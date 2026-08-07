Цената на петрола се повиши, Иран планира да забрани на кораби от САЩ да преминават през Ормузкия проток

Цената на петрола се повиши в азиатската търговия днес на фона на опасения от прекъсвания в доставките, след като Иран публикува проект за ограничителни мерки в Ормузкия проток, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Фючърсите на сорта Брент от Северно море, който е референтен за Европа, с доставка през октомври отбелязаха ръст от 1,25 процента до 83,52 долара за барел. Фючърсите на американския сорт WTI с доставка през септември се повишиха с 1,10 процента до 78,14 долара за барел.

"По-високите цени на петрола сигнализираха, че не може да се пренебрегне по-нататъшен инфлационен импулс от енергийния сектор и ситуацията в Близкия изток, което доведе до поскъпване на американския долар и понижение на държавните облигации", посочва "Уестпак" (Westpac).

Иран планира да забрани на кораби от САЩ и Израел да преминават през пролива, а до изплащането на компенсация други държави, които са нанесли вреда на Иран, няма да имат право на транзитно преминаване, предвижда законопроект, обсъждан в Техеран.

Въпреки съобщенията, че Иран и Оман работят по споразумение за определяне на транзитните маршрути в Ормузкия проток, споразумение все още не е обявено. Според информация, разпространена от медии, се предвижда входящият трафик да преминава през ирански води, а изходящият трафик - през омански води.

Иранска парламентарна комисия разглежда законопроект, който забранява преминаването на плавателни съдове на Израел и САЩ през Ормузкия проток, съобщи ирански депутат, цитиран от агенция Фарс. Законопроектът предвижда налагането на глоби до 20% от стойността на товара на плавателния съд, ако забраната бъде нарушена.

Според депутата предложеният нормативен акт все още се обсъжда от експерти. Той допълни, че иранският парламент е поканил специалисти да дадат препоръки, преди законопроектът да бъде окончателно завършен, отбелязва Ройтерс.