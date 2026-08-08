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Зеленски приветства мащабните санкции на САЩ срещу Русия
  Тема: Украйна

Зеленски приветства мащабните санкции на САЩ срещу Русия

8 Август, 2026 06:09, обновена 8 Август, 2026 06:14 2 792 26

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Историческият вот в Сената ще принуди Доналд Тръмп да увеличи икономическия натиск върху Кремъл

Зеленски приветства мащабните санкции на САЩ срещу Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сенатът на САЩ одобри с огромно двупартийно мнозинство от 86 срещу 11 гласа мащабен законопроект за налагане на нови, изключително строги икономически санкции срещу Русия и Иран.

Историческото гласуване се превърна в посмъртен триумф за неговия основен архитект – наскоро починалия републикански сенатор Линдзи Греъм. Приетият нормативен акт, известен като „Закон Линдзи Греъм за санкции срещу Русия и Иран от 2026 г.“, има за цел изцяло да пресуши финансовите потоци, захранващи руската военна машина.

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Украинският президент Володимир Зеленски, който лично посети Капитолия в края на юли, за да присъства на погребението на сенатор Греъм и да лобира пред американските законодатели, изрази дълбока благодарност за вота. В официално изявление Зеленски коментира, че приемането на закона е „мощен морален и практически сигнал за подкрепа“ и ключова стъпка към принуждаването на Владимир Путин да седне на масата за истински преговори за мир. Според украинския държавен глава този инструмент ще удари директно по икономическите възможности на Москва да продължава агресията.

Голямата политическа новина около законопроекта е свързана с неговия пряк ефект върху Белия дом. Както отбелязва авторитетното икономическо издание The Wall Street Journal, американският президент Доналд Тръмп първоначално е проявявал силно нежелание да засилва едностранно натиска върху Русия, тъй като е предпочитал да запази гъвкавост в преговорите за мир. Новият закон обаче на практика ще принуди Тръмп да предприеме решителни действия, като му делегира безпрецедентни правомощия, но и ясни задължения за налагане на до 100% мита върху държави, които продължават да купуват руски петрол и газ. Анализатори на WSJ посочват, че по този начин Конгресът ограничава възможностите на Тръмп за прекомерни отстъпки към Кремъл, поставяйки в икономически мерник най-големите вносители на руска енергия като Китай и Индия.

Основен фокус на приетите мерки е „сенчестият флот“ от танкери, чрез който Москва успешно заобикаляше досегашните международни ограничения. Законът предвижда строги рестрикции и срещу финансови институции, руски олигарси и чуждестранни субекти, подпомагащи руския отбранителен сектор. Допълнително, по лично настояване на Белия дом в последния момент, в пакета бяха разширени и санкциите срещу иранския енергиен и оръжеен сектор. Специфична клауза позволява на Тръмп да прави изключения и да отменя мита за определени партньори само ако официално докаже пред Конгреса, че това е от „национален интерес за САЩ“.

След категоричния успех в Сената, законопроектът се пренася в Камарата на представителите. Очаква се долната камара на американския парламент да разгледа и гласува мерките веднага след края на лятната си ваканция в края на август. Въпреки че законът има силна двупартийна подкрепа, в Камарата се очакват остри дебати, тъй като част от прогресивните демократи и по-изолационистки настроените републиканци изразяват опасения, че прекомерните тарифни правомощия на президента Тръмп могат да доведат до инфлация и поскъпване на живота за американските потребители.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Володимир Зеленски, президент

    10 45 Отговор
    Направо смачках Путин, смачках Русия 💪
    Който иска движуха получава оплеуха 👈😁

    Коментиран от #13, #17

    06:18 08.08.2026

  • 2 Нека

    51 9 Отговор
    се радва Зеления престъпник !

    06:19 08.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    13 47 Отговор
    А копейките пак от заран вият гладни на умрело от бунищата!

    Коментиран от #14

    06:21 08.08.2026

  • 4 Атина Палада

    11 47 Отговор
    Ще падне пак яко млатене на вата!

