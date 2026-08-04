Трима ранени при удар с дронове срещу кораб в Черно море

Сериозен инцидент в акваторията на Черно море изостри международното напрежение, след като турски товарен кораб стана обект на координирана атака с дронове.

При удара са ранени най-малко трима души от екипажа, съобщиха официални източници, цитирани от световните агенции в ранните часове на деня.

Подробности за инцидента с турския кораб

Плаващият под флага на Камерун товарен кораб „Надежда“ (Nadezhda), собственост на базираната в Самсун компания Kalyoncu Shipping, е бил нападнат на около 30 морски мили от ключовото руско черноморско пристанище Новоросийск. Нападението е извършено в следобедните часове в момент, когато плавателният съд е транспортирал пресни плодове и зеленчуци от Турция към Русия.

Капитанът на кораба Ялчън Шахин съобщи, че срещу плавателния съд са били изстреляни между шест и седем безпилотни летателни апарата. В резултат на ударите на борда е избухнал пожар. Всички 22-ма членове на екипажа, включително 13 турски граждани, са евакуирани своевременно. Трима от ранените моряци са турски граждани и са транспортирани за спешно лечение.

Растящо напрежение в Черно море

Инцидентът подчертава силно влошената сигурност за търговското корабоплаване в региона през последните седмици. Този удар следва поредица от военни действия в Черно море, включително неотдавнашното потапяне на контейнеровоза „Янина“ и щетите по въглищния кораб „Рейхан Саръ“ (Reyhan Sari). Корабособственици и застрахователи вече изразяват сериозни опасения за безопасността на цивилните маршрути.