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Гори голям склад на Wildberries край Тула, има пострадал
  Тема: Украйна

Гори голям склад на Wildberries край Тула, има пострадал

5 Август, 2026 06:02, обновена 5 Август, 2026 06:11 1 245 15

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  • пострадал

Масирана атака с дронове подпали пореден сортировъчен център на руския маркетплейс

Гори голям склад на Wildberries край Тула, има пострадал - 1
Снимка: ТАСС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В ранните часове на 5 август руската Тулска област беше подложена на масирана атака от украински безпилотни летателни апарати.

В резултат на ударите избухна мащабен пожар в сортировъчния център на онлайн търговеца Wildberries, намиращ се в град Алексин и Новомосковск, предава руската информационна агенция Интерфакс Русия. Огромният логистичен комплекс с площ от близо 300 000 квадратни метра е сериозно засегнат, като гъсти облаци дим са се извили над целия район.

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Губернаторът на Тулска област Дмитрий Миляев официално потвърди за инцидента в свое изявление, цитирано от руската медия URA.RU. По негови думи, противовъздушната отбрана на страната е прехванала десетки апарати, но падащи отломки от БПЛА са предизвикали възпламеняването на логистичния обект. Според първоначалната информация при инцидента има един ранен служител, а на мястото работят десетки екипи на пожарната и спешните служби.

Атаката в Тулска област е част от поредица удари срещу руската логистична мрежа. През изминалите дни подобни инциденти с дронове засегнаха обекти на компанията и в други региони, включително Самарска и Владимирска област, информира Украинска правда. От ръководството на маркетплейса обявиха, че поръчките от засегнатите райони ще бъдат пренасочени към алтернативни логистични хъбове, за да се избегнат по-големи закъснения в доставките.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Значи

    13 9 Отговор
    пак малко са били нашамарени укрите !

    06:16 05.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Всъщност

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Уви , чуждопоклонничестеото е в характера на славянските народи , включително (за съжаление) и на българския .

    06:35 05.08.2026

  • 5 Мдаа!🤔

    3 7 Отговор
    В Тила са най големите и стари военни заводи още от времето на Руската империя! Те обаче не представляват интерес за нацистките терористи!

    Коментиран от #8

    06:45 05.08.2026

  • 6 Виж ти

    11 3 Отговор
    Учудвам се, че са останали неизгорели складове на Уайлдберис досега.

    06:47 05.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Няма страшно

    6 10 Отговор

    До коментар #5 от "Мдаа!🤔":

    Ще им дойде времето и на тях.

    06:49 05.08.2026

  • 9 Красота

    7 7 Отговор
    Може още

    06:53 05.08.2026

  • 10 Някой

    8 0 Отговор
    Това им остана на укрите - да бият по търговски складове и по цивилни по плажовете. С друго не могат да се похвалят.
    Докато руснаците им цепят шортите по фронтовата линия и им гърмят военни заводи и складове за оръжия и горива по цялата страна. Ето, и тази нощ Киев е бил озарен като през деня от пожарите, започнали след безответна атака с балистични ракети.

    Коментиран от #15

    07:23 05.08.2026

  • 11 Джамбаза

    3 0 Отговор
    Пожарът е голям.
    Засегнал е и Киев.

    07:26 05.08.2026

  • 12 Артилерист

    5 1 Отговор
    Укропропагандата е в апогея си от един запален магазин за дрехи. Тя никога няма да спомене защо е атакуван плаж в Краснодарския край и са убити невинни плажуващи. Виж за попиляния Киев не може да се мълчи, защото димът се стеле над целия град и на киевчани е разпоредено здраво да залостят прозорците и да не излизат. На фона на тоталната енергийна криза, разрушени предприятия на военната промишленост, почти пълната транспортна обездвиженост и прочие, укровоенният министър се изцепил, че за три месеца ще произведат 100 балистични ракети! То това да не ти е да забъркаш кал и слама, да пълниш калъпа и да правиш кирпич. Според мен, с това темпо на поразяване с руски ракети, бомби, дронове и далекобойна АРТИЛЕРИЯ укро съпротивата ще спихне още преди да я е замразил дед Мароз...

    07:32 05.08.2026

  • 13 Някой

    5 1 Отговор
    Всъщност анализът на военните действия показва, че след като Драпато се появи на сцената това, което се промени са по - големия брой удари по цивилни обекти. Това си е чест тероризъм. Така че не ми говорете за военни действия, перемога и контранаступ.

    07:32 05.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Госта..

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Някой":

    Tова не е случайно " Уайлдберис "са руски аналог на "Амазон "-конкуренция.Зеления може вече да изпълнява всякакви "поръчки".

    08:04 05.08.2026

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