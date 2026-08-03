Кражбите на гориво от бензиностанциите във Великобритания са се увеличили след началото на кризата с петрола

Шофьори във Великобритания са откраднали гориво на стойност близо 200 000 британски лири (около 270 000 долара) дневно след началото на кризата с петрола, свързана с конфликта с Иран, предаде БТА.
Това показват данни в анализ на компанията за предотвратяване на кражби на гориво „Форкорт Ай“ (Forecourt Eye), цитирани от ДПА. Случаите на зареждане без последващо плащане са се увеличили с 20 на сто през петте месеца след началото на конфликта на 28 февруари спрямо предходните пет месеца, посочва компанията в своя анализ.
Заради повишаването на цените на горивата, предизвикано от войната в Близкия изток, стойността на откраднатото гориво е нараснала с 48 на сто за същия период и достига приблизително 194 000 британски лири дневно в общо 8359 бензиностанции във Великобритания.
Кражбите, извършени от шофьори без предишни нарушения, са нараснали с 23 на сто, а обемът на откраднатото при тях гориво - с 26 на сто. При хората, които вече са извършвали подобни нарушения, броят на случаите е нараснал със 17 на сто, а количеството откраднато гориво - с 20 на сто.
Данните са базирани на информация от представителна извадка от 550 бензиностанции. В тях са включени както случаи, при които водачите напускат обекта без опит да платят, така и ситуации, при които клиент зарежда гориво, но заявява, че няма възможност да извърши плащане.
Средната цена на бензина във Великобритания достигна 1,6 лири (1,87 евро) за литър в петък - около 27 пенса повече спрямо нивото преди началото на конфликта и най-високата стойност за последните три години и половина. Средната цена на дизела е около 1,79 лири (2,09 евро) за литър, което е с приблизително 37 пенса повече спрямо периода преди войната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кина
Коментиран от #10
12:54 03.08.2026
2 гост
Коментиран от #8
12:58 03.08.2026
3 Кражбите
13:03 03.08.2026
4 обективен
13:03 03.08.2026
5 Честните руснаци не крадат гориво
13:05 03.08.2026
6 Идват от Великобритания
13:06 03.08.2026
7 За тези мизерници
Коментиран от #12, #22
13:10 03.08.2026
8 Робот
До коментар #2 от "гост":Колега в голяма грешка си ..! В статията не пише но аз ще ти кажа..! На шапката си слагаш един инфрачервен светодиод или на очилата , светлината която излъчват е невидима за човешкото око но е фатална за камерите , после на записа вместо лице се показва едно бяло петно..!
Коментиран от #11, #13, #14, #17
13:11 03.08.2026
9 То и броят на
13:11 03.08.2026
10 Същото го правеха и старшинките
До коментар #1 от "Кина":в родната казарма през соца. Имало е танкове, които се придвижват на честна дума, после някой притичва да им налива с риби, поне да ги върнат обратно. Соцът беше епохата на поголовното крадене. Който където работеше, това крадеше. Като ти трябва нещо, пишеш го бракувани и си го носиш у вас. Тва трактори, тва промишлени машини...
Затова копейските комунисти реват за соца. Сега крадат само големците и депутатите, а тогава можеха и те да го правят.
Е тЕ там ги боли.
13:12 03.08.2026
11 Брех, какъв пекан бандит си
До коментар #8 от "Робот":Ще те докладвам на ДАНС да ти проверят доходите.
Коментиран от #19
13:14 03.08.2026
12 Обаче копейската
До коментар #7 от "За тези мизерници":половина.
Коментиран от #18
13:15 03.08.2026
13 гост
До коментар #8 от "Робот":Колега , а на колата и по- точно на номера и какъв диод ще сложиш , извънземен или ще слагаш лепенки , а ?? Да не говорим , че имаш проследяем телефон в джоба , регистриран в клетката на бензиностанцията , както и повечето имат gps в колите , щото това намаля застраховката значително !! И изобщо точно такива селско тарикати като теб с "диоди" неграмотници са тия , полицаите най ги обичат , че после си ги гъбаркат както си искат , хаха !!
Коментиран от #15
13:18 03.08.2026
14 гост
До коментар #8 от "Робот":Между другото в статията не пише , ама аз ще ти кажа , няма нужда дори номера на колата да се вижда , дори модела и цвета е достатъчен да доведат бройката до 50-60 , след което по камерите в квартала и ако трябва в града да уточнят коя е !! В най- лошия случай ще имат 10-15 да проверят , което е работа за половин час !!! И даже тогава няма да си губят времето да те гонят , просто както казах ще те вкарат в системата , която във Великобритания е сто пъти по- развита от нашата !! Даже ако имаш глупостта да платиш в магазина с карта и си чао , да не говорим да идеш в банка или при застраховател , дори наема на квартирата си не можеш да платиш , щото и за това искат документ !! Същото е да платиш ток вода и каквото друго се сетиш , въобще си аут , ама доживот , щото и на работа никой няма да те вземе с досие !! Аман от неграмотници с " интернет" номера !!
13:26 03.08.2026
15 Робот
До коментар #13 от "гост":Абе батко номера на колата не е проблем бе стига глупости..! Тази фатка я правят и тук и в Румъния в последно време и то доста често , търси се решение на проблема нооооо трудна работа..! Молитвите са да не се разчува много че ще стане мазало един такъв миниатюрен диод струва няколко евро , има ги навсякъде..! Ай чао и между нас да си остане..!
Коментиран от #16
13:26 03.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 6135
До коментар #8 от "Робот":Абе какви шапки и какви светоиди!
Бензиностанциите имат обща база данни и когато горивото за дадена кола не е платено номера на колата се вкарва в черния списък и следващия път като отиде да зарежда колонката просто не пуска гориво.
13:43 03.08.2026
18 Хаген Дас
До коментар #12 от "Обаче копейската":Не къпането е мода на запада! Един път седмично им е достатъчно че даже много! Санкциите да вървят!
13:44 03.08.2026
19 Робот
До коментар #11 от "Брех, какъв пекан бандит си":Аз само купувам от тези доставчици , ПО ИЗГОДНО Е..!
13:52 03.08.2026
20 Аааааа
14:10 03.08.2026
21 Ъперкът
14:13 03.08.2026
22 хаха
До коментар #7 от "За тези мизерници":Е, няма как. Социална държава начело със социалисти са. Заплатите не са мърдали с години- вдигат ги, ама след прогресивен данък, на който не се пипат границите въпреки инфлацията, живеят с по 1500-3000 паунда масово. А наем на малък апартамент е над 2000 в Лондон. Ако изкласиш да минеш 100 000 на година, то ти режат всякакви социални придобивки и така те дерат с данък до 140 000, че все едно заплатата ти пада. От там няма желаещи за извънредни часове труд, отказват масово повишения. Кой да иска да работи в такава среда, където на социалки си като с 1500, на ниска до средна заплата 200-300 отгоре, на висока- 1000 максимум отгоре?
В Германия е същото, но границата е около 5000 евро на месец бруто. МРЗ- чисто 1700 с придобивки и детски, 4000(2 МРЗ)- 500-600 отгоре, 6000- 100-150 над 4000 бруто. И защо няма инженери и лекари и масово квалифицираните бягали. 20% от младите искат да бягат заради "Колкото и да работиш, каквато и да е професията, все едно и също взимаш.".
14:13 03.08.2026
23 Лопата с чип
14:15 03.08.2026