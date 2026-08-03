Радикален обрат при Hyundai Tucson. Какво да очакваме от петото поколение на корейския бестселър

Компактният кросоувър Hyundai Tucson навлезе в зоната на пълно преосмисляне, готвейки се за най-значимата си трансформация през последните години. Петата генерация на популярния модел запазва размерите на своя предшественик, но категорично се сбогува със сложните геометрични пречупвания и интегралните светлини, вградени в предната решетка, с които стана разпознаваем по световните пътища. Натрупаната информация от тестовите прототипи разкрива ясна посока към значително по-изчистена, но и същевременно брутална визия.

Външният облик на преобразения Hyundai Tucson залага на силно подчертани кубични форми, плосък хоризонтален преден капак, изразени квадратни арки на калниците и визуално разделен покрив. Класическата масивна радиаторна решетка отстъпва място на дискретен охлаждащ отвор, докато по цялата ширина на предницата се простира светлинна ивица, комбинирана с вертикални мигачи. Основните светлинни блокове са позиционирани ниско в крайните зони на предната броня.

Подобна дизайнерска философия доминира и в задната част, където съчетанието от вертикални и хоризонтални LED елементи оформя характерен светлинен подпис. Очертанията на страничните прозорци също са претърпели корекция, с което автомобилът придобива естетика, близка до тази на по-големите всъдеходи от гамата на Hyundai.

Вътрешността на купето балансира между напредничави дигитални технологии и ергономичен прагматизъм. Пред водача са разположени два независими екранни модула, като централният дисплей на инфоразвлекателната система Pleos, базирана на Android, достига впечатляващите 17 инча. За разлика от конкуренти, залагащи изцяло на сензорно управление, Hyundai запазва физически ротационни бутони за контрол на климатичната система и силата на звука, улеснявайки ежедневната работа с автомобила по време на път.

Европейските модификации поставят окончателен край на дизеловите задвижвания. Тяхното място заема ново поколение 1.6-литрови бензинови хибридни агрегати с мощност съответно от 150 и 180 конски сили. Отделно, Plug-in хибридните версии отчитат сериозен скок в ефективността, осигурявайки пробег от над 100 километра в изцяло електрически режим. Ръчните скоростни кутии отпадат напълно от продуктовата листа, а клиентите ще могат да избират между задвижване на предните или на четирите колела.

Официалният дебют на модела се очаква по време на Автомобилния салон в Париж през октомври 2026 година, като търговският старт е планиран за края на същата година, а първите доставки за европейския пазар ще започнат в началото на 2027 година.