Папа Лъв XIV: Християните трябва да се противопоставят на фундаментализма и да бъдат творци на мира

Папа Лъв XIV призова християните да се противопоставят на фундаментализма и да бъдат носители на мир в общества, в които религията все по-често се използва за насърчаване на разделение и противопоставяне, съобщава италианската агенция АНСА, предава News.bg.

По думите на Светия отец вярващите са призвани да отхвърлят културата на властта и да работят за изграждането на „цивилизация на любовта“, макар този избор невинаги да бъде разбран или приет от обществото.

Папата подчерта, че радикализмът на Евангелието няма нищо общо с фундаментализма.

„Той не ни прави слепи или склонни към насилие. Напротив - прави ни осъзнати, внимателни и винаги готови да следваме Исус, а следователно - смирени и отворени към всички. Това не е лесен път, но носи голяма радост“, заяви Лъв XIV.

Той отправи специален призив към младите хора да последват примера на Свети Франциск и да достигнат до „периферията“ на обществото - местата, където несправедливостта и злоупотребата с власт лишават мнозина от достойнство и надежда.

Папата насърчи вярващите да изучават Светото писание, за да разбират по-добре съвременния свят и да вземат правилните решения, следвайки примера на Христос.

„Призовани сме да преодолеем примирението и страха, да разсеем съмненията, които ни възпират, както някога са възпирали и апостолите“, каза още той.

Според Лъв XIV Исус призовава хората към диалог със собствената им история, за да могат заедно да напишат нови страници от бъдещето.