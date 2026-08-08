Испания въвежда гранични проверки за пътници от Италия

Дипломатическото напрежение в Европейския съюз ескалира рязко, след като Испания официално обяви въвеждането на временен граничен контрол по летищата и пристанищата за всички пътници, пристигащи от Италия.

Новата мярка влиза в сила от полунощ на 8 август и е планирано да продължи до 7 септември. Това се случва в отговор на едностранното решение на италианския премиер Джорджа Мелони да ограничи свободното движение в Шенгенското пространство за полети от Испания.

Според официално изявление на испанското Министерство на вътрешните работи, цитирано от авторитетното мадридско издание El Pais, новите правила ще включват задължителни проверки на самоличността, гражданството и паспортите. За граждани на страни извън ЕС ще се изискват също валидни визи или разрешителни за пребиваване. Испанските власти аргументират реципрочния ход с „персистиращия миграционен натиск“, идващ от територията на Италия.

Твърдият отговор на Джорджа Мелони

Конфликтът между двете средиземноморски държави започна в края на юли, когато над 72 000 мигранти пресякоха границата на испанския ексклав Сеута откъм Мароко. В резултат на инцидента Рим веднага активира извънредни проверки за пристигащите от Испания, аргументирайки се с рискове за националната си сигурност и опасност от вторична миграция в ЕС.

Мадрид постави двудневен ултиматум на Италия да премахне ограниченията, но италианският премиер Джорджа Мелони категорично отхвърли искането. Както съобщава Reuters, кабинетът в Рим обяви, че няма да приема „ултиматуми или налагания от чужбина“. Мелони подчерта, че контролът от италианска страна ще остане в сила най-малко до 15 август, или докато заплахите от тероризъм и нови миграционни вълни не бъдат напълно елиминирани.

Анализ на ситуацията и последствия за туризма

Докато европейските лидери се опитват да намерят дипломатически изход, експертите предупреждават за сериозни забавяния по европейските летища в пиковия летен сезон. Въпреки че и двете страни твърдят, че проверките ще се извършват на случаен принцип, по терминалите вече се образуват дълги опашки.

Европейската комисия изрази загриженост относно разцеплението в Шенген. Испанското правителство на свой ред разкритикува действията на Италия, определяйки ги като водени от „вътрешнополитически и предизборни мотиви“. Мадрид припомни пред европейските партньори, че според данните на Фронтекс самата Италия остава държавата с най-голям брой незаконни влизания през последните години.