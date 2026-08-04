След удара на плажа в Геленджик: 7 загинали и 49 ранени

Обстановката в курортното селище Архипо-Осиповка (община Геленджик) остава критична след вчерашната масирана атака с безпилотни летателни апарати, предприета от украинските въоръжени сили (ВСУ).

Към 4:30 часа българско време спасителните операции и спешните медицински дейности продължават в денонощен режим, като фокусът на властите е изцяло върху спасяването на ранените.

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Мащабът на пострадалите и жертвите

По последни данни, обломки от свален дрон са паднали директно в препълнената плажна зона на курорта в разгара на летния сезон. Към този час специалистите от Федералната агенция за медицинска и биологична помощ (ФМБА) са оказали квалифицирана медицинска помощ на общо 49 пострадали граждани. Допълнително над 82 души са преминали през спешни консултации с кризисните психолози на ведомството.

В градската болница на Геленджик за интензивно лечение остават 18 ранени, сред които има и три деца. Няколко от хоспитализираните пациенти се намират в тежко състояние и лекарите се борят за живота им. За съжаление, общият брой на загиналите при удара достигна 7 души, след като по-рано бяха открити шест тела на мястото на инцидента.

Мобилизация на медици и извънредни мерки

По разпореждане на ръководителя на ФМБА Вероника Скворцова, местната селска болница е подсилена с лекари, травматолози и ортопеди от градската мрежа и близките санаториуми, предаде 360.ru. На мястото веднага са били пренасочени пет линейки от Геленджик, три екипа от Туапсе и специализиран отряд от Центъра за медицина на бедствията в Краснодар.

Кметът на Геленджик Алексей Богодистов потвърди, че разкритият оперативен щаб координира всички спасителни действия. Общинската кризисна гореща линия отчете огромен натиск, като вече е приела над 120 обаждания от роднини, загубили връзка с близките си в района. Губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев определи инцидента като брутален удар срещу мирното население, цитиран от news.ru, а в медицинските бази на региона вече функционира денонощен пост за психологическа подкрепа. Болниците и кръвните банки остават в пълна готовност за реакция.