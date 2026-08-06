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Украйна: Близо 16 000 чуждестранни доброволци от 72 държави служат във въоръжените сили
  Тема: Украйна

Украйна: Близо 16 000 чуждестранни доброволци от 72 държави служат във въоръжените сили

6 Август, 2026 15:52 3 580 87

  • украйна-
  • доброволци-
  • въоръжени сили

Киев планира да увеличи дела на чуждестранните военнослужещи, докато Москва съобщава за присъди срещу десетки чужденци, участвали във военни действия на украинска страна

Украйна: Близо 16 000 чуждестранни доброволци от 72 държави служат във въоръжените сили - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Близо 16 000 чуждестранни доброволци от 72 държави служат във въоръжените сили на Украйна, съобщи военният омбудсман Олга Решетилова, цитирана от ДПА, предава БТА.

По думите ѝ близо 40% от чуждестранните бойци са граждани на държави от Латинска Америка.

Президентът Володимир Зеленски по-рано заяви, че в украинската армия служат общо около 880 000 военнослужещи.

През юни тогавашният министър на отбраната Михайло Федоров обяви планове делът на чуждестранните военнослужещи в щурмовите и пехотните подразделения да достигне 50%.

Украйна продължава да набира доброволци от различни държави, като предлага средно месечно възнаграждение от около 6700 щатски долара. Международният легион беше създаден малко след началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г., за да привлича чуждестранни бойци.

Междувременно Русия също съобщи за действия срещу чужденци, участвали във войната на страната на Украйна. Според Генералната прокуратура на Руската федерация 36 чуждестранни наемници от 13 държави вече са осъдени за участие в бойни действия в Курска област и за престъпления срещу цивилни, като 20 от присъдите са постановени задочно.

По данни на руската прокуратура сред осъдените има граждани на Грузия, САЩ, Литва, Парагвай, Дания, Малта, Швейцария, Швеция, Бразилия, Колумбия, Перу, Нова Зеландия и Великобритания.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отец Дионисий

    108 14 Отговор
    Русия воюва срещу целия свят и побеждава.

    Коментиран от #4, #26, #27, #32

    15:53 06.08.2026

  • 2 тези наемници

    87 7 Отговор
    даже не ги погребват в общ трап - кучетата и чакалите им разнасят кокалята из 404

    Коментиран от #35

    15:53 06.08.2026

  • 3 ????

    8 48 Отговор
    Имали барем един от нашите интернет путинофилки?

    Коментиран от #41, #83

    15:54 06.08.2026

  • 4 баба Рени, квартален алкохолик

    14 11 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    Наздраве, отче мое!

    Коментиран от #84

    15:54 06.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Да, ама не

    34 4 Отговор
    Тази цифра трябва да се умножи по 10. 160 000 минимум.

    15:56 06.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Полигон Украйна

    77 3 Отговор
    Наемници за които плаща ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ!!!!

    15:58 06.08.2026

  • 9 Отново

    78 6 Отговор
    Украинска тъпотия! Сега се хвалят, с довечера ще реват, че в Русия има доброволци от Северна Корея!

    15:59 06.08.2026

  • 10 Смях с ватенки

    7 61 Отговор
    Русофили, скъсайте си колективно партийните книжки и бързо трийте клипчетата от YouTube за „безаналоговата“ руска мощ!
    Официално е: След като години наред ни надувахте главите как руският Су-57 е „страшилището на небесата“ и щял да направи американските F-35 на салата, най-големият и лоялен клиент на Кремъл – Индия – окончателно им би шута! Делхи официално отказа офертата на Путин да купува Су-57Е, а индийският военен секретар Раджеш Кумар Сингх сухо заяви, че страната му изобщо няма намерение да се занимава с „нови версии на Сухой“.
    Защо се разпадна тази „епична“ сделка? Ето малко факти, които да си копирате за споровете в коментарите, когато родните диванни генерали почнат да ви обясняват как това е „гениален петходов тактически ход“ на Москва:

