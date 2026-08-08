Зеленски приветства мащабните санкции на САЩ срещу Русия

Сенатът на САЩ одобри с огромно двупартийно мнозинство от 86 срещу 11 гласа мащабен законопроект за налагане на нови, изключително строги икономически санкции срещу Русия и Иран.
Историческото гласуване се превърна в посмъртен триумф за неговия основен архитект – наскоро починалия републикански сенатор Линдзи Греъм. Приетият нормативен акт, известен като „Закон Линдзи Греъм за санкции срещу Русия и Иран от 2026 г.“, има за цел изцяло да пресуши финансовите потоци, захранващи руската военна машина.
Украинският президент Володимир Зеленски, който лично посети Капитолия в края на юли, за да присъства на погребението на сенатор Греъм и да лобира пред американските законодатели, изрази дълбока благодарност за вота. В официално изявление Зеленски коментира, че приемането на закона е „мощен морален и практически сигнал за подкрепа“ и ключова стъпка към принуждаването на Владимир Путин да седне на масата за истински преговори за мир. Според украинския държавен глава този инструмент ще удари директно по икономическите възможности на Москва да продължава агресията.
Голямата политическа новина около законопроекта е свързана с неговия пряк ефект върху Белия дом. Както отбелязва авторитетното икономическо издание The Wall Street Journal, американският президент Доналд Тръмп първоначално е проявявал силно нежелание да засилва едностранно натиска върху Русия, тъй като е предпочитал да запази гъвкавост в преговорите за мир. Новият закон обаче на практика ще принуди Тръмп да предприеме решителни действия, като му делегира безпрецедентни правомощия, но и ясни задължения за налагане на до 100% мита върху държави, които продължават да купуват руски петрол и газ. Анализатори на WSJ посочват, че по този начин Конгресът ограничава възможностите на Тръмп за прекомерни отстъпки към Кремъл, поставяйки в икономически мерник най-големите вносители на руска енергия като Китай и Индия.
Основен фокус на приетите мерки е „сенчестият флот“ от танкери, чрез който Москва успешно заобикаляше досегашните международни ограничения. Законът предвижда строги рестрикции и срещу финансови институции, руски олигарси и чуждестранни субекти, подпомагащи руския отбранителен сектор. Допълнително, по лично настояване на Белия дом в последния момент, в пакета бяха разширени и санкциите срещу иранския енергиен и оръжеен сектор. Специфична клауза позволява на Тръмп да прави изключения и да отменя мита за определени партньори само ако официално докаже пред Конгреса, че това е от „национален интерес за САЩ“.
След категоричния успех в Сената, законопроектът се пренася в Камарата на представителите. Очаква се долната камара на американския парламент да разгледа и гласува мерките веднага след края на лятната си ваканция в края на август. Въпреки че законът има силна двупартийна подкрепа, в Камарата се очакват остри дебати, тъй като част от прогресивните демократи и по-изолационистки настроените републиканци изразяват опасения, че прекомерните тарифни правомощия на президента Тръмп могат да доведат до инфлация и поскъпване на живота за американските потребители.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Володимир Зеленски, президент
Който иска движуха получава оплеуха 👈😁
Коментиран от #13, #17
06:18 08.08.2026
2 Нека
06:19 08.08.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #14
06:21 08.08.2026
4 Атина Палада
06:22 08.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хахахахаха
06:46 08.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Кьоркютук
До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Не пиши с главни Дъта. Това е още по-досадно от тъпизмите, които си написал.
Коментиран от #12
06:54 08.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Хахахахаха
До коментар #10 от "Кьоркютук":Защо му обръщате внимание, това е някакъв девственик който няма живот и цял ден седи в факти и пише за да има смисъл неговото съществуване, тоя сигурно не е излизал по далеч от входната врата, няма жена, няма деца, няма приятели, някакъв тотален деградирал тип който пише с хиляди никове
06:57 08.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Летни вируси
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Ако сънуваш такива кошмари, иди да се прегледаш. Може да е нещо сериозно.
07:00 08.08.2026
15 Краснов
07:05 08.08.2026
16 Путин
07:08 08.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Волгата
Коментиран от #19
07:10 08.08.2026
19 Ами
До коментар #18 от "Волгата":То ,който и да се опитал да я души все по един начин е свършил:))и по волята Свише:)То затова и най големият американски пророк Едгар Кейси нарича Русия "Фар на надеждата за човечеството ".
07:21 08.08.2026
20 Дзак
07:58 08.08.2026
21 Льошо
08:03 08.08.2026
22 БАРС
08:32 08.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 хахаха
10:09 08.08.2026
25 Преслав
10:09 08.08.2026
26 Татко ще ми купи колело
11:56 08.08.2026