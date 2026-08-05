Пийт Хегсет отрече за дефицит на боеприпаси в САЩ

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет реагира остро на разпространената в медийното пространство информация относно критично изчерпване на американските военни запаси.

В официално изявление той определи твърденията като неверни и засили тона срещу медийните публикации.

Острата реакция на Пентагона

Повод за коментара стана репортаж на телевизия CNN, базиран на анонимни източници. В материала се твърдеше, че американската армия е изразходвала близо 80% от противоракетните си комплекси THAAD и около половината от запасите от ракети за системите Patriot. Конфликтът в Близкия изток и операцията срещу Иран бяха посочени като основна причина за натоварването на арсеналите.

Хегсет използва личния си профил в социалната мрежа X (бившият Twitter), за да опровергае данните директно:

„@CNN. Срамота. Не мразим „Fake News“ медиите достатъчно“.

Пълна бойна готовност на американската армия

Министърът подчерта, че националната готовност и отбранителните възможности на страната остават непокътнати. Преди броени дни говорителката на Белия дом Ана Кели също потвърди тази позиция пред BBC. Тя декларира, че Вашингтон разполага с повече от достатъчно ресурси, за да гарантира стратегическите цели на президента Доналд Тръмп.

Макар по-рано през годината Хегсет да призна пред Конгреса, че пълното възстановяване на определени оръжейни системи може да отнеме месеци или години, днес той бе категоричен: армията няма дефицит и е способна да поддържа сигурността в дългосрочен план. Пентагонът вече предприема стъпки за ускоряване на производството чрез сътрудничество с местни отбранителни изпълнители.