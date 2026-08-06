ЕС: Няма данни за незаконно преминаване на мигранти от Сеута към континентална Испания

До момента няма регистрирани случаи на незаконно преминаване към континенталната част на Испания на мигранти, пристигнали в Сеута по време на масираното преминаване на границата миналата седмица, съобщи говорител на Европейския съюз, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

"От испанските власти разбираме, че до този момент незаконното преминаване към континенталната част на Испания и Европа е било успешно предотвратено", заяви говорителят на ЕС по време на пресконференция.

В края на юли около 72 000 мигранти са навлезли от Мароко в испанския полуексклав Сеута по суша и море при най-мащабното преминаване на границата в най-новата история на града.

По данни на испанските власти около 69 500 от пристигналите впоследствие са се върнали обратно в Мароко. Част от мигрантите са заявили, че са напуснали Сеута заради липсата на храна и подслон, както и след като са разбрали, че няма да могат да продължат пътя си към континенталната част на Испания.

Испанските власти продължават да следят ситуацията в района, който от години е сред основните маршрути за нелегална миграция към Европа заради географското си положение на северното крайбрежие на Африка.