежи, допълва медията.