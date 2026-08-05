Разследват инцидент с хеликоптера на Тръмп

Федералните авиационни власти на САЩ спешно проверяват инцидент, свързан с въздушната безопасност на американския президент Доналд Тръмп, съобщи The Wall Street Journal.

Какво се случи в небето над Вашингтон?

Инцидентът е станал във вторник следобед, когато военният хеликоптер Marine One с президента Тръмп на борда е излетял от Южната морава на Белия дом. Според материала на вестника, ръководителите на въздушното движение не са спрели навреме търговските полети на близкото национално летище „Роналд Рейгън“ (DCA).

Спирането на цивилното въздушно движение в непосредствена близост е задължително изискване според строгите протоколи за безопасност при придвижването на американския държавен глава.

Имало ли е реална опасност?

Говорител на Федералната авиационна администрация (ФАА) коментира ситуацията пред медиите, за да намали общественото напрежение. От ведомството поясняват, че:

Хеликоптерът Marine One и излитащият по същото време търговски пътнически самолет не са се доближили опасно.

Траекториите на двете въздушни машини не са били сближаващи се.

По смисъла на федералните разпоредби за авиационна безопасност, ситуацията не се класифицира като критично разминаване „на косъм“.

Въпреки липсата на непосредствена заплаха, фактът, че протоколите за блокиране на въздушното пространство на Вашингтон не са задействани коректно, предизвика незабавно официално разследване от страна на авиационните регулатори.