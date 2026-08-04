Трима ранени при удар с дронове срещу кораб в Черно море

Сериозен инцидент в акваторията на Черно море изостри международното напрежение, след като турски товарен кораб стана обект на координирана атака с дронове.
При удара са ранени най-малко трима души от екипажа, съобщиха официални източници, цитирани от световните агенции в ранните часове на деня.
Подробности за инцидента с турския кораб
Плаващият под флага на Камерун товарен кораб „Надежда“ (Nadezhda), собственост на базираната в Самсун компания Kalyoncu Shipping, е бил нападнат на около 30 морски мили от ключовото руско черноморско пристанище Новоросийск. Нападението е извършено в следобедните часове в момент, когато плавателният съд е транспортирал пресни плодове и зеленчуци от Турция към Русия.
Капитанът на кораба Ялчън Шахин съобщи, че срещу плавателния съд са били изстреляни между шест и седем безпилотни летателни апарата. В резултат на ударите на борда е избухнал пожар. Всички 22-ма членове на екипажа, включително 13 турски граждани, са евакуирани своевременно. Трима от ранените моряци са турски граждани и са транспортирани за спешно лечение.
Растящо напрежение в Черно море
Инцидентът подчертава силно влошената сигурност за търговското корабоплаване в региона през последните седмици. Този удар следва поредица от военни действия в Черно море, включително неотдавнашното потапяне на контейнеровоза „Янина“ и щетите по въглищния кораб „Рейхан Саръ“ (Reyhan Sari). Корабособственици и застрахователи вече изразяват сериозни опасения за безопасността на цивилните маршрути.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пешо
Коментиран от #2, #5
03:30 04.08.2026
2 мишо
До коментар #1 от "Пешо":защото им се плаща да пишат колко лоши са руснаците и как побеждават на фронта как Русия удря само жилищни блокове а уркина рафинерий сега разбра ли защо
03:40 04.08.2026
3 Ами
Корабоплава от и до Русия не се допуска
03:42 04.08.2026
4 Шошко
03:43 04.08.2026
5 Това
До коментар #1 от "Пешо":Се е ясно не енужно да се споменава щом кораба е плавал към Русия
03:44 04.08.2026
6 Явно
03:49 04.08.2026
7 Ъъъ
Коментиран от #8
03:51 04.08.2026
8 Абе
До коментар #7 от "Ъъъ":Кой къде е скрил нещо. Кораба е плавал към Русия кеото го превръща в легитимна цел. Транспорта към и от терористичния кремълски режим е не допустим вече, който него го е разбрал и не се съобразява е за негова сметка.
03:59 04.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.