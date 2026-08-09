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81 години от Нагасаки: Премиерът премълча кой хвърли бомбата

81 години от Нагасаки: Премиерът премълча кой хвърли бомбата

9 Август, 2026 07:17, обновена 9 Август, 2026 07:31 3 654 99

  • япония-
  • атомна бомба-
  • премиер-
  • нагасаки-
  • сащ

На фона на засилено геополитическо напрежение и вътрешни ядрени дебати, Санае Такаичи повтори думите си от Хирошима, избягвайки директно споменаване на САЩ

81 години от Нагасаки: Премиерът премълча кой хвърли бомбата - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес, точно в 11:02 ч. местно време, Япония запази минута мълчание, за да почете 81-вата годишнина от атомната бомбардировка над Нагасаки.

В Парка на мира в Нагасаки се събраха оцелели от трагедията (хибакуша), техните семейства и официални делегати от рекорден брой държави. Основен акцент в международния отзвук обаче стана фактът, че в официалната си реч японският министър-председател Санае Такаичи за пореден път пропусна да назове изрично Съединените щати (САЩ) като държавата, извършила нападението.

Според публикации на официалната японска информационна агенция nhk.or.jp и азиатското бизнес издание nikkei.com, премиерът се ограничи до традиционните послания за „мисията на Япония като единствената нация, изпитала ужаса на ядреното оръжие в историята“. Това поведение на официален Токио не е прецедент, но придобива нова тежест през август 2026 г. поради изострените глобални конфликти и засилващия се вътрешен дебат за промяна на пацифистичния курс на страната.

Коя е Санае Такаичи и защо променя курса на Токио?

Настоящият премиер на Япония, Санае Такаичи, е известна в политическите среди като представител на твърдото, консервативно крило на Либерално-демократичната партия. Тя е дългогодишен последовател на покойния премиер Шиндзо Абе и споделя неговата визия за ревизия на член 9 от Конституцията, който забранява на страната да води война и да поддържа редовна армия.

За разлика от своите предшественици, Такаичи залага на агресивна реторика по отношение на националната сигурност. Международната агенция Блумбърг посочва, че нейното правителство вижда в засилващия се натиск от страна на Китай и съвместните руско-китайски военноморски учения около японските острови директна заплаха за оцеляването на нацията. Именно заради това премиерът умишлено избягва да критикува САЩ за историческите събития от 1945 г. – за нея Вашингтон е незаменим съюзник в една евентуална бъдеща конфронтация в Азиатско-тихоокеанския регион.

Дипломатически лабиринти и натиск за ядрено превъоръжаване

Липсата на конкретика в речта на Такаичи отразява дълбокото геополитическо раздвоение на страната. От една страна, Токио гради националната си сигурност изцяло върху американския „ядрен чадър“ и отбранителния съюз с Вашингтон, което прави директното сочене с пръст дипломатически нежелателно. От друга страна, настоящото правителство е подложено на натиск от оцелелите да подпише Договора на ООН за забрана на ядрените оръжия – стъпка, която кабинетът категорично отказва.

Информационната агенция Ройтерс допълва, че в японското общество нараства тревогата от т.нар. „нов милитаризъм“. По време на среща с организации на хибакуша по-рано тази седмица, премиерът Такаичи отказа да гарантира, че Япония ще запази безсрочно своите „Три неядрени принципа“ (да не притежава, да не произвежда и да не допуска ядрени оръжия на своя територия). Нещо повече – през последните месеци министърът на отбраната Шинджиро Коизуми открито призова за дискусии по темата „без табута“, провокиран от експанзията на Китай и непредсказуемостта в Близкия изток.

