Посланикът на Украйна във Великобритания и бивш главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Валерий Залужни направи сензационно изявление, като обяви, че страната няма реален шанс да се присъедини към НАТО.

Думите му директно противоречат на стратегическия курс, официално заложен в Конституцията на Украйна.

Посланикът взе думата по време на дискусия за евроатлантическата интеграция на общото събрание на посланиците в Киев, предаде специалният кореспондент на украинското издание „Европейска правда“. Въпреки че първоначално бе помолен да коментира участието на страната в коалицията JEF (Съвместни експедиционни сили), генералът предпочете да започне изказването си с остър коментар за Северноатлантическия алианс.

„Приказки в продължение на 12 години“

Генерал Залужни изрази краен скептицизъм относно бъдещото разширяване на пакта в посока Киев. Той подчерта, че познава структурата в детайли от личния си професионален опит:

„Познавам НАТО много добре. В продължение на около 12 години лично работих по това да усвоим стандартите на Алианса и всяка година слушах приказки как всеки момент ще се присъединим. За съжаление, ние никога няма да влезем в него!“

Според дипломата основната пречка не е липсата на политическа воля сред съюзниците, а дълбокото концептуално разминаване в отбранителната философия. Залужни посочи, че с настоящото ниво на развитие на ВСУ е „невъзможно да се присъединим към организация, която все още се ръководи от доктрини от Втората световна война“. По негови изчисления ще са нужни поне още 12 години, за да може Украйна да достигне стандартите, нужни за изравняване на поне половината от военния потенциал на Руската федерация.

Алтернативни военни съюзи за Украйна

Въпреки тази оценка, Залужни призна, че „Украйна се нуждае от технологии, които все още са налични в страните от НАТО днес“, включително противобалистични системи, космически възможности и др.

В контекста на гаранциите за сигурност на Украйна, Залужни смята, че други съюзи, а не НАТО, са ефективни. „Украйна... ще бъде обвързана с блокове и съюзи, които вероятно ще бъдат сформирани. Най-вероятно ще говорим за европейски блок за военна сигурност.“ Залужни също така смята членството на Украйна в коалицията JEF за ефективен механизъм за гаранции за сигурност.

„От 2015 г. JEF формира ръководни органи. Да, те са слаби, да, все още не са на нивото, което можем да кажем, че ни отговаря“, изразявайки съжаление, че Украйна не работи по присъединяването към JEF.

Заслужава да се отбележи, че JEF в момента не предвижда механизми за колективна сигурност и задължения за взаимна отбрана на своите членове.

По-рано 10-те членове на Съвместните експедиционни сили (JEF) подписаха меморандум за намерение за създаване на „многонационални морски сили“, които да действат като „допълнение към НАТО“.

Украйна вече се присъедини към Споразумението за засилено партньорство с JEF.