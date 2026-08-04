САЩ наложиха мащабни санкции на руската отбрана

Съединените щати разшириха обхвата на своите икономически ограничения, насочвайки ги директно към ключови подразделения на руското Министерство на отбраната и свързания с него военно-промишлен комплекс.

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към щатското Министерство на финансите аргументира стъпката като належащ опит за прекъсване на веригите за доставки за руската армия в контекста на продължаващата война в Украйна.

Ограничителните мерки блокират активите и забраняват трансакциите на десетки субекти, опериращи в областта на военната логистика, технологиите за двойна употреба и производството на оръжия за руските въоръжени сили. Според информация от уебсайта на Министерството на финансите на САЩ, санкциите целят да лишат Москва от финансова инфраструктура и технологичен импорт от трети страни, които улесняват поддържането на бойната способност на страната.

Международна координация и натиск

Вашингтон засилва натиска успоредно с европейските си партньори. Настоящата вълна от американски санкции допълва приетия наскоро 21-ви пакет от икономически ограничения от страна на Европейския съюз. В официално прессъобщение, публикувано в информационния портал на Европейската комисия, се посочва, че съюзниците координират действията си за затваряне на вратичките за заобикаляне на регулациите чрез трети държави и за затягане на контрола върху военната машина на Кремъл.

Американският законопроект „За санкциониране на Русия“, който наскоро получи сериозна подкрепа и тласък в Сената на САЩ, както съобщава Lexology, предвижда още по-строг режим, включително потенциални мита и санкции срещу субекти от трети страни, помагащи на руския отбранителен сектор.

Основни последици за руския отбранителен сектор:

Замразяване на имущество: Всички активи на санкционираните подразделения на територията на САЩ са блокирани.

Всички активи на санкционираните подразделения на територията на САЩ са блокирани. Финансова изолация: Забраняват се всякакви доларови разплащания с международни контрагенти.

Забраняват се всякакви доларови разплащания с международни контрагенти. Блокиране на технологии: Забранява се износът на софтуер, CNC машини и електронни компоненти към черния списък (SDN list), достъпен за справка на (ofac.treasury.gov).

С новите санкции администрацията във Вашингтон дава ясен сигнал, че ще продължи да преследва не само преките военни структури в Москва, но и глобалните мрежи, които ги подсилват логистично.