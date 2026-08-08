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ВСУ свалили само 15% от руските балистичните ракети през юли
  Тема: Украйна

ВСУ свалили само 15% от руските балистичните ракети през юли

8 Август, 2026 06:19, обновена 8 Август, 2026 06:24 1 592 30

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  • ракети-
  • прехващане-
  • дронове

Официален доклад на Министерството на отбраната на Украйна разкрива критичен недостиг на зенитни ракети за системите Patriot на фона на рекорден руски натиск.

ВСУ свалили само 15% от руските балистичните ракети през юли - 1
Снимка: УНИАН
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинската противовъздушна отбрана е неутрализирала 87% от руските атакуващи дронове през юли 2026 г., но е успяла да прихване едва 15% от изстреляните балистични ракети.

Това сочат официалните данни от равносметката на Министерството на отбраната на Украйна, публикувана на 7 август. Статистиката отразява задълбочаващата се криза с боеприпасите за западните системи за ПВО и засилената тактика на Москва да използва предимно високоскоростни и трудноуловими цели.

Статистиката на ударите: Дронове срещу балистика

Според официалния доклад, през изминалия месец Русия е изстреляла над 9000 въздушни цели по Украйна (без да се броят разузнавателните безпилотни апарати).

  • Ударни дронове: От засечените 8653 безпилотни летателни апарати от типовете Shahed, Gerbera и Italmas, украинските сили са свалили или заглушили с радиоелектронна борба 5142 броя (около 87%).
  • Крилати ракети: Прихванати са 187 от общо 265 изстреляни ракети от видовете "Калибър", "Искандер-К" и Х-101.
  • Балистични ракети: От изстреляните рекордни за годината 195 балистични ракети ("Искандер-М", С-400 и севернокорейски КN-23), противовъздушната отбрана е унищожила едва 29 цели (само 15%).

Както отбелязва агенция УНИАН, през целия юли страната на практика е функционирала при критичен дефицит на противобалистични ракети-прехващачи.

Хронология на най-мащабните атаки

Докладът на военното ведомство в Киев описва три основни вълни на комбинирани удари през юли, които илюстрират безпомощността на отбраната срещу балистичния терор поради липса на снаряди:

  • 2 юли: Изстреляни са 28 балистични и хиперзвукови ракети (включително "Циркон"). Свалени са едва 4 от тях.
  • 6 юли: При масиран удар с 68 ракети и над 350 дрона, нито една руска балистична ракета не е била прихваната.
  • 30 юли: Противовъздушната отбрана успява да неутрализира само 1 балистична ракета.

Проблемът се задълбочи и в първите дни на август. В свое изявление на 1 август президентът Володимир Зеленски потвърди, че при поредния удар по столицата Киев ПВО е отразила само 1 от 27 балистични ракети.

Причините: Глобален недостиг и политическо забавяне

Основната причина за ниската ефективност срещу балистичните заплахи е изчерпването на запасите от ракети за американските комплекси Patriot. Това са единствените системи на разположение на Киев, способни да спират руските ракети "Искандер-М" и "Циркон".

Според анализи на The New York Times и The Washington Post, доставките на прехващачи от западните съюзници се бавят значително. Причината е огромното натоварване на глобалните военни складове заради продължаващия конфликт между САЩ и Иран, което принуждава партньорите да пазят собствените си резерви. Междувременно администрацията на американския президент Доналд Тръмп изразява резерви относно бързото лицензиране на съвместно производство на ракети Patriot на украинска територия.

За да компенсира този недостиг, Киев инициира създаването на европейската коалиция за противоракетна отбрана FREYJA и води преговори с Япония и Обединеното кралство за алтернативно производство на отбранителни технологии.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Значи

    29 2 Отговор
    никакво лигавене с дронове а яко млатене само с ракети !

    Коментиран от #21

    06:28 08.08.2026

  • 2 какво ще свалят? само боя ядат,малко им

    31 3 Отговор
    Урките отново в немилост ......Бият ги както циганин не си бие кучето , но те територии нямали да отстъпват ....Ха-ха , наближава времето и това да видим . На бой трудно се устоява .

    Коментиран от #3

    06:28 08.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ходи

    20 1 Отговор

    До коментар #4 от "Михайло Драпати, генерал":

    се драпай !

    06:36 08.08.2026

  • 6 хихи

    22 1 Отговор
    Русия няма ракети от 4години. и добре че няма защото Украйна пък няма ПВО. Затова се забавя настъплението на ВСУ в посока Киев....

