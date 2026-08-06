Морски дрон без експлозиви изплува край турския черноморски град Карасу

Морски дрон без експлозиви беше открит на брега край черноморския пристанищен град Карасу в северозападния турски окръг Сакария, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“, позовавайки се на информация от турската полиция, предава БТА.

Сигналът за необичайния обект е подаден вчера следобед от местни жители, които го забелязали в една от плажните зони край Карасу. На място незабавно е изпратен специализиран полицейски екип, който е установил, че става дума за надводен морски дрон.

Според първоначалната оценка на властите апаратът вероятно е използван във връзка с продължаващия военен конфликт между Русия и Украйна.

След извършените проверки полицията е установила, че дронът не съдържа експлозиви. След това той е бил предаден за унищожаване.

Турските власти съобщават, че от края на 2025 г. са регистрирали серия от случаи на открити морски и въздушни дронове по черноморското крайбрежие на страната. Подобни безпилотни апарати са били намерени в окръзите Орду, Зонгулдак, Самсун, Артвин, Балъкесир и Истанбул, посочва „Тюркийе тудей“.