A$AP Rocky обнадежди феновете след 10 г. чакане: Риана е в студиото

Риана отново работи в звукозаписното студио, разкри нейният партньор, американският рапър A$AP Rocky. Изявлението засили очакванията, че изпълнителката може да прекъсне десетгодишната си пауза без нов студиен албум.

„В момента тя е в студиото“, заяви A$AP Rocky в интервю за The Jason Lee Show. Рапърът, чието истинско име е Раким Майърс, отрече слуховете, че двамата подготвят общ двоен албум, но потвърди, че Риана създава нов материал.

Засега няма официално обявени заглавие, списък с песни или премиерна дата. Самата Риана също не е потвърдила, че проектът е завършен. Последният ѝ студиен албум „Anti“ излезе през януари 2016 г. и включва хитове като „Work“, „Needed Me“ и „Love on the Brain“.

През 2025 г. певицата заяви пред Harper’s Bazaar, че след години търсене най-накрая е открила музикалната посока, която отразява настоящия етап от живота ѝ. Риана уточни, че не иска да издава материал, който смята за посредствен, и че предстоящият проект няма да бъде ограничен до един определен жанр.

След „Anti“ Риана публикува само отделни песни. През 2022 г. тя записа „Lift Me Up“ и „Born Again“ за саундтрака към филма „Черната пантера: Уаканда завинаги“. Година по-късно певицата се завърна на сцената като водещ изпълнител в шоуто на полувремето на Super Bowl, но не последва нов албум.

Продължителната музикална пауза съвпадна с разрастването на бизнеса ѝ. Основната част от състоянието ѝ е свързана с козметичната компания Fenty Beauty и марката за бельо Savage X Fenty. Към юли 2026 г. Forbes оценява богатството на певицата на около 1 млрд. долара.

Риана и A$AP Rocky са родители на три деца. В интервюто рапърът отхвърли предположението, че семейният им живот е причината за забавянето на албума. Той отказа да отговори и на въпроса дали двамата са сключили брак въпреки многото спекулации по темата и това, че самият той е наричал Риана " съпругата ми".