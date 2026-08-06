На косъм от катастрофата: Лайпциг и дронът с експлозиви

Германският министър на вътрешните работи Александър Добриндт говори за "ново ниво на опасност” и "сценарий за хибридна атака”: Във вторник вечерта на летище Лайпциг-Хале беше открит дрон, към който беше прикрепено взривно устройство. Разследването разкри, че вероятно става дума за силно експлозивно вещество от тип, използван за военни цели. Все още не е ясно кой носи отговорността за предполагаемия опит за атака. Дронът е бил в близост до товарни самолети, принадлежащи на украинска авиокомпания. През летището в Лайпциг се осъществяват и военни превози за НАТО.
Германските медии WDR, NDR и "Зюддойче цайтунг” съобщават, че един от товарните самолети "Антонов”, до който е бил открит дронът с взривни вещества, е бил натоварен с военни боеприпаси, които, както изглежда, са били транспортирани от Франция до Лайпциг малко преди това и вероятно са били предназначени за по-нататъшен превоз. Това се казва в поверителен полицейски доклад. Експертите по обезвреждане на взривни устройства от Държавната криминална полиция на Саксония са успели да премахнат детонатора, за да извършат допълнителни проверки на дрона. Към него е бил прикрепен пакет с експлозиви с размерите на юмрук. Множеството тестове на веществото показват, че вероятно става дума за "Семтекс” – експлозив, използван както във военната сфера, така и в промишлеността.
Модифициран, за да заобиколи защитите
Според разследващите органи служители на летището са забелязали дрон около 23:42 часа миналия вторник вечерта, докато той се движи във въздуха между два товарни самолета "Антонов” на украинската държавна авиокомпания.
Според официалния доклад след това е настъпил "контакт между дрона и служител”. Впоследствие дронът се е приземил на земята, пише АРД. Системата за защита срещу дронове, която явно е била инсталирана на летище Лайпциг-Хале, не е успяла да засече летателния апарат. Федералният министър на вътрешните работи Добриндт заяви, че извършителите вероятно са модифицирали дрона, за да заобиколят умишлено системите за защита.
Според информация, получена от WDR, NDR и "Зюддойче Цайтунг”, разследващите вече са успели да анализират записите от камерите за наблюдение на летището. Проверката на записите от камерите в центъра за контрол на сигурността - центъра за наблюдение и координация на летището, е показала, че дронът очевидно е навлязъл в летището от южната част в 19:28 ч. и впоследствие е кацнал. Видеозаписът, с който са се запознали журналистите, не показва следващо излитане на дрона. Изглежда обаче, че няколко часа по-късно, когато служителят на летището го забелязва, дронът е бил във въздуха на ниска височина сред паркираните украински товарни самолети.
Според Министерството на отбраната по това време на летището не е имало военни самолети на Бундесвера. Летище Лайпциг-Хале се счита за важен транспортен възел и логистичен център за въоръжените сили. Според официални данни Украйна също използва летището като алтернативно място за превоз на военни товари от началото на пълномащабната война през февруари 2022 г.
Йорг Дил (WDR) | Флориан Фладе (WDR) | Роман Лебергер (WDR)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Лично Путин го е сложил взрива
Коментиран от #6, #10
15:16 06.08.2026
3 Зевс
Коментиран от #19
15:16 06.08.2026
4 Поредните постановки
15:17 06.08.2026
5 Миризлив пор
15:18 06.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Свободен
Украинците тогава направо ги смляха!
Коментиран от #12, #23
15:22 06.08.2026
8 Въъъъ,
15:23 06.08.2026
9 Ген.Гном Атанасов!
Това е 100% хибридна руска атака,ръководене лично от Путин...🙄😨😮💨🫢!
15:23 06.08.2026
10 Европеец
До коментар #2 от "Лично Путин го е сложил взрива":Не мога да разбера тоя украински самолет натоварен с боеприпаси докъде ще лети дали до Жежов, до Румъния или до Украйна.... Ако кацне някъде в Украйна би било хубава заря.....
Коментиран от #27
15:24 06.08.2026
11 Някой
15:25 06.08.2026
12 МДАА...!
До коментар #7 от "Свободен":Не случайно си...,,Свободен"...!
Защото си правиш...,,Свободни Съчинения",по темата...!
