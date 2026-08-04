След удара на плажа в Геленджик: 7 загинали и 49 ранени

Обстановката в курортното селище Архипо-Осиповка (община Геленджик) остава критична след вчерашната масирана атака с безпилотни летателни апарати, предприета от украинските въоръжени сили (ВСУ).
Към 4:30 часа българско време спасителните операции и спешните медицински дейности продължават в денонощен режим, като фокусът на властите е изцяло върху спасяването на ранените.
Мащабът на пострадалите и жертвите
По последни данни, обломки от свален дрон са паднали директно в препълнената плажна зона на курорта в разгара на летния сезон. Към този час специалистите от Федералната агенция за медицинска и биологична помощ (ФМБА) са оказали квалифицирана медицинска помощ на общо 49 пострадали граждани. Допълнително над 82 души са преминали през спешни консултации с кризисните психолози на ведомството.
В градската болница на Геленджик за интензивно лечение остават 18 ранени, сред които има и три деца. Няколко от хоспитализираните пациенти се намират в тежко състояние и лекарите се борят за живота им. За съжаление, общият брой на загиналите при удара достигна 7 души, след като по-рано бяха открити шест тела на мястото на инцидента.
Мобилизация на медици и извънредни мерки
По разпореждане на ръководителя на ФМБА Вероника Скворцова, местната селска болница е подсилена с лекари, травматолози и ортопеди от градската мрежа и близките санаториуми, предаде 360.ru. На мястото веднага са били пренасочени пет линейки от Геленджик, три екипа от Туапсе и специализиран отряд от Центъра за медицина на бедствията в Краснодар.
Кметът на Геленджик Алексей Богодистов потвърди, че разкритият оперативен щаб координира всички спасителни действия. Общинската кризисна гореща линия отчете огромен натиск, като вече е приела над 120 обаждания от роднини, загубили връзка с близките си в района. Губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев определи инцидента като брутален удар срещу мирното население, цитиран от news.ru, а в медицинските бази на региона вече функционира денонощен пост за психологическа подкрепа. Болниците и кръвните банки остават в пълна готовност за реакция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 за тероризъм
Коментиран от #11, #15, #18
04:56 04.08.2026
2 И Киев е Руски
Коментиран от #5, #38
05:01 04.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 падналия ангел
Коментиран от #22
05:14 04.08.2026
7 Айляк
Бандерите като истински фашисти взеха да трепат цивилни.
От безсилие, разбира се.
Нека да продължават така, пък не ми се мисли какво ще им се случи на бандерите.
Коментиран от #9
05:14 04.08.2026
8 Летовници
Прекаляваш!
05:14 04.08.2026
9 На война като на война
До коментар #7 от "Айляк":Докато мал.оумн.ото Джуджи не се прибере в държавата си и не се захване с нещо градивно.
05:16 04.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Да,
До коментар #1 от "за тероризъм":виновникът Путин да иде в Хага.
Няма работа по чуждите държави. Никой не го е канил в Украйна.
Коментиран от #19
05:19 04.08.2026
12 Малко е за
Рашките да си озаптят мутанта да си прибира войските обратно.
05:21 04.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Нацистът вика:
05:26 04.08.2026
15 Руските терористи
До коментар #1 от "за тероризъм":обичат да приписват греховете си другиму. Долно и проклето племе са. Радвам се, че най-сетне си намериха майстора.
05:28 04.08.2026
16 Цялата човешка история
Първият е с райхпрезидента Aдолф Хитлер.
Коментиран от #26
05:28 04.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Българин
До коментар #11 от "Да,":Ти нещо не си в час или с главата си зле,зелката,урсулата Макарона и класа щели да бъдат настанени временно само до края на специалната операция в Гулак
05:47 04.08.2026
20 Венци
05:50 04.08.2026
21 Манол
До коментар #17 от "Мизерна и подла нация са":И светът ги мрази!
05:51 04.08.2026
22 ТОЧНО ТАКА...!
