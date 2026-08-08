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Дядката от мема "Скрий болката, Харолд" поведе в допитванията за президент на Унгария ВИДЕО

Дядката от мема "Скрий болката, Харолд" поведе в допитванията за президент на Унгария ВИДЕО

8 Август, 2026 06:43, обновена 8 Август, 2026 06:58 1 940 14

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81-годишният Андраш Арато е лидер в допитването, след като премиерът призова народа сам да предложи кандидати

Дядката от мема "Скрий болката, Харолд" поведе в допитванията за президент на Унгария ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Световноизвестният герой от интернет мема „Скрий болката, Харолд“ (Hide the Pain Harold) неочаквано се превърна в най-популярния народен избор за следващ президент на Унгария.

81-годишният Андраш Арато, пенсиониран електроинженер от Кьосег, спечели няколко мащабни неофициални допитвания до общественото мнение в социалните мрежи.

Политическото раздвижване идва непосредствено след като унгарският премиер Петер Мадяр се обърна с директен призив към гражданите сами да номинират и изберат независим кандидат за „баща на нацията“, вместо изборът да се решава в „опушени от пури стаи“.

Политически вакуум и търсене на нови кандидати

След оставката на предишния унгарски президент Тамаш Шуйок в страната се появи сериозен политически вакуум. Властите започнаха спешно да търсят нови лица, които да обединят нацията, а функциите на временен държавен глава в момента се изпълняват от председателя на парламента Агнеш Форстхофер.

Въпреки че гласуването в интернет е неофициално, унгарското общество реагира светкавично, извеждайки на преден план популярни фигури от науката, културата и шоубизнеса. В допълнение към мема „Харолд“, сериозна обществена подкрепа в анкетите получиха още три знакови имена за страната:

  • Каталин Карико – световноизвестната нобелова лауреатка по медицина и биохимик.
  • Ерньо Рубик – легендарният изобретател на световноизвестния логически пъзел „Кубчето на Рубик“.
  • Барбара Палвин – световноизвестният супермодел, която също събра висок брой гласове сред младежите.

Символичната власт на Будапеща

Макар вълната от народно одобрение за Андраш Арато да изглежда куриозна, анализаторите напомнят, че в унгарската система на управление функциите на президента са по същество церемониални. Президентът има представителна роля, подписва закони и има право на помилване, но реалната изпълнителна власт е концентрирана в министър-председателя.

Официалният избор за нов държавен глава в Унгария се провежда чрез гласуване в парламента, което по план трябва да се случи до средата на август 2026 г.. Дали управляващата партия „Тиса“ ще се вслуша в гласа на интернет потребителите, или ще заложи на традиционна политическа фигура, предстои да разберем през следващите дни.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Верно

    11 1 Отговор
    Накрая Пешо Маджара ще каже !

    07:01 08.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    21 3 Отговор
    При Орбан нямаше режим на тока в Унгария

    Коментиран от #7

    07:02 08.08.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    3 16 Отговор
    Който црвул да се кандидатира за президент на Русия, е все по-добра от мен алтернатива !!!

    07:04 08.08.2026

  • 5 8888

    20 0 Отговор
    Дядката? във вестник уикенд ли попаднах?

    07:04 08.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Фидел Кастро, президент

    3 16 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Абсолютно всеки съюзник, симпатизант, територия на Русия свършват по един начин.
    Без ток, без вода, с опашки за хляб. Питай Куба, питай Крим 👈

    Коментиран от #8, #9

    07:07 08.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Исторически парк

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "Фидел Кастро, президент":

    Китай да питам ли 😉

    Коментиран от #10

    07:26 08.08.2026

  • 10 Ха ха

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "Исторически парк":

    В Беларус опашките за бензин и хляб са от поляци.

    07:39 08.08.2026

  • 11 Лично аз бих подкрепил Барбара

    1 0 Отговор
    Представете си само какъв ще е напливът от държавни глави, желаещи да се срещнат с нея

    07:41 08.08.2026

  • 12 В унгария повече не стъпвам

    5 5 Отговор
    Мазни и сервилни към богатите, надути към обикновените, народ със слугински манталитет. Да си избират там който си щат, мадури, орбани, дядки от интернет, слуги на путин, наемници на тръмп

    07:45 08.08.2026

  • 13 Ко речи?

    1 0 Отговор
    Само дето не се казва мем или меме, а мийм. Вземете се ограмотете малко. Лесно е.

    09:24 08.08.2026

  • 14 DW смърди

    0 0 Отговор
    Сваляш от власт действащ в мандат, законно и мажоритарно избран президент само защото не ти харесва, а после се чудиш как да замажеш положението...
    Демокрация и евро-ценност направо ум да ти зайде...

    12:29 08.08.2026

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