Хирошима срещу Нагасаки: Технологичният кошмар на двете бомби

Макар в историческата памет двете трагедии често да се сливат, те се различават значително по своя технологичен характер и военна логистика, припомня историческият портал history.com:

  • Хирошима (6 август 1945 г.): Върху града е хвърлена урановата бомба „Малчугана“ (Little Boy). Тя действа на принципа на оръдейния тип детонация. Градът е разположен в равнина, което позволява на ударната вълна да помете всичко по пътя си и да отнеме моментално живота на над 80 000 души.
  • Нагасаки (9 август 1945 г.): Три дни по-късно САЩ пускат „Дебелака“ (Fat Man) – много по-мощна и сложна плутониева бомба от имплозивен тип. Нагасаки обаче е разположен сред хълмист терен и долини, които ограничават разпространението на взривната вълна. Това е причината броят на незабавните жертви (около 40 000) да е по-малък, въпреки че самото оръжие е било по-разрушително. Радиационните последствия и за двата града обаче остават еднакво пагубни за десетилетия напред.

Трагедията, която избледнява във времето

Кметът на Нагасаки Широ Сузуки зае далеч по-критична позиция в своя Декларация за мир, излъчена от световните медии като dw.com и straitstimes.com. Сузуки предупреди, че човечеството е изправено пред „екзистенциална криза“ заради порочния кръг от конфронтации и ядрено дрънкане на оръжие в Украйна. Той настоя правителството на Такаичи незабавно да препотвърди конституционния отказ от война.

Черната статистика за Нагасаки напомня за мащаба на катастрофата от 9 август 1945 г.:

  • Навръх 74 000 души умират до края на 1945 г. вследствие на плутониевата бомба.
  • 204 708 имена вече съдържа официалният списък на жертвите, след като през последната година бяха добавени още 2773 починали от оцелелите.
  • 86,7 години е средната възраст на останалите живи свидетели на трагедията, чийто общ брой за първи път спадна под 100 000 души.

Буря в социалните мрежи: Японското общество е разделено

Днешната реч на премиера предизвика вълна от остри коментари в японския сегмент на социалната мрежа X и платформата Yahoo! Japan. Наблюдава се дълбок разкол между поколенията.

По-възрастните японци и активистите за мир изразяват гняв под хаштагове, превеждащи се като „Позор за Нагасаки“ и „Кажете истината“. Те пишат, че „премълчаването на извършителя е обида към паметта на загиналите“ и обвиняват Такаичи, че превръща Япония в „наемник на Вашингтон“.

Младото поколение обаче демонстрира много по-прагматичен, макар и тревожен поглед. В мрежите масово се споделят опасения от потенциален конфликт в Тайванския проток. Потребителите пишат: „Историята си е история, но днес Китай и Северна Корея са реалната заплаха. Нуждаем се от американския ядрен чадър, за да не се превърне Токио в следващия Нагасаки“. Оцелелите изразяват дълбоко разочарование, че историческата истина се замазва в името на текущи военни съюзи, а спомените за „черния дъжд“ и радиационния кошмар избледняват пред лицето на нова глобална милитаризация.


Япония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Козлодуй

    112 5 Отговор
    Ще премълчи шубето е голям страх! Нали и там са колонизирани!

    07:33 09.08.2026

  • 2 Ами

    117 4 Отговор
    Позор за Япония!

    Коментиран от #5

    07:36 09.08.2026

  • 3 ПРИПОМНЕТЕ МИ

    94 1 Отговор
    Кой пусна бомбите?

    Коментиран от #35

    07:36 09.08.2026

  • 4 E как кой,

    105 3 Отговор
    естествено че Путин пусна бомбите,забранено е да се споменават краварите!

    07:39 09.08.2026

  • 5 Соломон

    5 98 Отговор

    До коментар #2 от "Ами":

    И защо позор.Бомбите убиха около 200000 японци.Но спасиха от смърт милиони и японци и американци.И сложиха края на ВСВ

    Коментиран от #17, #22, #23, #62, #63, #78

    07:41 09.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 НА ЯПОНИЯ ПЪРВА И ЗЕМАХА

    62 4 Отговор
    ЗЛАТНИТЕ ЗАПАСИ ПРЕДИ ДВАЙСЕ ГОДИНИ ПОСЛЕ НА ЮЖНА КОРЕЯ И КИПЪР. МОЖЕ ДА ООЗНАЙТЕ КОЙ ИМ ГИ ВЗЕ..... КАТО ПЪРВО ЗАТВОРИХА ВСИИИЧКИ БАНКИ ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ И ИЗНСЯХА ИЗНАСЯХА......

