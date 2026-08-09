81 години от Нагасаки: Премиерът премълча кой хвърли бомбата

Днес, точно в 11:02 ч. местно време, Япония запази минута мълчание, за да почете 81-вата годишнина от атомната бомбардировка над Нагасаки.
В Парка на мира в Нагасаки се събраха оцелели от трагедията (хибакуша), техните семейства и официални делегати от рекорден брой държави. Основен акцент в международния отзвук обаче стана фактът, че в официалната си реч японският министър-председател Санае Такаичи за пореден път пропусна да назове изрично Съединените щати (САЩ) като държавата, извършила нападението.
Според публикации на официалната японска информационна агенция nhk.or.jp и азиатското бизнес издание nikkei.com, премиерът се ограничи до традиционните послания за „мисията на Япония като единствената нация, изпитала ужаса на ядреното оръжие в историята“. Това поведение на официален Токио не е прецедент, но придобива нова тежест през август 2026 г. поради изострените глобални конфликти и засилващия се вътрешен дебат за промяна на пацифистичния курс на страната.
Коя е Санае Такаичи и защо променя курса на Токио?
Настоящият премиер на Япония, Санае Такаичи, е известна в политическите среди като представител на твърдото, консервативно крило на Либерално-демократичната партия. Тя е дългогодишен последовател на покойния премиер Шиндзо Абе и споделя неговата визия за ревизия на член 9 от Конституцията, който забранява на страната да води война и да поддържа редовна армия.
За разлика от своите предшественици, Такаичи залага на агресивна реторика по отношение на националната сигурност. Международната агенция Блумбърг посочва, че нейното правителство вижда в засилващия се натиск от страна на Китай и съвместните руско-китайски военноморски учения около японските острови директна заплаха за оцеляването на нацията. Именно заради това премиерът умишлено избягва да критикува САЩ за историческите събития от 1945 г. – за нея Вашингтон е незаменим съюзник в една евентуална бъдеща конфронтация в Азиатско-тихоокеанския регион.
Дипломатически лабиринти и натиск за ядрено превъоръжаване
Липсата на конкретика в речта на Такаичи отразява дълбокото геополитическо раздвоение на страната. От една страна, Токио гради националната си сигурност изцяло върху американския „ядрен чадър“ и отбранителния съюз с Вашингтон, което прави директното сочене с пръст дипломатически нежелателно. От друга страна, настоящото правителство е подложено на натиск от оцелелите да подпише Договора на ООН за забрана на ядрените оръжия – стъпка, която кабинетът категорично отказва.
Информационната агенция Ройтерс допълва, че в японското общество нараства тревогата от т.нар. „нов милитаризъм“. По време на среща с организации на хибакуша по-рано тази седмица, премиерът Такаичи отказа да гарантира, че Япония ще запази безсрочно своите „Три неядрени принципа“ (да не притежава, да не произвежда и да не допуска ядрени оръжия на своя територия). Нещо повече – през последните месеци министърът на отбраната Шинджиро Коизуми открито призова за дискусии по темата „без табута“, провокиран от експанзията на Китай и непредсказуемостта в Близкия изток.
Хирошима срещу Нагасаки: Технологичният кошмар на двете бомби
Макар в историческата памет двете трагедии често да се сливат, те се различават значително по своя технологичен характер и военна логистика, припомня историческият портал history.com:
- Хирошима (6 август 1945 г.): Върху града е хвърлена урановата бомба „Малчугана“ (Little Boy). Тя действа на принципа на оръдейния тип детонация. Градът е разположен в равнина, което позволява на ударната вълна да помете всичко по пътя си и да отнеме моментално живота на над 80 000 души.
- Нагасаки (9 август 1945 г.): Три дни по-късно САЩ пускат „Дебелака“ (Fat Man) – много по-мощна и сложна плутониева бомба от имплозивен тип. Нагасаки обаче е разположен сред хълмист терен и долини, които ограничават разпространението на взривната вълна. Това е причината броят на незабавните жертви (около 40 000) да е по-малък, въпреки че самото оръжие е било по-разрушително. Радиационните последствия и за двата града обаче остават еднакво пагубни за десетилетия напред.
