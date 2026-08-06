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Дрон с експлозиви край украински „Антонов“ в Лайпциг: самолетът е превозвал оръжие

Дрон с експлозиви край украински „Антонов“ в Лайпциг: самолетът е превозвал оръжие

6 Август, 2026 16:39, обновена 6 Август, 2026 17:01 4 309 68

  • германия-
  • украйна-
  • лайпциг-
  • оръжие

Германските власти разследват случая като възможна антитерористична операция, след като експерти са установили военно предназначение на откритите взривни вещества

Дрон с експлозиви край украински „Антонов“ в Лайпциг: самолетът е превозвал оръжие - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украински товарен самолет, намирал се в близост до дрона с експлозиви, открит във вторник вечерта на германското летище Лайпциг/Хале, е превозвал военни боеприпаси. Това съобщиха германските издания Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR, позовавайки се на поверителен полицейски доклад, предава News.bg.

Според информацията съдебни експерти са установили, че експлозивите, прикрепени към дрона, са били с висока степен на военно предназначение. Ако данните бъдат официално потвърдени, това ще повиши значително тежестта на разследването, което германските власти вече водят като антитерористично.

Инцидентът е станал на летище Лайпциг/Хале - един от най-големите карго центрове в Европа и ключов логистичен хъб за военни доставки. Германското правителство определя обекта като част от критичната инфраструктура на страната.

По-рано министърът на вътрешните работи Александер Добринд определи случая като „хибридна атака“ и заяви, че откриването на дрон с експлозиви на територията на летище представлява ново ниво на заплаха.

По данни на германските медии безпилотният апарат е бил открит в непосредствена близост до няколко украински транспортни самолета Ан-124 „Руслан“ на авиокомпания „Антонов“ - едни от най-големите товарни самолети в света.

Междувременно германските служби продължават да издирват останки от неидентифициран обект, който същата вечер е повредил друг товарен самолет във въздуха край Лайпциг. Машината е изпълнявала повторен заход за кацане, след като една от пистите на летището е била затворена. След сблъсъка самолетът е получил леки повреди и по-късно е кацнал безопасно в Хановер.

Заради двата инцидента въздушният трафик на летището беше временно прекратен, а няколко товарни самолета, включително на логистичната компания DHL, бяха пренасочени към други летища.

От летище Лайпциг/Хале, което се използва още от Lufthansa Cargo и Amazon, съобщиха в четвъртък, че операциите са възстановени и не са въведени допълнителни мерки за сигурност.

Към момента германските власти не са установили официално кой стои зад двата инцидента. Депутатът от Християндемократическия съюз и член на парламентарната комисия за контрол на разузнавателните служби Родерих Кизеветер обаче обвини Русия за възможна причастност. От руското посолство в Берлин не са коментирали тези обвинения.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    108 10 Отговор
    Т.е. сами си признавате, че това е военен обект.

    Коментиран от #37

    16:29 06.08.2026

  • 2 Струва ми се, че това е намек

    99 8 Отговор
    Следващия дрон може да не го намерят на пистата

    16:29 06.08.2026

  • 3 Чайко излетя като чайка към чистилището

    17 132 Отговор
    Абсолютен руски терористичен акт на германска територия. Европа трябва да вземе незабавни крути мерки срещу тази чума.

    Коментиран от #8, #40, #56

    16:29 06.08.2026

  • 4 Някой

    85 11 Отговор
    Поне снимката да бяхте оцелили...
    Карай!
    Иначе, като кара военно оборудване, този самолет става легитимна военна цел. Що се оплакват? Да не го допускат до германските летища, и няма да имат подобни проблеми.
    Обаче, тази случка ми напомня, че на нашите летища има американски военни самолети. Като знам нашит служби колко са латентни, просто още никой не е проявил интерес да направи подобно деяния у нас.

    16:30 06.08.2026

  • 5 Гост

    91 7 Отговор
    Неизвестен дрон, на германско летище, около украински самолети, коментирано от немски медии...е разбира се, че Русия е виновна!

    16:32 06.08.2026

  • 6 Пич

    72 5 Отговор
    Няма какво да философствате, че е намек!!! Когато се прави военно предупреждение, самолета трябва направо да се гръмне!!! Иначе е провалена операция!!!