    07:42 09.08.2026

  • 8 Разочарован!

    96 4 Отговор
    Японците ги мислих за хора с чест и достойнство,като самураите им...!
    Но явно ,нищо не е останало от тях,в съвременните японци,щом дори се страхуват да споменат името на убиецът си Ся-САЩ...!

    Коментиран от #11, #19, #60, #81

    07:43 09.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ще дойде

    92 3 Отговор
    време когато следващия премиер ще обвини Русия..за това че САЩ хвърлиха две ядерни бомби над Япония...В БГ доживяхме..историци да нарекат 500 вековно робство..владичество, пристъствие....а освободители Руската империя изведнъж се превърнаха в окупатори..Но всичко ще се утоложи и се надяваме България ще въстанови независимост от сегашните господари в ЕС..в противен случай нищо добро не чака българи..

    Коментиран от #48

    07:47 09.08.2026

  • 13 Дали

    69 4 Отговор
    Япония е била някога горда нация, сега бавно и постепенно се смачква от американския ботуш стъпил там

    07:48 09.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Герги

    22 13 Отговор
    Времето е било такова,Световна война...Пърл Харбър трудно се забравя.Самото изречение след като са пуснали бомбата....Господи,какво направихме,,,,говори много но...това да е било първият и последният път в който се използва в реални условия това оръжие.

    Коментиран от #24

    07:49 09.08.2026

  • 16 хи ихи их

    43 3 Отговор
    Путин Фърли бомбите, Башаров и Петров управляваха самолетите!

    07:50 09.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Макето

    7 37 Отговор

    До коментар #8 от "Разочарован!":

    Тогава е било война. На война, като на война. Нали се помни, какво са направили и японците в Пърл Харбър? Миналото няма да се върне, важно е сега, какви са действията. Ходил съм в Япония, невероятна дисциплина и уважение към хората има там. Трябва да се взима пример от такива хора! Ноооо е България нито народ, нито управляващи.

    Коментиран от #34, #39

    07:51 09.08.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    25 1 Отговор

    До коментар #11 от "Соломон":

    ИмаХА❗
    ИмаХА и "Последният САМУРАЙ"❗

    07:52 09.08.2026

  • 21 Артилерист

    65 3 Отговор
    Използването на атомно оръжие срещу Япония е най-категоричното доказателство за бруталната циничност на американците. Доказано е, че това е абсолютно ненужно масово убийство на стотици хиляди японци. Япония е капитулирала, но американците искат да притиснат Сталин на преговорите за приключване на войната. Сталин обаче събира екип от най-известните съветски учени в тази област, създава им най-добрите условия за работа и живот, и в уникално кратко време ТАСС "е упълномощена да съобщи, че Съветския съюз извърши успешен опит с атомна бомба". Американците се кротват, защото те само от сила разбират...

    07:52 09.08.2026

  • 22 гост

    3 50 Отговор

    До коментар #5 от "Соломон":

    Плюнчовците слагат минуси,но е било точно така,изчислено е че при сухопътна операция срещу тези самураи фанатици жертвите от двете страни ще бъдат милиони...и освен позора от Пърл Харбър и желанието за възмездие,тези изчисления са натежали повече в полза на хвърлянето на бомбите...

    07:54 09.08.2026

  • 23 Щип

    52 1 Отговор

    До коментар #5 от "Соломон":

    Типично по соломоновски "ако трябва ще ги избием до крак но ще ги спасим"?
    Гнусната постъпка на твоите кумири не може да бъде забравена и това че ги оправдаваш те прави съучастник в това престъпление!

    Коментиран от #27

    07:56 09.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Соломон

    3 48 Отговор

    До коментар #23 от "Щип":

    И кое точно е престъпление.Освен че милиони щяха да загинат ако не бяха ги използвали

    Коментиран от #28, #54, #64, #72

    07:58 09.08.2026

  • 28 Соломон

    2 29 Отговор

    До коментар #27 от "Соломон":

    Ами на просто нямам късмет .Да говоря на немски вместо на руски

    07:59 09.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ушанка

    43 3 Отговор

    До коментар #24 от "Соломон":

    Защо не ги хвърлиха по рано,че войната да свърши?.Ами чакаха да стигнем до Берлин и да се включат към победителите?

