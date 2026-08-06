Украйна: Близо 16 000 чуждестранни доброволци от 72 държави служат във въоръжените сили

Близо 16 000 чуждестранни доброволци от 72 държави служат във въоръжените сили на Украйна, съобщи военният омбудсман Олга Решетилова, цитирана от ДПА, предава БТА.
По думите ѝ близо 40% от чуждестранните бойци са граждани на държави от Латинска Америка.
Президентът Володимир Зеленски по-рано заяви, че в украинската армия служат общо около 880 000 военнослужещи.
През юни тогавашният министър на отбраната Михайло Федоров обяви планове делът на чуждестранните военнослужещи в щурмовите и пехотните подразделения да достигне 50%.
Украйна продължава да набира доброволци от различни държави, като предлага средно месечно възнаграждение от около 6700 щатски долара. Международният легион беше създаден малко след началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г., за да привлича чуждестранни бойци.
Междувременно Русия също съобщи за действия срещу чужденци, участвали във войната на страната на Украйна. Според Генералната прокуратура на Руската федерация 36 чуждестранни наемници от 13 държави вече са осъдени за участие в бойни действия в Курска област и за престъпления срещу цивилни, като 20 от присъдите са постановени задочно.
По данни на руската прокуратура сред осъдените има граждани на Грузия, САЩ, Литва, Парагвай, Дания, Малта, Швейцария, Швеция, Бразилия, Колумбия, Перу, Нова Зеландия и Великобритания.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Отец Дионисий
Коментиран от #4, #26, #27, #32
15:53 06.08.2026
2 тези наемници
Коментиран от #35
15:53 06.08.2026
3 ????
Коментиран от #41, #83
15:54 06.08.2026
4 баба Рени, квартален алкохолик
До коментар #1 от "Отец Дионисий":Наздраве, отче мое!
Коментиран от #84
15:54 06.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Да, ама не
15:56 06.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Полигон Украйна
15:58 06.08.2026
9 Отново
15:59 06.08.2026
10 Смях с ватенки
Официално е: След като години наред ни надувахте главите как руският Су-57 е „страшилището на небесата“ и щял да направи американските F-35 на салата, най-големият и лоялен клиент на Кремъл – Индия – окончателно им би шута! Делхи официално отказа офертата на Путин да купува Су-57Е, а индийският военен секретар Раджеш Кумар Сингх сухо заяви, че страната му изобщо няма намерение да се занимава с „нови версии на Сухой“.
Защо се разпадна тази „епична“ сделка? Ето малко факти, които да си копирате за споровете в коментарите, когато родните диванни генерали почнат да ви обясняват как това е „гениален петходов тактически ход“ на Москва:
1. „Невидим“ само за данъчните 🕵️♂️❌: Индия инвестира милиарди в съвместния проект (FGFA), но инженерите им бързо разбраха, че руският „стелт“ има радарна невидимост на бременна тухла. Самолетът се вижда на радарите по-ясно от парен локомотив в слънчев ден. Дори китайците в социалните мрежи им се подиграха, че по фюзелажа на Су-57 има повече видими болтове и винтове, отколкото в сглобяема секция на ИКЕА.
2. Двигатели от миналия век 🚜💨: Руснаците така и не успяха да направят обещания двигател от ново поколение. Продаваха на индийците супермодерен „самолет на бъдещето“, оборудван с модифициран двигател от Су-30 – технология от Студената война.
3. „Секретните“ технологии 🤫🚫: Москва искаше милиардите
Коментиран от #11, #86
15:59 06.08.2026
11 Смях с ватенки
До коментар #10 от "Смях с ватенки":3. „Секретните“ технологии 🤫🚫: Москва искаше милиардите на Индия, но категорично отказа да им сподели изходния код на бойния компютър и софтуера. Делхи трябваше да плати за самолет, който не може да ремонтира или модернизира сам, без да се моли на Кремъл.
Вместо да спонсорира руските авио-анимации, Индия взе милиардите и реши да ги изхарчи за модернизация на сегашния си флот (Super Sukhoi) с модерна западна и собствена електроника, както и за разработката на собствения си истински стелт изтребител AMCA.
Резултатът? Единственият официален купувач на това прехвалено руско чудо остава Алжир.
Сега чакам русофилите по диваните да ни обяснят как Индия всъщност е фалирала, как НАТО ги е принудило с космически лазери и как Су-57 всъщност е толкова добър, че руснаците просто са решили да си го пазят само за себе си, за да не плашат гаргите.
Смешни сте, безаналогови!
Коментиран от #20, #51
16:00 06.08.2026
12 Това са военни тайни
Аз се чудя на хората които вярват на подобни пропаганди. Нищо от това, което стига до публичен достъп за определени войски и въоръжение, не е вярно.
