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Зеленски подписа закон за ратифициране на споразумение за свободна търговия с Турция
  Тема: Украйна

Зеленски подписа закон за ратифициране на споразумение за свободна търговия с Турция

3 Август, 2026 10:45 1 314 20

  • украйна-
  • търговия-
  • турция-
  • володимир зеленски

Законопроектът бе одобрен от парламента на Украйна на 14 юли, а самото споразумение бе сключено на 3 февруари 2022 г.

Зеленски подписа закон за ратифициране на споразумение за свободна търговия с Турция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски подписа закон за ратифициране на споразумение за свободна търговия с правителството на Турция, съобщи Укринформ, предаде БТА.

Законопроектът бе одобрен от парламента на Украйна на 14 юли, а самото споразумение бе сключено на 3 февруари 2022 г., припомня министерството на външните работи на Турция на сайта си.

Очаква се споразумението да засили двустранното сътрудничество и да подкрепи модернизацията на украинските промишлени отрасли. Ратификацията отваря достъп за украинските компании до един от най-големите пазари в региона.

Ключов елемент от споразумението е създаването на условия за разширяване на преработвателния сектор в Украйна. Официални представители заявяват, че споразумението ще укрепи пътя на Украйна към евентуално членство в Европейския съюз, като предостави на износителите опит с международните вериги за доставки и логистика, допълва Укринформ.

Договорът включва разпоредби от актуализираната Регионална конвенция за паневро-средиземноморските преференциални правила за произход. Това позволява на украинските производители да използват турски материали и компоненти, като същевременно запазват преференциалния статут на произход за износа към страните от ЕС.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ти да видиш

    9 2 Отговор
    зеленияпор е нелигитимен узурпатор та я пак, какво е "подписал"?

    10:47 03.08.2026

  • 2 Овчар

    8 2 Отговор
    Последен ще му го сложи султана..!

    10:48 03.08.2026

  • 3 Каквото

    10 2 Отговор
    И да подпише незаконен президент, все е незаконно!
    Впрочем, защо израелците мразят толкова много точно този евреин? Биби му отказа среща във Вашингтон, и нито един път не го покани в Израел! Камо ли пък, Зелю да поучава израелците в Кнесета?

    Коментиран от #15

    10:49 03.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Само питам

    9 1 Отговор
    Не станаха ли много противоречията ? Хунта ! , която се стреми да влезе в свободния европейски пазар , подписва за свободен пазар с Турция ? На практика - нелегален внос на Турция в ЕС .Европейците съгласни ли ще са ?

    Коментиран от #6

    11:00 03.08.2026

  • 6 Ах ,ах

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Само питам":

    Точно това щях да пиша. Икономически договор на Осрайна с Тьрция ,НЕ я доближава до ЕС. Незнам каква залъгалка им пускат на укрите ,но стоките от Турция в ЕС се водят от трета страна и подлежат на мита и акцизи.

    Коментиран от #9

    11:04 03.08.2026

  • 7 Ние що нямаме

    3 2 Отговор
    свободна търговия с Турция ? А?

    11:12 03.08.2026

  • 8 Ах ,ах

    3 1 Отговор
    Интересно Зе какво ще изнася? Земята вече не е на Укра, ценни метали на ФАЩ...

    11:13 03.08.2026

  • 9 Явно и ти не си запознат

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Ах ,ах":

    С митническият съюз.

    11:14 03.08.2026

  • 10 Ку-кууууу

    7 1 Отговор
    споразумението щяло да укрепи пътя на Украйна към евентуално членство в Европейския съюз

    11:14 03.08.2026

  • 11 А деее

    3 1 Отговор
    Ние що нямаме свободна търговия с Турция ? А?

    11:15 03.08.2026

  • 12 ЕС защо няма

    2 2 Отговор
    свободна търговия с Турция ? А? И Радев да подписва такова веднага

    11:16 03.08.2026

  • 13 Че тя и Русия също

    3 0 Отговор
    има свободна търговия с Турция

    11:18 03.08.2026

  • 14 Хубаво, ама

    3 1 Отговор
    Как ще става този търговски обмен като пристанищата им са блокирани.

    11:29 03.08.2026

  • 15 Антирашист2059

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "Каквото":

    Конституцията на украйна определя Зеленсси за президент. Това не се влияе от рашистки мераци.

    Коментиран от #18

    11:38 03.08.2026

  • 16 Антирашист 2060

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Хей миш@ки,":

    По принцип съм съгласен с коментара ти за пусин !

    11:41 03.08.2026

  • 17 Я пък тоя

    2 0 Отговор
    "Зеленски подписал"
    Къде забравихте ПРЕЗИДЕНТА Зеленски? Или вече и факти не го признава за президент.

    11:57 03.08.2026

  • 18 Я пък тоя

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Антирашист2059":

    Конституцията я прочетоха грешно, и дописаха със започването на войната.
    Как ще ми обясниш защо Зеленски издаде указ забраняващ преговори с Путин, който не е отменен, с сега всеки ден иска да се срещне с Путин за преговори.
    Не е ли ясно, че в Украйна законите не важат?

    12:03 03.08.2026

  • 19 Я пък тоя

    0 1 Отговор
    Да си дойдем на темата:
    Зеленски подписал, ами защо не, спечели войната, време е да оправи търговията.

    12:11 03.08.2026

  • 20 КОЛЬО ПАРЪМА

    1 0 Отговор
    За каква търговия за старо желязо ли много има там

    12:13 03.08.2026

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