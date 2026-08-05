Гори голям склад на Wildberries край Тула, има пострадал

В ранните часове на 5 август руската Тулска област беше подложена на масирана атака от украински безпилотни летателни апарати.

В резултат на ударите избухна мащабен пожар в сортировъчния център на онлайн търговеца Wildberries, намиращ се в град Алексин и Новомосковск, предава руската информационна агенция Интерфакс Русия. Огромният логистичен комплекс с площ от близо 300 000 квадратни метра е сериозно засегнат, като гъсти облаци дим са се извили над целия район.

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Губернаторът на Тулска област Дмитрий Миляев официално потвърди за инцидента в свое изявление, цитирано от руската медия URA.RU. По негови думи, противовъздушната отбрана на страната е прехванала десетки апарати, но падащи отломки от БПЛА са предизвикали възпламеняването на логистичния обект. Според първоначалната информация при инцидента има един ранен служител, а на мястото работят десетки екипи на пожарната и спешните служби.

Атаката в Тулска област е част от поредица удари срещу руската логистична мрежа. През изминалите дни подобни инциденти с дронове засегнаха обекти на компанията и в други региони, включително Самарска и Владимирска област, информира Украинска правда. От ръководството на маркетплейса обявиха, че поръчките от засегнатите райони ще бъдат пренасочени към алтернативни логистични хъбове, за да се избегнат по-големи закъснения в доставките.