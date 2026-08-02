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Дъщерята на генерал Чайко е пострадала при взрива в Москва

Дъщерята на генерал Чайко е пострадала при взрива в Москва

2 Август, 2026 21:18, обновена 2 Август, 2026 21:27 912 38

  • русия-
  • взрив-
  • москва-
  • генерал чайко-
  • дъщеря-
  • пострадала

Разследване на „Верстка“ свързва ранената „Мария П.“ с главнокомандуващия на руските ВКС Александър Чайко

Дъщерята на генерал Чайко е пострадала при взрива в Москва - 1
Снимка: Верстка
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мария Чайко, дъщеря на руския генерал-полковник Александър Чайко, е сред тежко пострадалите при експлозията в московския ресторант „Балзи Росси“ (Balzi Rossi).

Взривът избухна вечерта на 1 август по време на частно парти по случай 55-годишния юбилей и назначаването на Чайко за главнокомандуващ на руските Военно-космически сили (ВКС). Към 21:00 часа на 2 август официалният брой на жертвите от атаката нарасна на 5 души, а ранените са най-малко 21. Покушението вече е официално класифицирано от руските власти като терористичен акт.

Анализът на списъците: Как бе разкрита самоличността на Мария

Независимото руско издание „Верстка“ проведе собствено разследване, базирано на изтекли бази данни и списъци с хоспитализирани лица. В официалните канали на руските силови структури (като „112“ и „РЕН ТВ“) се появи името на 25-годишната Мария П., приета в болница с открита черепно-мозъчна травма.

Журналистите от „Верстка“ установиха следните съвпадения:

  • Възраст и адрес: Дъщерята на генерал Чайко е на абсолютно същата възраст (25 години) и споделя общ адрес на регистрация с лицето от списъците.
  • Фамилия по съпруг: В изтекли бази данни Мария Чайко фигурира и с фамилията Передрий (откъдето идва инициалът „П.“ в болничните списъци).

Заедно с нея в списъка на ранените е регистриран 27-годишният Даниил П. (вероятно нейният съпруг Даниил Передрий). Според информация на руски блогъри, цитирани от украинския „24 Канал“, съпругът ѝ може да е починал от раните си, но тази информация все още няма официално потвърждение от СЛЕДКОМ.

Детайли за атаката в „Балзи Росси“

Експлозията избухна около 19:55 часа московско време на входа на лятната веранда на елитния ресторант, разположен в една от сталинските висотки на Кудринския площад. По данни на Националния антитерористичен комитет (НАК) на Русия, взривното устройство е било внесено от млада жена в кутия, маскирана като подарък.

Бомбата с тротилов еквивалент около 1 кг е била натъпкана с метални поразяващи елементи и е взривена дистанционно. Предполага се, че куриерката е била използвана „на тъмно“ и не е знаела какво пренася. Тя, охранителят, който я спира на входа за проверка, и един от гостите са загинали на място. По-късно още двама души починаха в болница.

Генерал Александър Чайко – основната мишена

Всички косвени доказателства сочат, че мишена на атентата е бил самият генерал-полковник Александър Чайко. На сцената в ресторанта е имало табела с надпис „Александър 55“. Сред гостите са присъствали множество високопоставени генерали от Министерството на отбраната, служители на ФСБ и депутати от Държавната дума. Самият генерал не е пострадал при инцидента.

Александър Чайко е бивш командир на руските сили в Сирия и е сочен от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) като извършител на военни престъпления по време на офанзивата край Киев и Буча през 2022 година.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    12 16 Отговор
    Сакатата Русия, Украйна ликува!

    Коментиран от #8, #15, #18, #19

    21:28 02.08.2026

  • 2 ДОЛУ РУZИЯ

    9 14 Отговор
    Сега е време копейките на тази рускиня да лижат гаzа й

    Коментиран от #5, #10

    21:29 02.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    8 13 Отговор
    Русия загуби 1449920 военни и много военна техника, сега военните да близат гаzа й

    21:31 02.08.2026

  • 5 Дзак

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "ДОЛУ РУZИЯ":

    Това да не е автора?

    21:32 02.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 По интересно е

    16 5 Отговор
    дали някое от нашите политически нищожества ще се сети да го определи като "жесток акт на тероризъм" ? Ей това е по интересното. Външен министър, президентКА, Радев ...... дали малко морал поне ще проявят и осъждане на тероризма и съболезнования ще изкажат ....

    Коментиран от #24, #27

    21:33 02.08.2026

  • 8 Псулер

    4 11 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Моята дъщеря е окей ахахаха

    Коментиран от #17

    21:34 02.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тихо

    8 5 Отговор

    До коментар #2 от "ДОЛУ РУZИЯ":

    Бе, рендерас, ти лижеш само мъжки такива!

    21:34 02.08.2026

  • 11 Казах ви какво следва..

    11 2 Отговор
    Сега руснаците ще ударят и 3- те разпределителните станции на 3 - те мини аеца и това ще е края...! На практика цяла Украйна ще остане на тъмно , работещ АЕЦ там няма отдавна..!

    Коментиран от #22

    21:35 02.08.2026

  • 12 Герианците не успяха

    11 2 Отговор
    Да сринат Киев до основи, но руснаците ще го направят.
    А ние ще се справим с укрите кърлежи, по нашенски!
    5627

    Коментиран от #25

    21:35 02.08.2026

  • 13 Честен ционист

    1 2 Отговор
    Ленин создал великое государство, Сталин сделал его могущественным и сильным, а что теперь?

