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Пийт Хегсет отрече за дефицит на боеприпаси в САЩ

Пийт Хегсет отрече за дефицит на боеприпаси в САЩ

5 Август, 2026 05:27, обновена 5 Август, 2026 05:34 394 7

  • хегсет-
  • оръжие-
  • запаси-
  • сащ-
  • пентагон

Шефът на Пентагона категорично отхвърли твърденията на медиите за изчерпване на ракетните арсенали и разкритикува разпространяването на фалшиви новини

Пийт Хегсет отрече за дефицит на боеприпаси в САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет реагира остро на разпространената в медийното пространство информация относно критично изчерпване на американските военни запаси.

В официално изявление той определи твърденията като неверни и засили тона срещу медийните публикации.

Острата реакция на Пентагона

Повод за коментара стана репортаж на телевизия CNN, базиран на анонимни източници. В материала се твърдеше, че американската армия е изразходвала близо 80% от противоракетните си комплекси THAAD и около половината от запасите от ракети за системите Patriot. Конфликтът в Близкия изток и операцията срещу Иран бяха посочени като основна причина за натоварването на арсеналите.

Хегсет използва личния си профил в социалната мрежа X (бившият Twitter), за да опровергае данните директно:

„@CNN. Срамота. Не мразим „Fake News“ медиите достатъчно“.

Пълна бойна готовност на американската армия

Министърът подчерта, че националната готовност и отбранителните възможности на страната остават непокътнати. Преди броени дни говорителката на Белия дом Ана Кели също потвърди тази позиция пред BBC. Тя декларира, че Вашингтон разполага с повече от достатъчно ресурси, за да гарантира стратегическите цели на президента Доналд Тръмп.

Макар по-рано през годината Хегсет да призна пред Конгреса, че пълното възстановяване на определени оръжейни системи може да отнеме месеци или години, днес той бе категоричен: армията няма дефицит и е способна да поддържа сигурността в дългосрочен план. Пентагонът вече предприема стъпки за ускоряване на производството чрез сътрудничество с местни отбранителни изпълнители.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Китайците ли не дават ????,ресурси ами правете фунийки от долари времето ви наближава ,и тях ще ядете ,Ротшилд не може ли да ви напечата и боеприпаси

    05:37 05.08.2026

  • 2 3.14К

    5 0 Отговор
    Тоя знае ли какво е дефицит?

    05:37 05.08.2026

  • 3 Ха-ха-ха

    2 0 Отговор
    Тоя сигурно е направил, като Сталин през втората световна? Взел е всичките безработни в САЩ, включително жени и деца и на 3 смени произвеждат снаряди и патрони? В САЩ това е невъзможно!! Само в една соц страна маже да накараш целият народ да работи: "Всичко за фронта, всичко за победата..."! В такава страна няма нужда от "бусификация"! Селяните сами се записват в армията и отиват на фронта. А при капитализма не им пука за нищо. Направили сте война, оправяйте се сами... Скоро и Рижия ще бъде сменен. Много издънки направи.

    05:39 05.08.2026

  • 4 оня с коня

    1 1 Отговор
    Тук е пълно със смахнати евроатлантичеки тролове

    Коментиран от #6

    05:48 05.08.2026

  • 5 Ъъъ

    0 0 Отговор
    "Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет...."

    Хегсет е "Министър на войната", а не на отбраната. На 5 септември 2025, Тръмп подписва указ, с който смени "отбрана" с "война"..🤣

    05:50 05.08.2026

  • 6 Внимавай,

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    че заради ГЕРБ оставаш без кон, до изборите за президент!

    05:54 05.08.2026

  • 7 Хмм

    2 0 Отговор
    отрича, защото ако е вярно, той носи отговорност

    05:58 05.08.2026