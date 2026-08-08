Исторически завой: Колумбия с нов лидер и милиарди от САЩ

Политическото махало в Латинска Америка извърши рязък завой надясно, след като консервативният юрист и бизнесмен Абелардо де ла Есприела официално встъпи в длъжност като нов президент на Колумбия.

Историческата церемония се проведе в град Кали под засилени мерки за сигурност, с което се наруши традицията за провеждане на събитието в столицата Богота. Този ход е ясен сигнал за новата "твърда ръка" (mano dura) срещу незаконните въоръжени групировки и наркокартелите в страната. По данни на световните агенции, цитиращи изявления от Белия дом, администрацията на американския президент Доналд Тръмп незабавно е декларирала пълна подкрепа за новото колумбийско правителство.

Милиард долара от Вашингтон и нов военен съюз

Държавният департамент на САЩ потвърди плановете си да отпусне финансова помощ в размер на 1 милиард долара в подкрепа на администрацията на Де ла Есприела. Средствата ще бъдат предоставени под формата на пакет за сигурност и отбрана, целящ възстановяване на военния капацитет на страната и борба с транснационалната престъпност.

Като крайъгълен камък на това подновено партньорство, Колумбия официално се присъединява към създадения от САЩ многонационален алианс „Щит на Америка“ (Shield of the Americas). Регионалният съюз бе учреден по-рано тази година с цел координация на военните и разузнавателните сили в Западното полукълбо за смазване на наркокартелите, пресичане на масовата миграция и ограничаване на чуждото влияние в региона. С привличането на Богота, Вашингтон затваря ключова геополитическа празнина на южния континент.

Венецуелският сценарий се насочва към Куба

Паралелно с промените в Колумбия, авторитетното издание The New York Times (NYT) съобщи, че администрацията на САЩ активно търси подходящ кандидат за лидер на Куба, следвайки вече изпитания „венецуелски сценарий“. След зрелищната американска операция в началото на годината, при която бе заловен венецуелският лидер Николас Мадуро, Вашингтон заложи на модел за поетапна смяна на режима чрез намиране на вътрешни фигури и оказване на силен икономически натиск.

Според източници на NYT, цитирани от световните медии, ЦРУ е създало специализирано звено за Куба (Cuba task force). Неговата цел е да идентифицира влиятелни лица в настоящото кубинско правителство, които биха се съгласили на сделка за отстраняване на комунистическия режим на президента Мигел Диас-Канел в замяна на икономическо преструктуриране и вдигане на енергийната блокада.

Новият колумбийски президент вече обяви, че прекратява дипломатическите отношения с Куба, определяйки управлението в Хавана като "тирания", което напълно съвпада с по-широката стратегия на САЩ за изолация на острова.