До коментар #6 от "падналия ангел":Категорично -не е отломка!
А умишлено и целенасочено украинско нападение над плажуващите!!!
Коментиран от #25
05:52 04.08.2026
23 Българин
Коментиран от #27
05:53 04.08.2026
24 Соломон
05:57 04.08.2026
25 Соломон
До коментар #22 от "ТОЧНО ТАКА...!":Категорично не е умишлено.Има запис на това как захожда, а преди да падне бе изпаднал във свредел и се въртеше като пумпал във въздуха.Защото бе удрен от стрелящите по него с автомати
Коментиран от #46
06:00 04.08.2026
26 Хо-ха-ха
До коментар #16 от "Цялата човешка история":Вторият е Зеленски, поне когато е в Украйна. Защото на него и бункера не му се струва достатъчно сигурен. Жалко нищожество.
06:07 04.08.2026
27 Данко
До коментар #23 от "Българин":Те руснаците и робот с ИИ създадоха.
06:11 04.08.2026
28 Хо-ха-ха
До коментар #10 от "Свободен":Кажи колко военни обекта са ударили бандеровците? Всичките им удари са по цивилни, и то в голяма степен по деца. Целенасочено. Още от 2014та.
Коментиран от #29
06:12 04.08.2026
29 Соломон
До коментар #28 от "Хо-ха-ха":Абе нещо Пригожин не е на същото мнение.Все пак в Крим,Донбас и Луганск бе бойното кръщение на новосформиранта но не съществуваща ЧВК Вагнер
06:14 04.08.2026
30 Първоначално съобщено
Коментиран от #32
06:15 04.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 8888
До коментар #30 от "Първоначално съобщено":така ли казаха от украинската пропаганда? не е тревожно че са намерили начин да обяснят защо гърмят по деца на плажа, тревожно е че има кой да им вярва. много от тези 90 милиарда от Европа отидоха за пропагандата и явно работи.
Коментиран от #34
06:19 04.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Соломон
До коментар #32 от "8888":Това че дрона е паднал на плажа след като го разтреляха от земята не го казаха украинците а руснаците.Отделно има и видео в което се вижда как дрона лети мирно в небето .И падна неконтролеруемо на плажа след кто по него започнаха да стрелят и бе улучен
Коментиран от #45
06:25 04.08.2026
35 ФАКТИ , ВЗЕМЕТЕ СЕ ЗА"КР""ИЙ""ТЕ !
Коментиран от #37
06:27 04.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Чурки азиатски
До коментар #35 от "ФАКТИ , ВЗЕМЕТЕ СЕ ЗА"КР""ИЙ""ТЕ !":Е стига де.Ще има още такива удари.Умират твои братя руснаци,тоест московити.
06:40 04.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Утре укрофашистите
Коментиран от #41
06:43 04.08.2026
40 На плаж по време на война?!!
Коментиран от #42
06:46 04.08.2026
41 Ти що ревеш?
До коментар #39 от "Утре укрофашистите":За пари ли?
06:47 04.08.2026
42 мушмул
До коментар #40 от "На плаж по време на война?!!":Плажовете в Одеса виждал ли си ги? Ама там няма "аре бегай" защото руснаците не са терористи!
06:48 04.08.2026
43 Хахахахаха
Коментиран от #44
06:50 04.08.2026
44 Соломон
До коментар #43 от "Хахахахаха":Ама той Киев си гори още от февруари 2022г
06:53 04.08.2026
45 абе льольо
До коментар #34 от "Соломон":Клипа може и ние да го гледаме! И никаква стрелба по него нямаше! Стига с укропски интерпретации!
06:54 04.08.2026
46 Паси
До коментар #25 от "Соломон":100% не е ,,отломка",а брутален украински тероризъм,над плажуващо цивилно население!
На видеото се видя, че дрона дойде откъм морето. Летеше на няколко метра от повърхността, 10-15 метра. При достигане на плажната ивица, рязко пикира и се заби в плажуващите!
06:55 04.08.2026