Цената на петрола се повиши, Иран планира да забрани на кораби от САЩ да преминават през Ормузкия проток

Цената на петрола се повиши в азиатската търговия днес на фона на опасения от прекъсвания в доставките, след като Иран публикува проект за ограничителни мерки в Ормузкия проток, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Фючърсите на сорта Брент от Северно море, който е референтен за Европа, с доставка през октомври отбелязаха ръст от 1,25 процента до 83,52 долара за барел. Фючърсите на американския сорт WTI с доставка през септември се повишиха с 1,10 процента до 78,14 долара за барел.
"По-високите цени на петрола сигнализираха, че не може да се пренебрегне по-нататъшен инфлационен импулс от енергийния сектор и ситуацията в Близкия изток, което доведе до поскъпване на американския долар и понижение на държавните облигации", посочва "Уестпак" (Westpac).
Иран планира да забрани на кораби от САЩ и Израел да преминават през пролива, а до изплащането на компенсация други държави, които са нанесли вреда на Иран, няма да имат право на транзитно преминаване, предвижда законопроект, обсъждан в Техеран.
Въпреки съобщенията, че Иран и Оман работят по споразумение за определяне на транзитните маршрути в Ормузкия проток, споразумение все още не е обявено. Според информация, разпространена от медии, се предвижда входящият трафик да преминава през ирански води, а изходящият трафик - през омански води.
Иранска парламентарна комисия разглежда законопроект, който забранява преминаването на плавателни съдове на Израел и САЩ през Ормузкия проток, съобщи ирански депутат, цитиран от агенция Фарс. Законопроектът предвижда налагането на глоби до 20% от стойността на товара на плавателния съд, ако забраната бъде нарушена.
Според депутата предложеният нормативен акт все още се обсъжда от експерти. Той допълни, че иранският парламент е поканил специалисти да дадат препоръки, преди законопроектът да бъде окончателно завършен, отбелязва Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 откога чакам нафта 3 евро?
09:53 07.08.2026
2 нафтата не мърда
Коментиран от #26, #28
09:54 07.08.2026
3 ми просят ди го
Коментиран от #5, #32
09:57 07.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Може би
До коментар #3 от "ми просят ди го":А кой ще плаща за разрушенията и избите ирански граждани?
Коментиран от #8, #14, #20
10:02 07.08.2026
6 българин
10:03 07.08.2026
7 Хи хи
10:04 07.08.2026
8 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ
До коментар #5 от "Може би":либералните kовpи и путинофили да плащат.
10:04 07.08.2026
9 Последния Софиянец
Коментиран от #38
10:04 07.08.2026
10 Реалист
Коментиран от #23
10:06 07.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 И НА ДРУГИТЕ КО
10:09 07.08.2026
13 Гост
10:10 07.08.2026
14 ще ги платят
До коментар #5 от "Може би":Врднага щом иранците платят избитите украински граждани от дроновете им дето ги даеат на ка Путин. На секундата ще платят.
Ко дИриш подволя теле и изместваш темата?
Коментиран от #16
10:11 07.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Смотльо,
До коментар #14 от "ще ги платят":По тази твоя логика ,Сащ трябва да плащат на целия свят които са купили отговора жив от тях или които те избиват през прокси .Украйна е прокси на Сащ и Сащ трябва да платят на Русия значи за изборите руски войници ? В коя изгоряла академия си учил ?
Коментиран от #18
10:15 07.08.2026
17 това е добра новина
10:18 07.08.2026
18 верно си смотльо
До коментар #16 от "Смотльо,":Продължаваш да изместваш темата. И "логиката" е твоя дето казваш, че е моя. Само ти казах КОГА, ще го направят с плащането.
Демек на кукуво лято, ма не ти стига акъл да го схванеш дори.
10:21 07.08.2026
19 Браво на Иран
10:22 07.08.2026
20 виж какво мъник
До коментар #5 от "Може би":Не можеш да нападаш чужда държава (Израел) със стотици ракети и дронове на нощ без да очакваш да стане война в която страните имат съюзници. Не можеш да кажеш - ама аз спрях, спрете и вие. Не. Ще си търпиш последствията до капитулация. Това не е опит-неопит. Като теце страх от мечки - не ходиш в гората.
Коментиран от #30
10:26 07.08.2026
21 време е САЩ да им набие здраво чалмите
10:29 07.08.2026
22 СЮЛЕЙМАН
10:36 07.08.2026
23 Пропагандист
До коментар #10 от "Реалист":Мдаа, с пропаганда....
Коментиран от #24
10:43 07.08.2026
24 И пропагандата не помогна
До коментар #23 от "Пропагандист":на световният агресор САЩ. Но помогна да се види колко са отчаяни. Пропагандата това показва.
10:47 07.08.2026
25 мдааа
10:48 07.08.2026
26 бай ДАНЬЮ
До коментар #2 от "нафтата не мърда":Аааа, какво адане на цените,... жътва е сега, летен езон и пщъкаме насам-натам
10:49 07.08.2026
27 не може да бъде
10:58 07.08.2026
28 койдазнай
До коментар #2 от "нафтата не мърда":На Лукойл им трябват пари за войната срещу Украйна. Така че и по 3, и по 5 и по 9 евро ще е нафтата!
11:05 07.08.2026
29 Забравят И на България да включат
11:32 07.08.2026
30 Първо
До коментар #20 от "виж какво мъник":Откога Израел е държава? Сборище от терористи!
Коментиран от #34, #37
11:33 07.08.2026
31 Санкция на Сащ и Израел
11:35 07.08.2026
32 Някой
До коментар #3 от "ми просят ди го":Гледай сега, докато САЩ и Израел не бяха започнали войната срещу Иран, в този проток се плаваше спокойно. Сега, след като агресорите са озаптени (щото няма оръжие, или щото на гълъба на мира взе да му припарва в САЩ) е редно победителя да определя правилата. И той налага такси и ограничения за кораби на агресорите - все пак, нанесените щети на Иран трябва да бъдат компенсирани.
Тук е на място поговорката "Да бе мирно стояло, не би чудо видяло". Капиш?
11:39 07.08.2026
33 Българите участввахме в убииството 168
И ние сме от агресорите
Оня боклук дето ни каза че туристическ визи да чакаме още жив ли е??
Съвест няма тоя боклук
11:51 07.08.2026
34 второ
До коментар #30 от "Първо":От 2000 година преди мовата ера когато е царувал цар Давид, цървулчо.
13:00 07.08.2026
35 друг
13:04 07.08.2026
36 гост
Коментиран от #40
13:36 07.08.2026
37 гост
До коментар #30 от "Първо":Може и евреите да не са светци,но като чуя за промити и пропити от религия индивиди и веднага вземам страната на Израел...аз съм християнин...това е.
13:40 07.08.2026
38 Ошашавена кАпейчица
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Ще плащаш само ти, “софиянецо”, защото не си се съпротивил до кръв на американския враг. Ти и внуците ти до 80-то коляно😁😉
13:56 07.08.2026
39 Тути Фрути
1. Роднинска връзка с началниците
2. Мукакана(за нищо на света да не казваш какво става вътре от страх от смъррт)
3. Поне 2 да гарантират за теб с живота си.
Държавата знае но си трае докато прибира рушветите.
13:56 07.08.2026
40 ка Путинче
До коментар #36 от "гост":Ама наш вожд целува кОрана, и за това аз съм за чаршафите.
14:36 07.08.2026
41 Ха ха ха
15:14 07.08.2026