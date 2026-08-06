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Тръмп няма достатъчно ракети, за да атакува Иран?

Тръмп няма достатъчно ракети, за да атакува Иран?

6 Август, 2026 17:15 2 531 46

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  • ракети

Медийните съобщения силно разгневиха президента Тръмп. В тях пише, че ракетните запаси на САЩ са намалели драстично, което явно е повлияло и на решението му да няма нови удари срещу Иран.

Тръмп няма достатъчно ракети, за да атакува Иран? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Вече дни наред редица международни медии съобщават, че отбранителните ракети и ракетите с голям обсег на американската армия привършват. И то точно в момент, в който американският президент Доналд Тръмп редовно заплашва Иран с тежки удари, като се опитва да постави под натиск представителите на Техеран, за да се сключи скорошно мирно споразумение.

С какво разполагат САЩ

АРД отбелязва, че медиите представят съвсем различна картина на бойните способности на САЩ. От публикациите излиза, че интензивната употреба на ракети от последните месеци не само оказва влияние върху въпроса дали Иран отново да бъде атакуван масивно, но и върху стратегическия баланс на силите в Азиатско-тихоокеанския регион. Украйна междувременно също усеща намалението в запасите - със значителни последствия. Американското правителство категорично отрича съобщенията.

Центърът за стратегически и международни проучвания обаче разпространи в края на юли документ, според който на САЩ са им останали само 830 ракети „Пейтриът", докато преди войната в Иран са разполагали с 2300. Запасите от ракетите THAAD със среден и малък обсег пък са се свили от 452 на 278 броя.

Изключително интензивен обстрел

В началото на седмицата и CNN, и агенция „Ройтерс" съобщиха за проучвания на Министерството на отбраната на САЩ. Те сочели, че запасите от ракети ATACMS и от ракети за прецизни удари PrSM са до голяма степен изчерпани. „Почти всички" оръжия от този вид са били използвани, пише „Ройтерс", като цитира инсайдъри.

Ракетите ATACMS имат обсег от до 300 км и се използват не само срещу Иран, а и в Украйна за отбраната ѝ срещу Русия. В дългосрочен план се предвижда те да бъдат заместени от PrSM с по-голям обсег, информира АРД.

Освен това от началото на войната срещу Иран САЩ са изразходвали около половината си ракети „Томахоук", пише още „Ройтерс". Тези крилати ракети се изстрелват от кораби и подводници.

И съюзниците са обезпокоени

CNN цитира високопоставени американски командири с думите, че запасите от муниции са „опасно ниски". Съветниците на Тръмп вече го били, че при нова ескалация на противопоставянето с Иран ще последва и ново намаляване на запасите.

Освен това арабските съюзници на САЩ са изразили загриженост, че при това положение биха могли да станат обект на иранското отмъщение. Именно тези съображения са довели до промяна в позицията на Белия дом и на Тръмп, който от седмици заплашва Иран с ожесточени атаки, а през уикенда оттегли даденото по-рано разрешение за масирани удари.

Вероятно роля са изиграли и някои дългосрочни съображения, пише германската обществена медия. Съществуват опасения, че ниското ниво на запасите от ракети може да се отрази и на способността на САЩ за възможно военно противопоставяне с Русия, Китай или Северна Корея.

Военните са загрижени от факта, че запасите от ракети могат да бъдат възстановени много бавно. По данни на CNN, в момента САЩ произвеждат месечно по 15 нови ракети „Томахоук" и по 20 нови „Пейтриът". За запълването на запасите явно ще са нужни около две години. Други ракети като PrSM могат да бъдат набавени по-бързо и още в средата на следващата година да бъде достигнато предвоенното ниво, пише Центърът за стратегически и международни проучвания.

Отслабване на противовъздушната отбрана на Украйна

Намалените запаси от ракети „Пейтриът" се отразяват особено драстично в Украйна. Военните в момента почти не са в състояние да прехванат руските ракети. Американският президент Тръмп даде на Украйна принципно разрешение да произвежда самостоятелно „Пейтриът". Детайлите обаче още са неясни и могат да минат месеци преди да започне производството.

А през това време цивилните жертви в Украйна стават все повече - юли бе най-смъртоносният месец от началото на руската инвазия през 2022 година. По данни на ООН, цитирани от АРД, само за две седмици и половина са били убити 170 души. Поради това украинският президент Володимир Зеленски постоянно моли за предоставянето на още ракети „Пейтриът".

Американските власти енергично отричат

Американското правителство незабавно реагира на съобщенията за недостиг на муниции. Тръмп заяви, че САЩ „продължават да имат повече муниции и всички други по света", както и - че „те са много повече, отколкото се нуждаем". Говорителят на Пентагона Шон Парнел подчерта, че военните имат всичко, което им е необходимо, за да изпълнят решенията на президента.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет пък атакува остро CNN. По повод съобщението на медията за високия разход на на ракети, той написа в платформата Х „Това не е вярно, CNN. Засрамете се".

Автор: Екарт Аретц ARD


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Укротрола да хване скоротечен рак!!!

    9 7 Отговор
    Укротрола да хване скоротечен рак!!!

