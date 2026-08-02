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Мъж простреля четирима мобилизатори в Одеса и се барикадира. Задържаха го
  Тема: Украйна

Мъж простреля четирима мобилизатори в Одеса и се барикадира. Задържаха го

2 Август, 2026 21:55, обновена 2 Август, 2026 23:03 3 904 103

  • украйна-
  • одеса-
  • стрелба-
  • тцк

Извънредната ситуация предизвика мащабна полицейска акция в града

Мъж простреля четирима мобилизатори в Одеса и се барикадира. Задържаха го - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сериозен инцидент с огнестрелно оръжие срещу представители на териториалния център за комплектоване (ТЦК) и социална поддръжка беше регистриран тази вечер в украинския пристанищен град Одеса.

По официални данни на полицията в Одеска област, сигналът за нападението е подаден около 19:30 часа местно (и българско) време. При провеждане на рутинни мобилизационни мероприятия, неизвестен мъж е изскочил от жилищна сграда и е произвел няколко изстрела с пистолет по служителите на реда и армията.

Четирима ранени при нападението в Одеса

Според междинните доклади на здравните власти, в резултат на стрелбата са пострадали четирима души, които са били част от групата за уведомяване. Сред най-тежко засегнатите е 25-годишен служител на ТЦК, който е приет по спешност в болница с куршум в гърба в областта на белия дроб.

Останалите трима военнослужещи са успели да потърсят медицинска помощ самостоятелно. Техните наранявания също са от огнестрелен характер, като състоянието им се оценява от лекарите като умерено тежко, без непосредствена опасност за живота.

Задържане на стрелеца и спецоперация

След като открива огън, извършителят бързо напуска местопрестъплението и се укрива в близкия жилищен блок, където се барикадира в апартамент. Районът незабавно беше отцепен от специалните части на полицията и екипи на спешна помощ. В рамките на организираната акция по щурмуване и задържане, органите на реда успяха да неутрализират заплахата и да арестуват стрелеца.

Към този час на мястото продължават първичните следствени действия, като тепърва ще се установяват мотивите за атаката, както и точният вид на използваното оръжие. Случаят ще получи съответната правна квалификация от прокуратурата в рамките на следващите часове.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хихи

    184 3 Отговор
    Народната любов в действие...

    22:06 02.08.2026

  • 2 Пич

    176 4 Отговор
    Евала бате!!! Няма само мобилизатирите да убиват украйнци!!!
    Ма много им се ходи на война на хората в Украйна бе!!!
    Много обичат Зелю сигурно...?!

    Коментиран от #50

    22:07 02.08.2026

  • 3 Европеец

    155 2 Отговор
    Прав е човекът, никой не му се ходи да умира като воюва срещу Русия....

    Коментиран от #72

    22:07 02.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 БАНко

    126 2 Отговор
    НАТООВЦЕТЕ ТОВА ЗАСЛУЖАВАТ , И ЛОВЦИТЕ НА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ УКРАИНЦИ ПО УЛИЦИТЕ !!!!

    22:08 02.08.2026

  • 6 Браво

    118 0 Отговор
    Слава ТЦК. Слава на дезертиралите, избягалите и онези които пречукват тези От ТЦК.

    22:09 02.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 влао

    69 3 Отговор
    кво е това мобилизатор ве..

    Коментиран от #29

    22:10 02.08.2026

  • 9 Частна Република България

    82 1 Отговор
    Браво. Точно така!

    22:10 02.08.2026

  • 10 Да убият наркоманаГнусен

    95 2 Отговор
    Евала

    22:10 02.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 зеления наркоман съм

    94 2 Отговор
    Всичко е по план, бандерите са на привършване, но кака урсула ми е обещала още!

    22:11 02.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Стенли

    114 1 Отговор
    Само едно , ще кажа за този човек ,МОЛОДЕЦ, дано има повече хора като него 👍

    22:11 02.08.2026

  • 15 Браво на човека

    102 2 Отговор
    Да е жив и здрав!