Коментиран от #36
16:00 06.08.2026
13 Това
16:00 06.08.2026
14 ташунко
16:03 06.08.2026
15 Пълни глупости
16:03 06.08.2026
16 Украински кашик
Коментиран от #66
16:04 06.08.2026
17 Аре фора
16:04 06.08.2026
18 Леле - леле ! 🤔
16:06 06.08.2026
19 Дон Корлеоне
Коментиран от #23, #29, #31, #68
16:07 06.08.2026
20 Пълни лъжи
До коментар #11 от "Смях с ватенки":Първо, Индия отдавна фалира, второ по данни от ТАСС, НАТО ги е заплашил с лазерни оръжия, трето лавров и песков заявиха, че самолетът е твърде добър, за да бъде споделен. Така че издишаш отвсякъде
16:07 06.08.2026
21 Ха така...!
Не за друго,Ами щото мине,се не мине време...айдее пак големи рев,големо чудо...!
16:07 06.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Капо ди тути капи
До коментар #19 от "Дон Корлеоне":Пусна го . Ама в киевското метро едва ли има как да се възползвате .
16:08 06.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Попе ,
До коментар #1 от "Отец Дионисий":И с Китай , Индия и С. Корея ли ваюят ?
16:10 06.08.2026
27 Йосиф Кобзон
До коментар #1 от "Отец Дионисий":Списъкът на победителите бе на бюрото ми.
Коментиран от #37
16:10 06.08.2026
28 Аз само...
16:11 06.08.2026
29 Ал Капоне
До коментар #19 от "Дон Корлеоне":Зеления гном пусна ли тока?
Коментиран от #82
16:11 06.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Корлеон Донев
До коментар #19 от "Дон Корлеоне":НЕ!
Интернета-не го пусна!
,,Пусна" само няколко Балистически Ракети по Kiif и Одеса ,които изобщо не можаха да бъдат прехванати и си изпълниха на 100% целта-пълен блокаж на внос и износ на Украйна по ,,Черно море"...!
Други въпроси...?!
Коментиран от #38
16:12 06.08.2026
32 Оцет Паниций
До коментар #1 от "Отец Дионисий":Чадо , САЩ и ЕС са "целият свят" а ? 😃
16:13 06.08.2026
33 И в бългаско посолство в Киев има
16:13 06.08.2026
34 Механик
То да се смее ли човек с вас, да плаче ли..
Коментиран от #40, #44
16:15 06.08.2026
35 Отишли на смърт,срещу много пари ...!
До коментар #2 от "тези наемници":Без никаква...,ама никаква кауза...!
Ами да са мислили...!
Да си ги носят в ковчега,на оня свят...!
16:15 06.08.2026
36 Перо
До коментар #12 от "Това са военни тайни":Медиите на чичко Шорош знаят всичко!
16:16 06.08.2026
37 Мъдро ;
До коментар #27 от "Йосиф Кобзон":Йосиф Кобзон - украински евреин ! Как да не ти сложат (+) хората ?!
16:17 06.08.2026
38 Смех с копейки
До коментар #31 от "Корлеон Донев":Мадяр затвори Азовско море.50% от руското жито изгни.Европа може да храни Украйна до безкрай.
Още въпроси глуупако?
Коментиран от #43, #56
16:17 06.08.2026
39 Европа за това ли им подарява пари
16:17 06.08.2026
40 Да те допълня,ако може...!
До коментар #34 от "Механик":Начи, с огромна гордост съобщаваме, че наемници от 72 държави се бият за Украина, но инак сочим с пръст Путин, че пуснал СеврноКорейци да мелят укропи,в Курск...??
То да се смее ли човек с вас, да плаче ли..
16:18 06.08.2026
41 Трудно е да, се каже..
До коментар #3 от "????":Нашите наемници ги пишат изчезнали. Украйна не може да си позволи да плаща на всички загинали..
16:19 06.08.2026
42 Много подло
16:20 06.08.2026
43 Удри евраста с лопатЕто
До коментар #38 от "Смех с копейки":Ахахахахааааа европа даже сеже си не може да храни камоли укрите хахахахаа, европа взема пари на заем да дава на укрите, оръжие няма, гледам дошъл е безкрая хахахахаха.
16:20 06.08.2026
44 Последния Софиянец
До коментар #34 от "Механик":Не е важно каква е котката ,а да лови мишки.Млатене на вати в случая искам да кажа.
Коментиран от #53
16:21 06.08.2026
45 шаа
16:21 06.08.2026
46 Така така
16:21 06.08.2026
47 последната укра
16:21 06.08.2026
48 Това си е направо...
16:22 06.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 И от къде е това
16:23 06.08.2026
51 Орк
До коментар #11 от "Смях с ватенки":То с тия анимации Русия сега занулява 404.
Коментиран от #54
16:23 06.08.2026
52 Ехо
16:24 06.08.2026
53 Розовото пони зеля
До коментар #44 от "Последния Софиянец":Нема а се плашиш, млатят ни яко укренските вати до откат, хахахахаха.
16:24 06.08.2026
54 Владимир Сополин
До коментар #51 от "Орк":Пет години зануляваме на едно и също място в Донбас.
Коментиран от #67
16:25 06.08.2026
55 6700 щатски долара
16:25 06.08.2026
56 Смех с Гривни!
До коментар #38 от "Смех с копейки":Кой...-Унгарският Мадуро ли ,бил новият ,,фактор"...?!
