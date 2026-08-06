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На косъм от катастрофата: Лайпциг и дронът с експлозиви
  Тема: Украйна

На косъм от катастрофата: Лайпциг и дронът с експлозиви

6 Август, 2026 15:12 3 562 44

  • лайпциг-
  • германия-
  • дронове-
  • летище-
  • инцидент-
  • украйна-
  • самолет

Според информация на германски медии украинският товарен самолет, до който е бил открит дрон с експлозиви, е бил натоварен с боеприпаси

На косъм от катастрофата: Лайпциг и дронът с експлозиви - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Германският министър на вътрешните работи Александър Добриндт говори за "ново ниво на опасност” и "сценарий за хибридна атака”: Във вторник вечерта на летище Лайпциг-Хале беше открит дрон, към който беше прикрепено взривно устройство. Разследването разкри, че вероятно става дума за силно експлозивно вещество от тип, използван за военни цели. Все още не е ясно кой носи отговорността за предполагаемия опит за атака. Дронът е бил в близост до товарни самолети, принадлежащи на украинска авиокомпания. През летището в Лайпциг се осъществяват и военни превози за НАТО.

Германските медии WDR, NDR и "Зюддойче цайтунг” съобщават, че един от товарните самолети "Антонов”, до който е бил открит дронът с взривни вещества, е бил натоварен с военни боеприпаси, които, както изглежда, са били транспортирани от Франция до Лайпциг малко преди това и вероятно са били предназначени за по-нататъшен превоз. Това се казва в поверителен полицейски доклад. Експертите по обезвреждане на взривни устройства от Държавната криминална полиция на Саксония са успели да премахнат детонатора, за да извършат допълнителни проверки на дрона. Към него е бил прикрепен пакет с експлозиви с размерите на юмрук. Множеството тестове на веществото показват, че вероятно става дума за "Семтекс” – експлозив, използван както във военната сфера, така и в промишлеността.

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Модифициран, за да заобиколи защитите

Според разследващите органи служители на летището са забелязали дрон около 23:42 часа миналия вторник вечерта, докато той се движи във въздуха между два товарни самолета "Антонов” на украинската държавна авиокомпания.

Според официалния доклад след това е настъпил "контакт между дрона и служител”. Впоследствие дронът се е приземил на земята, пише АРД. Системата за защита срещу дронове, която явно е била инсталирана на летище Лайпциг-Хале, не е успяла да засече летателния апарат. Федералният министър на вътрешните работи Добриндт заяви, че извършителите вероятно са модифицирали дрона, за да заобиколят умишлено системите за защита.

Според информация, получена от WDR, NDR и "Зюддойче Цайтунг”, разследващите вече са успели да анализират записите от камерите за наблюдение на летището. Проверката на записите от камерите в центъра за контрол на сигурността - центъра за наблюдение и координация на летището, е показала, че дронът очевидно е навлязъл в летището от южната част в 19:28 ч. и впоследствие е кацнал. Видеозаписът, с който са се запознали журналистите, не показва следващо излитане на дрона. Изглежда обаче, че няколко часа по-късно, когато служителят на летището го забелязва, дронът е бил във въздуха на ниска височина сред паркираните украински товарни самолети.

Според Министерството на отбраната по това време на летището не е имало военни самолети на Бундесвера. Летище Лайпциг-Хале се счита за важен транспортен възел и логистичен център за въоръжените сили. Според официални данни Украйна също използва летището като алтернативно място за превоз на военни товари от началото на пълномащабната война през февруари 2022 г.

Йорг Дил (WDR) | Флориан Фладе (WDR) | Роман Лебергер (WDR)


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Лично Путин го е сложил взрива

    72 7 Отговор
    а няма да се учудя и ако той лично го управлявал с дистанционно, скрит през 2-3 самолета по надолу.

    Коментиран от #6, #10

    15:16 06.08.2026

  • 3 Зевс

    70 7 Отговор
    Предполагам самолетите са возили памперси и тоалетна хартия :)

    Коментиран от #19

    15:16 06.08.2026

  • 4 Поредните постановки

    63 7 Отговор
    на неолибералнатазападнапроказа

    15:17 06.08.2026

  • 5 Миризлив пор

    49 5 Отговор
    То най-лесно е да се гръмне самолета и боеприпасите да не стигнат до фронта, но пък и Путин не е толкова голям глупак за да нападне директно държава от НАТО.

    15:18 06.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Свободен

    13 57 Отговор
    Опитват се руснаците да уплашат някой, но след погрома върху стратегическата им авиация нямат шанс да привлекат внимание!
    Украинците тогава направо ги смляха!

