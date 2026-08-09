Румънските радари не са засекли дрон, летящ към България

Радарните системи на румънските въоръжени сили не са регистрирали никакви въздушни цели или летателни апарати, които да са преминали през румънското въздушно пространство по посока България. Това съобщиха официално от пресслужбата на румънското Министерство на отбраната пред агенция Agerpres.ro, пише Фокус.
''Във връзка с експлозията, станала на българска територия на 8 август около 8:20 ч. местно време близо до границата с Румъния, Министерството на отбраната заявява, че радарните му системи не са засекли никакви летателни апарати, пресичащи румънското въздушно пространство към България'', се казва в изявлението.
По-рано в събота, след заседание на Съвета за сигурност, българският премиер Румен Радев обяви, че дрон се е появил в българското въздушно пространство от север в 8:10 ч. и след това е експлодирал. Няма данни за жертви или щети след инцидента.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Робот
Коментиран от #6, #14, #17, #18, #45
08:31 09.08.2026
2 Пич
Онзи ден като ви казах, че дрона задължително е украински, не го казах, защото наистина трябва да е украински!!! Какъвто и да беше, щеше да бъде обявен за украински!!! Защото не знам дали схващате, какво ще стане, и какви обяснения ще трябва да се дават, ако беше обявен за руски или ирански, примерно!!!
Коментиран от #11
08:34 09.08.2026
3 КУ КУ
Коментиран от #16, #29
08:37 09.08.2026
4 Майор Мишев
Коментиран от #41
08:38 09.08.2026
5 Механик
Дронът е пуснат от територията на България или от Черно Море.
Дронът "МАЙЯ" има максимален полет от 600 км и то ако не носи взрив. Той лети с максимална скорост от 160 км/ч, което значи, че от украинската граница през цяла Румъния до БГ ще прелети за почти 8 часа, защото са над 1040 км.
Не лъжете хората и си кажете, че укрите пуснаха дрона от тука. Вероятно от покрайнините на Варна.
Коментиран от #8, #9, #42, #50
08:43 09.08.2026
6 Мамалига
До коментар #1 от "Робот":Има и високотехнологични чувствителни радари, дори дунавските комари засичат, обаче ракетите свършиха.
08:44 09.08.2026
7 А50
08:46 09.08.2026
8 УСА боклук
До коментар #5 от "Механик":Впрочем МЕХАНИК,
кво стана с Варна?
08:46 09.08.2026
9 СВО 1 627 дни РЕЗИЛ
До коментар #5 от "Механик":Близо до Варна се намира и СОК "Камчия" - малко градче в България, но за съжаление не е българско.
Коментиран от #25, #38
08:49 09.08.2026
10 знаещ
Коментиран от #20
08:55 09.08.2026
11 предположение
До коментар #2 от "Пич":Мястото, където се е взривил, близо до помпените станции, според мен, показва, че дронът не е украински и не е ирански. Това, че се самовзривил, без да нанесе щети показва, че е било само предупреждение. Фактът, че и ние, и румънците, сме го проспали много ясно показва, че следващата летяща машинка може да направи голяма беля. Това предупреждение, към когото е насочено, трябва да си направи съответните изводи, за да не стане някой голям сакатлък. Стара истина е, че на лов и на война най-много се лъже, така че официалната версия, чии е дронът и какво прави точно на това чувствително място, за мен лично, не е много убедителна.
Коментиран от #30
08:56 09.08.2026
12 1488
08:56 09.08.2026
13 Мнение
08:57 09.08.2026
14 Интересно е, че
До коментар #1 от "Робот":Пансир С 1 ги засича от 0 до 20 км.и ги унищожава. Да не забравяме и старите С 75 Нева", с която сърбите свалиха" "невидимия" В 2,а Тагаренко Магарев ги дари на укропонаzzистите. Това се казва храни куче да те лае. Тези дронове се управляват от човек с информация от краварските сателити, та да не ми при казват хумор ски и простотии за дебили.
08:58 09.08.2026
15 Анонимен
09:00 09.08.2026
16 Дори и от пластмаса,
До коментар #3 от "КУ КУ":сее засичат от двигателя, който е ДВГ и остава топлинна диря. Гарата не оставя такава. Удара е целенасочено, заради отказа на премиера да дава, каквото и да е на WCкрайна, което е правилно решение.
09:01 09.08.2026
17 факт
До коментар #1 от "Робот":и украински ,,почиващи,, и наркотрафиканти
09:01 09.08.2026
18 Маринов
До коментар #1 от "Робот":Има още по елементарен отговор. Дронът е пуснат от румънския бряг или от лодка в реката. Прелетял няколко стотин метра току над главите на случайно намиращите се там от Гранична полиция и паднал в царевицата. Според мен е операция за шум, че границата е гола вода и дайте пари за радари и противодействие
09:03 09.08.2026
19 жоро
Така им отпада ангажимента да се обясняват пред народа и опизицията.
Не знам Не чух Не видях!
Златна тактика по време на кризи!
09:04 09.08.2026
20 Дрон примамка бил,
До коментар #10 от "знаещ":ама с 5 кила взрив, ако бе ударил газо-компресорната станция, всичко щеше да е леш, че и близкото село щеше да пострада много
Коментиран от #47
09:04 09.08.2026
21 Бесен - Язовец
09:05 09.08.2026
22 М.О.
