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Кражбите на гориво от бензиностанциите във Великобритания са се увеличили след началото на кризата с петрола

Кражбите на гориво от бензиностанциите във Великобритания са се увеличили след началото на кризата с петрола

3 Август, 2026 12:49 1 470 23

  • бензин-
  • гориво-
  • великобритания-
  • иран-
  • бензиностанции

Заради повишаването на цените на горивата стойността на откраднатото гориво е нараснала с 48 на сто за същия период

Кражбите на гориво от бензиностанциите във Великобритания са се увеличили след началото на кризата с петрола - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шофьори във Великобритания са откраднали гориво на стойност близо 200 000 британски лири (около 270 000 долара) дневно след началото на кризата с петрола, свързана с конфликта с Иран, предаде БТА.

Това показват данни в анализ на компанията за предотвратяване на кражби на гориво „Форкорт Ай“ (Forecourt Eye), цитирани от ДПА. Случаите на зареждане без последващо плащане са се увеличили с 20 на сто през петте месеца след началото на конфликта на 28 февруари спрямо предходните пет месеца, посочва компанията в своя анализ.

Заради повишаването на цените на горивата, предизвикано от войната в Близкия изток, стойността на откраднатото гориво е нараснала с 48 на сто за същия период и достига приблизително 194 000 британски лири дневно в общо 8359 бензиностанции във Великобритания.

Кражбите, извършени от шофьори без предишни нарушения, са нараснали с 23 на сто, а обемът на откраднатото при тях гориво - с 26 на сто. При хората, които вече са извършвали подобни нарушения, броят на случаите е нараснал със 17 на сто, а количеството откраднато гориво - с 20 на сто.

Данните са базирани на информация от представителна извадка от 550 бензиностанции. В тях са включени както случаи, при които водачите напускат обекта без опит да платят, така и ситуации, при които клиент зарежда гориво, но заявява, че няма възможност да извърши плащане.

Средната цена на бензина във Великобритания достигна 1,6 лири (1,87 евро) за литър в петък - около 27 пенса повече спрямо нивото преди началото на конфликта и най-високата стойност за последните три години и половина. Средната цена на дизела е около 1,79 лири (2,09 евро) за литър, което е с приблизително 37 пенса повече спрямо периода преди войната.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    15 2 Отговор
    Същото го правят и циганите в Албена , ядене и пиене на корем и докато им занесат сметката те вече са невидими..!! ВЪЛШЕБНИЦИ...!

    Коментиран от #10

    12:54 03.08.2026

  • 2 гост

    9 5 Отговор
    Никой не може да открадне гориво от бензиностанция във Великобритания , това са неграмотници , които се надяват , че полицията няма да ги търси за дребни суми , щото поне знаят , че е пълно с камери и всичко се снима !! Обаче нямат акъла и знанията , че като ги вкарат в системата на първото следващо посещения при данъчен , застраховател или просто полицай на пътя са на топло за мноооооогоо дълго !! А това е въпрос само на време !!

    Коментиран от #8

    12:58 03.08.2026

  • 3 Кражбите

    15 7 Отговор
    за Великобритания са начин на живот. Без кражби няма Великобритания

    13:03 03.08.2026

  • 4 обективен

    3 6 Отговор
    Не ме интересува как живеят на острова , а какво се случва в държавата ни . Радев да се разбърза за да не му покажа червен картон .

    13:03 03.08.2026

  • 5 Честните руснаци не крадат гориво

    8 7 Отговор
    Само убиват за него.

    13:05 03.08.2026

  • 6 Идват от Великобритания

    6 4 Отговор
    в България и почват с кражбите веднага. Още от летището.

    13:06 03.08.2026

  • 7 За тези мизерници

    9 4 Отговор
    бензин по 1,6 лири (1,87 евро) за литър е направо непосилна цена. Половинта от великобританците вече не се и къпят щото и водата не могат да си платят

    Коментиран от #12, #22

    13:10 03.08.2026

  • 8 Робот

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    Колега в голяма грешка си ..! В статията не пише но аз ще ти кажа..! На шапката си слагаш един инфрачервен светодиод или на очилата , светлината която излъчват е невидима за човешкото око но е фатална за камерите , после на записа вместо лице се показва едно бяло петно..!

    Коментиран от #11, #13, #14, #17

    13:11 03.08.2026

  • 9 То и броят на

    6 1 Отговор
    Неевропейците в Британия също драстично се качи. Май има някаква връзка с това?

    13:11 03.08.2026

  • 10 Същото го правеха и старшинките

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Кина":

    в родната казарма през соца. Имало е танкове, които се придвижват на честна дума, после някой притичва да им налива с риби, поне да ги върнат обратно. Соцът беше епохата на поголовното крадене. Който където работеше, това крадеше. Като ти трябва нещо, пишеш го бракувани и си го носиш у вас. Тва трактори, тва промишлени машини...
    Затова копейските комунисти реват за соца. Сега крадат само големците и депутатите, а тогава можеха и те да го правят.
    Е тЕ там ги боли.

