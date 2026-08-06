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Хирошима отбеляза 81 години от атомната бомбардировка с призив за свят без ядрени оръжия

Хирошима отбеляза 81 години от атомната бомбардировка с призив за свят без ядрени оръжия

6 Август, 2026 15:06 1 060 43

  • санае такаичи-
  • япония-
  • хирошима-
  • нагасаки

Оцелелите от бомбардировката изразиха тревога от засилената международна подкрепа за ядреното възпиране, включително и в самата Япония

Хирошима отбеляза 81 години от атомната бомбардировка с призив за свят без ядрени оръжия - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Хирошима отбеляза 81-вата годишнина от американската атомна бомбардировка над града с призиви към световните лидери да се откажат от войните и от оправданието, че ядрените оръжия са средство за възпиране, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

В речта си на възпоменателната церемония в Мемориалния парк на мира кметът Кадзуми Мацуи предупреди, че омаловажаването на нехуманния характер на ядрените оръжия и приемането на силата като инструмент за национално благоденствие може да доведе до нови цикли на насилие, подобни на тези, които са довели до бомбардировките на Хирошима и Нагасаки.

"Твърде много политически лидери все още смятат ядреното възпиране за реалистичен подход и по този начин узаконяват насилието, което отдалечава света още повече от една ядрено свободна епоха", заяви Мацуи.

На церемонията присъстваха около 50 000 души, сред които представители на приблизително 120 държави и региони, включително САЩ и Иран. В 8:15 ч. сутринта, в минутата, когато американският бомбардировач B-29 пуска бомбата над града, беше запазена минута мълчание, а в Мемориалния парк зазвъня камбаната на мира.

Премиерът Санае Такаичи, която за първи път участваше в церемонията като министър-председател, заяви, че ще следва "реалистичен подход" към целта светът никога повече да не използва ядрени оръжия в рамките на Договора за неразпространение на ядреното оръжие.

Тазгодишното възпоменание се състоя на фона на нарастващи спекулации, че нейното правителство, подкрепящо ядреното възпиране, може да ревизира трите следвоенни принципа на Япония да не води ядрена политика.

По-късно през годината се очаква правителството на Такаичи да внесе промени в отбранителната политика, като сред обсъжданите възможности е отпадане на принципа, който забранява внасянето на ядрени оръжия в Япония. Такаичи посочи, че страната ѝ е спазвала тези принципи досега, но не пое ясен ангажимент те да останат непроменени и занапред.

Оцелелите от бомбардировката изразиха тревога от засилената международна подкрепа за ядреното възпиране, включително и в самата Япония. Тя остава под американския ядрен чадър и многократно е търсила уверения за ангажимента на Вашингтон към сигурността ѝ, поради което правителството отхвърля призивите да подпише Договора за забрана на ядрените оръжия или да участва като наблюдател в неговите срещи.

Атомната бомбардировка над Хирошима на 6 август 1945 г. унищожава града и убива около 140 000 души. Три дни по-късно втора бомба над Нагасаки отнема живота на още 70 000 души. На 15 август Япония капитулира, с което приключва Втората световна война и половинвековната японска агресия в Азия.

Днес броят на оцелелите от Хирошима е спаднал до 91 105 души, или около една четвърт от първоначалния брой, а средната им възраст вече надхвърля 86 години. Мнозина от тях предупреждават, че спомените постепенно избледняват, тъй като най-младите сред оцелелите са били твърде малки, за да помнят ясно самата атака.


Япония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Япония е васал на Щатите

    47 2 Отговор
    Една дума не казаха че Америка е бомбардирала с атом тези градове.
    Позор пред мъртвите

    Коментиран от #8, #32

    15:09 06.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    23 3 Отговор
    Хиперинфлация в Япония.Един долар стана 160 йени

    15:09 06.08.2026

  • 3 Феникс

    27 2 Отговор
    Японците милите не осъзнават че и без ядрено оръжие пак могат да ги мачкат американците! Всички зняем че Япония е в рецесия и се е наложило да продава дългови книжа в долари, но хамериканците хитро са се "претекли на помощ", като са им дали да си купят още , но този път от запасите им в евро! Което значи че се канят скоро да фалират ЕС и то окончателно!

