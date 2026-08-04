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Трима ранени при удар с дронове срещу кораб в Черно море

Трима ранени при удар с дронове срещу кораб в Черно море

4 Август, 2026 03:21, обновена 4 Август, 2026 03:26 981 9

  • турция-
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Турски товарен кораб беше атакуван от безпилотни апарати в рисковия регион, което предизвика пожар и евакуация на екипажа

Трима ранени при удар с дронове срещу кораб в Черно море - 1
Снимка: dailysabah.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сериозен инцидент в акваторията на Черно море изостри международното напрежение, след като турски товарен кораб стана обект на координирана атака с дронове.

При удара са ранени най-малко трима души от екипажа, съобщиха официални източници, цитирани от световните агенции в ранните часове на деня.

Подробности за инцидента с турския кораб

Плаващият под флага на Камерун товарен кораб „Надежда“ (Nadezhda), собственост на базираната в Самсун компания Kalyoncu Shipping, е бил нападнат на около 30 морски мили от ключовото руско черноморско пристанище Новоросийск. Нападението е извършено в следобедните часове в момент, когато плавателният съд е транспортирал пресни плодове и зеленчуци от Турция към Русия.

Капитанът на кораба Ялчън Шахин съобщи, че срещу плавателния съд са били изстреляни между шест и седем безпилотни летателни апарата. В резултат на ударите на борда е избухнал пожар. Всички 22-ма членове на екипажа, включително 13 турски граждани, са евакуирани своевременно. Трима от ранените моряци са турски граждани и са транспортирани за спешно лечение.

Растящо напрежение в Черно море

Инцидентът подчертава силно влошената сигурност за търговското корабоплаване в региона през последните седмици. Този удар следва поредица от военни действия в Черно море, включително неотдавнашното потапяне на контейнеровоза „Янина“ и щетите по въглищния кораб „Рейхан Саръ“ (Reyhan Sari). Корабособственици и застрахователи вече изразяват сериозни опасения за безопасността на цивилните маршрути.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пешо

    27 2 Отговор
    Защо не писахте, че кораба удариха украинците?

    Коментиран от #2, #5

    03:30 04.08.2026

  • 2 мишо

    23 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пешо":

    защото им се плаща да пишат колко лоши са руснаците и как побеждават на фронта как Русия удря само жилищни блокове а уркина рафинерий сега разбра ли защо

    03:40 04.08.2026

  • 3 Ами

    4 17 Отговор
    Нормално коийто търгува с Русия е лигитимна цел вече.
    Корабоплава от и до Русия не се допуска

    03:42 04.08.2026

  • 4 Шошко

    5 2 Отговор
    Аз съм тук в района, на кораб. Не е само "НАДЕЖДА". Удариха също и контейнеровоза "ЯСАР," а по-рано и един волгобалт "Омский"

    03:43 04.08.2026

  • 5 Това

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пешо":

    Се е ясно не енужно да се споменава щом кораба е плавал към Русия

    03:44 04.08.2026

  • 6 Явно

    3 6 Отговор
    Русия вече не безопасна дестинация и е добре всеки да се замисля трява ли да приема да извършва такива курсове въобще

    03:49 04.08.2026

  • 7 Ъъъ

    16 2 Отговор
    И като скриете извършителите, които са украинските терористи, мислите ли че им помагате по някакъв начин?🤣

    Коментиран от #8

    03:51 04.08.2026

  • 8 Абе

    5 16 Отговор

    До коментар #7 от "Ъъъ":

    Кой къде е скрил нещо. Кораба е плавал към Русия кеото го превръща в легитимна цел. Транспорта към и от терористичния кремълски режим е не допустим вече, който него го е разбрал и не се съобразява е за негова сметка.

    03:59 04.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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