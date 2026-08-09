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Румънските радари не са засекли дрон, летящ към България
  Тема: Украйна

Румънските радари не са засекли дрон, летящ към България

9 Август, 2026 08:29 2 109 52

  • румъния-
  • украйна-
  • дронове-
  • ракети-
  • нато

По-рано в събота, след заседание на Съвета за сигурност, българският премиер Румен Радев обяви, че дрон се е появил в българското въздушно пространство от север в 8:10 ч. и след това е експлодирал

Румънските радари не са засекли дрон, летящ към България - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Радарните системи на румънските въоръжени сили не са регистрирали никакви въздушни цели или летателни апарати, които да са преминали през румънското въздушно пространство по посока България. Това съобщиха официално от пресслужбата на румънското Министерство на отбраната пред агенция Agerpres.ro, пише Фокус.

''Във връзка с експлозията, станала на българска територия на 8 август около 8:20 ч. местно време близо до границата с Румъния, Министерството на отбраната заявява, че радарните му системи не са засекли никакви летателни апарати, пресичащи румънското въздушно пространство към България'', се казва в изявлението.

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По-рано в събота, след заседание на Съвета за сигурност, българският премиер Румен Радев обяви, че дрон се е появил в българското въздушно пространство от север в 8:10 ч. и след това е експлодирал. Няма данни за жертви или щети след инцидента.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    37 2 Отговор
    Причината е проста..! Има ново поколение ниско летящи дронове и старо поколение радари..!

    Коментиран от #6, #14, #17, #18, #45

    08:31 09.08.2026

  • 2 Пич

    24 23 Отговор
    Много ясно!!! Те и румънците са разгащиха, и - всичко за Украйна!!!
    Онзи ден като ви казах, че дрона задължително е украински, не го казах, защото наистина трябва да е украински!!! Какъвто и да беше, щеше да бъде обявен за украински!!! Защото не знам дали схващате, какво ще стане, и какви обяснения ще трябва да се дават, ако беше обявен за руски или ирански, примерно!!!

    Коментиран от #11

    08:34 09.08.2026

  • 3 КУ КУ

    22 3 Отговор
    НЕ СА ГО ЗАСЕКЛИ ЕСТЕСТВЕНО.ИНАЧЕ ТРЯБВАШЕ ДА КАЖАТ ЗАЩО НЕ СА ГО СВАЛИЛИ.А И ДРОНОВЕТЕ СА ПОВЕЧЕ ОТ ПЛАСТМАСА , ИДИ РАЗБЕРИ ГАРГА ЛИ Е ИЛИ ДРОН

    Коментиран от #16, #29

    08:37 09.08.2026

  • 4 Майор Мишев

    30 0 Отговор
    Що не коментирате какво производство е дрона и кой го е пуснал ?

    Коментиран от #41

    08:38 09.08.2026

  • 5 Механик

    53 12 Отговор
    Престанете с тия глупости.
    Дронът е пуснат от територията на България или от Черно Море.
    Дронът "МАЙЯ" има максимален полет от 600 км и то ако не носи взрив. Той лети с максимална скорост от 160 км/ч, което значи, че от украинската граница през цяла Румъния до БГ ще прелети за почти 8 часа, защото са над 1040 км.
    Не лъжете хората и си кажете, че укрите пуснаха дрона от тука. Вероятно от покрайнините на Варна.

    Коментиран от #8, #9, #42, #50

    08:43 09.08.2026

  • 6 Мамалига

    22 0 Отговор

    До коментар #1 от "Робот":

    Има и високотехнологични чувствителни радари, дори дунавските комари засичат, обаче ракетите свършиха.

    08:44 09.08.2026

  • 7 А50

    31 4 Отговор
    Щом е украйнски този дрон не е дрон

    08:46 09.08.2026

  • 8 УСА боклук

    4 8 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Впрочем МЕХАНИК,
    кво стана с Варна?

    08:46 09.08.2026

  • 9 СВО 1 627 дни РЕЗИЛ

    21 26 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Близо до Варна се намира и СОК "Камчия" - малко градче в България, но за съжаление не е българско.

    Коментиран от #25, #38

    08:49 09.08.2026

  • 10 знаещ

    24 9 Отговор
    дойде един дрон примамка и нашите пишман демократи веднага клъвнаха и надигнаха вой до бога руснаците идат и после млъкнаха като бити ду

    Коментиран от #20

    08:55 09.08.2026

  • 11 предположение

    21 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Мястото, където се е взривил, близо до помпените станции, според мен, показва, че дронът не е украински и не е ирански. Това, че се самовзривил, без да нанесе щети показва, че е било само предупреждение. Фактът, че и ние, и румънците, сме го проспали много ясно показва, че следващата летяща машинка може да направи голяма беля. Това предупреждение, към когото е насочено, трябва да си направи съответните изводи, за да не стане някой голям сакатлък. Стара истина е, че на лов и на война най-много се лъже, така че официалната версия, чии е дронът и какво прави точно на това чувствително място, за мен лично, не е много убедителна.

    Коментиран от #30

    08:56 09.08.2026

  • 12 1488

    11 3 Отговор
    р0мьнеца още е сьрдит за добруджа

    08:56 09.08.2026

  • 13 Мнение

    15 13 Отговор
    Камчия е разузнавателенхкжмплекс на руснаците от години, но никой от евроатлантиците ни не смее да го пипне!

    08:57 09.08.2026

  • 14 Интересно е, че

    26 4 Отговор

    До коментар #1 от "Робот":

    Пансир С 1 ги засича от 0 до 20 км.и ги унищожава. Да не забравяме и старите С 75 Нева", с която сърбите свалиха" "невидимия" В 2,а Тагаренко Магарев ги дари на укропонаzzистите. Това се казва храни куче да те лае. Тези дронове се управляват от човек с информация от краварските сателити, та да не ми при казват хумор ски и простотии за дебили.

    08:58 09.08.2026

  • 15 Анонимен

    18 0 Отговор
    Защото е излетял горе-долу откъдето е "кацнал". Предвид, че цивилния радар на летището лови единични птици и специално маха малки обекти от екрана, колко допотопен трябва да е военния им радар?

    09:00 09.08.2026

  • 16 Дори и от пластмаса,

    19 5 Отговор

    До коментар #3 от "КУ КУ":

    сее засичат от двигателя, който е ДВГ и остава топлинна диря. Гарата не оставя такава. Удара е целенасочено, заради отказа на премиера да дава, каквото и да е на WCкрайна, което е правилно решение.

    09:01 09.08.2026

  • 17 факт

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Робот":

    и украински ,,почиващи,, и наркотрафиканти

    09:01 09.08.2026

  • 18 Маринов

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Робот":

    Има още по елементарен отговор. Дронът е пуснат от румънския бряг или от лодка в реката. Прелетял няколко стотин метра току над главите на случайно намиращите се там от Гранична полиция и паднал в царевицата. Според мен е операция за шум, че границата е гола вода и дайте пари за радари и противодействие

    09:03 09.08.2026

  • 19 жоро

    12 0 Отговор
    И да са засекли ше си мълчат, щото им е по-изгодно да падне и да гръмне у нас.
    Така им отпада ангажимента да се обясняват пред народа и опизицията.
    Не знам Не чух Не видях!
    Златна тактика по време на кризи!

    09:04 09.08.2026

  • 20 Дрон примамка бил,

    14 0 Отговор

    До коментар #10 от "знаещ":

    ама с 5 кила взрив, ако бе ударил газо-компресорната станция, всичко щеше да е леш, че и близкото село щеше да пострада много

    Коментиран от #47

    09:04 09.08.2026

  • 21 Бесен - Язовец

    11 4 Отговор
    Дрона е пуснат от територията на Румъния кво да засичат като румънците са в схемата. Дрона е свален от Бг ПВО обаче соросите в Бг си траят.

    09:05 09.08.2026

  • 22 М.О.

    15 6 Отговор
    От МО вече обявиха официално, че дронът е украински.

    Коментиран от #34

    09:06 09.08.2026

  • 23 Град Козлодуй.

