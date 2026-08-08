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Испания въвежда гранични проверки за пътници от Италия
  Тема: Кризата с бежанците

Испания въвежда гранични проверки за пътници от Италия

8 Август, 2026 07:02, обновена 8 Август, 2026 07:08 1 526 9

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Шенгенска криза: Мадрид отвърна на Рим с реципрочни мерки

Испания въвежда гранични проверки за пътници от Италия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дипломатическото напрежение в Европейския съюз ескалира рязко, след като Испания официално обяви въвеждането на временен граничен контрол по летищата и пристанищата за всички пътници, пристигащи от Италия.

Новата мярка влиза в сила от полунощ на 8 август и е планирано да продължи до 7 септември. Това се случва в отговор на едностранното решение на италианския премиер Джорджа Мелони да ограничи свободното движение в Шенгенското пространство за полети от Испания.

Според официално изявление на испанското Министерство на вътрешните работи, цитирано от авторитетното мадридско издание El Pais, новите правила ще включват задължителни проверки на самоличността, гражданството и паспортите. За граждани на страни извън ЕС ще се изискват също валидни визи или разрешителни за пребиваване. Испанските власти аргументират реципрочния ход с „персистиращия миграционен натиск“, идващ от територията на Италия.

Твърдият отговор на Джорджа Мелони

Конфликтът между двете средиземноморски държави започна в края на юли, когато над 72 000 мигранти пресякоха границата на испанския ексклав Сеута откъм Мароко. В резултат на инцидента Рим веднага активира извънредни проверки за пристигащите от Испания, аргументирайки се с рискове за националната си сигурност и опасност от вторична миграция в ЕС.

Мадрид постави двудневен ултиматум на Италия да премахне ограниченията, но италианският премиер Джорджа Мелони категорично отхвърли искането. Както съобщава Reuters, кабинетът в Рим обяви, че няма да приема „ултиматуми или налагания от чужбина“. Мелони подчерта, че контролът от италианска страна ще остане в сила най-малко до 15 август, или докато заплахите от тероризъм и нови миграционни вълни не бъдат напълно елиминирани.

Анализ на ситуацията и последствия за туризма

Докато европейските лидери се опитват да намерят дипломатически изход, експертите предупреждават за сериозни забавяния по европейските летища в пиковия летен сезон. Въпреки че и двете страни твърдят, че проверките ще се извършват на случаен принцип, по терминалите вече се образуват дълги опашки.

Европейската комисия изрази загриженост относно разцеплението в Шенген. Испанското правителство на свой ред разкритикува действията на Италия, определяйки ги като водени от „вътрешнополитически и предизборни мотиви“. Мадрид припомни пред европейските партньори, че според данните на Фронтекс самата Италия остава държавата с най-голям брой незаконни влизания през последните години.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    23 1 Отговор
    Шенген умре.

    07:10 08.08.2026

  • 2 гост

    18 2 Отговор
    Италия се поизхвърли малко,ако някой трябваше да направи това,това беше Франция,Италия няма граници с Испания.

    07:18 08.08.2026

  • 3 ЛИБЕрал

    8 2 Отговор
    Подкрепям.Проверки до дупка за европейците, отворени граници и безплатни придобивки за останалите.

    07:20 08.08.2026

  • 4 цирк

    20 1 Отговор
    замина..останаха само клоуни...Същите които сега се правят ва пазителите на границите..още вчера бяха за отворени граници..а съдебната система пробита и в двете държави от нпо-та..агенти чуждо влияние..например в Испания ако си и терорист, но пристигнал по морски път..не може да бъдеш депортиран..за това се появиха милиони желаещи да посетят Испания..отгоре на всичко сегшното правителство в испания реши да даде на 500 000 талибани гражданство..и разбира се това подействавало като наркотик за останалите доктори и инженери и резултатът видяхме в Сеута..но това са дребни неща..милиони чакат сигнал..от сорос-мумията да тръгнат пак..Да жвият евротретополови либерали..

    07:30 08.08.2026

  • 5 Ачо от ПП

    15 2 Отговор
    Тези ще вземат да си обявяват война и няма да знаем за кого да даряваме заплати.

    Коментиран от #8

    07:30 08.08.2026

  • 6 Ха ха ха

    12 3 Отговор
    Испанските либерастки наглеят. Хем не могат или по-точно не искат да си пазят границите от гладните скакалци, хем италианците им са виновни. Санчес социалиста с един подпис узакони повече от половин милион навлека и сега испанците ги хранят и поят .

    07:30 08.08.2026

  • 7 браво на испанците

    7 0 Отговор
    ами видяха какво правят гнусните ционисти в банско и си взели поука…

    09:09 08.08.2026

  • 8 не се тревожи

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ачо от ПП":

    ще ви кажат от посослството

    09:10 08.08.2026

  • 9 2234

    2 5 Отговор
    Тия комунисти в Испания, що не си пазят границата с Мароко а сега Италия им виновна.

    09:36 08.08.2026

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