Но дерзай...няма лошо...!
Може и глупов@т,но поне си забавен...😂😆🤣👍👏!
15:26 06.08.2026
13 Ха Ха
Коментиран от #16
15:27 06.08.2026
14 Братя Грим
15:28 06.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Всъщност
До коментар #13 от "Ха Ха":Дронът може би е украински екскорт на товарния самолет
15:30 06.08.2026
17 Ако беше гръмнал
15:30 06.08.2026
18 Гост
15:37 06.08.2026
19 Добре, че дрона не се е взривил
До коментар #3 от "Зевс":Защото памперсите са били пълни. Използвани са били по предназначение от зелето и тези около него.
15:42 06.08.2026
20 БеГемот
15:42 06.08.2026
21 Теслатъ
Коментиран от #24, #25
15:45 06.08.2026
22 7855678
15:52 06.08.2026
23 7855678
До коментар #7 от "Свободен":Колко си прозззт
15:53 06.08.2026
24 Абсолютно си прав!
До коментар #21 от "Теслатъ":За съжаление младото поколение им промиха мозъците и тия неща изобщо не ги знаят...!
А ако им ги кажеш...категорично ще изкажат мнение,че това е...лъжа...!
15:54 06.08.2026
25 Ха ха
До коментар #21 от "Теслатъ":Така я спаси, че освен Варбург и Трабант , нищо друго не произвеждаха. За сметка на процъфтяваща Западна Германия.
Смешник загубен си ти.
Коментиран от #37
16:03 06.08.2026
26 контакт между дрона и служител
Цоно е момче паметно и вероятно ще го наградат. Само да не са паре, че оно много пие и ще земе да направи некоя беля.
16:03 06.08.2026
27 дядо дръмпи да ви мръдне по чешки...
До коментар #10 от "Европеец":ще лети до полша...от там с влакове и тирове в украйна!
16:05 06.08.2026
28 дядо дръмпи да ви мръдне по чешки...
16:07 06.08.2026
29 Свидетел
Коментиран от #34
16:08 06.08.2026
30 Е тъпанрските нагли швабстерски наzzисти
16:12 06.08.2026
31 123
16:18 06.08.2026
32 Някой
16:20 06.08.2026
33 Коко
Сега , ако е вярно , това което твърдят дойчовците, че руснака иска да думне украински самолет, пълен с натовско уръжие, но не го направил - явно в последният момент го е дожаляло за пистата.
Или ако е украинска постановка, която иска да вкара швабите още по-навътре във войната, както пресата в Германоия твърди - защо , аджеба, и в двата случая, дрон лети между самолети пълни с боеприпаси????
Къде е прословутата украинска защита от дронове -нали натовците много я хвалят!
Всичко показва, че е елементарна постановка.
Както руската намеса във взривяването на северен поток,както картонените хвърчила в Полша, както "руските" дронове в Румъния, и както всички останали провокации.
Май накрая, някой ще настъпи м отикат, втори път!
16:21 06.08.2026
34 Ко каза , ко
До коментар #29 от "Свидетел":Ами незнаем ти на какво си свидет, но по новините показаха точно три украински Ан-нове, на това летище.
Но ти се притеснявай, давай по опорките, че иначе - глад!
Коментиран от #39
16:23 06.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Дедовия
16:26 06.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Нали знаеш че проклятията застигат тези
До коментар #15 от "Смърт за руzия":които ги отправят,като бумеранг се връщат с пълна сила.
16:42 06.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 жалко да но следващия
17:05 06.08.2026
41 хихи
17:09 06.08.2026
42 Дудов
17:33 06.08.2026
43 Умен
17:35 06.08.2026
44 КАКВОТО ПОВИКАЛО ,ТАКОВА ......
СПЯЩАТА ЕВРОРОБСКА МАСА ТРЯБВА ДА СЕ СЪБУДИ , ВИЖДА СЕ ВСЕ ОЩЕ СПИ !
ТА ТОВА МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ ЗА СЪБУЖДАНЕТО Ѝ .
НАЛИ ЗНАЕТЕ ,ЧЕ КАКВОТО СТЕ СИ НАДРОБИЛИ , ТОВА ЩЕ СЪРБАТЕ!!
18:46 06.08.2026