    Коментиран от #56

    08:01 09.08.2026

  • 31 Световните Терористи САЩ

    30 1 Отговор
    6 август 1945 г. САЩ хвърлят атомна бомба над Хирошима

    Точно в 8 часа и 15 минути местно време на 6 август 1945 г. избухва
    бомбата, хвърлена от американския бомбардировач Б-29 над Хирошима.

    Командир на екипажа е полковник Пол Тибетс. Той хвърля над японския
    град Хирошима атомна бомба „Little Boy“ („Малчуган“).

    Бомбата се взривява, на около 600 метра над повърхността, при което
    на място загиват около 70—80 000 души. Зоната на пълно разрушение е
    около 1,4 км. в радиус. Пожарите, избухнали след взрива засягат
    около 11,4 км2. 90% от зданията са унищожени или силно повредени.

    Три дни по-късно е хвърлена втора атомна бомба - „Fat Man“
    („дебеланко“), с която е разрушен град Нагасаки.

    Почти 200 000 от оцелелите все още се лекуват от последиците в
    болниците на Японския Червен кръст след атомните експлозии в Хирошима
    и Нагазаки.

    Японският Червен кръст има болници за лечение на оцелелите от
    ядреното оръжие в Хирошима от 1956 г., а в Нагазаки от 1969 г. През
    тях са преминали над 2.5 милиона амбулаторни и над 2.6 хоспитализирани
    пациенти от оцелелите от ядрените бомбардировки. Само през изминалата
    година болниците на Японския Червен кръст в Хирошима и Нагазаки са
    приели за лечение съответно 4 657 и 6 030 души.

    Коментиран от #85

    08:02 09.08.2026

  • 32 Механик

    46 4 Отговор
    Едно време гледах филма "Шогун" и се възхищавах от гордите самураи. А по-късно, се запитах, как може да са горди, като САЩ са ги поробили и тия не смеят да мъцнат. А сега, много години по-късно вече съм убеден, че няма по-робско племе от японците. Дори си мисля, че у тях има някакъв неприкрит мазохизъм .

    Коментиран от #71

    08:02 09.08.2026

  • 33 тая година мълчат

    38 2 Отговор
    догодина ще кажат, че са били руснаците

    08:03 09.08.2026

  • 34 Щип

    48 1 Отговор

    До коментар #19 от "Макето":

    Не си прав колега, въобще не е имоло нужда от тази бомбардировка!
    Просто щатите са си търсили повод да изпробват новото оръжие и да сплашат СССР и света.
    Цената на това сплашване обаче е огромна 200000 хиляди загинали и още колко от лъчева болес никой не казва.

    08:03 09.08.2026

  • 35 Неолиберална джапанка

    28 2 Отговор

    До коментар #3 от "ПРИПОМНЕТЕ МИ":

    Как кой пусна бомбите? Путин, разбира се!

    08:04 09.08.2026

  • 36 Стокхолмски синдром е

    30 2 Отговор
    Когато врагът те убива пък ти се правиш че нищо не се е случило...
    Варварско дело на сатанисти жадни за проливане на човешка кръв...

    08:05 09.08.2026

  • 37 На война,

    31 3 Отговор
    като на война. Японската армия е била от най-жестоките в зверствата си. Но дали това оправдава пускането на "Малчугана" и "Дебелака", аз не съм съдник. Но истината трябва да се знае. Младите не вярват на възрастните, докато не преживеят трагедията.

    08:06 09.08.2026

  • 38 Художника с мустачките

    21 0 Отговор

    До коментар #24 от "Соломон":

    Теб как сме те изтървали от концлагера, еврейче?

