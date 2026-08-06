Украйна: Близо 16 000 чуждестранни доброволци от 72 държави служат във въоръжените сили

Близо 16 000 чуждестранни доброволци от 72 държави служат във въоръжените сили на Украйна, съобщи военният омбудсман Олга Решетилова, цитирана от ДПА, предава БТА.

По думите ѝ близо 40% от чуждестранните бойци са граждани на държави от Латинска Америка.

Президентът Володимир Зеленски по-рано заяви, че в украинската армия служат общо около 880 000 военнослужещи.

През юни тогавашният министър на отбраната Михайло Федоров обяви планове делът на чуждестранните военнослужещи в щурмовите и пехотните подразделения да достигне 50%.

Украйна продължава да набира доброволци от различни държави, като предлага средно месечно възнаграждение от около 6700 щатски долара. Международният легион беше създаден малко след началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г., за да привлича чуждестранни бойци.

Междувременно Русия също съобщи за действия срещу чужденци, участвали във войната на страната на Украйна. Според Генералната прокуратура на Руската федерация 36 чуждестранни наемници от 13 държави вече са осъдени за участие в бойни действия в Курска област и за престъпления срещу цивилни, като 20 от присъдите са постановени задочно.

По данни на руската прокуратура сред осъдените има граждани на Грузия, САЩ, Литва, Парагвай, Дания, Малта, Швейцария, Швеция, Бразилия, Колумбия, Перу, Нова Зеландия и Великобритания.