    Коментиран от #53

    16:32 06.08.2026

  • 7 Феникс

    78 11 Отговор
    Еми това си е законна цел! Какво плачат немците тогава!

    16:33 06.08.2026

  • 8 ТяВзе

    64 7 Отговор

    До коментар #3 от "Чайко излетя като чайка към чистилището":

    Тя "европтатА" отдавна взе решение - затова имаме тероро и мигранти в ЕС - точно заради неадекватните решения и за украйна и с Сирия и за Иран... и за Либия и за всички в които Европта се изказва неподготвена.

    16:35 06.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 превозвал военни боеприпаси

    93 6 Отговор
    През гражданско летище забележете ! За какви боклуци иде реч

    Коментиран от #23

    16:37 06.08.2026

  • 11 Бай онзи

    61 7 Отговор
    Пак Русия виновна!!!. Ами ако спре земното въртене ,какво ще правим???

    Коментиран от #49

    16:39 06.08.2026

  • 12 Сандо

    54 5 Отговор
    Аз пък залагам на версията,че това са украински борци за мир.Е,действат малко терористично,но той целия свят стана такъв.

    16:40 06.08.2026

  • 13 Смърт на Фашизма

    9 62 Отговор
    Русофашистите са унищожили склад на немска фирма в Украйна. Това и война срещу Германия.
    Да не се очудите, ако покрай Сталин, Ленин и Москвабадград се появят Тигри, Леопарди и Пантери.

    Коментиран от #17, #38, #64, #65

    16:41 06.08.2026

  • 14 Хаха

    48 7 Отговор
    Чист тероризъм и пак се правят на не разбрали. Дори се опитват пак да обвинят Русия

    16:41 06.08.2026

  • 15 yкpонюз

    61 5 Отговор
    Услижливо не се споменава, че дронът е украински, сещайте се!

    16:42 06.08.2026

  • 16 Гошо

    53 4 Отговор
    Не разрбах, защо "инцидента" се разследва като "антитерористичен", а не като терористичен? Т.е. според автора излиза, че дронът с експлоазиви е бил предназнчен да се бори с терористите! Тогава за какво реват дойчовците :)

    16:42 06.08.2026

  • 17 Русофил

    4 11 Отговор

    До коментар #13 от "Смърт на Фашизма":

    Очудите

    Коментиран от #22, #25

    16:42 06.08.2026

  • 18 Ей за тва

    47 7 Отговор
    Мерц е със 3% обществена подкрепа. Но не оставка а в психодиспансер му е мястото

    16:42 06.08.2026

  • 19 Крим е на германската нация

    8 51 Отговор
    Крим е бил населяван от германци в продължение на 1500 години, повече от всеки и до низаконната му Съветска окупация.

    Крим е германски!

    Коментиран от #34

    16:43 06.08.2026

  • 20 Йерусалимов опъна копитата

    7 41 Отговор
    Разбрахте ли, че още един генерал от въздушнокосмическите (😂) сили на русийката е гушнал чемшира?

    Коментиран от #48

    16:43 06.08.2026

  • 21 шаа

    42 5 Отговор
    ако беше гръмнал, укрофашистите и немскофашистите щяха хором да обвинят Путин, а урсулица и каявица щяха да спретнат още 4-5 санкции

    16:44 06.08.2026

  • 22 Без фашизъм

    4 10 Отговор

    До коментар #17 от "Русофил":

    Добре, другарко, учител! Шъ съ поучъ!

    16:44 06.08.2026

  • 23 Че и

    41 5 Отговор

    До коментар #10 от "превозвал военни боеприпаси":

    Още няколко украински транспортни самолета Ан-124 „Руслан“ .... пак на гражданското летище !

    16:45 06.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Русофоб

    4 11 Отговор

    До коментар #17 от "Русофил":

    Даскале, по-добре вникни в съдържанието.

    16:46 06.08.2026

  • 26 И логистичната компания DHL

    31 4 Отговор
    и тя барабар с военните самолети а? Просто са ненормални тея в НАТО ....

    16:47 06.08.2026

  • 27 Kaлпазанин

    29 4 Отговор
    Ами след като запни дронове и оръжия гърмят в Русия ,защо ривете тогава .

    16:49 06.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Дитрих

    27 3 Отговор
    Страх тресе либерастката лигня,голям страх!