    22:11 02.08.2026

  • 16 Пепи

    112 3 Отговор
    Хората не желаят да умират заради този зелен пор.Колко млади хора са мобилизирани насила,колко млади хора загинаха заради болните наркомански амбиции на Зеленски.

    22:11 02.08.2026

  • 17 ФАКТ

    59 7 Отговор
    Никой не е направил повече за разпространението на русофилията от байдън и урсула в международен план. У нас, Путин трябва да е най-благодарен на комунистите от ДайБългария и младите ПеПедофили.

    22:12 02.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Луганск

    82 4 Отговор
    САЩ и англосаксонците ги чака смърт!!

    Нация от убийци, грабители и лъжци – американската, англосаксонската и еврейската – подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!

    Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!

    Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дали са разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия – заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!

    Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!

    Същото искат да направят и с Иран!

    И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!

    Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!

    НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!

    Коментиран от #24

    22:13 02.08.2026

  • 20 Прогноза

    72 3 Отговор
    Когато цяла Украйна се вдигне срещу киевския режим , тогава има шанс за украинците . Ако е останал някой жив из украинските блата , де .

    22:14 02.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Дара

    51 0 Отговор
    Бангарангата сега започва.

    22:14 02.08.2026

  • 23 Исторически парк

    72 1 Отговор
    Украинският народ вече воюва срещу нацистката армия

    22:15 02.08.2026

  • 24 Амин!

    42 1 Отговор

    До коментар #19 от "Луганск":

    Чул те Господ!

    22:16 02.08.2026

  • 25 az СВО Победа 81

    76 2 Отговор
    Чудесна новина! Крайно време беше да започне въоръжена съпротива срещу режима в Киев!

    2,4 млн. украинци похарчи режима...

    22:16 02.08.2026

  • 26 Ивелин Михайлов

    60 2 Отговор
    Откриха втория фронт 😏

    Коментиран от #33

    22:16 02.08.2026

  • 27 Това ще става

    63 2 Отговор
    все по често срещу фашисткият режим в Украйна!

    22:17 02.08.2026

  • 28 Бесарабски българин

    73 0 Отговор
    Одеса мрази Киев!

    22:17 02.08.2026

  • 29 Румен Радев

    16 2 Отговор

    До коментар #8 от "влао":

    Скоро ще разбереш.хи хи хи

    22:17 02.08.2026

  • 30 Искахте да кажете... :

    56 0 Отговор
    ,,Инцидентът е станал по време на изпълнение на служебните задължения на Бусофикационните патрули в града."

    22:19 02.08.2026

  • 31 ?????

    53 3 Отговор
    Уф.
    То да е само тоя.
    Ама Паситата и Ленчетата кремчета тва не го забелязват щото им кихат за друга картинка.

    22:20 02.08.2026

  • 32 Пипин

    54 0 Отговор
    За баба Алино нищо, омекна работа та.

    Коментиран от #52

    22:21 02.08.2026

  • 33 Очаквайте скоро!

    49 2 Отговор

    До коментар #26 от "Ивелин Михайлов":

    Сформиране на АнтиБусификационно партизанско движение в Украйна...!
    Почна се...!

    Коментиран от #39

    22:22 02.08.2026

  • 34 Ъъъ

    50 3 Отговор
    Ми те вчера обесиха един, днеска четирима застреляни ... Ората дигнаа рЪце.. 🤔

    22:23 02.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Така Така

    51 1 Отговор
    Браво на Одеса там тези престъпници от тцк са нежелани. Никой не иска да умира за жалкият клоун. Той не е Украйна

    Коментиран от #96

    22:26 02.08.2026

  • 37 Точен сте

    7 48 Отговор

    До коментар #35 от "Последния Софиянец":

    Няма вече пушечно месо в раша...насилствена бусовизация на клети хорица в руските републики

    Коментиран от #53, #59

    22:26 02.08.2026

  • 38 Ей това вече е

    55 0 Отговор
    Украински герой

    22:26 02.08.2026

  • 39 Малиийй

    19 1 Отговор

    До коментар #33 от "Очаквайте скоро!":

    😅😂😂😅😂😅

    22:27 02.08.2026

  • 40 Как може да е

    49 0 Отговор
    безразборна стрелба по служители на Териториалния център за набиране на персонал като човека много точно ги е нацелил в кратуните ? Кое му е безразборното ?

