Дядката от мема "Скрий болката, Харолд" поведе в допитванията за президент на Унгария ВИДЕО

Световноизвестният герой от интернет мема „Скрий болката, Харолд“ (Hide the Pain Harold) неочаквано се превърна в най-популярния народен избор за следващ президент на Унгария.

81-годишният Андраш Арато, пенсиониран електроинженер от Кьосег, спечели няколко мащабни неофициални допитвания до общественото мнение в социалните мрежи.

Политическото раздвижване идва непосредствено след като унгарският премиер Петер Мадяр се обърна с директен призив към гражданите сами да номинират и изберат независим кандидат за „баща на нацията“, вместо изборът да се решава в „опушени от пури стаи“.

Политически вакуум и търсене на нови кандидати

След оставката на предишния унгарски президент Тамаш Шуйок в страната се появи сериозен политически вакуум. Властите започнаха спешно да търсят нови лица, които да обединят нацията, а функциите на временен държавен глава в момента се изпълняват от председателя на парламента Агнеш Форстхофер.

Въпреки че гласуването в интернет е неофициално, унгарското общество реагира светкавично, извеждайки на преден план популярни фигури от науката, културата и шоубизнеса. В допълнение към мема „Харолд“, сериозна обществена подкрепа в анкетите получиха още три знакови имена за страната:

Каталин Карико – световноизвестната нобелова лауреатка по медицина и биохимик.

– световноизвестната нобелова лауреатка по медицина и биохимик. Ерньо Рубик – легендарният изобретател на световноизвестния логически пъзел „Кубчето на Рубик“.

– легендарният изобретател на световноизвестния логически пъзел „Кубчето на Рубик“. Барбара Палвин – световноизвестният супермодел, която също събра висок брой гласове сред младежите.

Символичната власт на Будапеща

Макар вълната от народно одобрение за Андраш Арато да изглежда куриозна, анализаторите напомнят, че в унгарската система на управление функциите на президента са по същество церемониални. Президентът има представителна роля, подписва закони и има право на помилване, но реалната изпълнителна власт е концентрирана в министър-председателя.

Официалният избор за нов държавен глава в Унгария се провежда чрез гласуване в парламента, което по план трябва да се случи до средата на август 2026 г.. Дали управляващата партия „Тиса“ ще се вслуша в гласа на интернет потребителите, или ще заложи на традиционна политическа фигура, предстои да разберем през следващите дни.