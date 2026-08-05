Гори голям склад на Wildberries край Тула, има пострадал

В ранните часове на 5 август руската Тулска област беше подложена на масирана атака от украински безпилотни летателни апарати.
В резултат на ударите избухна мащабен пожар в сортировъчния център на онлайн търговеца Wildberries, намиращ се в град Алексин и Новомосковск, предава руската информационна агенция Интерфакс Русия. Огромният логистичен комплекс с площ от близо 300 000 квадратни метра е сериозно засегнат, като гъсти облаци дим са се извили над целия район.
Губернаторът на Тулска област Дмитрий Миляев официално потвърди за инцидента в свое изявление, цитирано от руската медия URA.RU. По негови думи, противовъздушната отбрана на страната е прехванала десетки апарати, но падащи отломки от БПЛА са предизвикали възпламеняването на логистичния обект. Според първоначалната информация при инцидента има един ранен служител, а на мястото работят десетки екипи на пожарната и спешните служби.
Атаката в Тулска област е част от поредица удари срещу руската логистична мрежа. През изминалите дни подобни инциденти с дронове засегнаха обекти на компанията и в други региони, включително Самарска и Владимирска област, информира Украинска правда. От ръководството на маркетплейса обявиха, че поръчките от засегнатите райони ще бъдат пренасочени към алтернативни логистични хъбове, за да се избегнат по-големи закъснения в доставките.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Значи
06:16 05.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Всъщност
До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Уви , чуждопоклонничестеото е в характера на славянските народи , включително (за съжаление) и на българския .
06:35 05.08.2026
5 Мдаа!🤔
Коментиран от #8
06:45 05.08.2026
6 Виж ти
06:47 05.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Няма страшно
До коментар #5 от "Мдаа!🤔":Ще им дойде времето и на тях.
06:49 05.08.2026
9 Красота
06:53 05.08.2026
10 Някой
Докато руснаците им цепят шортите по фронтовата линия и им гърмят военни заводи и складове за оръжия и горива по цялата страна. Ето, и тази нощ Киев е бил озарен като през деня от пожарите, започнали след безответна атака с балистични ракети.
Коментиран от #15
07:23 05.08.2026
11 Джамбаза
Засегнал е и Киев.
07:26 05.08.2026
12 Артилерист
07:32 05.08.2026
13 Някой
07:32 05.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Госта..
До коментар #10 от "Някой":Tова не е случайно " Уайлдберис "са руски аналог на "Амазон "-конкуренция.Зеления може вече да изпълнява всякакви "поръчки".
08:04 05.08.2026