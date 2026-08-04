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След удара на плажа в Геленджик: 7 загинали и 49 ранени
  Тема: Украйна

След удара на плажа в Геленджик: 7 загинали и 49 ранени

4 Август, 2026 04:37, обновена 4 Август, 2026 04:44 1 961 46

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18 ранени остават в болница, а горещата линия прие над 120 обаждания след атаката

След удара на плажа в Геленджик: 7 загинали и 49 ранени - 1
Снимка: Коммерсантъ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Обстановката в курортното селище Архипо-Осиповка (община Геленджик) остава критична след вчерашната масирана атака с безпилотни летателни апарати, предприета от украинските въоръжени сили (ВСУ).

Към 4:30 часа българско време спасителните операции и спешните медицински дейности продължават в денонощен режим, като фокусът на властите е изцяло върху спасяването на ранените.

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Мащабът на пострадалите и жертвите

По последни данни, обломки от свален дрон са паднали директно в препълнената плажна зона на курорта в разгара на летния сезон. Към този час специалистите от Федералната агенция за медицинска и биологична помощ (ФМБА) са оказали квалифицирана медицинска помощ на общо 49 пострадали граждани. Допълнително над 82 души са преминали през спешни консултации с кризисните психолози на ведомството.

В градската болница на Геленджик за интензивно лечение остават 18 ранени, сред които има и три деца. Няколко от хоспитализираните пациенти се намират в тежко състояние и лекарите се борят за живота им. За съжаление, общият брой на загиналите при удара достигна 7 души, след като по-рано бяха открити шест тела на мястото на инцидента.

Мобилизация на медици и извънредни мерки

По разпореждане на ръководителя на ФМБА Вероника Скворцова, местната селска болница е подсилена с лекари, травматолози и ортопеди от градската мрежа и близките санаториуми, предаде 360.ru. На мястото веднага са били пренасочени пет линейки от Геленджик, три екипа от Туапсе и специализиран отряд от Центъра за медицина на бедствията в Краснодар.

Кметът на Геленджик Алексей Богодистов потвърди, че разкритият оперативен щаб координира всички спасителни действия. Общинската кризисна гореща линия отчете огромен натиск, като вече е приела над 120 обаждания от роднини, загубили връзка с близките си в района. Губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев определи инцидента като брутален удар срещу мирното население, цитиран от news.ru, а в медицинските бази на региона вече функционира денонощен пост за психологическа подкрепа. Болниците и кръвните банки остават в пълна готовност за реакция.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 за тероризъм

    44 160 Отговор
    има само едно наказание

    Коментиран от #11, #15, #18

    04:56 04.08.2026

  • 2 И Киев е Руски

    48 160 Отговор
    ЕС „терористична организация“ продължавайки да спонсорира киевската хунта провокира руски отговор от който няма да се въстанови

    Коментиран от #5, #38

    05:01 04.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 падналия ангел

    40 7 Отговор
    "обломки от свален дрон са паднали директно в препълнената плажна зона на курорта", на видеото се видя, че дрона дойде откъм морето. Летеше на няколко метра от повърхността, 10-15 метра. При достигане на плажната ивица, рязко пикира и се заби в плажуващите. Не разбирам, но ако не е бил под въздействието на РЕБ, траекторията му е била умишлено определена от управляващия дрона.

    Коментиран от #22

    05:14 04.08.2026

  • 7 Айляк

    40 11 Отговор
    Браво.
    Бандерите като истински фашисти взеха да трепат цивилни.
    От безсилие, разбира се.
    Нека да продължават така, пък не ми се мисли какво ще им се случи на бандерите.

    Коментиран от #9

    05:14 04.08.2026

  • 8 Летовници

    10 41 Отговор
    – Путин, изтегли се от Украйна бе!
    Прекаляваш!

    05:14 04.08.2026

  • 9 На война като на война

    10 37 Отговор

    До коментар #7 от "Айляк":

    Докато мал.оумн.ото Джуджи не се прибере в държавата си и не се захване с нещо градивно.