Трагедията, която избледнява във времето
Кметът на Нагасаки Широ Сузуки зае далеч по-критична позиция в своя Декларация за мир, излъчена от световните медии като dw.com и straitstimes.com. Сузуки предупреди, че човечеството е изправено пред „екзистенциална криза“ заради порочния кръг от конфронтации и ядрено дрънкане на оръжие в Украйна. Той настоя правителството на Такаичи незабавно да препотвърди конституционния отказ от война.
Черната статистика за Нагасаки напомня за мащаба на катастрофата от 9 август 1945 г.:
- Навръх 74 000 души умират до края на 1945 г. вследствие на плутониевата бомба.
- 204 708 имена вече съдържа официалният списък на жертвите, след като през последната година бяха добавени още 2773 починали от оцелелите.
- 86,7 години е средната възраст на останалите живи свидетели на трагедията, чийто общ брой за първи път спадна под 100 000 души.
Буря в социалните мрежи: Японското общество е разделено
Днешната реч на премиера предизвика вълна от остри коментари в японския сегмент на социалната мрежа X и платформата Yahoo! Japan. Наблюдава се дълбок разкол между поколенията.
По-възрастните японци и активистите за мир изразяват гняв под хаштагове, превеждащи се като „Позор за Нагасаки“ и „Кажете истината“. Те пишат, че „премълчаването на извършителя е обида към паметта на загиналите“ и обвиняват Такаичи, че превръща Япония в „наемник на Вашингтон“.
Младото поколение обаче демонстрира много по-прагматичен, макар и тревожен поглед. В мрежите масово се споделят опасения от потенциален конфликт в Тайванския проток. Потребителите пишат: „Историята си е история, но днес Китай и Северна Корея са реалната заплаха. Нуждаем се от американския ядрен чадър, за да не се превърне Токио в следващия Нагасаки“. Оцелелите изразяват дълбоко разочарование, че историческата истина се замазва в името на текущи военни съюзи, а спомените за „черния дъжд“ и радиационния кошмар избледняват пред лицето на нова глобална милитаризация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Град Козлодуй
07:33 09.08.2026
2 Ами
Коментиран от #5
07:36 09.08.2026
3 ПРИПОМНЕТЕ МИ
Коментиран от #35
07:36 09.08.2026
4 E как кой,
07:39 09.08.2026
5 Соломон
До коментар #2 от "Ами":И защо позор.Бомбите убиха около 200000 японци.Но спасиха от смърт милиони и японци и американци.И сложиха края на ВСВ
Коментиран от #17, #22, #23, #62, #63, #78
07:41 09.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 НА ЯПОНИЯ ПЪРВА И ЗЕМАХА
07:42 09.08.2026
8 Разочарован!
Но явно ,нищо не е останало от тях,в съвременните японци,щом дори се страхуват да споменат името на убиецът си Ся-САЩ...!
Коментиран от #11, #19, #60, #81
07:43 09.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ще дойде
Коментиран от #48
07:47 09.08.2026
13 Дали
07:48 09.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Герги
Коментиран от #24
07:49 09.08.2026
16 хи ихи их
07:50 09.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Макето
До коментар #8 от "Разочарован!":Тогава е било война. На война, като на война. Нали се помни, какво са направили и японците в Пърл Харбър? Миналото няма да се върне, важно е сега, какви са действията. Ходил съм в Япония, невероятна дисциплина и уважение към хората има там. Трябва да се взима пример от такива хора! Ноооо е България нито народ, нито управляващи.
Коментиран от #34, #39
07:51 09.08.2026
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "Соломон":ИмаХА❗
ИмаХА и "Последният САМУРАЙ"❗
07:52 09.08.2026
21 Артилерист
07:52 09.08.2026
22 гост
До коментар #5 от "Соломон":Плюнчовците слагат минуси,но е било точно така,изчислено е че при сухопътна операция срещу тези самураи фанатици жертвите от двете страни ще бъдат милиони...и освен позора от Пърл Харбър и желанието за възмездие,тези изчисления са натежали повече в полза на хвърлянето на бомбите...
