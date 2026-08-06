Новини
Свят »
Турция »
Морски дрон без експлозиви изплува край турския черноморски град Карасу

Морски дрон без експлозиви изплува край турския черноморски град Карасу

6 Август, 2026 17:08 908 7

  • морски дрон-
  • турция-
  • карасу-
  • експлозиви

Турската полиция предполага, че безпилотният апарат може да е свързан с войната между Русия и Украйна, след като беше открит на плажна зона в окръг Сакария

Морски дрон без експлозиви изплува край турския черноморски град Карасу - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Морски дрон без експлозиви беше открит на брега край черноморския пристанищен град Карасу в северозападния турски окръг Сакария, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“, позовавайки се на информация от турската полиция, предава БТА.

Сигналът за необичайния обект е подаден вчера следобед от местни жители, които го забелязали в една от плажните зони край Карасу. На място незабавно е изпратен специализиран полицейски екип, който е установил, че става дума за надводен морски дрон.

Според първоначалната оценка на властите апаратът вероятно е използван във връзка с продължаващия военен конфликт между Русия и Украйна.

След извършените проверки полицията е установила, че дронът не съдържа експлозиви. След това той е бил предаден за унищожаване.

Турските власти съобщават, че от края на 2025 г. са регистрирали серия от случаи на открити морски и въздушни дронове по черноморското крайбрежие на страната. Подобни безпилотни апарати са били намерени в окръзите Орду, Зонгулдак, Самсун, Артвин, Балъкесир и Истанбул, посочва „Тюркийе тудей“.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да питам

    2 0 Отговор
    От Теmу ли е ?!

    17:13 06.08.2026

  • 2 Укротрола да хване скоротечен рак!!!

    1 1 Отговор
    Укротрола да хване скоротечен рак!!!

    Коментиран от #7

    17:14 06.08.2026

  • 3 Васил

    1 0 Отговор
    Това се казва почивка с екстри!

    17:15 06.08.2026

  • 4 Адиос мучачос

    0 2 Отговор
    Навлеците си събират партакешите от Крим. Гудбай, без обратен път назад.

    17:16 06.08.2026

  • 5 Мишел

    2 0 Отговор
    На снимката-въздушно дронче-играчка, също без експлозиви

    17:17 06.08.2026

  • 6 Шиши

    1 0 Отговор
    "Турската полиция предполага, че безпилотният апарат може да е свързан с войната между Русия и Украйна", не е свързан! Аз съм, откакто ми следят полетите минах на надводни дронове! Ей къде го Дубай!

    17:37 06.08.2026

  • 7 Русотрола

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Укротрола да хване скоротечен рак!!!":

    Да знаеш , че клетвите не са добро решение .

    17:56 06.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания