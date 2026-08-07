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Цената на петрола се повиши, Иран планира да забрани на кораби от САЩ да преминават през Ормузкия проток
  Тема: Иранската криза

Цената на петрола се повиши, Иран планира да забрани на кораби от САЩ да преминават през Ормузкия проток

7 Август, 2026 09:52 4 344 41

  • иран-
  • петрол-
  • сащ-
  • ормузки проток-
  • кораби-
  • горива

Иран планира да забрани на кораби от САЩ и Израел да преминават през пролива, а до изплащането на компенсация други държави няма да имат право на транзитно преминаване

Цената на петрола се повиши, Иран планира да забрани на кораби от САЩ да преминават през Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цената на петрола се повиши в азиатската търговия днес на фона на опасения от прекъсвания в доставките, след като Иран публикува проект за ограничителни мерки в Ормузкия проток, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Фючърсите на сорта Брент от Северно море, който е референтен за Европа, с доставка през октомври отбелязаха ръст от 1,25 процента до 83,52 долара за барел. Фючърсите на американския сорт WTI с доставка през септември се повишиха с 1,10 процента до 78,14 долара за барел.

"По-високите цени на петрола сигнализираха, че не може да се пренебрегне по-нататъшен инфлационен импулс от енергийния сектор и ситуацията в Близкия изток, което доведе до поскъпване на американския долар и понижение на държавните облигации", посочва "Уестпак" (Westpac).

Иран планира да забрани на кораби от САЩ и Израел да преминават през пролива, а до изплащането на компенсация други държави, които са нанесли вреда на Иран, няма да имат право на транзитно преминаване, предвижда законопроект, обсъждан в Техеран.

Въпреки съобщенията, че Иран и Оман работят по споразумение за определяне на транзитните маршрути в Ормузкия проток, споразумение все още не е обявено. Според информация, разпространена от медии, се предвижда входящият трафик да преминава през ирански води, а изходящият трафик - през омански води.

Иранска парламентарна комисия разглежда законопроект, който забранява преминаването на плавателни съдове на Израел и САЩ през Ормузкия проток, съобщи ирански депутат, цитиран от агенция Фарс. Законопроектът предвижда налагането на глоби до 20% от стойността на товара на плавателния съд, ако забраната бъде нарушена.

Според депутата предложеният нормативен акт все още се обсъжда от експерти. Той допълни, че иранският парламент е поканил специалисти да дадат препоръки, преди законопроектът да бъде окончателно завършен, отбелязва Ройтерс.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 откога чакам нафта 3 евро?

    8 2 Отговор
    нищо не се е повишило, нафтата още не може да стане 3 евро литъра

    09:53 07.08.2026

  • 2 нафтата не мърда

    20 1 Отговор
    а нефта падна....

    Коментиран от #26, #28

    09:54 07.08.2026

  • 3 ми просят ди го

    10 27 Отговор
    В международни води ша се правят на шефове. После ще има "Що ни бийти бееее, фашисти бееее, ционисти бееее, ООНето бееееее, бият нЪ бееее"

    Коментиран от #5, #32

    09:57 07.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Може би

    37 8 Отговор

    До коментар #3 от "ми просят ди го":

    А кой ще плаща за разрушенията и избите ирански граждани?

    Коментиран от #8, #14, #20

    10:02 07.08.2026

  • 6 българин

    3 6 Отговор
    ростролдебила бял ден да не видиш, всичките пари по лекари да ги даваш!

    10:03 07.08.2026

  • 7 Хи хи

    29 5 Отговор
    Краят на конфликта е до 24 часа, иранците отчаяно искат споразумение и са готови на всичко, и така вече 5 месеца. Някой тотално се о с р а !

    10:04 07.08.2026

  • 8 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ

    5 10 Отговор

    До коментар #5 от "Може би":

    либералните kовpи и путинофили да плащат.

    10:04 07.08.2026

  • 9 Последния Софиянец

    12 7 Отговор
    Ще плащаме 80 години репарации на Иран за децата които убихме от летище София.

    Коментиран от #38

    10:04 07.08.2026

  • 10 Реалист

    32 6 Отговор
    Иран наказа световните терористи фашисти САЩ, Израел и техните слуги!

    Коментиран от #23

    10:06 07.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 И НА ДРУГИТЕ КО

    16 3 Отговор
    Им ПУКА. СВЕТА НЕ Е САМО ХА АМЕРИКАНЦИ И НАТАНЯХУЙЦИ.. ДА СЕ ОПРАВЯТ САМИ НАЛИ СА "големи"

    10:09 07.08.2026

  • 13 Гост

    21 4 Отговор
    Ционистите извършват и в момента геноцид в Палестина

    10:10 07.08.2026

  • 14 ще ги платят

    9 22 Отговор

    До коментар #5 от "Може би":

    Врднага щом иранците платят избитите украински граждани от дроновете им дето ги даеат на ка Путин. На секундата ще платят.
    Ко дИриш подволя теле и изместваш темата?

    Коментиран от #16

    10:11 07.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Смотльо,

    13 4 Отговор

    До коментар #14 от "ще ги платят":

    По тази твоя логика ,Сащ трябва да плащат на целия свят които са купили отговора жив от тях или които те избиват през прокси .Украйна е прокси на Сащ и Сащ трябва да платят на Русия значи за изборите руски войници ? В коя изгоряла академия си учил ?

    Коментиран от #18

    10:15 07.08.2026

  • 17 това е добра новина

    1 1 Отговор
    разликите в цената са най важни . идат избори . може да презапасим лукоила . оня с фентанила от бургас инвестирал на борсата в петрол . и удвоявал парите . слагал на биткоини натрупаното и на флашка . арабите взимали доста милиони . шейховете от това богатеят . от лукоила 90 процента са за германия и полша . значи те ще платят по скъпо . а това е добре . лукоила ще трупа повече обороти . инфлацията увеличава приходите . и лобистите са доволни . сега е момента да се отварят нови бензиностанции .

    10:18 07.08.2026

  • 18 верно си смотльо

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "Смотльо,":

    Продължаваш да изместваш темата. И "логиката" е твоя дето казваш, че е моя. Само ти казах КОГА, ще го направят с плащането.
    Демек на кукуво лято, ма не ти стига акъл да го схванеш дори.

    10:21 07.08.2026

  • 19 Браво на Иран

    20 4 Отговор
    Първата държава сложила в безизходица световният агресор САЩ!

    10:22 07.08.2026

  • 20 виж какво мъник

    7 9 Отговор

    До коментар #5 от "Може би":

    Не можеш да нападаш чужда държава (Израел) със стотици ракети и дронове на нощ без да очакваш да стане война в която страните имат съюзници. Не можеш да кажеш - ама аз спрях, спрете и вие. Не. Ще си търпиш последствията до капитулация. Това не е опит-неопит. Като теце страх от мечки - не ходиш в гората.

    Коментиран от #30

    10:26 07.08.2026

  • 21 време е САЩ да им набие здраво чалмите

    9 14 Отговор
    Писна ми от небкагодарни козоЕбци камилари. Запада им направи всичко което имат.

    10:29 07.08.2026

  • 22 СЮЛЕЙМАН

    8 6 Отговор
    А дано. Иран=сила💪

    10:36 07.08.2026

  • 23 Пропагандист

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Реалист":

    Мдаа, с пропаганда....

    Коментиран от #24

    10:43 07.08.2026

  • 24 И пропагандата не помогна

    17 4 Отговор

    До коментар #23 от "Пропагандист":

    на световният агресор САЩ. Но помогна да се види колко са отчаяни. Пропагандата това показва.

    10:47 07.08.2026

  • 25 мдааа

    4 1 Отговор
    Скоро пак ще си местят пелените от главата на гъзето. Практично са го измислили.

