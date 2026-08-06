Новини
Любопитно »
A$AP Rocky обнадежди феновете след 10 г. чакане: Риана е в студиото

A$AP Rocky обнадежди феновете след 10 г. чакане: Риана е в студиото

6 Август, 2026 16:59 975 3

  • asap rocky-
  • a$ap rocky-
  • риана-
  • студио-
  • музика-
  • нов албум-
  • нови песни

Певицата не е пускала нов албум от 10 години насам

A$AP Rocky обнадежди феновете след 10 г. чакане: Риана е в студиото - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Риана отново работи в звукозаписното студио, разкри нейният партньор, американският рапър A$AP Rocky. Изявлението засили очакванията, че изпълнителката може да прекъсне десетгодишната си пауза без нов студиен албум.

„В момента тя е в студиото“, заяви A$AP Rocky в интервю за The Jason Lee Show. Рапърът, чието истинско име е Раким Майърс, отрече слуховете, че двамата подготвят общ двоен албум, но потвърди, че Риана създава нов материал.

Засега няма официално обявени заглавие, списък с песни или премиерна дата. Самата Риана също не е потвърдила, че проектът е завършен. Последният ѝ студиен албум „Anti“ излезе през януари 2016 г. и включва хитове като „Work“, „Needed Me“ и „Love on the Brain“.

През 2025 г. певицата заяви пред Harper’s Bazaar, че след години търсене най-накрая е открила музикалната посока, която отразява настоящия етап от живота ѝ. Риана уточни, че не иска да издава материал, който смята за посредствен, и че предстоящият проект няма да бъде ограничен до един определен жанр.

След „Anti“ Риана публикува само отделни песни. През 2022 г. тя записа „Lift Me Up“ и „Born Again“ за саундтрака към филма „Черната пантера: Уаканда завинаги“. Година по-късно певицата се завърна на сцената като водещ изпълнител в шоуто на полувремето на Super Bowl, но не последва нов албум.

Продължителната музикална пауза съвпадна с разрастването на бизнеса ѝ. Основната част от състоянието ѝ е свързана с козметичната компания Fenty Beauty и марката за бельо Savage X Fenty. Към юли 2026 г. Forbes оценява богатството на певицата на около 1 млрд. долара.

Риана и A$AP Rocky са родители на три деца. В интервюто рапърът отхвърли предположението, че семейният им живот е причината за забавянето на албума. Той отказа да отговори и на въпроса дали двамата са сключили брак въпреки многото спекулации по темата и това, че самият той е наричал Риана " съпругата ми".


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    7 1 Отговор
    Колко нелепо черно нещо!? Облекла се е като лампион, който е толкова грозен и кичозен, че не бих си го сложил в хола!

    17:05 06.08.2026

  • 2 Да, да

    3 0 Отговор
    Риана е бременна, може би?!

    Коментиран от #3

    17:34 06.08.2026

  • 3 Или

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Да, да":

    Както всяка дебела негърка, може би?

    17:43 06.08.2026