    Коментиран от #12, #23

    15:22 06.08.2026

  • 8 Въъъъ,

    36 5 Отговор
    Каква укрослучайност!

    15:23 06.08.2026

  • 9 Ген.Гном Атанасов!

    40 4 Отговор
    Няма какво да ми се чудите!
    Това е 100% хибридна руска атака,ръководене лично от Путин...🙄😨😮‍💨🫢!

    15:23 06.08.2026

  • 10 Европеец

    40 5 Отговор

    До коментар #2 от "Лично Путин го е сложил взрива":

    Не мога да разбера тоя украински самолет натоварен с боеприпаси докъде ще лети дали до Жежов, до Румъния или до Украйна.... Ако кацне някъде в Украйна би било хубава заря.....

    Коментиран от #27

    15:24 06.08.2026

  • 11 Някой

    16 5 Отговор
    Ден потникът ще скъса косъма.

    15:25 06.08.2026

  • 12 МДАА...!

    24 4 Отговор

    До коментар #7 от "Свободен":

    Не случайно си...,,Свободен"...!
    Защото си правиш...,,Свободни Съчинения",по темата...!
    Но дерзай...няма лошо...!
    Може и глупов@т,но поне си забавен...😂😆🤣👍👏!

    15:26 06.08.2026

  • 13 Ха Ха

    25 3 Отговор
    Това вероятно е само предупреждение, какво би могло да се случи.

    Коментиран от #16

    15:27 06.08.2026

  • 14 Братя Грим

    21 2 Отговор
    Зелена ряпа да ядат!

    15:28 06.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Всъщност

    27 2 Отговор

    До коментар #13 от "Ха Ха":

    Дронът може би е украински екскорт на товарния самолет

    15:30 06.08.2026

  • 17 Ако беше гръмнал

    24 2 Отговор
    Летище Лайпциг щеше да е затворено за боеприпаси за Укрия дълго време

    15:30 06.08.2026

  • 18 Гост

    24 3 Отговор
    Пропагадата на дойче вече от ден на ден става все по мърлява, даже тъпа! Язък! А едно време каква пропаганда имаше....

    15:37 06.08.2026

  • 19 Добре, че дрона не се е взривил

    18 2 Отговор

    До коментар #3 от "Зевс":

    Защото памперсите са били пълни. Използвани са били по предназначение от зелето и тези около него.

    15:42 06.08.2026

  • 20 БеГемот

    15 2 Отговор
    Прилича ми на предупреждение.....

    15:42 06.08.2026

  • 21 Теслатъ

    18 4 Отговор
    Наследниците на Гьобелс и неговото наследство живеят и процъфтяват в съвремена Германия, която др. Сталин навремето спаси от разпарчетосване, за което настояваха - Щатите, Британия и Франция!

    Коментиран от #24, #25

    15:45 06.08.2026

  • 22 7855678

    9 2 Отговор
    Ще падна от смях

    15:52 06.08.2026

  • 23 7855678

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Свободен":

    Колко си прозззт

    15:53 06.08.2026

  • 24 Абсолютно си прав!

    14 1 Отговор

    До коментар #21 от "Теслатъ":

    За съжаление младото поколение им промиха мозъците и тия неща изобщо не ги знаят...!
    А ако им ги кажеш...категорично ще изкажат мнение,че това е...лъжа...!

    15:54 06.08.2026

  • 25 Ха ха

    4 18 Отговор

    До коментар #21 от "Теслатъ":

    Така я спаси, че освен Варбург и Трабант , нищо друго не произвеждаха. За сметка на процъфтяваща Западна Германия.
    Смешник загубен си ти.

    Коментиран от #37

    16:03 06.08.2026

  • 26 контакт между дрона и служител

    12 1 Отговор
    Цоно Донкин, кой е пазач у летището, кога се е връщал от смена го е видел това фъркатото. И като е зел една лопата, па го е издебнал изотзад, па го е млатнал със се сила. Oнова му се разфърчеле батерийките и са го сабирале до обед на следващио ден.

    Цоно е момче паметно и вероятно ще го наградат. Само да не са паре, че оно много пие и ще земе да направи некоя беля.

    16:03 06.08.2026

  • 27 дядо дръмпи да ви мръдне по чешки...

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Европеец":

    ще лети до полша...от там с влакове и тирове в украйна!

    16:05 06.08.2026

  • 28 дядо дръмпи да ви мръдне по чешки...

    3 3 Отговор
    ще лети до полша...от там с влакове и тирове в украйна!виж кокошинков по твру1 още колко села е....овладял...виртуално...