    15:10 06.08.2026

  • 4 Ще има ръгацони

    3 30 Отговор
    Тишината свърши. Смъртта вече лети по-бързо от светкавица.
    Докато бълнувате за „тридневни победи“ и величието на Кремъл, над главите на вашите идоли надвисва истински кошмар. Бройте секундите! Само 5 минути – толкова делят новата украинска балистична ракета FP-7 от превръщането на руските военни бази в пепел. С космическа скорост от 5400 км/ч на 65 км височина, тя е буквално неоткриваема и неуловима за прехвалените ви ПВО системи, които горят като факли.
    Крим вече е в капан, граничните бази са обречени, а най-страшното за вас предстои в края на есента. Когато FP-9 бъде изстреляна, целта ще бъде самата Москва. Няма да има сирени, няма да има време за бункери – само един раздиращ небето гръм и край. Времето за безнаказан терор изтече. Бумерангът се завръща с чудовищна сила и този път няма къде да се скриете!

    Коментиран от #9, #19, #20, #21, #28, #30, #33

    15:12 06.08.2026

  • 5 Гост

    21 1 Отговор
    И София бомбардираха янките, нашите месеци са ги одържави и накрая краварите с подъл номер долетяли със самолети наподобяващи немските, които сме имали и така подло са ни нападнали.

    Коментиран от #29

    15:12 06.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Обикновен Човек!

    24 2 Отговор
    Японците ,хубаво излизат...,,с призив за свят без ядрени оръжия"...!
    Ама смело и открито да осъдят САЩ ,за ядреният геноцид над народа им,който ще страда още стотици години от мутиращи ракови заболявания,вследствие ядреният удар от САЩ...!
    А те цинично се прегръщат със САЩ и едва ли не,още малко и ще им се...извинят...?!?!

    15:17 06.08.2026

  • 8 Уточнение

    22 3 Отговор

    До коментар #1 от "Япония е васал на Щатите":

    Поканени са приблизително 120 държави и региони, но някак са забравили да поканят руснаците. Утре може да кажат, че атомната бомба е хвърлена от тях.

    Коментиран от #43

    15:20 06.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Бай Гън

    5 0 Отговор
    Тия все теа честват вечните жертви

    15:27 06.08.2026

  • 12 Смях в залата

    4 4 Отговор
    Ама как са оцелели хора след атомни бомби,нали уж радиация,убива всички хора?Ядрените оръжия са мит за да оправдаят ненападението между определени държави,които са фалшиви врагове- пример са САЩ и Русия,Китай та и други.Значи светът не свършвал след масови бомбардировки над дървени сгради със запалителни бомби?Е,ще мълчат японците-те затова им наливаха пари от САЩ след ВСВ.

    15:32 06.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Факт

    5 0 Отговор
    Можеше и Токио да думнат!

    15:36 06.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Факт

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Нещо си пропуснал бруталната FP-8":

    За розови хапчета е!

    15:38 06.08.2026

  • 17 az СВО Победа 81

    16 2 Отговор

    До коментар #13 от "минаващ":

    Така е! Учебните програми в Япония са така съставени, че все повече японци си мислят, че руснаците извършват зверството на века - атомни бомбардировки на цивилни....

    15:39 06.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Не се ядосвай, тя Константиновка

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ще има ръгацони":

    и без друго нямаше никакво стратегическо значение.

    15:41 06.08.2026

  • 20 Е, те Крим нали го превзеха още

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ще има ръгацони":

    при големия пролетен Контранаступ с Леопардите, когато събориха и Керченския мост с Хаймарсите Ф-16 и Сторм Шедоу?Пак ли?

    15:43 06.08.2026

  • 21 хитлер

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ще има ръгацони":

    Подмина и Спилберг .като се събуди целия в пот и нещо в задника като укро ракета.

    15:43 06.08.2026

  • 22 Ел Кондор паса

    4 2 Отговор
    Цитат : "Днес броят на оцелелите от Хирошима е спаднал до 91 105 души, или около една четвърт от първоначалния брой, а средната им възраст вече надхвърля 86 години".

    Средна възраст 86 години на ОЦЕЛЕЛИ 91 105 души ?!?! Попитах Гугъл :- колко е максималната и минималната възраст ако средна възраст е 86 години на 91 105 човека ?

    Отговор -"Максималната възраст може да бъде най-много 115–122 години (най-старият доказан човек в историята), а минималната е 0 години (новородено). При средна възраст от 86 години за 91 105 души, математически е възможно всички да са на 86 години или да има голям баланс между млади и стари хора.Възможни гранични стойности. Максимална възраст: До около 122 години (абсолютен биологичен лимит за човек).Теоретично може и малко над 100 години за стотици или хиляди от тази група. Минимална възраст: От 0 години (бебета). Може да започва и от по-висока възраст, ако в групата няма деца.Как се постига средна възраст 86 г.? Равно разпределение: Всички 91 105 души са на възраст около 86 години. Баланс: Много възрастни хора (например на 95–100 години) се компенсират с по-млади хора или деца в групата, за да се получи средно число 86. Ако имате конкретни данни или разпределение по групи, моля споделете ги, за да изчислим точните възможни граници за вашия случай.