07:54 09.08.2026
23 Щип
До коментар #5 от "Соломон":Типично по соломоновски "ако трябва ще ги избием до крак но ще ги спасим"?
Гнусната постъпка на твоите кумири не може да бъде забравена и това че ги оправдаваш те прави съучастник в това престъпление!
Коментиран от #27
07:56 09.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Соломон
До коментар #23 от "Щип":И кое точно е престъпление.Освен че милиони щяха да загинат ако не бяха ги използвали
Коментиран от #28, #54, #64, #72
07:58 09.08.2026
28 Соломон
До коментар #27 от "Соломон":Ами на просто нямам късмет .Да говоря на немски вместо на руски
07:59 09.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ушанка
До коментар #24 от "Соломон":Защо не ги хвърлиха по рано,че войната да свърши?.Ами чакаха да стигнем до Берлин и да се включат към победителите?
Коментиран от #56
08:01 09.08.2026
31 Световните Терористи САЩ
Точно в 8 часа и 15 минути местно време на 6 август 1945 г. избухва
бомбата, хвърлена от американския бомбардировач Б-29 над Хирошима.
Командир на екипажа е полковник Пол Тибетс. Той хвърля над японския
град Хирошима атомна бомба „Little Boy“ („Малчуган“).
Бомбата се взривява, на около 600 метра над повърхността, при което
на място загиват около 70—80 000 души. Зоната на пълно разрушение е
около 1,4 км. в радиус. Пожарите, избухнали след взрива засягат
около 11,4 км2. 90% от зданията са унищожени или силно повредени.
Три дни по-късно е хвърлена втора атомна бомба - „Fat Man“
(„дебеланко“), с която е разрушен град Нагасаки.
Почти 200 000 от оцелелите все още се лекуват от последиците в
болниците на Японския Червен кръст след атомните експлозии в Хирошима
и Нагазаки.
Японският Червен кръст има болници за лечение на оцелелите от
ядреното оръжие в Хирошима от 1956 г., а в Нагазаки от 1969 г. През
тях са преминали над 2.5 милиона амбулаторни и над 2.6 хоспитализирани
пациенти от оцелелите от ядрените бомбардировки. Само през изминалата
година болниците на Японския Червен кръст в Хирошима и Нагазаки са
приели за лечение съответно 4 657 и 6 030 души.
Коментиран от #85
08:02 09.08.2026
32 Механик
Коментиран от #71
08:02 09.08.2026
33 тая година мълчат
08:03 09.08.2026
34 Щип
До коментар #19 от "Макето":Не си прав колега, въобще не е имоло нужда от тази бомбардировка!
Просто щатите са си търсили повод да изпробват новото оръжие и да сплашат СССР и света.
Цената на това сплашване обаче е огромна 200000 хиляди загинали и още колко от лъчева болес никой не казва.
08:03 09.08.2026
35 Неолиберална джапанка
До коментар #3 от "ПРИПОМНЕТЕ МИ":Как кой пусна бомбите? Путин, разбира се!
08:04 09.08.2026
36 Стокхолмски синдром е
Варварско дело на сатанисти жадни за проливане на човешка кръв...
08:05 09.08.2026
37 На война,
08:06 09.08.2026
38 Художника с мустачките
До коментар #24 от "Соломон":Теб как сме те изтървали от концлагера, еврейче?
08:06 09.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Луд
08:14 09.08.2026
42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
ДА ПОКАЗВА
това което властите искат
ДА ПРИКРИЯТ❗
Другото е обикновена ПРОПАГАНДА❗
08:15 09.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
КОЙ ИЗПОЛЗВА атомни бомби срещу
ЦИВИЛНО НАСЕЛЕНИЕ❗
Въпросът е -
ЗАЩО МЪЛЧАТ другите медии в другите страни🤔❓
08:18 09.08.2026
45 Стара чанта
Коментиран от #49, #50, #82, #93
08:22 09.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Д,мин
08:26 09.08.2026
48 Путин
До коментар #12 от "ще дойде":Когато си на каишка и чакаш хляба от друг, само господаря може да се смени...другото е на клавиатура - колко време е минало след тези 500 години?!
