Бившият главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Валерий Залужни продължава да оглавява класациите за обществено доверие в страната.

Според последните данни от проучване на социологическата група „Рейтинг“, проведено на фона на сериозни вътрешнополитически динамики, 68% от украинците изразяват доверие към досегашния генерал, който в момента изпълнява функциите на посланик на Украйна във Великобритания. Изследването подчертава трайната тенденция, при която военните лидери и фигурите, свързани с отбраната, се ползват с по-висок авторитет от традиционните политици.

Проучването на социологическа група „Рейтинг“ показва разместване на пластовете в политическото пространство. Веднага след Залужни в класациите по доверие се нарежда доскорошният министър на отбраната Михайло Федоров, чието уволнение в края на юли предизвика вълна от граждански протести в големите украински градове. Данните от паралелни проучвания на агенция SOCIS и на Центъра за социални и маркетингови изследвания потвърждават, че общественото одобрение за досегашния кабинет претърпява корекции, като действащият президент Володимир Зеленски заема шесто място по доверие с около 18% пълно одобрение в някои от алтернативните сондажи.

Анализаторите посочват, че високият рейтинг на Валерий Залужни и Михайло Федоров би оказал огромно влияние при евентуални бъдещи парламентарни или президентски избори в Украйна. Според официалния бюлетин на агенция Интерфакс-Украйна, при евентуален балотаж или формиране на нови политически блокове, формациите около Залужни и Федоров биха получили най-голяма подкрепа от избирателите. Проучването е проведено чрез персонални интервюта и обхваща представителна извадка от пълнолетни граждани във всички контролирани от правителството региони на страната.