    16:55 06.08.2026

  • 30 Всъщност

    24 4 Отговор
    Доколкото се разбира , Дронът е изпълнявал антитерористична операция !

    16:55 06.08.2026

  • 31 Това е недвусмислено

    23 4 Отговор
    предупреждение.Укрите направиха паяжината,като нищо може да стане и контра-паяжина из Европата.

    16:57 06.08.2026

  • 32 Недопустимо е!

    33 6 Отговор

    До коментар #24 от "Малко факти":

    В ерата на интернет,да се опитваш да демагогстваш,че великият Антонов е бил...,,украинец"...!
    Или просто знанията ти са на ниво...-,,чукча"...?!?!

    16:57 06.08.2026

  • 33 байлар

    4 2 Отговор
    Сърп и Чук и Гек, ама месаля е нашият пряпор.

    17:00 06.08.2026

  • 34 Българин 🇧🇬

    11 2 Отговор

    До коментар #19 от "Крим е на германската нация":

    Както се казваше в стария виц : Разберете се с дамата с дрона !

    17:02 06.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Путун

    4 9 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Признават защото съм Пусин

    17:09 06.08.2026

  • 38 Мишел

    30 3 Отговор

    До коментар #13 от "Смърт на Фашизма":

    Тигри и Пантери вече да били край Москва, Ленинград и Сталинград. От там са бягали до Рейн, за да видят знамето на СССР върху Райхстага.

    17:09 06.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Хахаха

    25 3 Отговор

    До коментар #3 от "Чайко излетя като чайка към чистилището":

    В Европа има само една терорестична организация и това е Покрайна. Официална терорестична организация.

    17:14 06.08.2026

  • 41 Укротрола да хване скоротечен рак!!!

    13 3 Отговор
    Укротрола да хване скоротечен рак!!!

    17:15 06.08.2026

  • 42 Кубрат

    17 4 Отговор

    До коментар #39 от "Българин":

    Обърка територията с нацистите, много на изток гледаш. Нацизма е на Запад, гледай на там.

    17:15 06.08.2026

  • 43 До някъде си прав

    17 2 Отговор

    До коментар #36 от "КОЛЬО ПАРЪМА":

    Ан-225 „Мрия“: Легендарният и единствен по рода си най-голям товарен самолет в света Ан-225 беше унищожен през февруари 2022 г. по време на боевете за летище Гостомел край Киев.

    Коментиран от #44

    17:15 06.08.2026

  • 44 Хахаха

    8 3 Отговор

    До коментар #43 от "До някъде си прав":

    Аааа и как така край Киев, че кой е стигнал до там?

    17:19 06.08.2026

  • 45 Прекрасно

    22 3 Отговор
    летището Лайпциг/Хале, по същото време се използвало и от Lufthansa Cargo и Amazon... после кажете че НАТО не са престъпници и терористи

    17:19 06.08.2026

  • 46 Летището

    9 1 Отговор
    Е използвано от Амазон. Някой покрай руската версия е подкарал и оригинала! Знаем кой се хвали с тази дейност.

    17:40 06.08.2026

  • 47 Ами

    12 2 Отговор
    в памет на жертвите от Хирошима на днешния ден, някой може да е искал заря...

    17:41 06.08.2026

  • 48 Ха хи хо

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "Йерусалимов опъна копитата":

    Информацията ти е грешна!

    17:41 06.08.2026

  • 49 Ами

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Бай онзи":

    сащ ще го възстановят и ще спасят света, както на холивудски сценарии.

    17:42 06.08.2026

  • 50 Тръмп няма достатъчно ракетиии

    6 2 Отговор
    Дайте му ракетиии....красиви ракетиии

    17:43 06.08.2026

  • 51 Как кой ? Френската съпротива естествено

    8 2 Отговор
    (германските власти не са установили официално кой стои зад двата инцидента. )

    17:46 06.08.2026

  • 52 Инна

    9 3 Отговор
    Нашата армия предприе нова мощна атака срещу военния тил на Украйна. Експлозии разтърсиха областите Сум, Чернигов и Николаев. Два товарни кораба, превозващи оръжие, бяха ударени в Черно море край бреговете на Одеса. На борда им е възникнал пожар. В Харковска област беше ударена жп гара Лозовая, ключов транзитен пункт за прехвърляне на резервите на украинските въоръжени сили. Имаше и десанти край Днепропетровск. Изведена е из строя електрическа подстанция, която осигуряваше движението на влакове, снабдяващи вражеските части. А в Херсонска област беше унищожен голям склад в Уудсток, използван от украинските военни. На фронтовите линии край Орехов нашите зенитни артилеристи се представиха ефективно, сваляйки вражески разузнавателни дронове.