    08:06 09.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Луд

    17 0 Отговор
    Във много писания пише че премълчаната история няма бъдеще,Остава само ,,ЛЪЖА,,

    08:14 09.08.2026

  • 42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    23 0 Отговор
    Истинската журналистика трябва
    ДА ПОКАЗВА
    това което властите искат
    ДА ПРИКРИЯТ❗
    Другото е обикновена ПРОПАГАНДА❗

    08:15 09.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    23 1 Отговор
    Ясно е защо в ШАШт и Япония се мълчи
    КОЙ ИЗПОЛЗВА атомни бомби срещу
    ЦИВИЛНО НАСЕЛЕНИЕ❗
    Въпросът е -
    ЗАЩО МЪЛЧАТ другите медии в другите страни🤔❓

    08:18 09.08.2026

  • 45 Стара чанта

    1 15 Отговор
    Премиерът е добре и да поясни ЗАЩО са хвърлени двете бомби, и кой е бил тогава императорът - заради неговото упорство и нежеланието за капитулация - хвърля милиони жертви ! За една амбиция и овчи инат ! Толкова за цената на човешките животи - в очите на властващите !

    Коментиран от #49, #50, #82, #93

    08:22 09.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Д,мин

    13 0 Отговор
    Всъщност кмета на Нагасаки Сиро Судзуки, спомена, че бомбата паднала в Нагасаки е пусната от американски самолет. Е не каза дали пилотите са били американци или руснаци...

    08:26 09.08.2026

  • 48 Путин

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "ще дойде":

    Когато си на каишка и чакаш хляба от друг, само господаря може да се смени...другото е на клавиатура - колко време е минало след тези 500 години?!

    08:29 09.08.2026

  • 49 Ушанка

    17 0 Отговор

    До коментар #45 от "Стара чанта":

    Същото важи и за Украйна.Трябва ли Путин да използва атомно оръжие за да пречупи украинския инат?

    08:30 09.08.2026

  • 50 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    21 2 Отговор

    До коментар #45 от "Стара чанта":

    НЕ Японският император е причина за хвърляне на двете атомни бомби,
    а Сталин❗
    Да, ще останеш ОШАШАВЕН(А), но това е самата истина❗
    Именно бързият напредък на войските на Сталин и вероятността Япония да капитулира пред Съветската армия, а не пред САЩ довежда до вземане на решението за използване на атомните бомби, които между другото не са били много в арсенала на САЩ ❗

    08:30 09.08.2026

  • 51 Дудов

    16 1 Отговор
    Много хора смятат че японците са много дипломатични.Аз пък мисля че са безгласни букви и двуличници, страхуваши са да кажат какво мислят

    08:34 09.08.2026

  • 52 Небинарен модерен ляв

    15 0 Отговор
    Разбира се че руснаците са хвърлили бомбата над Нагасаки ,даже на Путин баща му е участвал .

    08:34 09.08.2026

  • 53 Приличаме си

    5 2 Отговор
    Чак след втората бомба им увират дебелите чутури. Горко на победените е стар римски лозунг.

    08:36 09.08.2026

  • 54 оня с коня

    9 0 Отговор

    До коментар #27 от "Соломон":

    Сюлеймане ,явно глад мори добитъка ,в неделя сутрин отрано си излезнал на паша .

    08:36 09.08.2026

  • 55 анализиращ

    1 12 Отговор
    По третият закон на Нютон, "на всяко действие, има обратно по посока и равно по сила противодействие", второто от които, американците с тия бомби са го пресолили, но все пак са компенсирали Япония, като са й върнали островите им в Тихият океан и като са ги подпомогнали, да се превърнат в най проспериращата страна в света!

    Коментиран от #65, #66

    08:36 09.08.2026

  • 56 Соломон

    7 1 Отговор

    До коментар #30 от "Ушанка":

    Ами просто е . Бомбите са били готови след като Берлин е паднал вече

    08:37 09.08.2026

  • 57 ТакаТака

    15 0 Отговор
    Такаичи не е нищо друго освен японската Делси Родригес! А бе жена за отгворни длъжности, особено за такива ключови позиции Не стават.