08:29 09.08.2026
49 Ушанка
До коментар #45 от "Стара чанта":Същото важи и за Украйна.Трябва ли Путин да използва атомно оръжие за да пречупи украинския инат?
08:30 09.08.2026
50 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #45 от "Стара чанта":НЕ Японският император е причина за хвърляне на двете атомни бомби,
а Сталин❗
Да, ще останеш ОШАШАВЕН(А), но това е самата истина❗
Именно бързият напредък на войските на Сталин и вероятността Япония да капитулира пред Съветската армия, а не пред САЩ довежда до вземане на решението за използване на атомните бомби, които между другото не са били много в арсенала на САЩ ❗
08:30 09.08.2026
51 Дудов
08:34 09.08.2026
52 Небинарен модерен ляв
08:34 09.08.2026
53 Приличаме си
08:36 09.08.2026
54 оня с коня
До коментар #27 от "Соломон":Сюлеймане ,явно глад мори добитъка ,в неделя сутрин отрано си излезнал на паша .
08:36 09.08.2026
55 анализиращ
Коментиран от #65, #66
08:36 09.08.2026
56 Соломон
До коментар #30 от "Ушанка":Ами просто е . Бомбите са били готови след като Берлин е паднал вече
08:37 09.08.2026
57 ТакаТака
08:41 09.08.2026
58 скарлет
Коментиран от #59
08:45 09.08.2026
59 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #58 от "скарлет":Колкото си признават за 11 септември-
толкова си признават и за Луната❗
08:49 09.08.2026
60 Историк
До коментар #8 от "Разочарован!":Не се заблуждавайте младежи! Самураите са легенда, художествена измислица, пропаганда, хулиганите на средновековна Япония. А през 20 век японците по нищо не са се различавали от германските фашисти.
08:50 09.08.2026
61 А50
08:51 09.08.2026
62 Куче на грил
До коментар #5 от "Соломон":Войната продължава в Корея.
08:52 09.08.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #55 от "анализиращ":И това .... да те направят един от най-големите длъжници в Света, ако е помощ🤔❗
Не е за пропускане, че джапаните са най-големия кредитор на ШАШт❗🤔
08:54 09.08.2026
66 БАНко
До коментар #55 от "анализиращ":НАИСТИНА ЛИ СМЯТАШ ЗА ДОБРЕ РУСНАЦИТЕ ДА ПУСНАТ НЯКОЛКО ХИРОШОМКИ В КИЕВ И ХАРКОВ И .......СЛЕД ТОВА ДА ГИ ...... ПОДПОМОГНАТ ???
08:56 09.08.2026
67 Японците не са евреи
Коментиран от #75
08:59 09.08.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Хмм
09:01 09.08.2026
70 Демократ
Коментиран от #74
09:02 09.08.2026
71 Наблюдател
До коментар #32 от "Механик":Това е голата истина, Механик, и ти я разголи за всички във форума!