    06:36 08.08.2026

  • 7 дядото

    20 0 Отговор
    щом милен го твърди,значи са много по-малко

    06:40 08.08.2026

  • 8 Мъка ми е

    17 2 Отговор
    Размазванеееее!!! На уркииииии!!!!

    06:41 08.08.2026

  • 9 Мишел

    24 2 Отговор

    До коментар #4 от "Михайло Драпати, генерал":

    501 украински тела бяха заменени за 27 руски през юли. Така е всеки месец от войната .

    06:41 08.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Салемко

    21 0 Отговор
    Как беше в Киев снощи? Имам познати в Одеса и казват, че около пристанището е било ад.

    Коментиран от #27

    06:59 08.08.2026

  • 14 Милен Капацитета

    12 0 Отговор
    "...изстреляни 9000 въздушни цели." Аплаузи...:)))

    06:59 08.08.2026

  • 15 Фидосенко

    12 0 Отговор
    Искам 300-400 балистични по Киев и Одеса за една нощ! Възможно ли е?

    07:02 08.08.2026

  • 16 Исторически парк

    14 1 Отговор
    РУСИЯ ПОБЕДА!

    Коментиран от #19

    07:08 08.08.2026

  • 17 Гачо

    11 0 Отговор
    8653 изстреляни,5142 прихванати,87%.Някой не е внимавал в час по математика,това са около 64%,а не 87.

    07:16 08.08.2026

  • 18 И кво ?

    3 1 Отговор
    Малко ли е 15% ? Пейтриът сваля 10 %

    Коментиран от #25, #30

    07:43 08.08.2026

  • 19 Друсано русначе

    1 11 Отговор

    До коментар #16 от "Исторически парк":

    Аха.....
    800 000 рушляка отдавна се радват на "пабедата" в Руския Мир и гледат концерта на Кобзон....

    07:52 08.08.2026

  • 20 Хаха

    9 0 Отговор
    Информацията в статията е стара. В момента ВСУ сваля 0 ракети- няма Пейтриът в наличност. Тия дни са унищожени 30% от логистичните бази в Киев, гара, в Одеса инфраструктура на пристанището. ВСУ няма с какво да ги защити и сами си го казват. Свалят дронове, но за ракети ПВО нямат вече.

    07:53 08.08.2026

  • 21 Хаха

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Значи":

    Една ракета струва колкото 500-1000 дрона. Даже ПВО като Пейтриът е 10 милиона на ракета при цена на дрон 20-30000, ако не е супер модерните на НАТО за по милион парчето. Защо да не се ползват, след като фабриките бълват по 500-1000 дрона на ден за без пари?

    07:55 08.08.2026

  • 22 лили

    7 0 Отговор
    свалям всичко и най вече розовите кюлоти..

    07:57 08.08.2026

  • 23 всичко

    8 1 Отговор
    ще е руско..както било преди..бавно, но славно..както го пише в дебелите книги..Ванга е казала ..Русия ще пребъде..а за укройна не чувала...Боли ви..но ще свикнете..като девойка за пръв път..но после с наслада..

    07:59 08.08.2026

  • 24 Сандо

    3 4 Отговор
    Целият колективен Запад воюва на територията на окраина срещу Русия и КНДР и още не се вижда победа.Сигурно защото другаря Ким е непобедим,защото знаем,че отдавна Путин се крие в бункера и трепери от страх зеленски да не дойде на посещение.

    09:02 08.08.2026

  • 25 Сандо

    7 1 Отговор

    До коментар #18 от "И кво ?":

    15 е казано,а в действителност?Нали на всички,даже и на козячетата,е ясно,че укрите трябва да бъдат непрекъснато обработвани в очакване на приближаващата се победа.

    09:05 08.08.2026

  • 26 Велчов

    0 5 Отговор
    И в обратната посока е същото. Нещата ще се оправят само като изберем за президент Коце Копейкин.

    09:11 08.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Д,мин

    4 1 Отговор
    Укрите втори път пробват да закарат ракети Фламинго до Москва. Първия път бяха 8, всичките свалени, снощи 5 и те! Бяха изстреляни от Черниговска и Сумска област. Пробват се да летят ниско по релефа, в случая коритото на река Дон. Бяха свалени над Тамбовска и Пензенска област.

    12:18 08.08.2026

  • 30 Радеф

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "И кво ?":

    А С300-С400 нищо.Срам в Иран.Турци ги махна.
    Вече 5 години " бърза опорация".

    15:05 08.08.2026

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