    Коментиран от #68

    17:51 06.08.2026

  • 53 Чип

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    лесна работа а, да гръмнат самолета?!…

    17:57 06.08.2026

  • 54 Сатана Z

    4 2 Отговор
    Местните немци изговарят името на града си Лайпциш ,нещо като нашите от Разлоч

    18:03 06.08.2026

  • 55 1678677

    3 1 Отговор
    Да но сте пропуснали ,че шофьор го взел съм ръце от въздуха ,пълен смях ,в Германия никой не вярва на тази пропаганда

    18:10 06.08.2026

  • 56 56788

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Чайко излетя като чайка към чистилището":

    Още едно кукувиче

    18:11 06.08.2026

  • 57 СВО може да

    5 1 Отговор
    свърши утре,ако един Орешник посети Мънипени.

    18:13 06.08.2026

  • 58 Майстора

    9 1 Отговор
    Дано дойчовците разберат намека на руснаците.

    18:15 06.08.2026

  • 59 Азиатец

    13 1 Отговор
    Украинска провокация ! За взривяване на самолет с боеприпаси за Украйна на територията на чужда държава-доставчик неминуемо ще бъдат обвинени руснаците. Тези самолети правят курсове само до Полша или Румъния и не летят до Украйна.
    Възниква въпросът: Кой има интерес ?
    Унищожаването на един самолет с боеприпаси няма да повлияе на военните действия, но ще даде храна на пропагандисти, медии и най-вече на политици да отправят всякакви обвинения към Русия.

    Коментиран от #60

    18:23 06.08.2026

  • 60 маке

    5 1 Отговор

    До коментар #59 от "Азиатец":

    Браво! Коментирай по често, че много хора тук пишат без да мислят

    18:25 06.08.2026

  • 61 Е какво

    5 1 Отговор
    Нередно има, украински транспортен самолет натоварен с боеприпаси: съвсем легална военна цел. Каква я дири тоя самолет в Германия? А после НАТО-то било отбранителен съюз. Било ама друг път, само на евроатлантически приказки било.

    19:09 06.08.2026

  • 62 Италианските еврейски "младежи"

    3 1 Отговор
    Са били!

    19:10 06.08.2026

  • 63 Някой разбра ли

    3 0 Отговор
    нещо от тази статия?

    Осве, че путин е виновен пак, което е ясно.

    19:10 06.08.2026

  • 64 Ами за това

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Смърт на Фашизма":

    За което си писал вече се е случвало. Но поне вземи и прочети историята какво се случило след като тия танкове са стигнали до Москва. Нормалните хора са чели историята така, че няма кого да уплашиш.

    19:18 06.08.2026

  • 65 Путин

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Смърт на Фашизма":

    Фантазьор! Да не би да си новият опиат?

    19:20 06.08.2026

  • 66 Баба Гошка

    2 1 Отговор
    Да ги бяха изпляскали АНТИтерористично по гражданското им летище заряяя долните наццюги и укрюги преззрени

    19:32 06.08.2026

  • 67 Сарьожът

    1 0 Отговор
    Евала за снимката - това е може би единствения украински самолет ,който все още по необясними причини лети редовно до Жешув и обратно до Лвов , транспортирайки военна продукция и убити наемници Ан-72 модификация Ан-74Т с номер UR 74010 .
    Що не го свалят - не ме питайте 🤷

    20:22 06.08.2026

  • 68 стоян

    0 2 Отговор

    До коментар #52 от "Инна":

    До 52 ком - другарко да знаеш че и рузките 150 кораби бяха пълни с оръжия дето украинците ги гръмнаха и сега рузки кораб в Азовско и Черно море вече няма - по рузката казаха ли че днес още две рузки рафинерии изгуряли един склад на валбарис леко взривен

    20:43 06.08.2026

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