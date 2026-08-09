Румънските радари не са засекли дрон, летящ към България

Радарните системи на румънските въоръжени сили не са регистрирали никакви въздушни цели или летателни апарати, които да са преминали през румънското въздушно пространство по посока България. Това съобщиха официално от пресслужбата на румънското Министерство на отбраната пред агенция Agerpres.ro, пише Фокус.

''Във връзка с експлозията, станала на българска територия на 8 август около 8:20 ч. местно време близо до границата с Румъния, Министерството на отбраната заявява, че радарните му системи не са засекли никакви летателни апарати, пресичащи румънското въздушно пространство към България'', се казва в изявлението.

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По-рано в събота, след заседание на Съвета за сигурност, българският премиер Румен Радев обяви, че дрон се е появил в българското въздушно пространство от север в 8:10 ч. и след това е експлодирал. Няма данни за жертви или щети след инцидента.