Дрон с експлозиви край украински „Антонов“ в Лайпциг: самолетът е превозвал оръжие

Украински товарен самолет, намирал се в близост до дрона с експлозиви, открит във вторник вечерта на германското летище Лайпциг/Хале, е превозвал военни боеприпаси. Това съобщиха германските издания Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR, позовавайки се на поверителен полицейски доклад, предава News.bg.

Според информацията съдебни експерти са установили, че експлозивите, прикрепени към дрона, са били с висока степен на военно предназначение. Ако данните бъдат официално потвърдени, това ще повиши значително тежестта на разследването, което германските власти вече водят като антитерористично.

Инцидентът е станал на летище Лайпциг/Хале - един от най-големите карго центрове в Европа и ключов логистичен хъб за военни доставки. Германското правителство определя обекта като част от критичната инфраструктура на страната.

По-рано министърът на вътрешните работи Александер Добринд определи случая като „хибридна атака“ и заяви, че откриването на дрон с експлозиви на територията на летище представлява ново ниво на заплаха.

По данни на германските медии безпилотният апарат е бил открит в непосредствена близост до няколко украински транспортни самолета Ан-124 „Руслан“ на авиокомпания „Антонов“ - едни от най-големите товарни самолети в света.

Междувременно германските служби продължават да издирват останки от неидентифициран обект, който същата вечер е повредил друг товарен самолет във въздуха край Лайпциг. Машината е изпълнявала повторен заход за кацане, след като една от пистите на летището е била затворена. След сблъсъка самолетът е получил леки повреди и по-късно е кацнал безопасно в Хановер.

Заради двата инцидента въздушният трафик на летището беше временно прекратен, а няколко товарни самолета, включително на логистичната компания DHL, бяха пренасочени към други летища.

От летище Лайпциг/Хале, което се използва още от Lufthansa Cargo и Amazon, съобщиха в четвъртък, че операциите са възстановени и не са въведени допълнителни мерки за сигурност.

Към момента германските власти не са установили официално кой стои зад двата инцидента. Депутатът от Християндемократическия съюз и член на парламентарната комисия за контрол на разузнавателните служби Родерих Кизеветер обаче обвини Русия за възможна причастност. От руското посолство в Берлин не са коментирали тези обвинения.