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САЩ наложиха мащабни санкции на руската отбрана

САЩ наложиха мащабни санкции на руската отбрана

4 Август, 2026 04:05, обновена 4 Август, 2026 04:10 1 263 13

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  • санкции-
  • отбрана

Министерството на финансите на САЩ предприе нов удар срещу структури на руското Министерство на отбраната и доставчици за военно-промишления комплекс

САЩ наложиха мащабни санкции на руската отбрана - 1
Снимка: wissinfo.ch
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати разшириха обхвата на своите икономически ограничения, насочвайки ги директно към ключови подразделения на руското Министерство на отбраната и свързания с него военно-промишлен комплекс.

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към щатското Министерство на финансите аргументира стъпката като належащ опит за прекъсване на веригите за доставки за руската армия в контекста на продължаващата война в Украйна.

Ограничителните мерки блокират активите и забраняват трансакциите на десетки субекти, опериращи в областта на военната логистика, технологиите за двойна употреба и производството на оръжия за руските въоръжени сили. Според информация от уебсайта на Министерството на финансите на САЩ, санкциите целят да лишат Москва от финансова инфраструктура и технологичен импорт от трети страни, които улесняват поддържането на бойната способност на страната.

Международна координация и натиск

Вашингтон засилва натиска успоредно с европейските си партньори. Настоящата вълна от американски санкции допълва приетия наскоро 21-ви пакет от икономически ограничения от страна на Европейския съюз. В официално прессъобщение, публикувано в информационния портал на Европейската комисия, се посочва, че съюзниците координират действията си за затваряне на вратичките за заобикаляне на регулациите чрез трети държави и за затягане на контрола върху военната машина на Кремъл.

Американският законопроект „За санкциониране на Русия“, който наскоро получи сериозна подкрепа и тласък в Сената на САЩ, както съобщава Lexology, предвижда още по-строг режим, включително потенциални мита и санкции срещу субекти от трети страни, помагащи на руския отбранителен сектор.

Основни последици за руския отбранителен сектор:

  • Замразяване на имущество: Всички активи на санкционираните подразделения на територията на САЩ са блокирани.
  • Финансова изолация: Забраняват се всякакви доларови разплащания с международни контрагенти.
  • Блокиране на технологии: Забранява се износът на софтуер, CNC машини и електронни компоненти към черния списък (SDN list), достъпен за справка на (ofac.treasury.gov).

С новите санкции администрацията във Вашингтон дава ясен сигнал, че ще продължи да преследва не само преките военни структури в Москва, но и глобалните мрежи, които ги подсилват логистично.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само

    8 27 Отговор
    Така пълно и тотално изолиране на страната под управленито на кремълския режим

    Коментиран от #2

    04:19 04.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хахахаха

    9 5 Отговор
    И на Иран нови санкции, че изритаха краварите от персийския залив. Скоро ще са нещо като Мексико, малка локална държавичка, подкерпяма пр шепа бугарски татари

    04:25 04.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Кирпича

    3 9 Отговор
    Ясен ли съм бе лакей

    04:40 04.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 оня с коня

    8 3 Отговор
    сакнцийте не са страшно ако има окранскии перални останали с чипове

    04:54 04.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Абе

    4 7 Отговор

    До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Расте ама с под 2кв.км. на ден. До Киев ще достигне през 2226година а за Лвов 3026година

    05:24 04.08.2026

  • 13 Отреазвяващ

    5 4 Отговор
    Тия санкции само сменят каналите.Айде знаем се.

    05:54 04.08.2026