    17:16 06.08.2026

  • 2 Пич

    30 3 Отговор
    Знаем, знаем......
    Само Тръмп не знаеше...

    17:17 06.08.2026

  • 3 kоkорчо 💋🍌

    13 1 Отговор
    ама вие на олигуфрени ли се прайте с тея заглавия

    17:17 06.08.2026

  • 4 лили

    24 2 Отговор
    Да помоли Путин ,и той ще му услужи !!

    17:18 06.08.2026

  • 5 ИМА ДОСТАТЪЧНО

    31 3 Отговор
    ТОВА Е ПОСТАНОВКА ЗАЩОТО РАЗБРАХА,ЧЕ НЯМАТ ШАНС ЗА ПОБЕДА.

    17:19 06.08.2026

  • 6 Хаген Дас

    48 3 Отговор
    Персите им разказаха играта за шест месеца! Явно американската армия не е била водеща, може да се окаже че даже не е и в първата десятка!

    17:20 06.08.2026

  • 7 Култура Миянко

    35 3 Отговор
    Янките привършват джепането ,сега е моменти Китай безболезнено да си върне Тайван .

    Коментиран от #24

    17:21 06.08.2026

  • 8 ЗОРО

    22 3 Отговор
    Не пед о фи ла и геноцидник Тръмп му е време да последва из родите Мак Кейн и Линдзи Грахам в отвъдното....

    17:23 06.08.2026

  • 9 Механик

    36 2 Отговор
    Тръмп е жалък.
    САЩ са гола-вОда вече и официално.
    Лошото е, че американските опити да се задържат на върха доведоха до рецесия целия свят и ще плащаме солидарно всички.

    17:23 06.08.2026

  • 10 Мдаа!🤔

    40 5 Отговор
    Русия разоръжи не само гейдържавите, но и пластмасовият тигър САЩ !😂😂😂

    Коментиран от #44

    17:23 06.08.2026

  • 11 Последния Софиянец

    26 2 Отговор
    Да си купи от Ким.

    17:24 06.08.2026

  • 12 име

    40 2 Отговор
    Миналага година иранците опипаха почвата. В началото на тази година унищожиха всички бази в залива и затова ударите от преди няколко седмици бяха основно по Йордания, краварите изнесох там какво то е оцеляло. Същевременно, в Кувейт направиха показно на чаршафите какво ги чака, ако продължат да дават път на краварскате терористични актове, като издумкаха инсталации за обезсоляване на вода, освен петролната инфраструктура. На чаршафите явно им беше нужно да им се припомни, че без петрол и вода само ще яздят камилите и броят звездите, както каза Тодор Ангелов. Най-хубавото предстои - удари по ционистите, щото само там останаха краварски активи, а и ционистите когато и да ги пуснеш през комина, винаги е късно.

    17:26 06.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 СЮЛЕЙМАН

    10 2 Отговор
    Кварталът Скид Роу в Л.А. има над 140-годишна история
    Правни промени и разчистване на лагери. След важно решение на Върховния съд на САЩ, градовете вече имат законното право да забраняват и разчистват палатковите лагери от тротоарите и парковете, дори когато в приютите няма достатъчно свободни легла. Това засилва ролята на полицията при освобождаването на обществените пространства, но често просто премества хората от един квартал в друг.Кризата остава силно политизирана, като местните власти в Лос Анджелис често влизат в конфликти с федералните агенции относно прозрачността при управлението на средствата за социална помощ.

    17:30 06.08.2026

  • 15 СЮЛЕЙМАН

    17 2 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    17:30 06.08.2026

  • 16 СЮЛЕЙМАН

    12 2 Отговор
    За престъпленията в Курск, ук рк ки и яя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    17:30 06.08.2026

  • 17 СЮЛЕЙМАН

    9 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    17:30 06.08.2026

  • 18 СЮЛЕЙМАН

    10 2 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    17:30 06.08.2026

  • 19 Върнете им го сега

    26 2 Отговор
    ТО ТОВА БЕШЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЯСНО, ЧЕ тромпета няма достатъчно ракети, за да атакува Иран, НЕ, ЧЕ Е СПРЯЛ ЗАРАДИ ДОБРОТО СИ СЪРЦЕ.
    Просто прехвалените толкова си могат. Сега Иран да ги запраска и да им покаже къде им е мястото.

    17:31 06.08.2026

  • 20 Дудов

    16 2 Отговор
    Ако естествено че.няма.Нали ако имаше нямаше да преговаря.... Добре че има доста глупаци за да мислят нещо друго

    17:37 06.08.2026

  • 21 Смотаняху

    8 2 Отговор
    Бравос. Пуснете сега нещо окуражаващо за Украйна като примерно колко блока са срутили руските дронове днес или слика на Звленски кланяйко се на божествата които му продухване ъръбоъе

    17:40 06.08.2026

  • 22 Мишел

    25 2 Отговор
    Още когато САЩ обявиха война на Иран, беше ясно , че Иран има в пъти повече ракети от САЩ.
    Положението с американските ракети е плачевно -изстрелват запасите за седмица , възстановяват запасите за петилетка.