Коментиран от #34
09:06 09.08.2026
23 Град Козлодуй.
09:06 09.08.2026
24 Мнение
09:06 09.08.2026
25 Дунавски вълнист мамут
До коментар #9 от "СВО 1 627 дни РЕЗИЛ":Ромската махала, където живееш, също не е.
09:07 09.08.2026
26 хихи
09:08 09.08.2026
27 Бъфало Бил
09:08 09.08.2026
28 Хи хи
09:09 09.08.2026
29 Инженер
До коментар #3 от "КУ КУ":Точно този модел дронове, куку, да направени така, че да се виждат добре на радарите. Такава им е функцията - да декаскират радарите! Прочети за "Майа".
09:12 09.08.2026
30 Пич
До коментар #11 от "предположение":Да! Или е както казвате, или е инцидент! Бих дал предимство на вашето определение, заради локацията, която споменавате! Но и в двата случая ще повторя това, което казах вчера - Най опасното не е дрона, а ясното осъзнаване, че целокупното ПВО на две натовски държави е било напълно сляпо и глухо!!! Ние сме беззащитни като деца, защото цялото ни ПВО е било харизано на Украйна!!! Това беше и една от причините да съм сигурен, че дрона щеше да бъде обявен за украински!!!
09:12 09.08.2026
31 нннн
09:13 09.08.2026
32 Укротрола е болен ат скоротечен рак.
09:14 09.08.2026
33 Укротрола е болен от скоротечен рак.
09:15 09.08.2026
34 СВО 1 627 дни РЕЗИЛ
До коментар #22 от "М.О.":Нима вярваш на МО. Вчера всички телевизии излъчиха на живо брифинга на премиера и министъра. След това в сайта на МО публикуваха снимки от събитието и министърът беше с рекламна бяла тениска и лого на „Кинтекс“. Малко по-късно снимката беше "поправена".
09:16 09.08.2026
35 Хм123
09:21 09.08.2026
36 Драгой
Коментиран от #39
09:25 09.08.2026
37 Янко
09:36 09.08.2026
38 А50
До коментар #9 от "СВО 1 627 дни РЕЗИЛ":Добре, че руснаците направиха спортен комплекс, където тренираха и наще деца, но поради малоумието българско комплекса е обявен за вражески и е затворен. За 37г мутро-демокрация какво се построй за децата от държавата, но пък мо. жем да пречим . Какво пречи държавата, както едно време, да прави такива комплекси за децата. Сега може да се използват и еврофондове, но те май са за безсмислени инвестиции, хем дават пари, но хем да няма дълготраен резултат. В крайна сметка сме смешници в пародията ЕС
Коментиран от #49
09:38 09.08.2026
39 падналия ангел
До коментар #36 от "Драгой":"Като лети под радарите няма да го засекат...", това е дрон примамка, направен е да го засичат. Дори има устройство да имитира по-голям дрон на радарите!
09:44 09.08.2026
40 Румънската армия,
09:45 09.08.2026
41 простаци от НАТО
До коментар #4 от "Майор Мишев":защо Румъния ще сваля дрон който ще стигне БГ..и да харчи милиони средства..да дига Ф 16 и муниции..а така лети си той и каквото стане..не пипай и ще си ОК..Спасението на давещите се е дело на самите давещи се!
09:50 09.08.2026
42 коки
До коментар #5 от "Механик":Има голяма вероятност това да е вярно.
Не се бях замислял за тоя вариант!
09:51 09.08.2026
43 батСали
А що там не е засечен ли?
Ами щото там нямаме никакво радарно покритие за малки цели. Даже и спортен самолет няма да видим там. С румънците е същото откъм нашата граница.
А знаете ли какъв е граничния контрол спрямо украински МПС и граждани? НИКАКЪВ.
За толкова години война сигур са внесли хиляди такива бръмчалки на части. Купува се имот на удобно място, сглобява се набързо бръмчалката и когато руския спътник премине (щото ония гледат) и украта пуска бръмчалката!
Да казвам ли колко е разтоянието примерно Дуранкулак - Крим?
10:00 09.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Боруна Лом
До коментар #1 от "Робот":НЕЕЕ ИМА МНОГО НЕМОЖАЧИ ,НО ДЕ РЪМБЯТ НА БРАТУШКИТЕ
10:06 09.08.2026
46 Коко
10:12 09.08.2026
47 знаещ
До коментар #20 от "Дрон примамка бил,":след като е гръмнал кой премери 5те кг а и нивата със слънчоглед не била пострадала
10:17 09.08.2026
48 Zахарова
10:18 09.08.2026
49 Така е
До коментар #38 от "А50":Ако не бяха руснаците щяхме още да ходим с цървули и да си светим с газени лампи, както все още правят другите страни в Европа.
Коментиран от #51
10:20 09.08.2026
50 Българин
До коментар #5 от "Механик":Абе през цяла Румъния може ид а са 1040 километра, ама растоянието между Одеса и Варна е 400 километра по въздуха. А дрона лети основно по въздуха, доколкото знам. И 400 км се прелитат за 2,5 часа, ако лети със 160 км/час.
10:21 09.08.2026
51 Хахаха
До коментар #49 от "Така е":Не е необходимо да демонстрираш,че сиДебил
11:01 09.08.2026
52 Ти си
Хипотези много истина една и ние не я знаем....
11:34 09.08.2026