    1. „Невидим“ само за данъчните 🕵️‍♂️❌: Индия инвестира милиарди в съвместния проект (FGFA), но инженерите им бързо разбраха, че руският „стелт“ има радарна невидимост на бременна тухла. Самолетът се вижда на радарите по-ясно от парен локомотив в слънчев ден. Дори китайците в социалните мрежи им се подиграха, че по фюзелажа на Су-57 има повече видими болтове и винтове, отколкото в сглобяема секция на ИКЕА.
    2. Двигатели от миналия век 🚜💨: Руснаците така и не успяха да направят обещания двигател от ново поколение. Продаваха на индийците супермодерен „самолет на бъдещето“, оборудван с модифициран двигател от Су-30 – технология от Студената война.
    3. „Секретните“ технологии 🤫🚫: Москва искаше милиардите

    Коментиран от #11, #86

    15:59 06.08.2026

  • 11 Смях с ватенки

    9 47 Отговор

    До коментар #10 от "Смях с ватенки":

    3. „Секретните“ технологии 🤫🚫: Москва искаше милиардите на Индия, но категорично отказа да им сподели изходния код на бойния компютър и софтуера. Делхи трябваше да плати за самолет, който не може да ремонтира или модернизира сам, без да се моли на Кремъл.

    Вместо да спонсорира руските авио-анимации, Индия взе милиардите и реши да ги изхарчи за модернизация на сегашния си флот (Super Sukhoi) с модерна западна и собствена електроника, както и за разработката на собствения си истински стелт изтребител AMCA.
    Резултатът? Единственият официален купувач на това прехвалено руско чудо остава Алжир.
    Сега чакам русофилите по диваните да ни обяснят как Индия всъщност е фалирала, как НАТО ги е принудило с космически лазери и как Су-57 всъщност е толкова добър, че руснаците просто са решили да си го пазят само за себе си, за да не плашат гаргите.
    Смешни сте, безаналогови!

    Коментиран от #20, #51

    16:00 06.08.2026

  • 12 Това са военни тайни

    40 2 Отговор
    Никой няма да ти каже истинската цифра на военнослужещи, въоръжения и така нататък.
    Аз се чудя на хората които вярват на подобни пропаганди. Нищо от това, което стига до публичен достъп за определени войски и въоръжение, не е вярно.

    Коментиран от #36

    16:00 06.08.2026

  • 13 Това

    18 4 Отговор
    общата бройка с роботите ли е?

    16:00 06.08.2026

  • 14 ташунко

    40 2 Отговор
    Колко са от нашите жълтопаветници ? Май 0, те само лаят у фейса но никой не ходи да воюва в окопите .

    16:03 06.08.2026

  • 15 Пълни глупости

    24 3 Отговор
    От 572 държави са !

    16:03 06.08.2026

  • 16 Украински кашик

    39 3 Отговор
    А те дали знаят,че наемник в плен не се взема?

    Коментиран от #66

    16:04 06.08.2026

  • 17 Аре фора

    20 1 Отговор
    Луди винаги ще има, но не са баш толкова

    16:04 06.08.2026

  • 18 Леле - леле ! 🤔

    44 1 Отговор
    Ами при толкова хиляди чужди "доброволци ", що не спрете бусовизацията на горките украинци ?

    16:06 06.08.2026

  • 19 Дон Корлеоне

    5 23 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #23, #29, #31, #68

    16:07 06.08.2026

  • 20 Пълни лъжи

    26 5 Отговор

    До коментар #11 от "Смях с ватенки":

    Първо, Индия отдавна фалира, второ по данни от ТАСС, НАТО ги е заплашил с лазерни оръжия, трето лавров и песков заявиха, че самолетът е твърде добър, за да бъде споделен. Така че издишаш отвсякъде

    16:07 06.08.2026

  • 21 Ха така...!

