Тръмп няма достатъчно ракети, за да атакува Иран?

Вече дни наред редица международни медии съобщават, че отбранителните ракети и ракетите с голям обсег на американската армия привършват. И то точно в момент, в който американският президент Доналд Тръмп редовно заплашва Иран с тежки удари, като се опитва да постави под натиск представителите на Техеран, за да се сключи скорошно мирно споразумение.
С какво разполагат САЩ
АРД отбелязва, че медиите представят съвсем различна картина на бойните способности на САЩ. От публикациите излиза, че интензивната употреба на ракети от последните месеци не само оказва влияние върху въпроса дали Иран отново да бъде атакуван масивно, но и върху стратегическия баланс на силите в Азиатско-тихоокеанския регион. Украйна междувременно също усеща намалението в запасите - със значителни последствия. Американското правителство категорично отрича съобщенията.
Центърът за стратегически и международни проучвания обаче разпространи в края на юли документ, според който на САЩ са им останали само 830 ракети „Пейтриът", докато преди войната в Иран са разполагали с 2300. Запасите от ракетите THAAD със среден и малък обсег пък са се свили от 452 на 278 броя.
Изключително интензивен обстрел
В началото на седмицата и CNN, и агенция „Ройтерс" съобщиха за проучвания на Министерството на отбраната на САЩ. Те сочели, че запасите от ракети ATACMS и от ракети за прецизни удари PrSM са до голяма степен изчерпани. „Почти всички" оръжия от този вид са били използвани, пише „Ройтерс", като цитира инсайдъри.
Ракетите ATACMS имат обсег от до 300 км и се използват не само срещу Иран, а и в Украйна за отбраната ѝ срещу Русия. В дългосрочен план се предвижда те да бъдат заместени от PrSM с по-голям обсег, информира АРД.
Освен това от началото на войната срещу Иран САЩ са изразходвали около половината си ракети „Томахоук", пише още „Ройтерс". Тези крилати ракети се изстрелват от кораби и подводници.
И съюзниците са обезпокоени
CNN цитира високопоставени американски командири с думите, че запасите от муниции са „опасно ниски". Съветниците на Тръмп вече го били, че при нова ескалация на противопоставянето с Иран ще последва и ново намаляване на запасите.
Освен това арабските съюзници на САЩ са изразили загриженост, че при това положение биха могли да станат обект на иранското отмъщение. Именно тези съображения са довели до промяна в позицията на Белия дом и на Тръмп, който от седмици заплашва Иран с ожесточени атаки, а през уикенда оттегли даденото по-рано разрешение за масирани удари.
Вероятно роля са изиграли и някои дългосрочни съображения, пише германската обществена медия. Съществуват опасения, че ниското ниво на запасите от ракети може да се отрази и на способността на САЩ за възможно военно противопоставяне с Русия, Китай или Северна Корея.
Военните са загрижени от факта, че запасите от ракети могат да бъдат възстановени много бавно. По данни на CNN, в момента САЩ произвеждат месечно по 15 нови ракети „Томахоук" и по 20 нови „Пейтриът". За запълването на запасите явно ще са нужни около две години. Други ракети като PrSM могат да бъдат набавени по-бързо и още в средата на следващата година да бъде достигнато предвоенното ниво, пише Центърът за стратегически и международни проучвания.
Отслабване на противовъздушната отбрана на Украйна
Намалените запаси от ракети „Пейтриът" се отразяват особено драстично в Украйна. Военните в момента почти не са в състояние да прехванат руските ракети. Американският президент Тръмп даде на Украйна принципно разрешение да произвежда самостоятелно „Пейтриът". Детайлите обаче още са неясни и могат да минат месеци преди да започне производството.
А през това време цивилните жертви в Украйна стават все повече - юли бе най-смъртоносният месец от началото на руската инвазия през 2022 година. По данни на ООН, цитирани от АРД, само за две седмици и половина са били убити 170 души. Поради това украинският президент Володимир Зеленски постоянно моли за предоставянето на още ракети „Пейтриът".
Американските власти енергично отричат
Американското правителство незабавно реагира на съобщенията за недостиг на муниции. Тръмп заяви, че САЩ „продължават да имат повече муниции и всички други по света", както и - че „те са много повече, отколкото се нуждаем". Говорителят на Пентагона Шон Парнел подчерта, че военните имат всичко, което им е необходимо, за да изпълнят решенията на президента.
Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет пък атакува остро CNN. По повод съобщението на медията за високия разход на на ракети, той написа в платформата Х „Това не е вярно, CNN. Засрамете се".
