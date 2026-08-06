Морски дрон без експлозиви изплува край турския черноморски град Карасу

Морски дрон без експлозиви беше открит на брега край черноморския пристанищен град Карасу в северозападния турски окръг Сакария, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“, позовавайки се на информация от турската полиция, предава БТА.
Сигналът за необичайния обект е подаден вчера следобед от местни жители, които го забелязали в една от плажните зони край Карасу. На място незабавно е изпратен специализиран полицейски екип, който е установил, че става дума за надводен морски дрон.
Според първоначалната оценка на властите апаратът вероятно е използван във връзка с продължаващия военен конфликт между Русия и Украйна.
След извършените проверки полицията е установила, че дронът не съдържа експлозиви. След това той е бил предаден за унищожаване.
Турските власти съобщават, че от края на 2025 г. са регистрирали серия от случаи на открити морски и въздушни дронове по черноморското крайбрежие на страната. Подобни безпилотни апарати са били намерени в окръзите Орду, Зонгулдак, Самсун, Артвин, Балъкесир и Истанбул, посочва „Тюркийе тудей“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да питам
17:13 06.08.2026
2 Укротрола да хване скоротечен рак!!!
Коментиран от #7
17:14 06.08.2026
3 Васил
17:15 06.08.2026
4 Адиос мучачос
17:16 06.08.2026
5 Мишел
17:17 06.08.2026
6 Шиши
17:37 06.08.2026
7 Русотрола
До коментар #2 от "Укротрола да хване скоротечен рак!!!":Да знаеш , че клетвите не са добро решение .
17:56 06.08.2026