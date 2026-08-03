Зеленски подписа закон за ратифициране на споразумение за свободна търговия с Турция

Украинският президент Володимир Зеленски подписа закон за ратифициране на споразумение за свободна търговия с правителството на Турция, съобщи Укринформ, предаде БТА.
Законопроектът бе одобрен от парламента на Украйна на 14 юли, а самото споразумение бе сключено на 3 февруари 2022 г., припомня министерството на външните работи на Турция на сайта си.
Очаква се споразумението да засили двустранното сътрудничество и да подкрепи модернизацията на украинските промишлени отрасли. Ратификацията отваря достъп за украинските компании до един от най-големите пазари в региона.
Ключов елемент от споразумението е създаването на условия за разширяване на преработвателния сектор в Украйна. Официални представители заявяват, че споразумението ще укрепи пътя на Украйна към евентуално членство в Европейския съюз, като предостави на износителите опит с международните вериги за доставки и логистика, допълва Укринформ.
Договорът включва разпоредби от актуализираната Регионална конвенция за паневро-средиземноморските преференциални правила за произход. Това позволява на украинските производители да използват турски материали и компоненти, като същевременно запазват преференциалния статут на произход за износа към страните от ЕС.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ти да видиш
10:47 03.08.2026
2 Овчар
10:48 03.08.2026
3 Каквото
Впрочем, защо израелците мразят толкова много точно този евреин? Биби му отказа среща във Вашингтон, и нито един път не го покани в Израел! Камо ли пък, Зелю да поучава израелците в Кнесета?
Коментиран от #15
10:49 03.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Само питам
Коментиран от #6
11:00 03.08.2026
6 Ах ,ах
До коментар #5 от "Само питам":Точно това щях да пиша. Икономически договор на Осрайна с Тьрция ,НЕ я доближава до ЕС. Незнам каква залъгалка им пускат на укрите ,но стоките от Турция в ЕС се водят от трета страна и подлежат на мита и акцизи.
Коментиран от #9
11:04 03.08.2026
7 Ние що нямаме
11:12 03.08.2026
8 Ах ,ах
11:13 03.08.2026
9 Явно и ти не си запознат
До коментар #6 от "Ах ,ах":С митническият съюз.
11:14 03.08.2026
10 Ку-кууууу
11:14 03.08.2026
11 А деее
11:15 03.08.2026
12 ЕС защо няма
11:16 03.08.2026
13 Че тя и Русия също
11:18 03.08.2026
14 Хубаво, ама
11:29 03.08.2026
15 Антирашист2059
До коментар #3 от "Каквото":Конституцията на украйна определя Зеленсси за президент. Това не се влияе от рашистки мераци.
Коментиран от #18
11:38 03.08.2026
16 Антирашист 2060
До коментар #4 от "Хей миш@ки,":По принцип съм съгласен с коментара ти за пусин !
11:41 03.08.2026
17 Я пък тоя
Къде забравихте ПРЕЗИДЕНТА Зеленски? Или вече и факти не го признава за президент.
11:57 03.08.2026
18 Я пък тоя
До коментар #15 от "Антирашист2059":Конституцията я прочетоха грешно, и дописаха със започването на войната.
Как ще ми обясниш защо Зеленски издаде указ забраняващ преговори с Путин, който не е отменен, с сега всеки ден иска да се срещне с Путин за преговори.
Не е ли ясно, че в Украйна законите не важат?
12:03 03.08.2026
19 Я пък тоя
Зеленски подписал, ами защо не, спечели войната, време е да оправи търговията.
12:11 03.08.2026
20 КОЛЬО ПАРЪМА
12:13 03.08.2026