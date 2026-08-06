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Папа Лъв XIV: Християните трябва да се противопоставят на фундаментализма и да бъдат творци на мира

Папа Лъв XIV: Християните трябва да се противопоставят на фундаментализма и да бъдат творци на мира

6 Август, 2026 16:22 1 116 12

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Главата на Католическата църква призова вярващите да отхвърлят културата на властта, да следват примера на Исус и Свети Франциск и да изграждат общество, основано на любов и диалог

Папа Лъв XIV: Християните трябва да се противопоставят на фундаментализма и да бъдат творци на мира - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Папа Лъв XIV призова християните да се противопоставят на фундаментализма и да бъдат носители на мир в общества, в които религията все по-често се използва за насърчаване на разделение и противопоставяне, съобщава италианската агенция АНСА, предава News.bg.

По думите на Светия отец вярващите са призвани да отхвърлят културата на властта и да работят за изграждането на „цивилизация на любовта“, макар този избор невинаги да бъде разбран или приет от обществото.

Папата подчерта, че радикализмът на Евангелието няма нищо общо с фундаментализма.

„Той не ни прави слепи или склонни към насилие. Напротив - прави ни осъзнати, внимателни и винаги готови да следваме Исус, а следователно - смирени и отворени към всички. Това не е лесен път, но носи голяма радост“, заяви Лъв XIV.

Той отправи специален призив към младите хора да последват примера на Свети Франциск и да достигнат до „периферията“ на обществото - местата, където несправедливостта и злоупотребата с власт лишават мнозина от достойнство и надежда.

Папата насърчи вярващите да изучават Светото писание, за да разбират по-добре съвременния свят и да вземат правилните решения, следвайки примера на Христос.

„Призовани сме да преодолеем примирението и страха, да разсеем съмненията, които ни възпират, както някога са възпирали и апостолите“, каза още той.

Според Лъв XIV Исус призовава хората към диалог със собствената им история, за да могат заедно да напишат нови страници от бъдещето.


Ватикан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    13 2 Отговор
    Хм......... "цивилизация на любовта" започва да ми намирисва на ню уейдж движението!
    Не оставяйте нашето православие, защото много фалшиви папи, лъжепророци, и лъжливи учители ще ви обяснят как няма нищо страшно да го направите!!! А много търговци директно ще поискат да купят душата ви!!!

    16:30 06.08.2026

  • 2 Някой

    9 6 Отговор
    Противопоставяне и мир в едно изречение звучи като бръщолевене на луд. Иначе, християнството трябва да се опълчи преди всичко на исляма. Щото до няколко десетилетия няма да има християни, а християнска Европа ще бъде потопена в мюсюлманско море. От там излизане няма.

    16:33 06.08.2026

  • 3 Има

    9 1 Отговор
    Има, но много излишна кръв ще се пролее! Защото на ислямския фанатизъм ще се противопостави възроденият християнски радикализъм!

    16:37 06.08.2026

  • 4 име

    8 2 Отговор
    Най-вече на ционисткия фундаментализъм. Подлогите на ционистите из ЕССР напълниха Европа с мюслита.

    Коментиран от #6

    16:42 06.08.2026

  • 5 Тривилиус Православие сър

    1 5 Отговор
    Нали ги виждаш ортодокса православните християни укра и хазарите рус,самоизбиват се

    16:48 06.08.2026

  • 6 Факт

    0 7 Отговор

    До коментар #4 от "име":

    Най много емигранти в ЕС има от бившия соцлагер и бившето ссср ,останалото е за наивници

    Коментиран от #8

    16:49 06.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 име

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    Точно така, а другите се спасяват от американската демокрация в Афганистан, Иран, Ирак, Сирия, Пакистан, Либия, Конго...

    17:16 06.08.2026

  • 9 ?????

    5 1 Отговор
    Звучи красиво, а като си помислиш християни в Ориента живели там хиляди години почти не останаха(с малки изключения-Иран, Египет, Ливан и засега все още не са ги довършили в Сирия) но за сметка на това ислямски фундаменталисти напълниха Европа въпреки че след Испанската Реконкиста в Западна Европа изобщо ги няма, а в Източна ги има в границите на бившата Османска империя, но нямат нищо общо като култура със сегашните заселници в Западна Европа.
    Такива ми ти мисли след папските мисли.

    17:21 06.08.2026

  • 10 а те се сйюзат с ционистите и

    3 1 Отговор
    Трепат наред ....

    Жалка история ....

    17:21 06.08.2026

  • 11 Логично!

    1 1 Отговор
    Този призив на Папата не се отнася за Крепостна рус, защото крепостните мужици не са християни ...

    21:19 06.08.2026

  • 12 Митю

    1 0 Отговор
    Кой мир,на Зелето?

    21:46 06.08.2026