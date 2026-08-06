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ЕС: Няма данни за незаконно преминаване на мигранти от Сеута към континентална Испания

ЕС: Няма данни за незаконно преминаване на мигранти от Сеута към континентална Испания

6 Август, 2026 14:52, обновена 6 Август, 2026 15:26 921 11

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  • ес-
  • европейски съюз-
  • мигранти

След масовото навлизане от Мароко испанските власти са успели да предотвратят прехвърлянето на мигранти към Европа, заяви Европейската комисия

ЕС: Няма данни за незаконно преминаване на мигранти от Сеута към континентална Испания - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

До момента няма регистрирани случаи на незаконно преминаване към континенталната част на Испания на мигранти, пристигнали в Сеута по време на масираното преминаване на границата миналата седмица, съобщи говорител на Европейския съюз, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

"От испанските власти разбираме, че до този момент незаконното преминаване към континенталната част на Испания и Европа е било успешно предотвратено", заяви говорителят на ЕС по време на пресконференция.

В края на юли около 72 000 мигранти са навлезли от Мароко в испанския полуексклав Сеута по суша и море при най-мащабното преминаване на границата в най-новата история на града.

По данни на испанските власти около 69 500 от пристигналите впоследствие са се върнали обратно в Мароко. Част от мигрантите са заявили, че са напуснали Сеута заради липсата на храна и подслон, както и след като са разбрали, че няма да могат да продължат пътя си към континенталната част на Испания.

Испанските власти продължават да следят ситуацията в района, който от години е сред основните маршрути за нелегална миграция към Европа заради географското си положение на северното крайбрежие на Африка.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 0 Отговор
    Мосад готви нова вълна.

    15:30 06.08.2026

  • 2 Няма

    11 0 Отговор
    защото не се очакваше и не това беше целта.

    15:32 06.08.2026

  • 3 Феникс

    11 0 Отговор
    Как бе кажете ми как ционитите успяват да държат толкова правитества като свои кукли на конци?

    15:34 06.08.2026

  • 4 честен ционист

    1 15 Отговор
    Защото ги карат директно към Балканите. Само им издават испански документи и ще ги заселят знаете, къде..

    Коментиран от #7, #8

    15:35 06.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Също така казаха

    6 0 Отговор
    Полицията в Мароко ги е пратила, а испанските граничари са ги пуснали.

    15:38 06.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Изкуствен интелект

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Етническото ти превъзходство е само на клавиатурата.

    15:42 06.08.2026

  • 9 Сеута и другия ексклав са €С територии

    8 0 Отговор
    Маронаксите скакалци направиха показано на Урсилянците и Педропедерасосанчесите.

    15:48 06.08.2026

  • 10 дядо Яшар

    5 0 Отговор
    стрелба наред и няма да има навлеци

    15:57 06.08.2026

  • 11 Дъч Травъл Маниак

    1 0 Отговор
    Защо ме цензурирате, Стоянова ? Даже ей този същия от снимката го показаха, Вие сама смеете ли да се разходите сред толкова талибани ?

    16:24 06.08.2026

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