    16:07 06.08.2026

  • 29 Свидетел

    7 4 Отговор
    На летището в Лайпциг има 4 руски големи самолета на фирмата Волга-Днепър който са блокирани от началото на войната. Украински Антонов няма

    Коментиран от #34

    16:08 06.08.2026

  • 30 Е тъпанрските нагли швабстерски наzzисти

    12 1 Отговор
    що се правят на улави,че не знаят кой е терориста в случая.Всичко е дело на СБУ,да гърми и трещи в западналата тъпанарска Гейропа,за да ги доят за пари. Чисто и просто като изкъпан укропонаzzистки труп в бял чувал. Руснаците няма да си играят на дребно,ако ще удрят,ще е с балистика и не на някакво летище,а по цели за които имат координати и ги показаха на западналите пропадналяци.

    16:12 06.08.2026

  • 31 123

    9 0 Отговор
    Ама тя статията била от дойче зеле, няма смисъл.

    16:18 06.08.2026

  • 32 Някой

    8 1 Отговор
    След като с техни оръжия се бомби по Русия, то с руски ще се бомби на тяхна територия. Ето това е реципрочно!

    16:20 06.08.2026

  • 33 Коко

    11 0 Отговор
    Аз нещо не разбрах!
    Сега , ако е вярно , това което твърдят дойчовците, че руснака иска да думне украински самолет, пълен с натовско уръжие, но не го направил - явно в последният момент го е дожаляло за пистата.
    Или ако е украинска постановка, която иска да вкара швабите още по-навътре във войната, както пресата в Германоия твърди - защо , аджеба, и в двата случая, дрон лети между самолети пълни с боеприпаси????
    Къде е прословутата украинска защита от дронове -нали натовците много я хвалят!
    Всичко показва, че е елементарна постановка.
    Както руската намеса във взривяването на северен поток,както картонените хвърчила в Полша, както "руските" дронове в Румъния, и както всички останали провокации.
    Май накрая, някой ще настъпи м отикат, втори път!

    16:21 06.08.2026

  • 34 Ко каза , ко

    4 3 Отговор

    До коментар #29 от "Свидетел":

    Ами незнаем ти на какво си свидет, но по новините показаха точно три украински Ан-нове, на това летище.
    Но ти се притеснявай, давай по опорките, че иначе - глад!

    Коментиран от #39

    16:23 06.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Дедовия

    8 1 Отговор
    Поредния опит за украинска провокация. Целта е ясна. Нека още вярват на "освободителната война за украйна". Вече и децата го разбраха. Колкото по дълго, толкова повече пари за ВПК и банките, ма.....та им на загиналите. Ако пък могат и да набутат умниците от Европата да участват цена нямат.

    16:26 06.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Нали знаеш че проклятията застигат тези

    7 0 Отговор

    До коментар #15 от "Смърт за руzия":

    които ги отправят,като бумеранг се връщат с пълна сила.

    16:42 06.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 жалко да но следващия

    2 0 Отговор
    път успеят

    17:05 06.08.2026

  • 41 хихи

    2 0 Отговор
    Лично Путин го е управлявал...

    17:09 06.08.2026

  • 42 Дудов

    1 0 Отговор
    Сигурно ще кажат че е Путин, така или иначе. Много жалко че е не е избухнал. Може би следващия път

    17:33 06.08.2026

  • 43 Умен

    3 0 Отговор
    Фашистите почнаха да атакуват приятелите си фашисти. Само така 🌳ЗеленСки

    17:35 06.08.2026

  • 44 КАКВОТО ПОВИКАЛО ,ТАКОВА ......

    2 0 Отговор
    ХА , ТЕ ПЪРВА ЗАПОЧВА!! ЩЕ ГОРИТЕ И ВИЕ ФФАШАГИ !! ИМА НАЧИНИ ! ЗАЩО СИ МИСЛИТЕ ЧЕ ЩЕ ИЗЛЕЗЕТЕ СУХИ ОТ ИГРАТА !! СПОКОЙСТВИЕТО ВИ СВЪРШИ .
    СПЯЩАТА ЕВРОРОБСКА МАСА ТРЯБВА ДА СЕ СЪБУДИ , ВИЖДА СЕ ВСЕ ОЩЕ СПИ !
    ТА ТОВА МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ ЗА СЪБУЖДАНЕТО Ѝ .
    НАЛИ ЗНАЕТЕ ,ЧЕ КАКВОТО СТЕ СИ НАДРОБИЛИ , ТОВА ЩЕ СЪРБАТЕ!!

    18:46 06.08.2026

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