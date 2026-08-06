Дрон с експлозиви край украински „Антонов“ в Лайпциг: самолетът е превозвал оръжие

Украински товарен самолет, намирал се в близост до дрона с експлозиви, открит във вторник вечерта на германското летище Лайпциг/Хале, е превозвал военни боеприпаси. Това съобщиха германските издания Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR, позовавайки се на поверителен полицейски доклад, предава News.bg.
Според информацията съдебни експерти са установили, че експлозивите, прикрепени към дрона, са били с висока степен на военно предназначение. Ако данните бъдат официално потвърдени, това ще повиши значително тежестта на разследването, което германските власти вече водят като антитерористично.
Инцидентът е станал на летище Лайпциг/Хале - един от най-големите карго центрове в Европа и ключов логистичен хъб за военни доставки. Германското правителство определя обекта като част от критичната инфраструктура на страната.
По-рано министърът на вътрешните работи Александер Добринд определи случая като „хибридна атака“ и заяви, че откриването на дрон с експлозиви на територията на летище представлява ново ниво на заплаха.
По данни на германските медии безпилотният апарат е бил открит в непосредствена близост до няколко украински транспортни самолета Ан-124 „Руслан“ на авиокомпания „Антонов“ - едни от най-големите товарни самолети в света.
Междувременно германските служби продължават да издирват останки от неидентифициран обект, който същата вечер е повредил друг товарен самолет във въздуха край Лайпциг. Машината е изпълнявала повторен заход за кацане, след като една от пистите на летището е била затворена. След сблъсъка самолетът е получил леки повреди и по-късно е кацнал безопасно в Хановер.
Заради двата инцидента въздушният трафик на летището беше временно прекратен, а няколко товарни самолета, включително на логистичната компания DHL, бяха пренасочени към други летища.
От летище Лайпциг/Хале, което се използва още от Lufthansa Cargo и Amazon, съобщиха в четвъртък, че операциите са възстановени и не са въведени допълнителни мерки за сигурност.
Към момента германските власти не са установили официално кой стои зад двата инцидента. Депутатът от Християндемократическия съюз и член на парламентарната комисия за контрол на разузнавателните служби Родерих Кизеветер обаче обвини Русия за възможна причастност. От руското посолство в Берлин не са коментирали тези обвинения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Коментиран от #37
16:29 06.08.2026
2 Струва ми се, че това е намек
16:29 06.08.2026
3 Чайко излетя като чайка към чистилището
Коментиран от #8, #40, #56
16:29 06.08.2026
4 Някой
Карай!
Иначе, като кара военно оборудване, този самолет става легитимна военна цел. Що се оплакват? Да не го допускат до германските летища, и няма да имат подобни проблеми.
Обаче, тази случка ми напомня, че на нашите летища има американски военни самолети. Като знам нашит служби колко са латентни, просто още никой не е проявил интерес да направи подобно деяния у нас.
16:30 06.08.2026
5 Гост
16:32 06.08.2026
6 Пич
Коментиран от #53
16:32 06.08.2026
7 Феникс
16:33 06.08.2026
8 ТяВзе
До коментар #3 от "Чайко излетя като чайка към чистилището":Тя "европтатА" отдавна взе решение - затова имаме тероро и мигранти в ЕС - точно заради неадекватните решения и за украйна и с Сирия и за Иран... и за Либия и за всички в които Европта се изказва неподготвена.
16:35 06.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 превозвал военни боеприпаси
Коментиран от #23
16:37 06.08.2026
11 Бай онзи
Коментиран от #49
16:39 06.08.2026
12 Сандо
16:40 06.08.2026
13 Смърт на Фашизма
Да не се очудите, ако покрай Сталин, Ленин и Москвабадград се появят Тигри, Леопарди и Пантери.
Коментиран от #17, #38, #64, #65
16:41 06.08.2026
14 Хаха
16:41 06.08.2026
15 yкpонюз
16:42 06.08.2026
16 Гошо
16:42 06.08.2026
17 Русофил
До коментар #13 от "Смърт на Фашизма":Очудите
Коментиран от #22, #25
16:42 06.08.2026
18 Ей за тва
16:42 06.08.2026
19 Крим е на германската нация
Крим е германски!
Коментиран от #34
16:43 06.08.2026
20 Йерусалимов опъна копитата
Коментиран от #48
16:43 06.08.2026
21 шаа
16:44 06.08.2026
22 Без фашизъм
До коментар #17 от "Русофил":Добре, другарко, учител! Шъ съ поучъ!
16:44 06.08.2026
23 Че и
До коментар #10 от "превозвал военни боеприпаси":Още няколко украински транспортни самолета Ан-124 „Руслан“ .... пак на гражданското летище !
16:45 06.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Русофоб
До коментар #17 от "Русофил":Даскале, по-добре вникни в съдържанието.
