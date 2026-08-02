Дъщерята на генерал Чайко е пострадала при взрива в Москва

Мария Чайко, дъщеря на руския генерал-полковник Александър Чайко, е сред тежко пострадалите при експлозията в московския ресторант „Балзи Росси“ (Balzi Rossi).

Взривът избухна вечерта на 1 август по време на частно парти по случай 55-годишния юбилей и назначаването на Чайко за главнокомандуващ на руските Военно-космически сили (ВКС). Към 21:00 часа на 2 август официалният брой на жертвите от атаката нарасна на 5 души, а ранените са най-малко 21. Покушението вече е официално класифицирано от руските власти като терористичен акт.

Анализът на списъците: Как бе разкрита самоличността на Мария

Независимото руско издание „Верстка“ проведе собствено разследване, базирано на изтекли бази данни и списъци с хоспитализирани лица. В официалните канали на руските силови структури (като „112“ и „РЕН ТВ“) се появи името на 25-годишната Мария П., приета в болница с открита черепно-мозъчна травма.

Журналистите от „Верстка“ установиха следните съвпадения:

Възраст и адрес: Дъщерята на генерал Чайко е на абсолютно същата възраст (25 години) и споделя общ адрес на регистрация с лицето от списъците.

Дъщерята на генерал Чайко е на абсолютно същата възраст (25 години) и споделя общ адрес на регистрация с лицето от списъците. Фамилия по съпруг: В изтекли бази данни Мария Чайко фигурира и с фамилията Передрий (откъдето идва инициалът „П.“ в болничните списъци).

Заедно с нея в списъка на ранените е регистриран 27-годишният Даниил П. (вероятно нейният съпруг Даниил Передрий). Според информация на руски блогъри, цитирани от украинския „24 Канал“, съпругът ѝ може да е починал от раните си, но тази информация все още няма официално потвърждение от СЛЕДКОМ.

Детайли за атаката в „Балзи Росси“

Експлозията избухна около 19:55 часа московско време на входа на лятната веранда на елитния ресторант, разположен в една от сталинските висотки на Кудринския площад. По данни на Националния антитерористичен комитет (НАК) на Русия, взривното устройство е било внесено от млада жена в кутия, маскирана като подарък.

Бомбата с тротилов еквивалент около 1 кг е била натъпкана с метални поразяващи елементи и е взривена дистанционно. Предполага се, че куриерката е била използвана „на тъмно“ и не е знаела какво пренася. Тя, охранителят, който я спира на входа за проверка, и един от гостите са загинали на място. По-късно още двама души починаха в болница.

Генерал Александър Чайко – основната мишена

Всички косвени доказателства сочат, че мишена на атентата е бил самият генерал-полковник Александър Чайко. На сцената в ресторанта е имало табела с надпис „Александър 55“. Сред гостите са присъствали множество високопоставени генерали от Министерството на отбраната, служители на ФСБ и депутати от Държавната дума. Самият генерал не е пострадал при инцидента.

Александър Чайко е бивш командир на руските сили в Сирия и е сочен от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) като извършител на военни престъпления по време на офанзивата край Киев и Буча през 2022 година.