    13:12 03.08.2026

  • 11 Брех, какъв пекан бандит си

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Робот":

    Ще те докладвам на ДАНС да ти проверят доходите.

    Коментиран от #19

    13:14 03.08.2026

  • 12 Обаче копейската

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "За тези мизерници":

    половина.

    Коментиран от #18

    13:15 03.08.2026

  • 13 гост

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Робот":

    Колега , а на колата и по- точно на номера и какъв диод ще сложиш , извънземен или ще слагаш лепенки , а ?? Да не говорим , че имаш проследяем телефон в джоба , регистриран в клетката на бензиностанцията , както и повечето имат gps в колите , щото това намаля застраховката значително !! И изобщо точно такива селско тарикати като теб с "диоди" неграмотници са тия , полицаите най ги обичат , че после си ги гъбаркат както си искат , хаха !!

    Коментиран от #15

    13:18 03.08.2026

  • 14 гост

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Робот":

    Между другото в статията не пише , ама аз ще ти кажа , няма нужда дори номера на колата да се вижда , дори модела и цвета е достатъчен да доведат бройката до 50-60 , след което по камерите в квартала и ако трябва в града да уточнят коя е !! В най- лошия случай ще имат 10-15 да проверят , което е работа за половин час !!! И даже тогава няма да си губят времето да те гонят , просто както казах ще те вкарат в системата , която във Великобритания е сто пъти по- развита от нашата !! Даже ако имаш глупостта да платиш в магазина с карта и си чао , да не говорим да идеш в банка или при застраховател , дори наема на квартирата си не можеш да платиш , щото и за това искат документ !! Същото е да платиш ток вода и каквото друго се сетиш , въобще си аут , ама доживот , щото и на работа никой няма да те вземе с досие !! Аман от неграмотници с " интернет" номера !!

    13:26 03.08.2026

  • 15 Робот

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "гост":

    Абе батко номера на колата не е проблем бе стига глупости..! Тази фатка я правят и тук и в Румъния в последно време и то доста често , търси се решение на проблема нооооо трудна работа..! Молитвите са да не се разчува много че ще стане мазало един такъв миниатюрен диод струва няколко евро , има ги навсякъде..! Ай чао и между нас да си остане..!

    Коментиран от #16

    13:26 03.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 6135

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Робот":

    Абе какви шапки и какви светоиди!
    Бензиностанциите имат обща база данни и когато горивото за дадена кола не е платено номера на колата се вкарва в черния списък и следващия път като отиде да зарежда колонката просто не пуска гориво.

    13:43 03.08.2026

  • 18 Хаген Дас

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Обаче копейската":

    Не къпането е мода на запада! Един път седмично им е достатъчно че даже много! Санкциите да вървят!

    13:44 03.08.2026

  • 19 Робот

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Брех, какъв пекан бандит си":

    Аз само купувам от тези доставчици , ПО ИЗГОДНО Е..!

    13:52 03.08.2026

  • 20 Аааааа

    0 0 Отговор
    Важното е санкциите да работят ха ха

    14:10 03.08.2026

  • 21 Ъперкът

    0 0 Отговор
    Войнолюбците дават пари на 404 за война а тяхните поданици крадат гориво поради недостиг на средства. Каква ирония.

    14:13 03.08.2026

  • 22 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "За тези мизерници":

    Е, няма как. Социална държава начело със социалисти са. Заплатите не са мърдали с години- вдигат ги, ама след прогресивен данък, на който не се пипат границите въпреки инфлацията, живеят с по 1500-3000 паунда масово. А наем на малък апартамент е над 2000 в Лондон. Ако изкласиш да минеш 100 000 на година, то ти режат всякакви социални придобивки и така те дерат с данък до 140 000, че все едно заплатата ти пада. От там няма желаещи за извънредни часове труд, отказват масово повишения. Кой да иска да работи в такава среда, където на социалки си като с 1500, на ниска до средна заплата 200-300 отгоре, на висока- 1000 максимум отгоре?
    В Германия е същото, но границата е около 5000 евро на месец бруто. МРЗ- чисто 1700 с придобивки и детски, 4000(2 МРЗ)- 500-600 отгоре, 6000- 100-150 над 4000 бруто. И защо няма инженери и лекари и масово квалифицираните бягали. 20% от младите искат да бягат заради "Колкото и да работиш, каквато и да е професията, все едно и също взимаш.".

    14:13 03.08.2026

  • 23 Лопата с чип

    0 0 Отговор
    Вовата седи и им гледа сеира. Няма смисъл да хаби Орешник за Лондон, англетата сами ще се погубят.

    14:15 03.08.2026

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