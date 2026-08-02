Дъщерята на генерал Чайко е пострадала при взрива в Москва

Мария Чайко, дъщеря на руския генерал-полковник Александър Чайко, е сред тежко пострадалите при експлозията в московския ресторант „Балзи Росси“ (Balzi Rossi).
Взривът избухна вечерта на 1 август по време на частно парти по случай 55-годишния юбилей и назначаването на Чайко за главнокомандуващ на руските Военно-космически сили (ВКС). Към 21:00 часа на 2 август официалният брой на жертвите от атаката нарасна на 5 души, а ранените са най-малко 21. Покушението вече е официално класифицирано от руските власти като терористичен акт.
Анализът на списъците: Как бе разкрита самоличността на Мария
Независимото руско издание „Верстка“ проведе собствено разследване, базирано на изтекли бази данни и списъци с хоспитализирани лица. В официалните канали на руските силови структури (като „112“ и „РЕН ТВ“) се появи името на 25-годишната Мария П., приета в болница с открита черепно-мозъчна травма.
Журналистите от „Верстка“ установиха следните съвпадения:
- Възраст и адрес: Дъщерята на генерал Чайко е на абсолютно същата възраст (25 години) и споделя общ адрес на регистрация с лицето от списъците.
- Фамилия по съпруг: В изтекли бази данни Мария Чайко фигурира и с фамилията Передрий (откъдето идва инициалът „П.“ в болничните списъци).
Заедно с нея в списъка на ранените е регистриран 27-годишният Даниил П. (вероятно нейният съпруг Даниил Передрий). Според информация на руски блогъри, цитирани от украинския „24 Канал“, съпругът ѝ може да е починал от раните си, но тази информация все още няма официално потвърждение от СЛЕДКОМ.
Детайли за атаката в „Балзи Росси“
Експлозията избухна около 19:55 часа московско време на входа на лятната веранда на елитния ресторант, разположен в една от сталинските висотки на Кудринския площад. По данни на Националния антитерористичен комитет (НАК) на Русия, взривното устройство е било внесено от млада жена в кутия, маскирана като подарък.
Бомбата с тротилов еквивалент около 1 кг е била натъпкана с метални поразяващи елементи и е взривена дистанционно. Предполага се, че куриерката е била използвана „на тъмно“ и не е знаела какво пренася. Тя, охранителят, който я спира на входа за проверка, и един от гостите са загинали на място. По-късно още двама души починаха в болница.
Генерал Александър Чайко – основната мишена
Всички косвени доказателства сочат, че мишена на атентата е бил самият генерал-полковник Александър Чайко. На сцената в ресторанта е имало табела с надпис „Александър 55“. Сред гостите са присъствали множество високопоставени генерали от Министерството на отбраната, служители на ФСБ и депутати от Държавната дума. Самият генерал не е пострадал при инцидента.
Александър Чайко е бивш командир на руските сили в Сирия и е сочен от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) като извършител на военни престъпления по време на офанзивата край Киев и Буча през 2022 година.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
Коментиран от #8, #15, #18, #19
21:28 02.08.2026
2 ДОЛУ РУZИЯ
Коментиран от #5, #10
21:29 02.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
21:31 02.08.2026
5 Дзак
До коментар #2 от "ДОЛУ РУZИЯ":Това да не е автора?
21:32 02.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 По интересно е
Коментиран от #24, #27
21:33 02.08.2026
8 Псулер
До коментар #1 от "Варна 3":Моята дъщеря е окей ахахаха
Коментиран от #17
21:34 02.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тихо
До коментар #2 от "ДОЛУ РУZИЯ":Бе, рендерас, ти лижеш само мъжки такива!
21:34 02.08.2026
11 Казах ви какво следва..
Коментиран от #22
21:35 02.08.2026
12 Герианците не успяха
А ние ще се справим с укрите кърлежи, по нашенски!
5627
Коментиран от #25
21:35 02.08.2026
13 Честен ционист
21:35 02.08.2026
14 терористичен акт се пише теракт
21:35 02.08.2026
15 Варна1
До коментар #1 от "Варна 3":Хохолята с жени се бият. С това момиче, с Дурина също. С мъже не им стиска.
Коментиран от #28
21:36 02.08.2026
16 осраински
21:36 02.08.2026
17 Путин
До коментар #8 от "Псулер":Сорос ми нареди да се евг и аз го слушам
Коментиран от #20
21:36 02.08.2026
18 Въпроси и не само
До коментар #1 от "Варна 3":А за какво ликува Украйна?
За това, че са станали терористи и убиват цивилни ?
Ако това е повод за гордост...
21:36 02.08.2026
19 Факт
До коментар #1 от "Варна 3":Най-голямото оръжие на запада и нато срещу Русия и колхозниците е бавн 0 ра 3 виващия бакшиш Псулер.
21:37 02.08.2026
20 Тизе
До коментар #17 от "Путин":Защо се ЕВГ като никой не ти е наредил бе, паветник?
21:37 02.08.2026
21 Направи ми впечатление
Коментиран от #32
21:37 02.08.2026
22 Путин
До коментар #11 от "Казах ви какво следва..":Не можем копейка изси апна. Сорос ни забрани.
Коментиран от #26
21:38 02.08.2026
23 Това е СВО
ГУР може да провежда подобни специални операции в тила на руснаците и да избива генерали, защото при СВО това не е военно престъпление, защото няма обявена война и военно положение.
Коментиран от #34, #38
21:38 02.08.2026
24 Абсурд е Путйю Радев или Свинка Йотова
До коментар #7 от "По интересно е":подобно нещо да се сетят да направят. А относно съществото "Хаху" обикалящо Външно там ситуацията е безнадеждна
21:39 02.08.2026
25 Българин
До коментар #12 от "Герианците не успяха":Украинците те освободиха от турско робство, помако!
Коментиран от #35
21:40 02.08.2026
26 Тизе
До коментар #22 от "Путин":Си изсипа карантийте да те мушкат ма!
21:40 02.08.2026
27 Ердоган
До коментар #7 от "По интересно е":Това е война, а атаката е срещу военна цел, всеки воювал в Украйна пряко или косвено е легитимна цел на държавата Украйна, и всеки близък с окупатор трябва да има едно да ум, че по всяко едно време може да е цивилна жертва, затова по далеч от руски военни
21:40 02.08.2026
28 Реалист
До коментар #15 от "Варна1":Не знам, какво ги съжаляваш тия проститутки.
21:41 02.08.2026
29 СВО
21:42 02.08.2026
30 Факт
Предстои по-сериозен терор, но в Киив, във връзка с това кой да харчи 90 милиарда.Кокалът е голем. Очакват се интересни новини...
21:42 02.08.2026
31 Путин мачка... Русия
21:42 02.08.2026
32 Скоро погледнах публикация преди година
До коментар #21 от "Направи ми впечатление":и баце кво да ти кажа от 159 коментара са изтрити 135 ..... тея определено не са у ред
21:42 02.08.2026
33 До Факти- номер 13
Фактите не толерирали туй- онуй, а сами си нарушават собствените правила!
Така е, като началниците им се плицикат по басеините в Австрия и по божия свят!
21:42 02.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Еш па тоа
До коментар #25 от "Българин":Ко речи?!?
21:42 02.08.2026
36 Потърсете
Знаете ли, какво излиза? Чист монголец! Това вие братушката бугаротатарска!
21:44 02.08.2026
37 Да не си му на мястото
21:44 02.08.2026
38 И момичета
До коментар #23 от "Това е СВО":.......?
21:44 02.08.2026