    34 4 Отговор
    Да не сте казали ,,Гък",че Русия използва СеврноКорейци,в тази война...!
    Не за друго,Ами щото мине,се не мине време...айдее пак големи рев,големо чудо...!

    16:07 06.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Капо ди тути капи

    22 1 Отговор

    До коментар #19 от "Дон Корлеоне":

    Пусна го . Ама в киевското метро едва ли има как да се възползвате .

    16:08 06.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Попе ,

    2 9 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    И с Китай , Индия и С. Корея ли ваюят ?

    16:10 06.08.2026

  • 27 Йосиф Кобзон

    2 10 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    Списъкът на победителите бе на бюрото ми.

    Коментиран от #37

    16:10 06.08.2026

  • 28 Аз само...

    20 3 Отговор
    ...не разбрах каква е принадената стойност на наш пуссси и тагаренко?! Защо не тръгват да се бият в РФ, а само бръмчат зад клавиатурата, като им пречи Русията?!

    16:11 06.08.2026

  • 29 Ал Капоне

    19 2 Отговор

    До коментар #19 от "Дон Корлеоне":

    Зеления гном пусна ли тока?

    Коментиран от #82

    16:11 06.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Корлеон Донев

    29 3 Отговор

    До коментар #19 от "Дон Корлеоне":

    НЕ!
    Интернета-не го пусна!
    ,,Пусна" само няколко Балистически Ракети по Kiif и Одеса ,които изобщо не можаха да бъдат прехванати и си изпълниха на 100% целта-пълен блокаж на внос и износ на Украйна по ,,Черно море"...!
    Други въпроси...?!

    Коментиран от #38

    16:12 06.08.2026

  • 32 Оцет Паниций

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    Чадо , САЩ и ЕС са "целият свят" а ? 😃

    16:13 06.08.2026

  • 33 И в бългаско посолство в Киев има

    10 1 Отговор
    1 наемник писаха вчера и трябва братушките да направят нещо

    16:13 06.08.2026

  • 34 Механик

    25 3 Отговор
    Начи, с огромна гордост съобщаваме, че наемници от 72 държави се бият за Украина, но инак сочим с пръст Путин, че пуснал Вагнер да меле укропи??
    То да се смее ли човек с вас, да плаче ли..

    Коментиран от #40, #44

    16:15 06.08.2026

  • 35 Отишли на смърт,срещу много пари ...!

    17 2 Отговор

    До коментар #2 от "тези наемници":

    Без никаква...,ама никаква кауза...!
    Ами да са мислили...!
    Да си ги носят в ковчега,на оня свят...!

    16:15 06.08.2026

  • 36 Перо

    13 1 Отговор

    До коментар #12 от "Това са военни тайни":

    Медиите на чичко Шорош знаят всичко!

    16:16 06.08.2026

  • 37 Мъдро ;

    6 3 Отговор

    До коментар #27 от "Йосиф Кобзон":

    Йосиф Кобзон - украински евреин ! Как да не ти сложат (+) хората ?!

    16:17 06.08.2026

  • 38 Смех с копейки

    3 25 Отговор

    До коментар #31 от "Корлеон Донев":

    Мадяр затвори Азовско море.50% от руското жито изгни.Европа може да храни Украйна до безкрай.
    Още въпроси глуупако?

    Коментиран от #43, #56

    16:17 06.08.2026

  • 39 Европа за това ли им подарява пари

    12 3 Отговор
    На наемници да плащат с данъците ни. Иначе средната пенсия в Украйна е около 5000 гривни при цена на кубик вода примерно от 160 гривни

    16:17 06.08.2026

  • 40 Да те допълня,ако може...!

    14 3 Отговор

    До коментар #34 от "Механик":

    Начи, с огромна гордост съобщаваме, че наемници от 72 държави се бият за Украина, но инак сочим с пръст Путин, че пуснал СеврноКорейци да мелят укропи,в Курск...??
    То да се смее ли човек с вас, да плаче ли..

    16:18 06.08.2026

  • 41 Трудно е да, се каже..