16:46 06.08.2026
26 И логистичната компания DHL
16:47 06.08.2026
27 Kaлпазанин
16:49 06.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Дитрих
16:55 06.08.2026
30 Всъщност
16:55 06.08.2026
31 Това е недвусмислено
16:57 06.08.2026
32 Недопустимо е!
До коментар #24 от "Малко факти":В ерата на интернет,да се опитваш да демагогстваш,че великият Антонов е бил...,,украинец"...!
Или просто знанията ти са на ниво...-,,чукча"...?!?!
16:57 06.08.2026
33 байлар
17:00 06.08.2026
34 Българин 🇧🇬
До коментар #19 от "Крим е на германската нация":Както се казваше в стария виц : Разберете се с дамата с дрона !
17:02 06.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Путун
До коментар #1 от "Някой":Признават защото съм Пусин
17:09 06.08.2026
38 Мишел
До коментар #13 от "Смърт на Фашизма":Тигри и Пантери вече да били край Москва, Ленинград и Сталинград. От там са бягали до Рейн, за да видят знамето на СССР върху Райхстага.
17:09 06.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Хахаха
До коментар #3 от "Чайко излетя като чайка към чистилището":В Европа има само една терорестична организация и това е Покрайна. Официална терорестична организация.
17:14 06.08.2026
41 Укротрола да хване скоротечен рак!!!
17:15 06.08.2026
42 Кубрат
До коментар #39 от "Българин":Обърка територията с нацистите, много на изток гледаш. Нацизма е на Запад, гледай на там.
17:15 06.08.2026
43 До някъде си прав
До коментар #36 от "КОЛЬО ПАРЪМА":Ан-225 „Мрия“: Легендарният и единствен по рода си най-голям товарен самолет в света Ан-225 беше унищожен през февруари 2022 г. по време на боевете за летище Гостомел край Киев.
Коментиран от #44
17:15 06.08.2026
44 Хахаха
До коментар #43 от "До някъде си прав":Аааа и как така край Киев, че кой е стигнал до там?
17:19 06.08.2026
45 Прекрасно
17:19 06.08.2026
46 Летището
17:40 06.08.2026
47 Ами
17:41 06.08.2026
48 Ха хи хо
До коментар #20 от "Йерусалимов опъна копитата":Информацията ти е грешна!
17:41 06.08.2026
49 Ами
До коментар #11 от "Бай онзи":сащ ще го възстановят и ще спасят света, както на холивудски сценарии.
17:42 06.08.2026
50 Тръмп няма достатъчно ракетиии
17:43 06.08.2026
51 Как кой ? Френската съпротива естествено
17:46 06.08.2026
52 Инна
Коментиран от #68
17:51 06.08.2026
53 Чип
До коментар #6 от "Пич":лесна работа а, да гръмнат самолета?!…
17:57 06.08.2026
54 Сатана Z
18:03 06.08.2026
55 1678677
18:10 06.08.2026
56 56788
До коментар #3 от "Чайко излетя като чайка към чистилището":Още едно кукувиче
18:11 06.08.2026
57 СВО може да
18:13 06.08.2026
58 Майстора
18:15 06.08.2026
59 Азиатец
Възниква въпросът: Кой има интерес ?
Унищожаването на един самолет с боеприпаси няма да повлияе на военните действия, но ще даде храна на пропагандисти, медии и най-вече на политици да отправят всякакви обвинения към Русия.
Коментиран от #60
18:23 06.08.2026
60 маке
До коментар #59 от "Азиатец":Браво! Коментирай по често, че много хора тук пишат без да мислят
18:25 06.08.2026
61 Е какво
19:09 06.08.2026
62 Италианските еврейски "младежи"
19:10 06.08.2026
63 Някой разбра ли
Осве, че путин е виновен пак, което е ясно.
19:10 06.08.2026
64 Ами за това
До коментар #13 от "Смърт на Фашизма":За което си писал вече се е случвало. Но поне вземи и прочети историята какво се случило след като тия танкове са стигнали до Москва. Нормалните хора са чели историята така, че няма кого да уплашиш.
19:18 06.08.2026
65 Путин
До коментар #13 от "Смърт на Фашизма":Фантазьор! Да не би да си новият опиат?
19:20 06.08.2026
66 Баба Гошка
19:32 06.08.2026
67 Сарьожът
Що не го свалят - не ме питайте 🤷
20:22 06.08.2026
68 стоян
До коментар #52 от "Инна":До 52 ком - другарко да знаеш че и рузките 150 кораби бяха пълни с оръжия дето украинците ги гръмнаха и сега рузки кораб в Азовско и Черно море вече няма - по рузката казаха ли че днес още две рузки рафинерии изгуряли един склад на валбарис леко взривен
20:43 06.08.2026