Да не вЕрваш...!
Тоя дето потъпка демокрацията в Унгария и забрани опозиционните медии,досущ,както Урсула забрани Руските телевизии...!
Сакън,да не се чуе и другото мнение!
Бетер сте от КомунизЪма на Другарят Тодор Живков ..!
Аре със здраве,живейте си във вашият измислен свят...!
16:25 06.08.2026
57 Мишел
16:26 06.08.2026
58 16 000 по 6700 щатски долара
16:26 06.08.2026
59 Крокодил анадолский
До коментар #7 от "Зоя Курводемянская":Шлякай крокодила и не се оглеждай че навсякьде около вас е сьщото.
16:26 06.08.2026
60 УБИТИ СА 2,7 УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ,ЗАЕДНО
$ ДЪЛГ. РЕЗУЛТАТ:
УКРАЙНА ЗАГУБИ =2,7 МИЛИОНА НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ МЪЖЕ. НАТО Е С ПРАЗНИ СКЛАДОВЕ, И ДО МОМЕНТА УНИЩОЖЕНОТО НАТОВСКО ОРЪЖИЕ Е ЗА =530 МИЛИАРДА $ !!! В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ = 720 000 🇷🇺 РУСКИ НАЕМНИЦИ ( ПОТВЪРДЕНО ОТ ГРУ-УКРАЙНА).ТЕ СА ЧАСТ,ОТ =2,4 МИЛИОНА РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ. ОКАЗА СЕ,ЧЕ ШАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ РУСКИТЕ РАКЕТИ НЯМА.ТЕ СТАНАХА И ПОВЕЧЕ ( М.РЮТЕ ). РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА .УВЕЛИЧЕН ИЗНОС НА ПЕТРОЛ И ГАЗ КЪМ НОВИТЕ ПАЗАРИ-ИНДИЯ,КИТАЙ..С 2% БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, И САМО 2% БЕЗРАБОТИЦА.УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ И 4-ТО МЯСТО В СВЕТА ПО ПОКУП.СПОСОБНОСТ. ГР.МОСКВА ( НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В ЕВРОПА ГРАД, Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД Е СВЕТА, С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ,ИЗ МЕЖДУ= 54 СВЕТОВНИ МЕГАЛОПОЛИСА ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА 2022 г. БРАВО 🇷🇺 РУСИЯ 👍.
16:27 06.08.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 2,7 МИЛИОНА УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ
16:28 06.08.2026
63 Вчера пък беше другата глупост
16:29 06.08.2026
64 Плащат им
16:30 06.08.2026
65 Абе атлантенца изтръпнали
16:31 06.08.2026
66 ЦЪК!
До коментар #16 от "Украински кашик":Това е абсурд да им се каже предварително!
Щото иначе никой наемник няма да се хване на хорото...!
16:32 06.08.2026
67 Володимир Смъркачев
До коментар #54 от "Владимир Сополин":Пет години зануляваме на едно и също място в Крим...😓!
Все го гърмим тоА техниОт мост,а Он...не пада и не пада...😟😓😮💨😨🙄🫢!
16:36 06.08.2026
68 Жалко за Готвача
До коментар #19 от "Дон Корлеоне":Знаеш ли и ти и опонента ти сте двете страни на една и сьща монета (т.е путинофил и укро-фашага). Без едните и без другите двата народа щяха да живеят една идея по дружно. Да не споменавам и от що за интересна "каста" се уравляват !!
16:50 06.08.2026
69 Лиз ач евроатлантик
16:50 06.08.2026
70 Долари 6700
Как ли? Цялата руска армия щеше да мине на страната на Зеленски.
Путин плаща максимум 200 000, а зеленски 670 000. За тия пари и аз заминавам. За тия пари всички русофили стават укрофили, освен Радев и Костадинов те са милионери.
17:00 06.08.2026
71 Екротрола да хване скоротечен рак!
17:07 06.08.2026
72 Жожи
17:15 06.08.2026
73 Доброволци или
17:23 06.08.2026
74 Перо
17:31 06.08.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Григор
17:40 06.08.2026
78 сините
18:00 06.08.2026
79 СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!
18:10 06.08.2026
80 Азиатец
18:38 06.08.2026
81 Икономист
21:21 06.08.2026
82 Пуснаха го
До коментар #29 от "Ал Капоне":Даже Румъния внасяла от тях
03:34 07.08.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 По точно
До коментар #4 от "баба Рени, квартален алкохолик":Фентанило зависим .
11:30 07.08.2026
85 Математик
11:33 07.08.2026
86 Краварски смях
До коментар #10 от "Смях с ватенки":Ф 35 на 05 .06 .26 г.
Се разби при кацане в базата си !
11:40 07.08.2026
87 ЦАР БОЖИ
КАКВИ ГЛУПАВИ ХОРА СМЕ.
ЩЕ ИЗМРЕМЕ ВСИЧКИ ДО ЕДИН.
АНТИ БОЖЕСТВЕНАТА СРЕДА Е ВЗЕЛА ВРЪХ ВЪВ ВСИЧКИ НАРОДИ.
12:54 07.08.2026