    Коментиран от #46, #68

    22:28 02.08.2026

  • 41 едедед

    39 0 Отговор
    имаше една реклама едно време - скоро и в други градове ....

    22:29 02.08.2026

  • 42 мобилизатор тук ще е нещо ново

    26 1 Отговор
    мобилизатор в армията и такава длъжност ли имало? И тия ли вземат месечна заплата?
    Когато не мобилизират пак ли са на заплата?

    И аз искам такова да работя

    Коментиран от #48

    22:29 02.08.2026

  • 43 Месото превързва вече

    36 0 Отговор
    Милиционерите защо не са на фронта?

    22:30 02.08.2026

  • 44 шаа

    31 0 Отговор
    иммобилизираха мобилизираните

    22:31 02.08.2026

  • 45 От самото начало

    38 0 Отговор
    Трябваше мобилизаторите да бъдат поголовно избивани от хората

    22:31 02.08.2026

  • 46 безразборно си пуцал ей тъй

    35 0 Отговор

    До коментар #40 от "Как може да е":

    и съвсем случайно ги нацелил в празните тикви нацистки

    22:33 02.08.2026

  • 47 6135

    37 0 Отговор
    "успял да избяга от местопрестъплението"
    По-скоро от место-геройството!

    22:34 02.08.2026

  • 48 Пиши ги военна полиция

    16 2 Отговор

    До коментар #42 от "мобилизатор тук ще е нещо ново":

    Все тая.

    22:35 02.08.2026

  • 49 Човек

    26 0 Отговор
    Доста некадърност. Само ранени. Но дано да се спаси човекът!

    22:35 02.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 yкpонюз

    35 0 Отговор
    Беше въпрос на време да ги подпукат тези безчестни ловците на смъртници! Дано не го хванат!

    22:37 02.08.2026

  • 52 Ще омекне,

    22 0 Отговор

    До коментар #32 от "Пипин":

    Хората си платиха на който трябва и работата се потули, като всичко останало. Барселона гейт, Кюлмета гейт, ХижаПетрохан гейт..като всичко останало в колонията

    22:38 02.08.2026

  • 53 Вибухнув

    18 2 Отговор

    До коментар #37 от "Точен сте":

    Тепърва ще ви бухат, нацита!

    22:39 02.08.2026

  • 54 Споко бре

    9 11 Отговор
    И вие най вероятно скоро ще имате възможност български мобилизатори да пуцате. Само предварително трябва да се въоръжите като онези пичове в Перник щото иначе ще сте беззащитни пред Гестапото на Радев

    22:40 02.08.2026

  • 55 А50

    20 1 Отговор
    Евала, това заслужават огоените палаши на киевската хунта

    22:40 02.08.2026

  • 56 Е тъй де

    19 0 Отговор

    До коментар #50 от "Четете бе копеи!":

    За социална подкрепа са го търсили

    Коментиран от #98

    22:41 02.08.2026

  • 57 Гост

    26 1 Отговор
    Нали ви казах какво ще се случи ,а?И целият свят мълчи и подкрепя просяка,до последния окраиньцъй!Разплатата идва,хората не издържат и логично действат!

    22:42 02.08.2026

  • 58 Павел Пенев

    26 0 Отговор
    Мобилизаторите са искали пари за да го пуснат, но човека нямал и ги гръмнал. Така се прави с корумпираните мобилизатори на наркомана.

    Коментиран от #80

    22:42 02.08.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Гост

    18 0 Отговор
    Само така,народна любов!До последния ТЦКашник!

    22:43 02.08.2026

  • 61 Пищната журналистика

    11 0 Отговор

    До коментар #50 от "Четете бе копеи!":

    в действие!

