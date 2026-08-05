Руската федерация е в най-слабата си геополитическа, военна и демографска позиция от разпадането на Съветския съюз през 1991 г., сочи анализ на Newsweek.

Дългогодишният конфликт изтощи конвенционалните сили на Кремъл, докато близо 40% от федералния бюджет се насочва към отбрана. Комбинацията от значителни загуби на бойното поле, масова емиграция и атаки с дронове срещу ключова инфраструктура превърна Русия в силно ограничена регионална сила.

Към средата на 2026 г. анализите на международни експерти и икономисти очертават следните конкретни детайли за състоянието на Русия:

Демографският колапс и пазарът на труда

Историческо дъно на младото население: През 2026 г. броят на рускините на възраст между 20 и 29 години е спаднал до рекордно ниското равнище от 7,18 милиона . Това драстично ограничава както раждаемостта, така и потенциала за бъдеща мобилизация. ]

През 2026 г. броят на рускините на възраст между 20 и 29 години е спаднал до . Това драстично ограничава както раждаемостта, така и потенциала за бъдеща мобилизация. ] Катастрофален дефицит на работна ръка: Военната мобилизация и емиграцията на над 1 милион квалифицирани специалисти доведоха до пазарен колапс. Официалните прогнози сочат, че до 2030 г. в икономиката ще има недостиг от 2,4 милиона работници , което парализира цивилните сектори.

Военната мобилизация и емиграцията на над 1 милион квалифицирани специалисти доведоха до пазарен колапс. Официалните прогнози сочат, че до 2030 г. в икономиката ще има , което парализира цивилните сектори. Засекретяване на данни: За да скрият мащаба на кризата и нивата на смъртност, свързани с войната, руските власти изцяло спряха публикуването на месечните статистически данни за населението, ражданията и разводите.

Военновременна инфлация и бюджетен натиск

Задушаване от разходи за отбрана: Противно на плановете за свиване на разходите, през първото тримесечие на 2026 г. военните разходи скочиха с 30% на годишна база. Сега те поглъщат близо 50% от целия федерален бюджет (около 12% от БВП на страната). [ 1]

Противно на плановете за свиване на разходите, през първото тримесечие на 2026 г. военните разходи скочиха с 30% на годишна база. Сега те поглъщат (около 12% от БВП на страната). [ Срив в икономическия растеж: Министерство на икономическото развитие на Русия рязко намали прогнозата си за растеж на БВП през 2026 г. до едва 0,4% (спрямо по-ранни очаквания за 1,3%). Централната банка предупреждава за навлизане в сериозна стагнация.

Министерство на икономическото развитие на Русия рязко намали прогнозата си за растеж на БВП през 2026 г. (спрямо по-ранни очаквания за 1,3%). Централната банка предупреждава за навлизане в сериозна стагнация. Огромни дефицити: Бюджетният дефицит за периода януари–април 2026 г. достигна рекордните 79,3 милиарда долара, надхвърляйки целия дефицит за предходната година. Това подхранва галопираща инфлация.

Военно отслабване и изчерпване на техниката

Принудителна промяна на тактиката: Поради тежките загуби на техника (около 16 000 превозни средства от началото на инвазията), руската армия до голяма степен се отказа от големите механизирани атаки. Вместо това тя разчита на пехотни щурмове („месни вълни“) , водени от застаряващи войници на възраст над 40 години.

Поради тежките загуби на техника (около 16 000 превозни средства от началото на инвазията), руската армия до голяма степен се отказа от големите механизирани атаки. Вместо това тя разчита на , водени от застаряващи войници на възраст над 40 години. Изчерпване на еднократните съветски запаси: Русия успя да замени близо 9000 унищожени бойни машини на пехотата (БМП) и бронетранспортьори, но над две трети от тях бяха извадени от дългосрочните съветски складове . Тези резерви вече са критично изтощени (остават едва около 18% от предвоенните нива на реактивна артилерия), а местните заводи могат да произвеждат едва една трета от годишните нужди на фронта.

Русия успя да замени близо 9000 унищожени бойни машини на пехотата (БМП) и бронетранспортьори, но . Тези резерви вече са критично изтощени (остават едва около 18% от предвоенните нива на реактивна артилерия), а местните заводи могат да произвеждат едва една трета от годишните нужди на фронта. Парадоксът на числеността: Макар числеността на армията да е нараснала до 1,3 милиона души (в сравнение с 850 000 преди войната), нейното технологично и качествено ниво е драстично по-ниско поради замяната на модерни танкове с морално остарели модели като Т-62 и Т-55.