    Е как се достига такава възраст 115-122 години максимална при такава РАДИАЦИЯ ?!

    Коментиран от #38

    15:49 06.08.2026

  • 23 Хохо Бохо

    10 1 Отговор
    Ся последно Русия или СССР бомбардира Хирошима и Нагазаки?

    15:49 06.08.2026

  • 24 Странно

    8 1 Отговор
    Този път поне са написали кой ги е бомбардирал, че преди свенливо го пропускаха.

    15:58 06.08.2026

  • 25 В Япония вече 80%

    11 2 Отговор
    от населението мисли че Русия ги е избомбила с атома.

    Мозъчното оформяне в действие!

    15:59 06.08.2026

  • 26 1234

    11 0 Отговор
    Най-позорното е, че на церемонията говорят за абстрактни „цикли на насилие“ и „бомбардировки“, сякаш атомните бомби са паднали сами. Името на извършителя - САЩ - се произнася трудно, когато и днес зависиш от неговия „ядрен чадър“. Някога гордите самураи вероятно биха презрели днешните японски управници, които почитат жертвите, но не смеят ясно да назоват този, който ги е убил. Това не е памет, а дипломатически редактирана амнезия.

    16:00 06.08.2026

  • 27 Анонимен

    7 2 Отговор
    Първо изморя косата и,после тялото.Тя беше на 12години от Хирошима.Завинаги остана на толкова...Победоносната имперска армия на Япония,положила клетва за вярност ,се прослави в остров Окинава.Жертвите на американците на този остров бяха колосални.Президентът Труман взема решение да пожертва мнозина живота за сметка на своите войници.Пуска атомните бомби,заличили безброй много хора....Ако ги попитате те са борци за мир и щастие...

    16:03 06.08.2026

  • 28 Щото пък

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ще има ръгацони":

    Сапсан и Фламингото обърнаха хода на войната, та сега новото чудо чудесно....

    16:06 06.08.2026

  • 29 ооо, не само София

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    а и Враца, Карлово, Калофер, Русе и други по-малки населени места! Който иска, може да намери информация, дори и в нета!

    16:07 06.08.2026

  • 30 1234

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ще има ръгацони":

    Това не е военен анализ, а инфантилна ракетна порнография. 5400 км/ч не е „космическа скорост“, а около Mach 4,4 - нормална скорост за балистична ракета. FP-7 има заявен обсег около 200 км и бойна глава 150 кг: опасно оръжие, но не вълшебна пръчка, която превръща цели военни бази в пепел. „Пет минути“ е приблизителното максимално време на полета, а не универсално време до всяка руска цел. Балистичната траектория, височината и горещият двигател не я правят „неоткриваема“; напротив могат да бъдат засичани, и лесно прихванати.

    FP-9 пък още се разработва и не е доказана серийна бойна система. Москва не става автоматично „обречена“, защото производителят е обявил проектен обсег от 855 км. Между прототип, изпитание, производство, достатъчна точност, преодоляване на ПВО и масиран боен ефект има цяла пропаст. „Няма сирени, само гръм и край“ е език на превъзбуден комиксов герой, не на човек, който разбира от ракети.

    Коментиран от #36

    16:17 06.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Добре де

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Япония е васал на Щатите":

    А ние трябва ли да честваме бомбардировките на София?

    16:23 06.08.2026

  • 33 Сандо

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ще има ръгацони":

    Избяга от единичната болнична стая и тишината свърши.Ако продължаваш по същия начин,скоро ще те приберат обратно.

    16:56 06.08.2026

  • 34 Бг гражданин

    5 1 Отговор
    Как е станало,откъде са паднали тия атомни бомби над Япония?! Някой знае ли чудна работа?! А може и да са били само полу,полу,полуядрени ,може от страх да са измрели толко народ? Щом японците не знаят нищо,кой е пуснал тия бомби,ядрени ли ,какви са,може па и да не са такива ..май са руснаците,само те могат" да сторят таково" зло на човечеството" .. Какви "лоши хора" аз така и си помислих,като разбрах за това нещо от дойче веле,само Русия ,никой друг не е замесен.

    17:28 06.08.2026

  • 35 Бг гражданин

    5 1 Отговор
    Обявявам японците за женски полови органи! Никви самураи не са а са пу...ки непоръбени!!! Жалко ,нямат свян пред загиналите,да кажат истината на поколенията.. ооо,ама чакайте бе хора,та нали това е демократичното поведение,забравих,моля да бъда извинен... 😀😀😀

    17:35 06.08.2026

  • 36 падналия ангел

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "1234":

    Днес 5 Фламинга са били изстреляни към Русия. Свалени са преди да стигнат Тамбовска област. Изстреляни са югозападно от Харков. Източника е Западен..., всъщност югоизточен-Австралия.