    06:22 08.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хахахахаха

    41 5 Отговор
    От рано сутрин евтините поддръжници на Нато са нападнали факти да пишат мнения, хахаха това са пенсионери без личен живот на минимална пенсия и изоставени от децата си в старчески домове, дядки по 20 цента на коментар ли взимате, забравени от всички хахахах, дядки лузъри радващи се на санкции които 5 години не пречат на руската машина да навлиза все пи навътре в Украйна, руските доброволци избиха милиони укри без напрежение

    06:46 08.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Кьоркютук

    16 1 Отговор

    До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Не пиши с главни Дъта. Това е още по-досадно от тъпизмите, които си написал.

    Коментиран от #12

    06:54 08.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хахахахаха

    10 4 Отговор

    До коментар #10 от "Кьоркютук":

    Защо му обръщате внимание, това е някакъв девственик който няма живот и цял ден седи в факти и пише за да има смисъл неговото съществуване, тоя сигурно не е излизал по далеч от входната врата, няма жена, няма деца, няма приятели, някакъв тотален деградирал тип който пише с хиляди никове

    06:57 08.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Летни вируси

    13 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Ако сънуваш такива кошмари, иди да се прегледаш. Може да е нещо сериозно.

    07:00 08.08.2026

  • 15 Краснов

    3 13 Отговор
    И Краснов не може да помогне за Мала Токмачка.

    07:05 08.08.2026

  • 16 Путин

    6 14 Отговор
    Ако навремето бях пращал редовно ракети на Иран, бомбил украински кораби наред и не си бях държал тактическите ракети сега щях да съм в по-добра позиция и Тръмп да клекне бързо, а той се оказа че ме е лъгал. Ама аз сглупих и чаках Тръмп да ми даде Украйна, пък аз на него Куба. Какво ще правя сега! Работите съвсем се объркаха.

    07:08 08.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Волгата

    5 16 Отговор
    Бавно душат матушката.

    Коментиран от #19

    07:10 08.08.2026

  • 19 Ами

    12 4 Отговор

    До коментар #18 от "Волгата":

    То ,който и да се опитал да я души все по един начин е свършил:))и по волята Свише:)То затова и най големият американски пророк Едгар Кейси нарича Русия "Фар на надеждата за човечеството ".

    07:21 08.08.2026

  • 20 Дзак

    8 3 Отговор
    Не е сигурно, че реално могат да ги наложат!

    07:58 08.08.2026

  • 21 Льошо

    3 3 Отговор
    И ся как ще подпомагаме пустлер чрез боташ и лукойл..

    08:03 08.08.2026

  • 22 БАРС

    7 1 Отговор
    МЕРИШИ МИ НА НЕЩО УЖАСНО ЗА САЩТРЪМП МНОГО ГО Е МТРАХ БРИКС ДА НЕ ВЪВЕДЕ НОВА ВАЛУТА И БЕШЕ КАЗАЛ ,ЧЕ АКО БРИКС ВЪВЕДЕ НОВА ВАЛУТА ТО ЩЯЛ ДА НАПРАВИ ТРЕТА СВЕТОВНА ВОЙНА ДАЖЕ КАТО ГОВОРЕШЕ МУ ТРЕПЕРЕШЕ ГОРНАТА УСТНА.НЯМА ДА Е ЗЛЕ ДА ПУСТНАТ БРИКС НОВА ВАЛУТА ЗА ТЕЗНИ ПЛАЩСНИЯ ЕСТЕСТВЕННО ИДЕЧТА Е НА ПУТИН.САЩ ВЕЧЕ СЕ УЛЯЗА С ТЕХНИТЕ САНКЦИИ.

    08:32 08.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 хахаха

    4 0 Отговор
    защо вселенски и колективния запад искат замразяване на войната след като побеждават, даже са си сметнали москва да им плаща по 20 милиарда долара репарации за 50 години

    10:09 08.08.2026

  • 25 Преслав

    2 0 Отговор
    Ми, ще се радва клоунът, ама и ще плаче защото досега колкото санкции има, толкова Русия става по–силна икономически и политически и военно.

    10:09 08.08.2026

  • 26 Татко ще ми купи колело

    1 0 Отговор
    Да, ама ще!

    11:56 08.08.2026