    22:46 02.08.2026

  • 62 А50

    23 0 Отговор
    Човека е искал да иде на фронта, но мобилизаторите на го взели, казали му да си чака реда на дългата опашка от желаещи да умрат за Зелю, и белята станала.

    22:47 02.08.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Бгг

    23 0 Отговор
    Браво на човека направил го е при самозащита. Да му се даде медал че разстрелял народните изедници. Нека има повече такива мъже.

    22:52 02.08.2026

  • 65 Само четирима мобилизатори ли

    18 0 Отговор
    Не можа ли повече

    22:55 02.08.2026

  • 66 мдаа

    19 0 Отговор
    Всеки има право да се защитава от изпращането на сигурна смърт. Ако съзнаваш, че те прибират, за да те изпратят насила на сигурна смърт, си готов на всичко, дори да убиваш. Ако успееш да обезвредиш тези, които искат да те изпратят на смърт, значи си направил всичко възможно за да защитиш свещеното си право на живот. Това може да е незаконно по написаните човешки/зеленски закони, но според неписаните морални права това е абсолютно правилна и оправдана постъпка.

    22:55 02.08.2026

  • 67 Полгер

    17 1 Отговор
    Социални бусифицирания и опаковане до време,народа не издържа!В Одеса са Българи и отвориха втори фронт на нацистите!Жалко,че в България ние не можем така с куб,бук и др.

    22:56 02.08.2026

  • 68 Ти мислиш че писачката

    15 0 Отговор

    До коментар #40 от "Как може да е":

    Знае какво е "безразборно" ?

    22:57 02.08.2026

  • 69 1111

    20 0 Отговор
    Браво на Чиляка!

    22:57 02.08.2026

  • 70 Коста

    10 0 Отговор
    Видях го днес на баба Алено.

    23:00 02.08.2026

  • 71 Ники

    19 0 Отговор
    Ето това е окраина за пред европата,лицето на шута и снимка за баба и мерц и каската!

    23:01 02.08.2026

  • 72 Ирония

    6 11 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    То пък щото на руснаците много им се ходи да воюват...

    Коментиран от #77, #83

    23:06 02.08.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Мутри с маски на лицата

    14 2 Отговор
    "При провеждане на рутинни мобилизационни мероприятия"

    Пълно е със филмчета във Фейсбук, как мутри с маски на лицата отвличат хора от улицата, от домовете им, от магазините... Брутални побоища!
    Браво на героя! На фронта щяха да го убият, а сега, макар и пребит има шанс за живот.

    23:10 02.08.2026

  • 76 Абе почна се

    15 1 Отговор
    Майдани, стрелби и още нещо...

    23:12 02.08.2026

  • 77 Пилотът Гошу

    13 0 Отговор

    До коментар #72 от "Ирония":

    Ми тях не ги събират като охлюви по улиците... А тоя нали се сещаш, че са опитали да го хванат на улицата, защото иначе щяха да знаят кой е и къде живее...

    23:13 02.08.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Цената на свободата

    12 1 Отговор

    До коментар #58 от "Павел Пенев":

    Да те пуснат от буса струва $10000, а от сградата на ТЦК $20000. Да те пуснат да преминеш през блок пост $10000, през границата $30000. Мутрите са направили ловът на хора в Украйна бизнес.

    23:16 02.08.2026

  • 81 Стеф

    10 0 Отговор
    "групата за уведомяване" - добре че е "ТикТок" та знаем за какво уведомяване става дума!

    23:16 02.08.2026

  • 82 Хората искат

    10 1 Отговор
    Мир, а не да ги пращат на фронта да умират.

    23:18 02.08.2026

  • 83 Петрич

    11 1 Отговор

    До коментар #72 от "Ирония":

    На никого не му се ходи на сигурна смърт,Номер оправдавам мнения който са от рода на ,"РУСИЯ Е АГРЕСОР,А ИЗРАЕЛ СЛУЧАЙНО КАКВИ СА.ТРЯБВА ДА СПРЕМ ВСЯКА ПОМОЩ ЗА ТАКИВА емигранти като украйнците, помощ трябва за ПАЛЕСТИНА.

