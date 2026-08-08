Американска фирма изпраща тайно наемници, оръжия и дронове на судански главорези, обвинени в геноцид

Експерти на ООН са установили, че Boeing 727, който "Ройтерс" разкри, че е свързан с с бизнес мрежа на частна американска военна фирма, е превозвал наемници, оръжия и дронове за паравоенната групировка Сили за бърза подкрепа (СБП) на Судан.

Констатациите предоставят допълнителни важни подробности за ролята, която самолетът е играл в подкрепа на СБП: паравоенната сила, която следователите на ООН обвиняват в извършване на геноцид в региона Дарфур в Судан.

"Комисията получи надеждна информация от четири източника, че самолетът е превозвал бойци и наемници на СПБ, както и военно оборудване, включително дронове и оръжия", се казва в доклада на ООН.

В него се цитират двама очевидци в Няла, главния военен и логистичен център на групировката в Дарфур, и съобщения от две държави членки като източници на информацията, без да се дават допълнителни подробности.

Разследване на "Ройтерс", публикувано на 15 юли, проследява 3 остарели самолета Boeing, управлявани от компании, свързани със Стивън Шаулис, бивш войник от специалните сили на армията на САЩ и дългогодишен подизпълнител на правителството на САЩ, от летище в Чад до логистични центрове, използвани от СБП в Судан, Либия и Сомалия. "Ройтерс" съобщава, че един от самолетите - Boeing 737 - е имал изтребители на борда си, когато е бил унищожен през май 2025 г., но много факти около товара на самолетите остават загадка.

Информационната агенция не открива доказателства, че Шаулис или неговите компании са били санкционирани или обвинени в неправомерни действия от властите.

Шаулис не е отговорил и на въпроси относно доклада на ООН. Преди това той отказва да отговаря на запитвания относно своите компании или самолетите Boeing. СБП също не са отговорили на искания за коментар.

Докладът на ООН е съставен от Експертната група за Судан, която е упълномощена от Съвета за сигурност да наблюдава оръжейното ембарго, наложено на Дарфур през 2004 г. Проектът на доклада е представен на Съвета за сигурност за преглед преди публикуване.

Гражданската война в Судан започна през 2023 г., когато лидерите на армията и СБП се скараха заради плановете за интегриране на бойците им по време на неуспешен преход към гражданско управление. Броят на жертвите оттогава се оценява на стотици хиляди, а боевете влошиха глада и болестите, създавайки това, което ООН нарича най-тежката хуманитарна криза в света.

В доклада на ООН се казва, че три 727 - единият продаден в Бразилия на компания, свързана с Шаулис, и двата придобити от базираната в Мичиган Kalitta Charters II - са се появили в Чад от ноември 2024 г. и са действали от военната зона на летището в Нджамена.

Адвокатът на Kalitta е заявил пред "Ройтерс", че компанията е извършила обширна проверка, преди самолетите да бъдат продадени, и не са били регистрирани нарушения на санкциите. Комисията на ООН смята, че не е регистрирано движение на нито един от трите самолета, откакто са пристигнали в Нджамена, но подозира, че Boeing-ите са предприели "умишлени стъпки, за да избегнат откриване по време на полет", без да предоставя допълнителни подробности.

В доклада се казва, че между януари и юли 2026 г. множество Boeing 727 и някои транспортни самолети Илюшин II-76 са кацнали в Нджамена през нощта.

"Ройтерс" е проследила движението на самолетите от Нджамена до центровете на СБП в Либия и Судан, използвайки сателитни изображения, данни от мобилни телефони и видео с отворен код, но също така не е открила записи за полетите на независими тракери, които следят сигналите, които самолетите обикновено излъчват, докато са във въздуха.

"СБП са използвали въздушния коридор Нджамена-Няла, за да транспортират бойци, чуждестранни наемници и военно оборудване, включително дронове и оръжия, в Дарфур", се казва в доклада на ООН.

Шаулис и бизнес партньорът му Крейг Мънро са съсобственици на Contractor Airways, южноафриканската компания, която е купила два от 727 от Kalitta. Мънро е заявил по-рано пред "Ройтерс", че Contractor Airways никога не е имала връзка със суданската групировка. Според него, констатациите на медията, че самолетът е кацнал в Няла и Куфра в Либия, са "доколкото ни е известно, неверни".

Гражданската авиационна администрация на Чад е заявила, че нито един от Боингите не е имал разрешение за експлоатация от Чад, като подчертава, че не управлява военна авиация, нито предоставя услуги, отговорни за проследяване на движението на полетите.

Министърът на външните работи Абдулайе Сабре Фадул е коментирал, че въпросите относно самолетите са предмет на отбранителна тайна, добавяйки, че единственото участие на Чад във войната в Судан е било чрез "дипломатически усилия за възстановяване на мира".

Освен констатациите за Boeing 727, следователите на ООН също така подробно описват мащаба на подкрепата, предоставена на СБП от колумбийски наемници, наети от компания в Обединените арабски емирства, като оценките са за 1500-2000 мъже.

Колумбийските наемници - известни като "Пустинните вълци" - създават база в Няла през март 2025 г., докато се сражават редом с бойците на СБП, управлявайки дронове и участвайки в планирането по време на обсадата и окончателното превземане на град Ал-Фашир в Дарфур през октомври 2025 г., се казва в доклада.

Наемниците са били наети от фирма Global Security Services Group (GSSG), базирана в ОАЕ.

Стотици невъоръжени мъже бяха застреляни, жени изнасилени, а деца отвлечени по време на нападението на СБП срещу Ал-Фашир миналата година. Насилието, което ООН преди това определи като геноцид, вече се смята за равносилно на геноцид.

Колумбийското външно министерство също не отговаря на запитванията на "Ройтерс". Колумбийското правителство вече се извини на Судан за присъствието на колумбийски наемници в страната обаче.

Говорител на мисията на ОАЕ в ООН е заявил пред "Ройтерс", че властите на ОАЕ са разследвали GSSG и са установили, че тя "не участва в никаква наемническа дейност в Судан и няма връзки с лица, за които се съобщава, че са наемници в Судан".

Говорителят заяви, че GSSG "действа в пълно съответствие със законите и разпоредбите на ОАЕ и международното право".