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "????":

    Нашите наемници ги пишат изчезнали. Украйна не може да си позволи да плаща на всички загинали..

    16:19 06.08.2026

  • 42 Много подло

    13 0 Отговор
    Негрите нощно време ги позват

    16:20 06.08.2026

  • 43 Удри евраста с лопатЕто

    20 1 Отговор

    До коментар #38 от "Смех с копейки":

    Ахахахахааааа европа даже сеже си не може да храни камоли укрите хахахахаа, европа взема пари на заем да дава на укрите, оръжие няма, гледам дошъл е безкрая хахахахаха.

    16:20 06.08.2026

  • 44 Последния Софиянец

    1 19 Отговор

    До коментар #34 от "Механик":

    Не е важно каква е котката ,а да лови мишки.Млатене на вати в случая искам да кажа.

    Коментиран от #53

    16:21 06.08.2026

  • 45 шаа

    12 0 Отговор
    не са добровоци, бе, наемници са. никому няма да липсват, като станат на тор

    16:21 06.08.2026

  • 46 Така така

    17 2 Отговор
    европейските работници работят да платят заплатите на наемниците, затова Урсулиците денонощно ревът за събиране на помощ за крайна...

    16:21 06.08.2026

  • 47 последната укра

    17 1 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 4та седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    16:21 06.08.2026

  • 48 Това си е направо...

    14 1 Отговор
    Трета световна!!! И русия мачка целокупното НАТО!!!

    16:22 06.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 И от къде е това

    12 1 Отговор
    месечно възнаграждение от около 6700 щатски долара ? Че те тряба 10 пъти повече от украинците да получават тогава. Пълни глупости са това ей

    16:23 06.08.2026

  • 51 Орк

    10 2 Отговор

    До коментар #11 от "Смях с ватенки":

    То с тия анимации Русия сега занулява 404.

    Коментиран от #54

    16:23 06.08.2026

  • 52 Ехо

    14 1 Отговор
    Доброволци за 6700 долара, що за майтап. Това са наемници воюващи за пари.

    16:24 06.08.2026

  • 53 Розовото пони зеля

    3 4 Отговор

    До коментар #44 от "Последния Софиянец":

    Нема а се плашиш, млатят ни яко укренските вати до откат, хахахахаха.

    16:24 06.08.2026

  • 54 Владимир Сополин

    3 9 Отговор

    До коментар #51 от "Орк":

    Пет години зануляваме на едно и също място в Донбас.

    Коментиран от #67

    16:25 06.08.2026

  • 55 6700 щатски долара

    9 2 Отговор
    Ама само в болната кратуна на някой олигофрен са 6700 щатски долара. По вероятно гривни да са

    16:25 06.08.2026

  • 56 Смех с Гривни!

    14 1 Отговор

    До коментар #38 от "Смех с копейки":

    Кой...-Унгарският Мадуро ли ,бил новият ,,фактор"...?!
    Да не вЕрваш...!
    Тоя дето потъпка демокрацията в Унгария и забрани опозиционните медии,досущ,както Урсула забрани Руските телевизии...!
    Сакън,да не се чуе и другото мнение!
    Бетер сте от КомунизЪма на Другарят Тодор Живков ..!
    Аре със здраве,живейте си във вашият измислен свят...!

    16:25 06.08.2026

  • 57 Мишел

    1 8 Отговор
    Корейци ще пазят Втарая в мире.Магучата.

    16:26 06.08.2026

  • 58 16 000 по 6700 щатски долара

    7 0 Отговор
    Колко са на месец бре? Алооо....

    16:26 06.08.2026

  • 59 Крокодил анадолский

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Зоя Курводемянская":

    Шлякай крокодила и не се оглеждай че навсякьде около вас е сьщото.