    10:48 07.08.2026

  • 26 бай ДАНЬЮ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "нафтата не мърда":

    Аааа, какво адане на цените,... жътва е сега, летен езон и пщъкаме насам-натам

    10:49 07.08.2026

  • 27 не може да бъде

    5 1 Отговор
    Изглежда ми вече малко странно и малко смешно когато цената на нефта падне под 100$ за барел и веднага се появават новини -цената на петрола падна!?Излиза че цена 80 $за барел -това е една ефтиния виж 95-100 $ това вече е скъпо!?...налри таванът на цена на руския петрол е 44 $ -купувайте от руснаците -да ама не!?както се разбира руснаците просто не продават петрол на така цена а в момента отстъпките им от пазарната цена са в размер от 1 до 5 долара и никакви санкции не могат да спрат тези продажби!?....Да наистина всички желаещи да са против Русия пречат със всякакви средства ....но това е много опасна игра с огъня и ако продължават рискуват да изгорят в тази игра!?

    10:58 07.08.2026

  • 28 койдазнай

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "нафтата не мърда":

    На Лукойл им трябват пари за войната срещу Украйна. Така че и по 3, и по 5 и по 9 евро ще е нафтата!

    11:05 07.08.2026

  • 29 Забравят И на България да включат

    1 0 Отговор
    И на юбългария ако имаме

    11:32 07.08.2026

  • 30 Първо

    6 4 Отговор

    До коментар #20 от "виж какво мъник":

    Откога Израел е държава? Сборище от терористи!

    Коментиран от #34, #37

    11:33 07.08.2026

  • 31 Санкция на Сащ и Израел

    1 0 Отговор
    САНКЦИЯ И НА БЪЛГАРИЯ

    11:35 07.08.2026

  • 32 Някой

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "ми просят ди го":

    Гледай сега, докато САЩ и Израел не бяха започнали войната срещу Иран, в този проток се плаваше спокойно. Сега, след като агресорите са озаптени (щото няма оръжие, или щото на гълъба на мира взе да му припарва в САЩ) е редно победителя да определя правилата. И той налага такси и ограничения за кораби на агресорите - все пак, нанесените щети на Иран трябва да бъдат компенсирани.
    Тук е на място поговорката "Да бе мирно стояло, не би чудо видяло". Капиш?

    11:39 07.08.2026

  • 33 Българите участввахме в убииството 168

    2 0 Отговор
    Момиченца
    И ние сме от агресорите
    Оня боклук дето ни каза че туристическ визи да чакаме още жив ли е??
    Съвест няма тоя боклук

    11:51 07.08.2026

  • 34 второ

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Първо":

    От 2000 година преди мовата ера когато е царувал цар Давид, цървулчо.

    13:00 07.08.2026

  • 35 друг

    2 1 Отговор
    Гледай сега, докато Иран не прати оная нощ 300 дрона и ракети срещу Израел - война между тях нямаше. Израел ги удари след това. Така че знаем кой е агресора. До тогава Израел биеш тези дето ги удариха година преди това и взеха деца заложници. А това не беше Иран.

    13:04 07.08.2026

  • 36 гост

    1 0 Отговор
    Скоро ще останат на свещи и ще пият минерална вода Велинград...а логистиката ще е с хвърчащи превозни средства,натам отиват нещата...

    Коментиран от #40

    13:36 07.08.2026

  • 37 гост

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Първо":

    Може и евреите да не са светци,но като чуя за промити и пропити от религия индивиди и веднага вземам страната на Израел...аз съм християнин...това е.

    13:40 07.08.2026

  • 38 Ошашавена кАпейчица

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Ще плащаш само ти, “софиянецо”, защото не си се съпротивил до кръв на американския враг. Ти и внуците ти до 80-то коляно😁😉

    13:56 07.08.2026

  • 39 Тути Фрути

    1 0 Отговор
    Да те назначат във В и К тр.минимум 2 условия
    1. Роднинска връзка с началниците
    2. Мукакана(за нищо на света да не казваш какво става вътре от страх от смъррт)
    3. Поне 2 да гарантират за теб с живота си.
    Държавата знае но си трае докато прибира рушветите.

    13:56 07.08.2026

  • 40 ка Путинче

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "гост":

    Ама наш вожд целува кОрана, и за това аз съм за чаршафите.

    14:36 07.08.2026

  • 41 Ха ха ха

    0 0 Отговор
    Пак ще слагат огнеупорните чалми.

    15:14 07.08.2026

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