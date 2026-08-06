Папа Лъв XIV: Християните трябва да се противопоставят на фундаментализма и да бъдат творци на мира

Папа Лъв XIV призова християните да се противопоставят на фундаментализма и да бъдат носители на мир в общества, в които религията все по-често се използва за насърчаване на разделение и противопоставяне, съобщава италианската агенция АНСА, предава News.bg.
По думите на Светия отец вярващите са призвани да отхвърлят културата на властта и да работят за изграждането на „цивилизация на любовта“, макар този избор невинаги да бъде разбран или приет от обществото.
Папата подчерта, че радикализмът на Евангелието няма нищо общо с фундаментализма.
„Той не ни прави слепи или склонни към насилие. Напротив - прави ни осъзнати, внимателни и винаги готови да следваме Исус, а следователно - смирени и отворени към всички. Това не е лесен път, но носи голяма радост“, заяви Лъв XIV.
Той отправи специален призив към младите хора да последват примера на Свети Франциск и да достигнат до „периферията“ на обществото - местата, където несправедливостта и злоупотребата с власт лишават мнозина от достойнство и надежда.
Папата насърчи вярващите да изучават Светото писание, за да разбират по-добре съвременния свят и да вземат правилните решения, следвайки примера на Христос.
„Призовани сме да преодолеем примирението и страха, да разсеем съмненията, които ни възпират, както някога са възпирали и апостолите“, каза още той.
Според Лъв XIV Исус призовава хората към диалог със собствената им история, за да могат заедно да напишат нови страници от бъдещето.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Не оставяйте нашето православие, защото много фалшиви папи, лъжепророци, и лъжливи учители ще ви обяснят как няма нищо страшно да го направите!!! А много търговци директно ще поискат да купят душата ви!!!
16:30 06.08.2026
2 Някой
16:33 06.08.2026
3 Има
16:37 06.08.2026
4 име
Коментиран от #6
16:42 06.08.2026
5 Тривилиус Православие сър
16:48 06.08.2026
6 Факт
До коментар #4 от "име":Най много емигранти в ЕС има от бившия соцлагер и бившето ссср ,останалото е за наивници
Коментиран от #8
16:49 06.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 име
До коментар #6 от "Факт":Точно така, а другите се спасяват от американската демокрация в Афганистан, Иран, Ирак, Сирия, Пакистан, Либия, Конго...
17:16 06.08.2026
9 ?????
Такива ми ти мисли след папските мисли.
17:21 06.08.2026
10 а те се сйюзат с ционистите и
Жалка история ....
17:21 06.08.2026
11 Логично!
21:19 06.08.2026
12 Митю
21:46 06.08.2026