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Залужни: Украйна никога няма да влезе в НАТО
  Тема: Украйна

Залужни: Украйна никога няма да влезе в НАТО

4 Август, 2026 03:37, обновена 4 Август, 2026 03:44 1 352 6

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Посланикът в Лондон разкритикува остарелите доктрини на Алианса и призова Киев да търси алтернативни отбранителни съюзи в Европа

Залужни: Украйна никога няма да влезе в НАТО - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Посланикът на Украйна във Великобритания и бивш главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Валерий Залужни направи сензационно изявление, като обяви, че страната няма реален шанс да се присъедини към НАТО.

Думите му директно противоречат на стратегическия курс, официално заложен в Конституцията на Украйна.

Посланикът взе думата по време на дискусия за евроатлантическата интеграция на общото събрание на посланиците в Киев, предаде специалният кореспондент на украинското издание „Европейска правда“. Въпреки че първоначално бе помолен да коментира участието на страната в коалицията JEF (Съвместни експедиционни сили), генералът предпочете да започне изказването си с остър коментар за Северноатлантическия алианс.

„Приказки в продължение на 12 години“

Генерал Залужни изрази краен скептицизъм относно бъдещото разширяване на пакта в посока Киев. Той подчерта, че познава структурата в детайли от личния си професионален опит:

„Познавам НАТО много добре. В продължение на около 12 години лично работих по това да усвоим стандартите на Алианса и всяка година слушах приказки как всеки момент ще се присъединим. За съжаление, ние никога няма да влезем в него!“

Според дипломата основната пречка не е липсата на политическа воля сред съюзниците, а дълбокото концептуално разминаване в отбранителната философия. Залужни посочи, че с настоящото ниво на развитие на ВСУ е „невъзможно да се присъединим към организация, която все още се ръководи от доктрини от Втората световна война“. По негови изчисления ще са нужни поне още 12 години, за да може Украйна да достигне стандартите, нужни за изравняване на поне половината от военния потенциал на Руската федерация.

Алтернативни военни съюзи за Украйна

Въпреки тази оценка, Залужни призна, че „Украйна се нуждае от технологии, които все още са налични в страните от НАТО днес“, включително противобалистични системи, космически възможности и др.

В контекста на гаранциите за сигурност на Украйна, Залужни смята, че други съюзи, а не НАТО, са ефективни. „Украйна... ще бъде обвързана с блокове и съюзи, които вероятно ще бъдат сформирани. Най-вероятно ще говорим за европейски блок за военна сигурност.“ Залужни също така смята членството на Украйна в коалицията JEF за ефективен механизъм за гаранции за сигурност.

„От 2015 г. JEF формира ръководни органи. Да, те са слаби, да, все още не са на нивото, което можем да кажем, че ни отговаря“, изразявайки съжаление, че Украйна не работи по присъединяването към JEF.

Заслужава да се отбележи, че JEF в момента не предвижда механизми за колективна сигурност и задължения за взаимна отбрана на своите членове.

По-рано 10-те членове на Съвместните експедиционни сили (JEF) подписаха меморандум за намерение за създаване на „многонационални морски сили“, които да действат като „допълнение към НАТО“.

Украйна вече се присъедини към Споразумението за засилено партньорство с JEF.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПУТИН Е ХУЛО

    3 26 Отговор
    Русия е бита и ще бъде бита. Няма война която тя да е спечелила без на нейна страна да са съюзници ,като Англия и САЩ. Украйна ще е ядрото на нов отбранителен съюз.Германи Англия Франция Полша и Прибалтика с Финландия и Швеция. ЗА НАС ПРОДАЖНИТЕ ДУШИЦИ ДЕТО ЧАКАМЕ НА РУСИЯ НИ Е ОТРЕДЕНО ВЕЧНА МИЗЕРИЯ. БЕДНОСТТА Е НАЙ СПРАВЕДЛИВОТО НАКАЗАНИЕ ЗА ГЛУПОСТТА НА ЕДИН НАРОД.

    03:52 04.08.2026

  • 2 Асан

    13 3 Отговор
    Където и да членува,не става!Със стари труженички нов бардак не става,а и хората вече поопознаха що за боклуци са!

    03:58 04.08.2026

  • 3 Доньо

    0 2 Отговор
    Де юре Украйна не е в НАТО. Де факто е най-важната натовска държава и всички други натовска държави работят
    за нея, а Зеленски командори целия съюз.

    05:32 04.08.2026

  • 4 Отреазвяващ

    2 1 Отговор
    Поумнява.Значи има ефект ,,ремонта в подпокривното пространство ".

    05:55 04.08.2026

  • 5 12343211

    0 0 Отговор
    Този явно е кандидат президент...поне още 12 г.

    06:50 04.08.2026

  • 6 Ежко

    0 0 Отговор
    А дали Украйна изобщо се продължи да съществува?Не е много сигурно.Рано или късно в ЕС ще дойдат на власт национално отговорно правителства и ще спрат парите.След това УИ крайна обявява фалит и се саморазпуска.

    06:54 04.08.2026

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