Автор: Екарт Аретц ARD
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Укротрола да хване скоротечен рак!!!
17:16 06.08.2026
2 Пич
Само Тръмп не знаеше...
17:17 06.08.2026
3 kоkорчо 💋🍌
17:17 06.08.2026
4 лили
17:18 06.08.2026
5 ИМА ДОСТАТЪЧНО
17:19 06.08.2026
6 Хаген Дас
17:20 06.08.2026
7 Култура Миянко
Коментиран от #24
17:21 06.08.2026
8 ЗОРО
17:23 06.08.2026
9 Механик
САЩ са гола-вОда вече и официално.
Лошото е, че американските опити да се задържат на върха доведоха до рецесия целия свят и ще плащаме солидарно всички.
17:23 06.08.2026
10 Мдаа!🤔
Коментиран от #44
17:23 06.08.2026
11 Последния Софиянец
17:24 06.08.2026
12 име
17:26 06.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 СЮЛЕЙМАН
Правни промени и разчистване на лагери. След важно решение на Върховния съд на САЩ, градовете вече имат законното право да забраняват и разчистват палатковите лагери от тротоарите и парковете, дори когато в приютите няма достатъчно свободни легла. Това засилва ролята на полицията при освобождаването на обществените пространства, но често просто премества хората от един квартал в друг.Кризата остава силно политизирана, като местните власти в Лос Анджелис често влизат в конфликти с федералните агенции относно прозрачността при управлението на средствата за социална помощ.
17:30 06.08.2026
15 СЮЛЕЙМАН
Фидел Кастро 1992 г.
17:30 06.08.2026
16 СЮЛЕЙМАН
17:30 06.08.2026
17 СЮЛЕЙМАН
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
17:30 06.08.2026
18 СЮЛЕЙМАН
17:30 06.08.2026
19 Върнете им го сега
Просто прехвалените толкова си могат. Сега Иран да ги запраска и да им покаже къде им е мястото.
17:31 06.08.2026
20 Дудов
17:37 06.08.2026
21 Смотаняху
17:40 06.08.2026
22 Мишел
Положението с американските ракети е плачевно -изстрелват запасите за седмица , възстановяват запасите за петилетка.
17:40 06.08.2026
23 Тръмп няма достатъчно ракетиии
Коментиран от #29
17:41 06.08.2026
24 Мишел
До коментар #7 от "Култура Миянко":Така и ще стане.
17:42 06.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 мдааааа
17:46 06.08.2026
27 Анджо
17:46 06.08.2026
28 НАРКОМАНА СЪМ !
17:47 06.08.2026
29 ЗОРО
До коментар #23 от "Тръмп няма достатъчно ракетиии":Щом тръмпоча няма ракети, иранците могат да му доставят директно до Уайт Хаус вери мъч енд вери бютифул енд биг рокетс!
17:47 06.08.2026
30 Ай ми като ви е мъчно
Изпратете ги обратно
Да идат на фронта
Да защитават род и родина
17:52 06.08.2026
31 не може да бъде
Коментиран от #37
17:57 06.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Механик
До коментар #32 от "Kaлпазанин":Абе те че печатат долари, печатат. Ама то всичко е до време. Русия, Китай и Иран показаха на света, че САЩ са слаба ракия и важността на долара като световна валута изведнъж изгуби вървежност. А за да се правят оръжия, трябват суровини каквито САЩ нямат. Вече няма и от къде да откраднат и се налага да купуват. Ама купването става с пари, а не със зелени хартишки. Да не говорим, че САЩ се самоизолираха с тия санкции.
18:19 06.08.2026
34 пешо
18:24 06.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Мишел
До коментар #31 от "не може да бъде":Не става. САЩ не смеят да се закачат със Северна Корея, за да не им изпрати Ким ракетите на собствен ход.
18:32 06.08.2026
38 Да вземе
18:35 06.08.2026
39 Мухахаха
18:35 06.08.2026
40 Тиква
18:36 06.08.2026
41 БеГемот
18:42 06.08.2026
42 Герге ,
18:44 06.08.2026
43 Мухахаха
18:45 06.08.2026
44 Антикомуне
До коментар #10 от "Мдаа!🤔":Не те знам в кой Свят живееш, но руснаците са още по-зле от американците. Една малка държава без въоръжение, защото такова беше споразумението между САЩ и Русия, като Украйна го втъква на русите вече дълго време. Джудже... то щеше да превзема Киев за 3 дни, но явно само с ядрено може да стане.
18:51 06.08.2026
45 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ
20:15 06.08.2026
46 трън
20:34 06.08.2026