    17:40 06.08.2026

  • 23 Тръмп няма достатъчно ракетиии

    13 2 Отговор
    Дайте му ракетиииии, Мого ракетиии.... красиви ракетииии

    Коментиран от #29

    17:41 06.08.2026

  • 24 Мишел

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Култура Миянко":

    Така и ще стане.

    17:42 06.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 мдааааа

    10 2 Отговор
    А се обади на Ким чо , той може да нема сено , но има ракети ...

    17:46 06.08.2026

  • 27 Анджо

    20 2 Отговор
    Тия се бъзикат с Тръмп и са прави , много глупости обича да плямпа. Имат ракети ама се правят на улави. Тръмбешина искаше да се изхитри с тази война и мислеше ,че ще нареди пъзела за по кратко и по бързо. Да ама не.

    17:46 06.08.2026

  • 28 НАРКОМАНА СЪМ !

    19 2 Отговор
    Ми ся ко ша прая без ракетите подарък от кравите и европейците взеха да стават стиснати ....искат си парите ама от къде да ги взема ????? Аз съм свикнал да ми дават ....дават ....дават !!!!!!

    17:47 06.08.2026

  • 29 ЗОРО

    12 2 Отговор

    До коментар #23 от "Тръмп няма достатъчно ракетиии":

    Щом тръмпоча няма ракети, иранците могат да му доставят директно до Уайт Хаус вери мъч енд вери бютифул енд биг рокетс!

    17:47 06.08.2026

  • 30 Ай ми като ви е мъчно

    11 2 Отговор
    Защо още издържате тук яки каки и мъже на казармена възраст
    Изпратете ги обратно
    Да идат на фронта
    Да защитават род и родина

    17:52 06.08.2026

  • 31 не може да бъде

    11 2 Отговор
    Струва ми се че има изход от тази драматична ситуация -Тръмп да помоли Ким Чен Ун да му услужи с малко ракети ли да организират съвместно производство -ще ги произведат по-бързо и по-евтино.... но и това има своята цена!?първо Ким Чен Ун ще трябва да бъде провъзгласен за най-великия демократ и лидер съществувал в този район - КНДР да бъде обявена за образцова демократична държава и да бъдат разгласени прекрасните условия при които живее северно корейския народ -южнокорейците да гледат и да се учат!?За такива неща като санкции ограничения и др.няма да говорим -отпадат автоматично!?Има разбира се и затруднения -някои сенатори ще получат или разрив на сърцето или спукване на аортата -не такова като на сенатора Линдзи -а други може и да се застрелят!?

    Коментиран от #37

    17:57 06.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Механик

    18 3 Отговор

    До коментар #32 от "Kaлпазанин":

    Абе те че печатат долари, печатат. Ама то всичко е до време. Русия, Китай и Иран показаха на света, че САЩ са слаба ракия и важността на долара като световна валута изведнъж изгуби вървежност. А за да се правят оръжия, трябват суровини каквито САЩ нямат. Вече няма и от къде да откраднат и се налага да купуват. Ама купването става с пари, а не със зелени хартишки. Да не говорим, че САЩ се самоизолираха с тия санкции.

    18:19 06.08.2026

  • 34 пешо

    12 2 Отговор
    що не пишете на днешния ден 1945 г. краварите кво пуснаха над хирошима

    18:24 06.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Мишел

    14 2 Отговор

    До коментар #31 от "не може да бъде":

    Не става. САЩ не смеят да се закачат със Северна Корея, за да не им изпрати Ким ракетите на собствен ход.

    18:32 06.08.2026

  • 38 Да вземе

    1 1 Отговор
    от Пентагона!

    18:35 06.08.2026

  • 39 Мухахаха

    3 2 Отговор
    Да помоли Ким да купи от него

    18:35 06.08.2026

  • 40 Тиква

    7 1 Отговор
    Краварите да питат окрабандерите, зеления наркоман ще му даде,те ги правят от глина,ноу хау,бандероглин.

    18:36 06.08.2026

  • 41 БеГемот

    6 1 Отговор
    То са видя в Иран....срещу противник с воля американците са пълна нула...срещу Украйна не биха завладяло и половината на руснаците...

    18:42 06.08.2026

  • 42 Герге ,

    1 2 Отговор
    Това въпрос ли е или констатация ? За радост на ошанките ти , нсверна ..

    18:44 06.08.2026

  • 43 Мухахаха

    2 1 Отговор
    Да помоли Ким да купи от него

    18:45 06.08.2026

  • 44 Антикомуне

    3 11 Отговор

    До коментар #10 от "Мдаа!🤔":

    Не те знам в кой Свят живееш, но руснаците са още по-зле от американците. Една малка държава без въоръжение, защото такова беше споразумението между САЩ и Русия, като Украйна го втъква на русите вече дълго време. Джудже... то щеше да превзема Киев за 3 дни, но явно само с ядрено може да стане.

    18:51 06.08.2026

  • 45 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ

    3 2 Отговор
    Да бе да, най-силната армия в света да няма ракети.DW смешници.

    20:15 06.08.2026

  • 46 трън

    0 1 Отговор
    еидиот.

    20:34 06.08.2026

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