    05:16 04.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Да,

    12 36 Отговор

    До коментар #1 от "за тероризъм":

    виновникът Путин да иде в Хага.
    Няма работа по чуждите държави. Никой не го е канил в Украйна.

    Коментиран от #19

    05:19 04.08.2026

  • 12 Малко е за

    10 34 Отговор
    страшния геноцид, който Владимир Путин прилага ежедневно в Украйна.
    Рашките да си озаптят мутанта да си прибира войските обратно.

    05:21 04.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Нацистът вика:

    8 16 Отговор
    Дръжте нациста!

    05:26 04.08.2026

  • 15 Руските терористи

    6 28 Отговор

    До коментар #1 от "за тероризъм":

    обичат да приписват греховете си другиму. Долно и проклето племе са. Радвам се, че най-сетне си намериха майстора.

    05:28 04.08.2026

  • 16 Цялата човешка история

    6 23 Отговор
    познава само два случая президент на държава да се крие в бункер.
    Първият е с райхпрезидента Aдолф Хитлер.

    Коментиран от #26

    05:28 04.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Българин

    13 4 Отговор

    До коментар #11 от "Да,":

    Ти нещо не си в час или с главата си зле,зелката,урсулата Макарона и класа щели да бъдат настанени временно само до края на специалната операция в Гулак

    05:47 04.08.2026

  • 20 Венци

    16 3 Отговор
    Много човече са! Умишлено убити....Урсула ще заспи щастлива!

    05:50 04.08.2026

  • 21 Манол

    6 7 Отговор

    До коментар #17 от "Мизерна и подла нация са":

    И светът ги мрази!

    05:51 04.08.2026

  • 22 ТОЧНО ТАКА...!

    20 4 Отговор

    До коментар #6 от "падналия ангел":

    Категорично -не е отломка!
    А умишлено и целенасочено украинско нападение над плажуващите!!!

    Коментиран от #25

    05:52 04.08.2026

  • 23 Българин

    13 4 Отговор
    Те руснаците изстрелваха и втората партида сателити и вече покриват цялата територия на фашистите на запад от тях,тъй че ревът англосаксонски започна да се усилва

    Коментиран от #27

    05:53 04.08.2026

  • 24 Соломон

    6 13 Отговор
    Абе аз само да попитам.Крим все още част от РФ ли е.Че щаба на черноморския флот избяга от Крим.Банките вече не отпускат кредити на хора живещи в Крим.Озон не приема и не доставя пратки в Крим с обяснението че не е част от РФ.А в Краснодат не зареждат коли с регистрация от Крим

    05:57 04.08.2026

  • 25 Соломон

    4 7 Отговор

    До коментар #22 от "ТОЧНО ТАКА...!":

    Категорично не е умишлено.Има запис на това как захожда, а преди да падне бе изпаднал във свредел и се въртеше като пумпал във въздуха.Защото бе удрен от стрелящите по него с автомати

    Коментиран от #46

    06:00 04.08.2026

  • 26 Хо-ха-ха

    10 3 Отговор

    До коментар #16 от "Цялата човешка история":

    Вторият е Зеленски, поне когато е в Украйна. Защото на него и бункера не му се струва достатъчно сигурен. Жалко нищожество.

    06:07 04.08.2026

  • 27 Данко

    2 4 Отговор

    До коментар #23 от "Българин":

    Те руснаците и робот с ИИ създадоха.

    06:11 04.08.2026

  • 28 Хо-ха-ха

    11 4 Отговор

    До коментар #10 от "Свободен":

    Кажи колко военни обекта са ударили бандеровците? Всичките им удари са по цивилни, и то в голяма степен по деца. Целенасочено. Още от 2014та.