    6 2 Отговор
    Румънските радари са скреп!

    09:06 09.08.2026

  • 24 Мнение

    12 5 Отговор
    Тоя дрон си го пуснахме сами, за да се купят френски радари. Комисионните са стотици милиони евро за чичо Румен и бай Копринков.

    09:06 09.08.2026

  • 25 Дунавски вълнист мамут

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "СВО 1 627 дни РЕЗИЛ":

    Ромската махала, където живееш, също не е.

    09:07 09.08.2026

  • 26 хихи

    12 0 Отговор
    Демократичните радари не засичат демократични дронове, а диктаторски не могат

    09:08 09.08.2026

  • 27 Бъфало Бил

    13 1 Отговор
    Лъжат мамалигите! Как виждат руските дронове, а не виждат фашистките!?

    09:08 09.08.2026

  • 28 Хи хи

    13 1 Отговор
    Лелеееее, Марк Рюте каза, че ще защитава всеки сантиметър от нато, пък укренски дронове си летят свободно без никой да ги види !!

    09:09 09.08.2026

  • 29 Инженер

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "КУ КУ":

    Точно този модел дронове, куку, да направени така, че да се виждат добре на радарите. Такава им е функцията - да декаскират радарите! Прочети за "Майа".

    09:12 09.08.2026

  • 30 Пич

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "предположение":

    Да! Или е както казвате, или е инцидент! Бих дал предимство на вашето определение, заради локацията, която споменавате! Но и в двата случая ще повторя това, което казах вчера - Най опасното не е дрона, а ясното осъзнаване, че целокупното ПВО на две натовски държави е било напълно сляпо и глухо!!! Ние сме беззащитни като деца, защото цялото ни ПВО е било харизано на Украйна!!! Това беше и една от причините да съм сигурен, че дрона щеше да бъде обявен за украински!!!

    09:12 09.08.2026

  • 31 нннн

    13 0 Отговор
    Дронът може да е пуснат и от България. Отвсякъде може да се пусне.

    09:13 09.08.2026

  • 32 Укротрола е болен ат скоротечен рак.

    5 4 Отговор
    Укротрола е болен ат скоротечен рак.

    09:14 09.08.2026

  • 33 Укротрола е болен от скоротечен рак.

    5 4 Отговор
    Укротрола е болен от скоротечен рак.

    09:15 09.08.2026

  • 34 СВО 1 627 дни РЕЗИЛ

    12 3 Отговор

    До коментар #22 от "М.О.":

    Нима вярваш на МО. Вчера всички телевизии излъчиха на живо брифинга на премиера и министъра. След това в сайта на МО публикуваха снимки от събитието и министърът беше с рекламна бяла тениска и лого на „Кинтекс“. Малко по-късно снимката беше "поправена".

    09:16 09.08.2026

  • 35 Хм123

    5 1 Отговор
    И това ако са радари. И се надяваме Румъния да не пази. Гола вода.

    09:21 09.08.2026

  • 36 Драгой

    2 2 Отговор
    Това е дрон примамка на който са му променили координатите за да го заблудят. Обикновено така правят, пускат няколко за да видят къде е пво и същинската атака е след това с множество дронове по пво, които са се разкрили преди това. По брега на черно море има множество заглушаващи системи и дори граждснски дронове стават неуправляеми и отиват в морето или в разни ниви след като са станали неуправляеми. Като лети под радарите няма да го засекат, дори да го засекат, ако е само един и ще падне в нивата няма да го свалят, защото разкриват позицията, а ракетата с която ще го свалят струва колкото 30 дрона.