09:02 09.08.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Бгг
09:02 09.08.2026
74 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #70 от "Демократ":ДЕМОдемократ, почитат своите избити сънародници❗ Какво лошо виждаш в това❗
За мрънкане и експлоатация можеш да даваш пример с ИвреитИ ❗
Ето поредния случай в Банско- дето шепа гаменчета изпотрошили хотела, а после рИвът,
че местните ги нападали на верска основа❗
09:06 09.08.2026
75 Хмм
До коментар #67 от "Японците не са евреи":и защо да помагат, даването на милостиня води до мързел, но американците помагат, на Израел
09:07 09.08.2026
76 Бесен - Язовец
Коментиран от #79
09:09 09.08.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Морски
До коментар #5 от "Соломон":Такива като теб трябва да се кастрират
09:18 09.08.2026
79 Японците имат чувството
До коментар #76 от "Бесен - Язовец":за вина за това което направиха в Китай през ВСВ. Основни категории на жертвите Гражданско население : Между 17 и 22 милиона загинали граждани.Военни загуби : Между 1,5 и 2,4 милиона убити китайски войници.Общо пострадали : Над 35 милиона убити и ранени според официален Пекин.Най-големите масови зверства Клането в Нанкин (1937 г.) : След превземането на тогавашната столица, японската армия извършва шестседмичен терор. Официалните китайски разследвания сoчат за убити над 300 000 души . Между 20 000 и 80 000 жени стават жертва на брутално насилие.Биологични експерименти (Отряд 731) : Хиляди китайски пленници са убити при жестоки медицински опити с биологично и химическо оръжие.Политиката на „Трите всичко“ : Военна стратегия на Япония в Северен Китай, изразяваща се в „убивай всичко, опожарявай всичко, граби всичко“, изтреби милиони селяни. Смятат, че са си получили справедливото наказание за всичко това, да не забравяме и Пърл Харбър.
09:34 09.08.2026
80 не може да бъде
Коментиран от #84
09:36 09.08.2026
81 Луд
До коментар #8 от "Разочарован!":Няма нищо общо вече с едно времешните саморай сегашните покемони.
09:37 09.08.2026
82 След огромната
До коментар #45 от "Стара чанта":по брой на жертвите битка за Окинава( 240 931от двете страни ) американците пресмятат, че ще се дадат милиони жертви и от двете страни до победата над Япония. Избират по-малкото зло (340 000 жертви повечето изпарени за миг и нищо не разбрали). Освен това само те са имали ЯО - мислите ли, че Хитлер над Москва или Сталин над Берлин нямаше да го използват ако го имаха? Между другото спасяват живота на поне 500 000 съветски войници защото почти милионната Квантунгска армия се предава след бомбите над Хирошима и Нагазаки и само някои фанатизирани дивизии не се предават доброволно, има само 12 000 руски жертви. След войната ги развиха технологично както после направиха с Китай.
09:40 09.08.2026
83 След 10 години - 2036г.
Днес, точно в 11:02 ч. местно време, Япония ще запази минута мълчание,
за да почете 91-вата годишнина от атомната бомбардировка над Нагасаки
извършена от днешна Русия, която някога се е казвала: Съветският съюз и Убийците на Сталин!
Коментиран от #86
09:41 09.08.2026
84 По-скоро
До коментар #80 от "не може да бъде":от американската помощ. Планът Маршал за Европа, а за Япония не се чува много, но американците индустриализираха Япония както сега Китай. И двете нации са работливи, добри в науката и теххнологиите и мачкането е само политическо. На немците дължим откритието на ядреното деление, ракетостроенето, а на японците синия светодиод.
Коментиран от #90, #91, #94
09:50 09.08.2026
85 Фондация Чушкопек
До коментар #31 от "Световните Терористи САЩ":Атомните оръжия са мит и този мит скоро ще бъде развенчан.Ако тези оръжия бяха истина то нямаше да има оцелели хора от радиацията,нали?Масово сградите са били и дървени и леснозапалими.
Коментиран от #87, #92
09:55 09.08.2026
86 Едва ли ще
До коментар #83 от "След 10 години - 2036г.":стане да обвинят Русия, по-скоро забравят какво са правили в Китай, виж ми 79 пост.
