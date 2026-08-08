ВСУ свалили само 15% от руските балистичните ракети през юли

Украинската противовъздушна отбрана е неутрализирала 87% от руските атакуващи дронове през юли 2026 г., но е успяла да прихване едва 15% от изстреляните балистични ракети.

Това сочат официалните данни от равносметката на Министерството на отбраната на Украйна, публикувана на 7 август. Статистиката отразява задълбочаващата се криза с боеприпасите за западните системи за ПВО и засилената тактика на Москва да използва предимно високоскоростни и трудноуловими цели.

Статистиката на ударите: Дронове срещу балистика

Според официалния доклад, през изминалия месец Русия е изстреляла над 9000 въздушни цели по Украйна (без да се броят разузнавателните безпилотни апарати).

Ударни дронове: От засечените 8653 безпилотни летателни апарати от типовете Shahed, Gerbera и Italmas, украинските сили са свалили или заглушили с радиоелектронна борба 5142 броя (около 87%) .

От засечените 8653 безпилотни летателни апарати от типовете Shahed, Gerbera и Italmas, украинските сили са свалили или заглушили с радиоелектронна борба . Крилати ракети: Прихванати са 187 от общо 265 изстреляни ракети от видовете "Калибър", "Искандер-К" и Х-101.

Прихванати са 187 от общо 265 изстреляни ракети от видовете "Калибър", "Искандер-К" и Х-101. Балистични ракети: От изстреляните рекордни за годината 195 балистични ракети ("Искандер-М", С-400 и севернокорейски КN-23), противовъздушната отбрана е унищожила едва 29 цели (само 15%).

Както отбелязва агенция УНИАН, през целия юли страната на практика е функционирала при критичен дефицит на противобалистични ракети-прехващачи.

Хронология на най-мащабните атаки

Докладът на военното ведомство в Киев описва три основни вълни на комбинирани удари през юли, които илюстрират безпомощността на отбраната срещу балистичния терор поради липса на снаряди:

2 юли: Изстреляни са 28 балистични и хиперзвукови ракети (включително "Циркон"). Свалени са едва 4 от тях.

Изстреляни са 28 балистични и хиперзвукови ракети (включително "Циркон"). Свалени са едва 4 от тях. 6 юли: При масиран удар с 68 ракети и над 350 дрона, нито една руска балистична ракета не е била прихваната.

При масиран удар с 68 ракети и над 350 дрона, нито една руска балистична ракета не е била прихваната. 30 юли: Противовъздушната отбрана успява да неутрализира само 1 балистична ракета.

Проблемът се задълбочи и в първите дни на август. В свое изявление на 1 август президентът Володимир Зеленски потвърди, че при поредния удар по столицата Киев ПВО е отразила само 1 от 27 балистични ракети.

Причините: Глобален недостиг и политическо забавяне

Основната причина за ниската ефективност срещу балистичните заплахи е изчерпването на запасите от ракети за американските комплекси Patriot. Това са единствените системи на разположение на Киев, способни да спират руските ракети "Искандер-М" и "Циркон".

Според анализи на The New York Times и The Washington Post, доставките на прехващачи от западните съюзници се бавят значително. Причината е огромното натоварване на глобалните военни складове заради продължаващия конфликт между САЩ и Иран, което принуждава партньорите да пазят собствените си резерви. Междувременно администрацията на американския президент Доналд Тръмп изразява резерви относно бързото лицензиране на съвместно производство на ракети Patriot на украинска територия.

За да компенсира този недостиг, Киев инициира създаването на европейската коалиция за противоракетна отбрана FREYJA и води преговори с Япония и Обединеното кралство за алтернативно производство на отбранителни технологии.