    17:49 06.08.2026

  • 37 Дали

    2 0 Отговор
    Пак не са споменали автора на деянието, както обикновено?

    17:49 06.08.2026

  • 38 И аз да кажа

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "Ел Кондор паса":

    Отговор:ядрените бомби са митичното супероръжие,с което плашат хората по света.То оправдава ненападението между определени държави,които се преструват на врагове,но казвот: ако започнем ядрена война то светът ще загине и всички хора в него.Десетки хиляди хора няма как да са оцелели от бомбардировка с "атомни бомби".Русия никога няма да пусне "атомни бомби" срещу Украйна.Това митично оръжие служи само за насаждане на страх сред хората,най-малкото е силно преувеличено.Хо същият начин ни лъжат за пътувания до Луната,до Венера и Марс а има сателити и "пътуване в Космосът" като са до няколко стотин километра над Земята-400 км май бяха.

    Коментиран от #40

    17:56 06.08.2026

  • 39 Ето защо

    1 2 Отговор
    японците уважават американците. След огромната по брой на жертвите битка за Окинава( 240 931от двете страни ) американците пресмятат, че ще се дадат милиони жертви и от двете страни до победата над Япония. Избират по-малкото зло (340 000 жертви повечето изпарени за миг и нищо не разбрали). Освен това само те са имали ЯО - мислите ли, че Хитлер над Москва или Сталин над Берлин нямаше да го използват ако го имаха? Между другото спасяват живота на поне 500 000 съветски войници защото почти милионната Квантунгска армия се предава след бомбите над Хирошима и Нагазаки и само някои фанатизирани дивизии не се предават доброволно, има само 12 000 руски жертви. След войната ги развиха технологично както после направиха с Китай.

    18:02 06.08.2026

  • 40 ЯО не може да се употреби

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "И аз да кажа":

    срещу дворцов преврат, пуч, демонстрации, цветни и черно-бели революции, партизанско движение, конспирации и диверсии. На предния фронт също където се стрелят с леко оръжие и ръкопашен бой, не може и срещу батареи и дивизиони. Противниковата армия има противоатомни укрития които спасяват на повече от километър от епицентъра на ядрения взрив. При хиляди километра фронт и 50км. дълбочина на фронта колко бомби ще трябват, май хиляди? Най "ефективно" е ЯО да се използва над голям град където ще избие най-вече жени, деца и старци (мъжете са на фронта). А и Путин как ще обясни на украинците и на останалия свят, че ги "освобождава" от фашистите като хвърли атомна бомба над Киев, избие 1мил. и останалите са зомбита болни от лъчева болест и с ужасни изгаряния? След бомбата ли ще прави референдум за присъединяване към РФ?

    18:06 06.08.2026

  • 41 Медведев !

    4 0 Отговор
    „Какъв позор е, че докато отбелязват годишнината от ядрените бомбардировки над Хирошима и Нагасаки, нито министър-председателят на Япония, нито който и да е друг официален представител нито веднъж не спомена кой ги е извършил, кой ги бомбардира с ядрено оръжие“

    Коментиран от #42

    18:14 06.08.2026

  • 42 Японците имат

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Медведев !":

    чувството за вина за това което направиха в Китай през ВСВ. Основни категории на жертвите Гражданско население : Между 17 и 22 милиона загинали граждани.Военни загуби : Между 1,5 и 2,4 милиона убити китайски войници.Общо пострадали : Над 35 милиона убити и ранени според официален Пекин.Най-големите масови зверстваКлането в Нанкин (1937 г.) : След превземането на тогавашната столица, японската армия извършва шестседмичен терор. Официалните китайски разследвания съчат за убити над 300 000 души . Между 20 000 и 80 000 жени стават жертва на брутално насилие.Биологични експерименти (Отряд 731) : Хиляди китайски пленници са убити при жестоки медицински опити с биологично и химическо оръжие.Политиката на „Трите всичко“ : Военна стратегия на Япония в Северен Китай, изразяваща се в „убивай всичко, опожарявай всичко, граби всичко“, изтреби милиони селяни.
    Смятат, че са си получили справедливото наказание за всичко това, да не забравяме и Пърл Харбър.

    18:33 06.08.2026

  • 43 Те вече

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Уточнение":

    го казаха. Урсула миналата година при отбелязването на 80 годишнината заяви най-нагло, пред целия свят, че повече няма да разрешат на руснаците да пускат атомни бомби. А младите в Япония не учат и не знаят кой ги е бомбардирал.

    22:31 06.08.2026

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