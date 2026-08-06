На косъм от катастрофата: Лайпциг и дронът с експлозиви

Германският министър на вътрешните работи Александър Добриндт говори за "ново ниво на опасност” и "сценарий за хибридна атака”: Във вторник вечерта на летище Лайпциг-Хале беше открит дрон, към който беше прикрепено взривно устройство. Разследването разкри, че вероятно става дума за силно експлозивно вещество от тип, използван за военни цели. Все още не е ясно кой носи отговорността за предполагаемия опит за атака. Дронът е бил в близост до товарни самолети, принадлежащи на украинска авиокомпания. През летището в Лайпциг се осъществяват и военни превози за НАТО.

Германските медии WDR, NDR и "Зюддойче цайтунг” съобщават, че един от товарните самолети "Антонов”, до който е бил открит дронът с взривни вещества, е бил натоварен с военни боеприпаси, които, както изглежда, са били транспортирани от Франция до Лайпциг малко преди това и вероятно са били предназначени за по-нататъшен превоз. Това се казва в поверителен полицейски доклад. Експертите по обезвреждане на взривни устройства от Държавната криминална полиция на Саксония са успели да премахнат детонатора, за да извършат допълнителни проверки на дрона. Към него е бил прикрепен пакет с експлозиви с размерите на юмрук. Множеството тестове на веществото показват, че вероятно става дума за "Семтекс” – експлозив, използван както във военната сфера, така и в промишлеността.

Още новини от Украйна

Модифициран, за да заобиколи защитите

Според разследващите органи служители на летището са забелязали дрон около 23:42 часа миналия вторник вечерта, докато той се движи във въздуха между два товарни самолета "Антонов” на украинската държавна авиокомпания.

Според официалния доклад след това е настъпил "контакт между дрона и служител”. Впоследствие дронът се е приземил на земята, пише АРД. Системата за защита срещу дронове, която явно е била инсталирана на летище Лайпциг-Хале, не е успяла да засече летателния апарат. Федералният министър на вътрешните работи Добриндт заяви, че извършителите вероятно са модифицирали дрона, за да заобиколят умишлено системите за защита.

Според информация, получена от WDR, NDR и "Зюддойче Цайтунг”, разследващите вече са успели да анализират записите от камерите за наблюдение на летището. Проверката на записите от камерите в центъра за контрол на сигурността - центъра за наблюдение и координация на летището, е показала, че дронът очевидно е навлязъл в летището от южната част в 19:28 ч. и впоследствие е кацнал. Видеозаписът, с който са се запознали журналистите, не показва следващо излитане на дрона. Изглежда обаче, че няколко часа по-късно, когато служителят на летището го забелязва, дронът е бил във въздуха на ниска височина сред паркираните украински товарни самолети.

Според Министерството на отбраната по това време на летището не е имало военни самолети на Бундесвера. Летище Лайпциг-Хале се счита за важен транспортен възел и логистичен център за въоръжените сили. Според официални данни Украйна също използва летището като алтернативно място за превоз на военни товари от началото на пълномащабната война през февруари 2022 г.

Йорг Дил (WDR) | Флориан Фладе (WDR) | Роман Лебергер (WDR)