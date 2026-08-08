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Залужни оглавява рейтингите за доверие в Украйна
  Тема: Украйна

Залужни оглавява рейтингите за доверие в Украйна

8 Август, 2026 06:03, обновена 8 Август, 2026 06:07 1 284 8

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Бившият главнокомандващ на ВСУ и настоящ посланик в Обединеното кралство остава политическа фигура номер едно по популярност сред украинското общество, сочат данните от нови социологически проучвания

Залужни оглавява рейтингите за доверие в Украйна - 1
Снимка: Президентство на Украйна
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Валерий Залужни продължава да оглавява класациите за обществено доверие в страната.

Според последните данни от проучване на социологическата група „Рейтинг“, проведено на фона на сериозни вътрешнополитически динамики, 68% от украинците изразяват доверие към досегашния генерал, който в момента изпълнява функциите на посланик на Украйна във Великобритания. Изследването подчертава трайната тенденция, при която военните лидери и фигурите, свързани с отбраната, се ползват с по-висок авторитет от традиционните политици.

Проучването на социологическа група „Рейтинг“ показва разместване на пластовете в политическото пространство. Веднага след Залужни в класациите по доверие се нарежда доскорошният министър на отбраната Михайло Федоров, чието уволнение в края на юли предизвика вълна от граждански протести в големите украински градове. Данните от паралелни проучвания на агенция SOCIS и на Центъра за социални и маркетингови изследвания потвърждават, че общественото одобрение за досегашния кабинет претърпява корекции, като действащият президент Володимир Зеленски заема шесто място по доверие с около 18% пълно одобрение в някои от алтернативните сондажи.

Анализаторите посочват, че високият рейтинг на Валерий Залужни и Михайло Федоров би оказал огромно влияние при евентуални бъдещи парламентарни или президентски избори в Украйна. Според официалния бюлетин на агенция Интерфакс-Украйна, при евентуален балотаж или формиране на нови политически блокове, формациите около Залужни и Федоров биха получили най-голяма подкрепа от избирателите. Проучването е проведено чрез персонални интервюта и обхваща представителна извадка от пълнолетни граждани във всички контролирани от правителството региони на страната.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Владимир Путин, президент

    5 11 Отговор
    65% от русняците са готови да гласуват за Володимир Зеленски като руски президент 👆

    06:14 08.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    3 12 Отговор
    А копейките пак от заран вият гладни на умрело от бунищата!

    06:21 08.08.2026

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    5 9 Отговор
    Само задунайските копейки още викат за блатната кочина и се надяват на чудо‼️

    06:23 08.08.2026

  • 4 Луд

    17 3 Отговор
    Фактите като говорят и Боговете мълчат.Този комик които си избраха съсипа цяла държава.Живееха наи добре от целият бивш соц лагер,От около 50 милиона се стопиха наполовина земята им я купиха банкери ,,БЛЕКРОК,, Заемите са умопомрачителни инфраструктурата унищожена следващите 300год е са занулени .Ето това им донесе артист комик.За шеф на държава се избира умен човек със философия и поглед във бъдещето другото го видяхме.

    06:25 08.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Механик

    7 3 Отговор
    От всичките писаници по-горе аз разбрах, че Зели вече е пътник.
    Докато Залужни оГЛАВЯВА, Зели го обезГЛАВЯВАТ.
    Ингилизите го ползваха и сега вече им е отработен материал. Ще плиснат легена с помията наречена Зели и ще извадят на показ добре излъскания Залужни.

    07:01 08.08.2026

  • 7 фейкове

    3 0 Отговор
    Е нали министърчето беше номер едно? За него правеха протести, не за тоя некадърник залужни.

    08:55 08.08.2026

  • 8 Зеления път

    2 0 Отговор
    Абе и магаре да сложат срещу Зеленото - ще го бие с много по рейтинг. Наркомана е мразен и ненавиждан от украинците. Само Макрончо и няколко заблудени по форумите го обожават и му се обясняват в любов..

    11:48 08.08.2026

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