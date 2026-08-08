Дядката от мема "Скрий болката, Харолд" поведе в допитванията за президент на Унгария ВИДЕО

Световноизвестният герой от интернет мема „Скрий болката, Харолд“ (Hide the Pain Harold) неочаквано се превърна в най-популярния народен избор за следващ президент на Унгария.
81-годишният Андраш Арато, пенсиониран електроинженер от Кьосег, спечели няколко мащабни неофициални допитвания до общественото мнение в социалните мрежи.
Политическото раздвижване идва непосредствено след като унгарският премиер Петер Мадяр се обърна с директен призив към гражданите сами да номинират и изберат независим кандидат за „баща на нацията“, вместо изборът да се решава в „опушени от пури стаи“.
Политически вакуум и търсене на нови кандидати
След оставката на предишния унгарски президент Тамаш Шуйок в страната се появи сериозен политически вакуум. Властите започнаха спешно да търсят нови лица, които да обединят нацията, а функциите на временен държавен глава в момента се изпълняват от председателя на парламента Агнеш Форстхофер.
Въпреки че гласуването в интернет е неофициално, унгарското общество реагира светкавично, извеждайки на преден план популярни фигури от науката, културата и шоубизнеса. В допълнение към мема „Харолд“, сериозна обществена подкрепа в анкетите получиха още три знакови имена за страната:
- Каталин Карико – световноизвестната нобелова лауреатка по медицина и биохимик.
- Ерньо Рубик – легендарният изобретател на световноизвестния логически пъзел „Кубчето на Рубик“.
- Барбара Палвин – световноизвестният супермодел, която също събра висок брой гласове сред младежите.
Символичната власт на Будапеща
Макар вълната от народно одобрение за Андраш Арато да изглежда куриозна, анализаторите напомнят, че в унгарската система на управление функциите на президента са по същество церемониални. Президентът има представителна роля, подписва закони и има право на помилване, но реалната изпълнителна власт е концентрирана в министър-председателя.
Официалният избор за нов държавен глава в Унгария се провежда чрез гласуване в парламента, което по план трябва да се случи до средата на август 2026 г.. Дали управляващата партия „Тиса“ ще се вслуша в гласа на интернет потребителите, или ще заложи на традиционна политическа фигура, предстои да разберем през следващите дни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Верно
07:01 08.08.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #7
07:02 08.08.2026
4 Владимир Путин, президент
07:04 08.08.2026
5 8888
07:04 08.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Фидел Кастро, президент
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Абсолютно всеки съюзник, симпатизант, територия на Русия свършват по един начин.
Без ток, без вода, с опашки за хляб. Питай Куба, питай Крим 👈
Коментиран от #8, #9
07:07 08.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Исторически парк
До коментар #7 от "Фидел Кастро, президент":Китай да питам ли 😉
Коментиран от #10
07:26 08.08.2026
10 Ха ха
До коментар #9 от "Исторически парк":В Беларус опашките за бензин и хляб са от поляци.
07:39 08.08.2026
11 Лично аз бих подкрепил Барбара
07:41 08.08.2026
12 В унгария повече не стъпвам
07:45 08.08.2026
13 Ко речи?
09:24 08.08.2026
14 DW смърди
Демокрация и евро-ценност направо ум да ти зайде...
12:29 08.08.2026