    Коментиран от #29

    06:12 04.08.2026

  • 29 Соломон

    4 7 Отговор

    До коментар #28 от "Хо-ха-ха":

    Абе нещо Пригожин не е на същото мнение.Все пак в Крим,Донбас и Луганск бе бойното кръщение на новосформиранта но не съществуваща ЧВК Вагнер

    06:14 04.08.2026

  • 30 Първоначално съобщено

    17 4 Отговор
    Шестима души, трима от които деца, загинаха, а най-малко 47 бяха ранени, след като мобилен отряд на руската противовъздушна отбрана свали украински дрон над пълен с турист плаж в Архипо-Осиповка по-рано днес, при което машината се взриви сред тях. Курортното селище влиза в градския окръг на Геленджик, а участъкът от крайбрежната ивица, където се разби дронът, се намира точно до почивна база „Рассвет“ – филиал на АО „ВПК НПО машиностроения“ – дружеството, което проектира и произвежда хуперзвукови ракети „Оникс“ и „Циркон“.

    Коментиран от #32

    06:15 04.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 8888

    11 14 Отговор

    До коментар #30 от "Първоначално съобщено":

    така ли казаха от украинската пропаганда? не е тревожно че са намерили начин да обяснят защо гърмят по деца на плажа, тревожно е че има кой да им вярва. много от тези 90 милиарда от Европа отидоха за пропагандата и явно работи.

    Коментиран от #34

    06:19 04.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Соломон

    5 5 Отговор

    До коментар #32 от "8888":

    Това че дрона е паднал на плажа след като го разтреляха от земята не го казаха украинците а руснаците.Отделно има и видео в което се вижда как дрона лети мирно в небето .И падна неконтролеруемо на плажа след кто по него започнаха да стрелят и бе улучен

    Коментиран от #45

    06:25 04.08.2026

  • 35 ФАКТИ , ВЗЕМЕТЕ СЕ ЗА"КР""ИЙ""ТЕ !

    3 3 Отговор
    За да ви олекне на душата !

    Коментиран от #37

    06:27 04.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Чурки азиатски

    1 3 Отговор

    До коментар #35 от "ФАКТИ , ВЗЕМЕТЕ СЕ ЗА"КР""ИЙ""ТЕ !":

    Е стига де.Ще има още такива удари.Умират твои братя руснаци,тоест московити.

    06:40 04.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Утре укрофашистите

    4 1 Отговор
    Пак ще ревът !

    Коментиран от #41

    06:43 04.08.2026

  • 40 На плаж по време на война?!!

    1 0 Отговор
    Аре бегай!!!

    Коментиран от #42

    06:46 04.08.2026

  • 41 Ти що ревеш?

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Утре укрофашистите":

    За пари ли?

    06:47 04.08.2026

  • 42 мушмул

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "На плаж по време на война?!!":

    Плажовете в Одеса виждал ли си ги? Ама там няма "аре бегай" защото руснаците не са терористи!

    06:48 04.08.2026

  • 43 Хахахахаха

    1 0 Отговор
    Киев пак ще гори скоро и тоя път няма да са избити там 30 орки, а се надявам да са поне стотина, укрите навсякъде се провалят хахахаха, ако съм на Путин за всеки цивилен руснак ще си отиват 100 укри, както е на фронта на един убит руснак се падат по 15 укри, жалка картинка от укрите

    Коментиран от #44

    06:50 04.08.2026

  • 44 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Хахахахаха":

    Ама той Киев си гори още от февруари 2022г

    06:53 04.08.2026

  • 45 абе льольо

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Соломон":

    Клипа може и ние да го гледаме! И никаква стрелба по него нямаше! Стига с укропски интерпретации!

    06:54 04.08.2026

  • 46 Паси

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Соломон":

    100% не е ,,отломка",а брутален украински тероризъм,над плажуващо цивилно население!
    На видеото се видя, че дрона дойде откъм морето. Летеше на няколко метра от повърхността, 10-15 метра. При достигане на плажната ивица, рязко пикира и се заби в плажуващите!

    06:55 04.08.2026

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