    16:26 06.08.2026

  • 60 УБИТИ СА 2,7 УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ,ЗАЕДНО

    10 0 Отговор
    6700 НАТОВСКИ ОФИЦЕРИ,КОНСУЛТАНТИ И НАЕМНИЦИ....НА 05.08.26, КИЕВ БЕШЕ ПОПИЛЯН С ХИПЕРЗВУКОВИ 🇷🇺 "ЦИРКОН".. ДО МОМЕНТА =2,7 МИЛИОНА УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ СА ЗАГИНАЛИ ЗАРАДИ НЕАДЕКВАТНИТЕ МЕРАЦИ НА ПОСТОЯННО ГУБЕЩИТЕ САЩ И ПОСЛУШНИЯТ ИМ ЕС.😀.....🇷🇺РУСИЯ ЗАПОЧНА ОПЕРАЦИЯ СПОРЕД ЧЛ.206,107 ,чл.1,и 55 ОТ УСТАВА НА ООН, И ПОПИЛЯ КОЛЕКТИВНИЯ ЗАПАД,СПОНСОРИРАЩ ПРЕВРАТНИЯ МАРИОНЕТЕН УКРАИНСКИ ФАШИСТКИ РЕЖИМ ОТ 2014г. ! ЕС Е В ПЪЛНА ДЕГРАДАЦИЯ ! ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ.(В ИНФОРМАЦИОННАТА СЪЩО С ЛЪЖИТЕ СИ ). ЛЪЖИ И ЦЕНЗУРА НЯМА ДА ПОМОГНАТ, НИТО НА ЕС ,НИТО НА УКРАЙНА,НИТО НА САЩ С ВЕЧЕ С = 39 ТРИЛ.
    $ ДЪЛГ. РЕЗУЛТАТ:

    УКРАЙНА ЗАГУБИ =2,7 МИЛИОНА НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ МЪЖЕ. НАТО Е С ПРАЗНИ СКЛАДОВЕ, И ДО МОМЕНТА УНИЩОЖЕНОТО НАТОВСКО ОРЪЖИЕ Е ЗА =530 МИЛИАРДА $ !!! В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ = 720 000 🇷🇺 РУСКИ НАЕМНИЦИ ( ПОТВЪРДЕНО ОТ ГРУ-УКРАЙНА).ТЕ СА ЧАСТ,ОТ =2,4 МИЛИОНА РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ. ОКАЗА СЕ,ЧЕ ШАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ РУСКИТЕ РАКЕТИ НЯМА.ТЕ СТАНАХА И ПОВЕЧЕ ( М.РЮТЕ ). РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА .УВЕЛИЧЕН ИЗНОС НА ПЕТРОЛ И ГАЗ КЪМ НОВИТЕ ПАЗАРИ-ИНДИЯ,КИТАЙ..С 2% БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, И САМО 2% БЕЗРАБОТИЦА.УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ И 4-ТО МЯСТО В СВЕТА ПО ПОКУП.СПОСОБНОСТ. ГР.МОСКВА ( НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В ЕВРОПА ГРАД, Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД Е СВЕТА, С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ,ИЗ МЕЖДУ= 54 СВЕТОВНИ МЕГАЛОПОЛИСА ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА 2022 г. БРАВО 🇷🇺 РУСИЯ 👍.

    16:27 06.08.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 2,7 МИЛИОНА УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ

    9 0 Отговор
    СА ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ДО МОМЕНТА !

    16:28 06.08.2026

  • 63 Вчера пък беше другата глупост

    9 0 Отговор
    За 50 000 робота ...

    16:29 06.08.2026

  • 64 Плащат им

    4 0 Отговор
    С фентанил !

    16:30 06.08.2026

  • 65 Абе атлантенца изтръпнали

    8 0 Отговор
    Вие не искате ли по 6700 щатски долара да вземате?

    16:31 06.08.2026

  • 66 ЦЪК!

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "Украински кашик":

    Това е абсурд да им се каже предварително!
    Щото иначе никой наемник няма да се хване на хорото...!