    23:18 02.08.2026

  • 84 грУЙО

    11 0 Отговор
    Браво

    23:20 02.08.2026

  • 85 Търси се

    13 2 Отговор
    чифутът Соломон да се изкаже по въпроса.

    Все пак Одеса е свърталището на юдео-ционистите в руската покраина.

    23:21 02.08.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Гошо

    3 0 Отговор
    Какви ли пък са мотивите за атаката?....И без това всеки момент ще влезнат в Москва!....Много странно!

    23:40 02.08.2026

  • 90 Аеееее

    1 2 Отговор
    Кресливите олигофрени марш на фронта

    23:49 02.08.2026

  • 91 Браво

    1 9 Отговор
    Сега го чака доживотен затвор И конфискация на цялото имущество. Но първо ще каже кой го е вербувал и колко пари е взел. Надявам се момчетата от ТЦК да се възстановят бързо и напълно

    Коментиран от #93, #97

    23:50 02.08.2026

  • 92 Така трябва да постъпим

    1 0 Отговор
    С всички частни съдебни изпълнители в България!

    23:52 02.08.2026

  • 93 Дано си доживеят

    2 1 Отговор

    До коментар #91 от "Браво":

    Живота в инвалидни колички! И всеки ден да се изпускат в гащите за да си топлят кръста!

    23:54 02.08.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Много скоро

    4 1 Отговор
    Бусификацията идва в България, ще пращаме "доброволци" в Русия.

    23:56 02.08.2026

  • 96 Има българи

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Така Така":

    в Одеса и одеска област!
    Тук ги споменаваха често, но нещо спряха напоследък.

    00:02 03.08.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Пищната журналистика

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Е тъй де":

    ...представители на териториалния център за комплектоване (ТЦК) и социална поддръжка...

    :):)

    00:11 03.08.2026

  • 99 Янко

    2 0 Отговор
    Гледал съм клипове колко са вежливи тези херои от тцк.Толкова кротко мобилизират гражданите по улиците че този решил да ги застреля.

    00:13 03.08.2026

  • 100 Адмирации

    1 0 Отговор
    Както и за тоя де е стрелял така и за унука на бай Ганьо ,който днес ни изнася тия....факти

    00:14 03.08.2026

  • 101 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор
    Бягал ли е че е уцелен в гърба?

    00:16 03.08.2026

  • 102 Реалист

    0 0 Отговор
    Факти : "рутинни мобилизационни мероприятия" и "пострадали са хората от групата за уведомяване" , произвел изстрели и тн.
    Може да копирате моята статия и да я качите , не искам авторски права: При опит за насилствено мобилизиране, потърпевш гражданин е опитал да убие четиримата нападатели , облечени в униформа , която не им дава никакви права да пращат хората за пушечно месо без тяхно съгласие. Предлагам тези рутинно мобилизиращи групи, да посетят Румъния и България , особено големите градове и черноморското крайбрежие. Ще съберат достатчно за 2 батальона армия за час време.

    00:21 03.08.2026

  • 103 Горски

    1 0 Отговор
    Поредното доказателство за терористичният тип на хунтата в Киев. Интересно какво мислят “партньорите” на Украйна за това, че тя е терористичен режим, който няма проблем да убива и осакатява невинни. Защото на това парти едва ли са били само военни. А дори и да приемем логиката на извратените укротитеци, че всички на това парти са легитимни цели, тогава защо куриерът? Коалицията на желаещите (но неможещи) има ли позиция по въпроса? Да припомним: терористичният режим на Украйна взриви Северен поток и това е една от причините Германия да затъва стремглаво. Какво би спряло украинците да продължават да съсипват Европа, за да постигнат целите си? Освен че извършват терористични актове и в сърцето на Европа, както беше например онзи атентат наскоро в Монако. Урсуля и Кая одобряват ли, имаме ли сведения?

    00:37 03.08.2026

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