    Коментиран от #39

    09:25 09.08.2026

  • 37 Янко

    6 1 Отговор
    Че за какво да го засичат когато дрона е от нашите.На бандера укронацистите

    09:36 09.08.2026

  • 38 А50

    7 6 Отговор

    До коментар #9 от "СВО 1 627 дни РЕЗИЛ":

    Добре, че руснаците направиха спортен комплекс, където тренираха и наще деца, но поради малоумието българско комплекса е обявен за вражески и е затворен. За 37г мутро-демокрация какво се построй за децата от държавата, но пък мо. жем да пречим . Какво пречи държавата, както едно време, да прави такива комплекси за децата. Сега може да се използват и еврофондове, но те май са за безсмислени инвестиции, хем дават пари, но хем да няма дълготраен резултат. В крайна сметка сме смешници в пародията ЕС

    Коментиран от #49

    09:38 09.08.2026

  • 39 падналия ангел

    6 0 Отговор

    До коментар #36 от "Драгой":

    "Като лети под радарите няма да го засекат...", това е дрон примамка, направен е да го засичат. Дори има устройство да имитира по-голям дрон на радарите!

    09:44 09.08.2026

  • 40 Румънската армия,

    2 0 Отговор
    и тя като българската, и самолет да мине, само ще го чуем и ще зяпаме като индианци!?

    09:45 09.08.2026

  • 41 простаци от НАТО

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Майор Мишев":

    защо Румъния ще сваля дрон който ще стигне БГ..и да харчи милиони средства..да дига Ф 16 и муниции..а така лети си той и каквото стане..не пипай и ще си ОК..Спасението на давещите се е дело на самите давещи се!

    09:50 09.08.2026

  • 42 коки

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Има голяма вероятност това да е вярно.
    Не се бях замислял за тоя вариант!

    09:51 09.08.2026

  • 43 батСали

    6 1 Отговор
    Такъв дрон може да бъде пуснат от всяко украинско имение по северното черноморие, а там е бъкано с такива!
    А що там не е засечен ли?
    Ами щото там нямаме никакво радарно покритие за малки цели. Даже и спортен самолет няма да видим там. С румънците е същото откъм нашата граница.
    А знаете ли какъв е граничния контрол спрямо украински МПС и граждани? НИКАКЪВ.
    За толкова години война сигур са внесли хиляди такива бръмчалки на части. Купува се имот на удобно място, сглобява се набързо бръмчалката и когато руския спътник премине (щото ония гледат) и украта пуска бръмчалката!
    Да казвам ли колко е разтоянието примерно Дуранкулак - Крим?

    10:00 09.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Робот":

    НЕЕЕ ИМА МНОГО НЕМОЖАЧИ ,НО ДЕ РЪМБЯТ НА БРАТУШКИТЕ

    10:06 09.08.2026

  • 46 Коко

    3 0 Отговор
    Украйна губи и по всякакъв начин ще направи така че да вкара и друга страна в конфликта за да започне война НАТО Русия

    10:12 09.08.2026

  • 47 знаещ

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Дрон примамка бил,":

    след като е гръмнал кой премери 5те кг а и нивата със слънчоглед не била пострадала

    10:17 09.08.2026

  • 48 Zахарова

    2 4 Отговор
    Правим подарък на Чорапа,кое не е ясно!? Трябва да го подкрепяме, така ще може да плещи опорки. Дрона изреляхме от много близо, но е тайна

    10:18 09.08.2026

  • 49 Така е

    6 1 Отговор

    До коментар #38 от "А50":

    Ако не бяха руснаците щяхме още да ходим с цървули и да си светим с газени лампи, както все още правят другите страни в Европа.

    Коментиран от #51

    10:20 09.08.2026

  • 50 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Абе през цяла Румъния може ид а са 1040 километра, ама растоянието между Одеса и Варна е 400 километра по въздуха. А дрона лети основно по въздуха, доколкото знам. И 400 км се прелитат за 2,5 часа, ако лети със 160 км/час.

    10:21 09.08.2026

  • 51 Хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Така е":

    Не е необходимо да демонстрираш,че сиДебил

    11:01 09.08.2026

  • 52 Ти си

    1 0 Отговор
    А кой каза че дрона трябва да е прелетял над Румъния? Може да е изстрелян и от Баба Алино до Кардам има няма 100 км. Може да е изстрелян и от чужд ТИР преминаващ по нашите пътища(имаше вече такъв случай в Русия). Може и да е операция под чужд флаг на някоя от специалните служби с цел да се създават настроения.
    Хипотези много истина една и ние не я знаем....

    11:34 09.08.2026

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