    16:32 06.08.2026

  • 67 Володимир Смъркачев

    6 0 Отговор

    До коментар #54 от "Владимир Сополин":

    Пет години зануляваме на едно и също място в Крим...😓!
    Все го гърмим тоА техниОт мост,а Он...не пада и не пада...😟😓😮‍💨😨🙄🫢!

    16:36 06.08.2026

  • 68 Жалко за Готвача

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Дон Корлеоне":

    Знаеш ли и ти и опонента ти сте двете страни на една и сьща монета (т.е путинофил и укро-фашага). Без едните и без другите двата народа щяха да живеят една идея по дружно. Да не споменавам и от що за интересна "каста" се уравляват !!

    16:50 06.08.2026

  • 69 Лиз ач евроатлантик

    4 0 Отговор
    Аиде соросоиди,обяснявайте как украина сама воюва с Русия

    16:50 06.08.2026

  • 70 Долари 6700

    0 2 Отговор
    Ако Украйна плащаше тия пари досега щеше да е победила и Зеленски да е Цар в Кремъл.

    Как ли? Цялата руска армия щеше да мине на страната на Зеленски.

    Путин плаща максимум 200 000, а зеленски 670 000. За тия пари и аз заминавам. За тия пари всички русофили стават укрофили, освен Радев и Костадинов те са милионери.

    17:00 06.08.2026

  • 71 Екротрола да хване скоротечен рак!

    2 0 Отговор
    Екротрола да хване скоротечен рак!

    17:07 06.08.2026

  • 72 Жожи

    3 0 Отговор
    Тогава защо пищите против севернокорейците

    17:15 06.08.2026

  • 73 Доброволци или

    1 0 Отговор
    Зловолци?

    17:23 06.08.2026

  • 74 Перо

    1 0 Отговор
    За това руснаците ги отстрелват като яребици!

    17:31 06.08.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Григор

    6 1 Отговор
    Логичния въпрос е КОЙ ДАВА ПАРИТЕ? Не служат просто така, нали се сещате. Ще накараш чужд гражданин да служи за символична сума, някой друг път. Няма такъв филм! И пак повтарям въпроса: КОЙ ДАВА ПАРИТЕ? Украйна ли? А тя откъде ги има? Сещате ли се, или ви трябва жокер?!

    17:40 06.08.2026

  • 78 сините

    0 1 Отговор
    един го изпратихме при Гунди и Котков...

    18:00 06.08.2026

  • 79 СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!

    2 6 Отговор
    Заедно срещу омразната Москалия!

    18:10 06.08.2026

  • 80 Азиатец

    2 1 Отговор
    Крайно време е Путин да издаде заповед да не се вземат военнопленници от чуждестранните наемници, както през Втората световна есесовците.

    18:38 06.08.2026

  • 81 Икономист

    0 0 Отговор
    Като дойде време за изтичане на контракта и плащане, ги гръмваме в гръб.

    21:21 06.08.2026

  • 82 Пуснаха го

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Ал Капоне":

    Даже Румъния внасяла от тях

    03:34 07.08.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 По точно

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "баба Рени, квартален алкохолик":

    Фентанило зависим .

    11:30 07.08.2026

  • 85 Математик

    0 0 Отговор
    От 150 000 останаха само 16 000 !

    11:33 07.08.2026

  • 86 Краварски смях

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Смях с ватенки":

    Ф 35 на 05 .06 .26 г.
    Се разби при кацане в базата си !

    11:40 07.08.2026

  • 87 ЦАР БОЖИ

    0 0 Отговор
    ЗНАЧИ ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО НЯМА БЪДЕЩЕ.
    КАКВИ ГЛУПАВИ ХОРА СМЕ.
    ЩЕ ИЗМРЕМЕ ВСИЧКИ ДО ЕДИН.
    АНТИ БОЖЕСТВЕНАТА СРЕДА Е ВЗЕЛА ВРЪХ ВЪВ ВСИЧКИ НАРОДИ.

    12:54 07.08.2026

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