    21:35 02.08.2026

  • 14 терористичен акт се пише теракт

    1 0 Отговор
    на руски ако решите от първоисточник информация да търсите а не "преразказите на една девойка" да четете кво разбрала и кво не разбрала

    21:35 02.08.2026

  • 15 Варна1

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Хохолята с жени се бият. С това момиче, с Дурина също. С мъже не им стиска.

    Коментиран от #28

    21:36 02.08.2026

  • 16 осраински

    5 1 Отговор
    И МИлен е пострадал засгнат е мозъка и сега е с ТЕЛКов пенсионер

    21:36 02.08.2026

  • 17 Путин

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "Псулер":

    Сорос ми нареди да се евг и аз го слушам

    Коментиран от #20

    21:36 02.08.2026

  • 18 Въпроси и не само

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    А за какво ликува Украйна?
    За това, че са станали терористи и убиват цивилни ?

    Ако това е повод за гордост...

    21:36 02.08.2026

  • 19 Факт

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Най-голямото оръжие на запада и нато срещу Русия и колхозниците е бавн 0 ра 3 виващия бакшиш Псулер.

    21:37 02.08.2026

  • 20 Тизе

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Путин":

    Защо се ЕВГ като никой не ти е наредил бе, паветник?

    21:37 02.08.2026

  • 21 Направи ми впечатление

    4 0 Отговор
    Че всеки трети е изтрит? Що тъй мъ?

    Коментиран от #32

    21:37 02.08.2026

  • 22 Путин

    0 3 Отговор

    До коментар #11 от "Казах ви какво следва..":

    Не можем копейка изси апна. Сорос ни забрани.

    Коментиран от #26

    21:38 02.08.2026

  • 23 Това е СВО

    0 1 Отговор
    Това не е война. При война се спазва Женевската конвенция. При СВО няма такива ограничения и такива удари в тила на врага са разрешени.

    ГУР може да провежда подобни специални операции в тила на руснаците и да избива генерали, защото при СВО това не е военно престъпление, защото няма обявена война и военно положение.

    Коментиран от #34, #38

    21:38 02.08.2026

  • 24 Абсурд е Путйю Радев или Свинка Йотова

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "По интересно е":

    подобно нещо да се сетят да направят. А относно съществото "Хаху" обикалящо Външно там ситуацията е безнадеждна

    21:39 02.08.2026

  • 25 Българин

    0 3 Отговор

    До коментар #12 от "Герианците не успяха":

    Украинците те освободиха от турско робство, помако!

    Коментиран от #35

    21:40 02.08.2026

  • 26 Тизе

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Путин":

    Си изсипа карантийте да те мушкат ма!

    21:40 02.08.2026

  • 27 Ердоган

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "По интересно е":

    Това е война, а атаката е срещу военна цел, всеки воювал в Украйна пряко или косвено е легитимна цел на държавата Украйна, и всеки близък с окупатор трябва да има едно да ум, че по всяко едно време може да е цивилна жертва, затова по далеч от руски военни

    21:40 02.08.2026

  • 28 Реалист

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Варна1":

    Не знам, какво ги съжаляваш тия проститутки.

    21:41 02.08.2026

  • 29 СВО

    0 1 Отговор
    Генерал Чайко е цел, заради избиването на стотици цивилни Буча. Душиш да му е, че и поколението му унищожиха. Такива касапи трябва да се изчистят от човешкия геном.

    21:42 02.08.2026

  • 30 Факт

    2 0 Отговор
    Отново лъсна терористичната същност на укрорежима. Тоя път обаче номера не мина.
    Предстои по-сериозен терор, но в Киив, във връзка с това кой да харчи 90 милиарда.Кокалът е голем. Очакват се интересни новини...

    21:42 02.08.2026

  • 31 Путин мачка... Русия

    0 3 Отговор
    Поредният подъл удар на Псулер срещу Русия.

    21:42 02.08.2026

  • 32 Скоро погледнах публикация преди година

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Направи ми впечатление":

    и баце кво да ти кажа от 159 коментара са изтрити 135 ..... тея определено не са у ред

    21:42 02.08.2026

  • 33 До Факти- номер 13

    0 0 Отговор
    Ало, що допускате коментари на НЕ български език?
    Фактите не толерирали туй- онуй, а сами си нарушават собствените правила!
    Така е, като началниците им се плицикат по басеините в Австрия и по божия свят!

    21:42 02.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Еш па тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Българин":

    Ко речи?!?

    21:42 02.08.2026

  • 36 Потърсете

    0 0 Отговор
    "генерал-полковник Александър Чайко"

    Знаете ли, какво излиза? Чист монголец! Това вие братушката бугаротатарска!

    21:44 02.08.2026

  • 37 Да не си му на мястото

    0 0 Отговор
    Господ наказа престъпника Чайко, избивал безогледно мирни хора в Сирия и Украйна. Детето ти да страда е най-голямото наказание. Сега ще му се "наслади" в пълна степен.

    21:44 02.08.2026

  • 38 И момичета

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Това е СВО":

    .......?

    21:44 02.08.2026

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