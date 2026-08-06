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Спартак Варна продаде внука на Гьоко Хаджиевски

Спартак Варна продаде внука на Гьоко Хаджиевски

6 Август, 2026 16:56 1 101 0

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Георг Стояновски ще играе в Катар

Спартак Варна продаде внука на Гьоко Хаджиевски - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Спартак Варна осъществи трансфера на Георг Стояновски в Lusail FC, новак в Qatar Stars League – елитното първенство на Катар. Клубът си осигури историческа промоция за сезон 2026/27 и за първи път в историята си ще се състезава сред най-добрите отбори в страната.

Трансферът е поредната стъпка в развитието както на футболиста, така и на клуба, и е доказателство, че доброто представяне и последователната работа се оценяват.

Във връзка с обществения интерес към подобни сделки, ръководството на ФК Спартак Варна заяви, че на Общите събрания на клуба ще бъде предоставяна пълна отчетност и информация, свързана с осъществените трансфери, при спазване на договорните и законовите изисквания за конфиденциалност.


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