09:57 09.08.2026
87 По-скоро са безполезни
До коментар #85 от "Фондация Чушкопек":при водене на война. Ето защо Путин няма да го използва в Украйна. ЯО не може да се употреби срещу дворцов преврат, пуч, демонстрации, цветни и черно-бели революции, партизанско движение, конспирации и диверсии. На предния фронт също където се стрелят с леко оръжие и ръкопашен бой, не може и срещу батареи и дивизиони. Противниковата армия има противоатомни укрития които спасяват на повече от километър от епицентъра на ядрения взрив. При хиляди километра фронт и 50км. дълбочина на фронта колко бомби ще трябват, май хиляди? Най "ефективно" е ЯО да се използва над голям град където ще избие най-вече жени, деца и старци (мъжете са на фронта). А и Путин как ще обясни на украинците и на останалия свят, че ги "освобождава" от фашистите като хвърли атомна бомба над Киев, избие 1мил. и останалите са зомбита болни от лъчева болест и с ужасни изгаряния? След бомбата ли ще прави референдум за присъединяване към РФ?
10:02 09.08.2026
88 Левски
10:02 09.08.2026
89 Перо
10:25 09.08.2026
90 не може да бъде
До коментар #84 от "По-скоро":Обичам да чета най-различни неща и винаги ми се е искало да разбера защо едно нещо се получава а друго -не!?И съм силно скептичен по отношение на т.н план Маршал и т.н ;американската помощ !?Разбира се за да се разбере същността на плана Маршал трябва да се прочете много материал и да се видят данни които никога няма да бъдат показани!?От това което знам мога да кажа -американците са взели от Германия много повече от това което са дали -няма никаква помощ това е американска инвестиция която е надплатена много чрез ограбване на немското техническо наследство и безмилостна експлоатация на немското население -особено в първия период след войната !?А за Япония това важи в много по- тежка даже жестока степен -американците са ги мачкали като хлебарки!?...Но ето получило се е ..и според мен това се дължи най-вече на персоналните характеристики на тези народи -особено германците ...даже се чудя защо са започнали тази война ако не беше войната с СССР... според мен целият континент Европа сега щеше да говори на немски език ---толкова са били напред пред другите германците преди войната даже и пред САЩ!?...Но така или иначе моделът измислен от САЩ е проработил прекрасно...но сега трябва да се питаме защо този модел не работи и двете държави стремглаво вървят към икономическа катастрофа!?
10:32 09.08.2026
91 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #84 от "По-скоро":Ръдърфорд НЕ е немец, но ти явно трупаш знания от ИИ❗
10:41 09.08.2026
92 касманафта
До коментар #85 от "Фондация Чушкопек":„Много неща са мит и фейк, но хората не са готови (не искат) да приемат истината. Със страх се управлява най-лесно.“
10:41 09.08.2026
93 Ами това, което прави
До коментар #45 от "Стара чанта":Зеления, не е ли същото в момента. Инат за сметка на човешки животи.
10:42 09.08.2026
94 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #84 от "По-скоро":По данни на ИИ
" Ядреното делене е открито през декември 1938 г. от немските химици Ото Хан и Фриц Щрасман, заедно с австрийските физици Лиза Майтнер и нейната племенник Ото Роберт Фриш."
Е , физиката казва друго, ама кой от (Z-00)
чете учебници🤔❗
Коментиран от #96
10:45 09.08.2026
95 Хаха
10:55 09.08.2026
96 Е аз не
До коментар #94 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":казвам ли, че немците са го открили, а и каква съществена разлика има между австрийци и немци? Между другото "замесен" е и Хайзенберг. Само се заядаш.
Коментиран от #97, #98
10:59 09.08.2026
97 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #96 от "Е аз не":Е да бе , точно това казваш, защото точно това казва ИИ❗
Отвори поне един учебник по физика и ще разбереш, че НИТО НЕМЕЦ, НИТО АВСТРИЕЦ са открили деленето на атома‼️
Не се заяждам, а не те оставям да заблуждаваш другите НЕзнаещи‼️
11:11 09.08.2026
98 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #96 от "Е аз не":Ами чети бе човече, чети❗
През 1914 г. Ръдърфорд става рицар на Британската империя, а през 1919 г. е вече шеф на Кавендишката лаборатория.
Там прави и трето голямо откритие -
изкуствено предизвикана ядрена реакция
в стабилен елемент❗
11:17 09.08.2026
99 Григор
11:18 09.08.2026