Тръмп няма достатъчно ракети, за да атакува Иран?

Вече дни наред редица международни медии съобщават, че отбранителните ракети и ракетите с голям обсег на американската армия привършват. И то точно в момент, в който американският президент Доналд Тръмп редовно заплашва Иран с тежки удари, като се опитва да постави под натиск представителите на Техеран, за да се сключи скорошно мирно споразумение.

С какво разполагат САЩ

АРД отбелязва, че медиите представят съвсем различна картина на бойните способности на САЩ. От публикациите излиза, че интензивната употреба на ракети от последните месеци не само оказва влияние върху въпроса дали Иран отново да бъде атакуван масивно, но и върху стратегическия баланс на силите в Азиатско-тихоокеанския регион. Украйна междувременно също усеща намалението в запасите - със значителни последствия. Американското правителство категорично отрича съобщенията.

Центърът за стратегически и международни проучвания обаче разпространи в края на юли документ, според който на САЩ са им останали само 830 ракети „Пейтриът", докато преди войната в Иран са разполагали с 2300. Запасите от ракетите THAAD със среден и малък обсег пък са се свили от 452 на 278 броя.

Изключително интензивен обстрел

В началото на седмицата и CNN, и агенция „Ройтерс" съобщиха за проучвания на Министерството на отбраната на САЩ. Те сочели, че запасите от ракети ATACMS и от ракети за прецизни удари PrSM са до голяма степен изчерпани. „Почти всички" оръжия от този вид са били използвани, пише „Ройтерс", като цитира инсайдъри.

Ракетите ATACMS имат обсег от до 300 км и се използват не само срещу Иран, а и в Украйна за отбраната ѝ срещу Русия. В дългосрочен план се предвижда те да бъдат заместени от PrSM с по-голям обсег, информира АРД.

Освен това от началото на войната срещу Иран САЩ са изразходвали около половината си ракети „Томахоук", пише още „Ройтерс". Тези крилати ракети се изстрелват от кораби и подводници.

И съюзниците са обезпокоени

CNN цитира високопоставени американски командири с думите, че запасите от муниции са „опасно ниски". Съветниците на Тръмп вече го били, че при нова ескалация на противопоставянето с Иран ще последва и ново намаляване на запасите.

Освен това арабските съюзници на САЩ са изразили загриженост, че при това положение биха могли да станат обект на иранското отмъщение. Именно тези съображения са довели до промяна в позицията на Белия дом и на Тръмп, който от седмици заплашва Иран с ожесточени атаки, а през уикенда оттегли даденото по-рано разрешение за масирани удари.

Вероятно роля са изиграли и някои дългосрочни съображения, пише германската обществена медия. Съществуват опасения, че ниското ниво на запасите от ракети може да се отрази и на способността на САЩ за възможно военно противопоставяне с Русия, Китай или Северна Корея.

Военните са загрижени от факта, че запасите от ракети могат да бъдат възстановени много бавно. По данни на CNN, в момента САЩ произвеждат месечно по 15 нови ракети „Томахоук" и по 20 нови „Пейтриът". За запълването на запасите явно ще са нужни около две години. Други ракети като PrSM могат да бъдат набавени по-бързо и още в средата на следващата година да бъде достигнато предвоенното ниво, пише Центърът за стратегически и международни проучвания.

Отслабване на противовъздушната отбрана на Украйна

Намалените запаси от ракети „Пейтриът" се отразяват особено драстично в Украйна. Военните в момента почти не са в състояние да прехванат руските ракети. Американският президент Тръмп даде на Украйна принципно разрешение да произвежда самостоятелно „Пейтриът". Детайлите обаче още са неясни и могат да минат месеци преди да започне производството.

А през това време цивилните жертви в Украйна стават все повече - юли бе най-смъртоносният месец от началото на руската инвазия през 2022 година. По данни на ООН, цитирани от АРД, само за две седмици и половина са били убити 170 души. Поради това украинският президент Володимир Зеленски постоянно моли за предоставянето на още ракети „Пейтриът".

Американските власти енергично отричат

Американското правителство незабавно реагира на съобщенията за недостиг на муниции. Тръмп заяви, че САЩ „продължават да имат повече муниции и всички други по света", както и - че „те са много повече, отколкото се нуждаем". Говорителят на Пентагона Шон Парнел подчерта, че военните имат всичко, което им е необходимо, за да изпълнят решенията на президента.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет пък атакува остро CNN. По повод съобщението на медията за високия разход на на ракети, той написа в платформата Х „Това не е вярно, CNN. Засрамете се".

Автор: Екарт Аретц ARD