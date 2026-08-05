Пийт Хегсет отрече за дефицит на боеприпаси в САЩ

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет реагира остро на разпространената в медийното пространство информация относно критично изчерпване на американските военни запаси.
В официално изявление той определи твърденията като неверни и засили тона срещу медийните публикации.
Острата реакция на Пентагона
Повод за коментара стана репортаж на телевизия CNN, базиран на анонимни източници. В материала се твърдеше, че американската армия е изразходвала близо 80% от противоракетните си комплекси THAAD и около половината от запасите от ракети за системите Patriot. Конфликтът в Близкия изток и операцията срещу Иран бяха посочени като основна причина за натоварването на арсеналите.
Хегсет използва личния си профил в социалната мрежа X (бившият Twitter), за да опровергае данните директно:
„@CNN. Срамота. Не мразим „Fake News“ медиите достатъчно“.
Пълна бойна готовност на американската армия
Министърът подчерта, че националната готовност и отбранителните възможности на страната остават непокътнати. Преди броени дни говорителката на Белия дом Ана Кели също потвърди тази позиция пред BBC. Тя декларира, че Вашингтон разполага с повече от достатъчно ресурси, за да гарантира стратегическите цели на президента Доналд Тръмп.
Макар по-рано през годината Хегсет да призна пред Конгреса, че пълното възстановяване на определени оръжейни системи може да отнеме месеци или години, днес той бе категоричен: армията няма дефицит и е способна да поддържа сигурността в дългосрочен план. Пентагонът вече предприема стъпки за ускоряване на производството чрез сътрудничество с местни отбранителни изпълнители.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
05:37 05.08.2026
2 3.14К
05:37 05.08.2026
3 Ха-ха-ха
05:39 05.08.2026
4 оня с коня
Коментиран от #6
05:48 05.08.2026
5 Ъъъ
Хегсет е "Министър на войната", а не на отбраната. На 5 септември 2025, Тръмп подписва указ, с който смени "отбрана" с "война"..🤣
05:50 05.08.2026
6 Внимавай,
До коментар #4 от "оня с коня":че заради ГЕРБ оставаш без кон, до изборите за президент!
05:54 05.08.2026
7 Хмм
05:58 05.08.2026