Зеленски приветства мащабните санкции на САЩ срещу Русия

Сенатът на САЩ одобри с огромно двупартийно мнозинство от 86 срещу 11 гласа мащабен законопроект за налагане на нови, изключително строги икономически санкции срещу Русия и Иран.

Историческото гласуване се превърна в посмъртен триумф за неговия основен архитект – наскоро починалия републикански сенатор Линдзи Греъм. Приетият нормативен акт, известен като „Закон Линдзи Греъм за санкции срещу Русия и Иран от 2026 г.“, има за цел изцяло да пресуши финансовите потоци, захранващи руската военна машина.

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Украинският президент Володимир Зеленски, който лично посети Капитолия в края на юли, за да присъства на погребението на сенатор Греъм и да лобира пред американските законодатели, изрази дълбока благодарност за вота. В официално изявление Зеленски коментира, че приемането на закона е „мощен морален и практически сигнал за подкрепа“ и ключова стъпка към принуждаването на Владимир Путин да седне на масата за истински преговори за мир. Според украинския държавен глава този инструмент ще удари директно по икономическите възможности на Москва да продължава агресията.

Голямата политическа новина около законопроекта е свързана с неговия пряк ефект върху Белия дом. Както отбелязва авторитетното икономическо издание The Wall Street Journal, американският президент Доналд Тръмп първоначално е проявявал силно нежелание да засилва едностранно натиска върху Русия, тъй като е предпочитал да запази гъвкавост в преговорите за мир. Новият закон обаче на практика ще принуди Тръмп да предприеме решителни действия, като му делегира безпрецедентни правомощия, но и ясни задължения за налагане на до 100% мита върху държави, които продължават да купуват руски петрол и газ. Анализатори на WSJ посочват, че по този начин Конгресът ограничава възможностите на Тръмп за прекомерни отстъпки към Кремъл, поставяйки в икономически мерник най-големите вносители на руска енергия като Китай и Индия.

Основен фокус на приетите мерки е „сенчестият флот“ от танкери, чрез който Москва успешно заобикаляше досегашните международни ограничения. Законът предвижда строги рестрикции и срещу финансови институции, руски олигарси и чуждестранни субекти, подпомагащи руския отбранителен сектор. Допълнително, по лично настояване на Белия дом в последния момент, в пакета бяха разширени и санкциите срещу иранския енергиен и оръжеен сектор. Специфична клауза позволява на Тръмп да прави изключения и да отменя мита за определени партньори само ако официално докаже пред Конгреса, че това е от „национален интерес за САЩ“.

След категоричния успех в Сената, законопроектът се пренася в Камарата на представителите. Очаква се долната камара на американския парламент да разгледа и гласува мерките веднага след края на лятната си ваканция в края на август. Въпреки че законът има силна двупартийна подкрепа, в Камарата се очакват остри дебати, тъй като част от прогресивните демократи и по-изолационистки настроените републиканци изразяват опасения, че прекомерните тарифни правомощия на президента Тръмп могат да доведат до инфлация и поскъпване на живота за американските потребители.