    08:41 09.08.2026

  • 58 скарлет

    4 0 Отговор
    добре поне, че си признаха за ➡ Луната 🎴

    Коментиран от #59

    08:45 09.08.2026

  • 59 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор

    До коментар #58 от "скарлет":

    Колкото си признават за 11 септември-
    толкова си признават и за Луната❗

    08:49 09.08.2026

  • 60 Историк

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Разочарован!":

    Не се заблуждавайте младежи! Самураите са легенда, художествена измислица, пропаганда, хулиганите на средновековна Япония. А през 20 век японците по нищо не са се различавали от германските фашисти.

    08:50 09.08.2026

  • 61 А50

    7 1 Отговор
    Ако питаш япончетата те ще кажат Русия. Лъжите, подлагането, изкривяването на историята води до резултата в 404

    08:51 09.08.2026

  • 62 Куче на грил

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Соломон":

    Войната продължава в Корея.

    08:52 09.08.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 1 Отговор

    До коментар #55 от "анализиращ":

    И това .... да те направят един от най-големите длъжници в Света, ако е помощ🤔❗
    Не е за пропускане, че джапаните са най-големия кредитор на ШАШт❗🤔

    08:54 09.08.2026

  • 66 БАНко

    0 2 Отговор

    До коментар #55 от "анализиращ":

    НАИСТИНА ЛИ СМЯТАШ ЗА ДОБРЕ РУСНАЦИТЕ ДА ПУСНАТ НЯКОЛКО ХИРОШОМКИ В КИЕВ И ХАРКОВ И .......СЛЕД ТОВА ДА ГИ ...... ПОДПОМОГНАТ ???

    08:56 09.08.2026

  • 67 Японците не са евреи

    6 0 Отговор
    Наивно е мисленето, че САЩ ще помогнат на някого.

    Коментиран от #75

    08:59 09.08.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Хмм

    3 2 Отговор
    и защо премълчават, американците са горди с това, което са направили, винаги ще го напомнят, няма да се забрави, самите японци също биха се гордели ако беше тяхно дело, те са сключвали облози кой ще убие повече китайци

    09:01 09.08.2026

  • 70 Демократ

    2 3 Отговор
    Японците са вечните жертви.81 години мрънкане и експлоатиране на случая.

    Коментиран от #74

    09:02 09.08.2026

  • 71 Наблюдател

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Механик":

    Това е голата истина, Механик, и ти я разголи за всички във форума!

    09:02 09.08.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Бгг

    2 0 Отговор
    И японците са политми жи турки.

    09:02 09.08.2026

  • 74 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #70 от "Демократ":

    ДЕМОдемократ, почитат своите избити сънародници❗ Какво лошо виждаш в това❗
    За мрънкане и експлоатация можеш да даваш пример с ИвреитИ ❗
    Ето поредния случай в Банско- дето шепа гаменчета изпотрошили хотела, а после рИвът,
    че местните ги нападали на верска основа❗

    09:06 09.08.2026

  • 75 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Японците не са евреи":

    и защо да помагат, даването на милостиня води до мързел, но американците помагат, на Израел

    09:07 09.08.2026

  • 76 Бесен - Язовец

    5 1 Отговор
    Това се нарича японска колониална лоялност към господарите окупатори от ФАЩ.

    Коментиран от #79

    09:09 09.08.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Морски

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Соломон":

    Такива като теб трябва да се кастрират

    09:18 09.08.2026

  • 79 Японците имат чувството

    3 0 Отговор

    До коментар #76 от "Бесен - Язовец":

    за вина за това което направиха в Китай през ВСВ. Основни категории на жертвите Гражданско население : Между 17 и 22 милиона загинали граждани.Военни загуби : Между 1,5 и 2,4 милиона убити китайски войници.Общо пострадали : Над 35 милиона убити и ранени според официален Пекин.Най-големите масови зверства Клането в Нанкин (1937 г.) : След превземането на тогавашната столица, японската армия извършва шестседмичен терор. Официалните китайски разследвания сoчат за убити над 300 000 души . Между 20 000 и 80 000 жени стават жертва на брутално насилие.Биологични експерименти (Отряд 731) : Хиляди китайски пленници са убити при жестоки медицински опити с биологично и химическо оръжие.Политиката на „Трите всичко“ : Военна стратегия на Япония в Северен Китай, изразяваща се в „убивай всичко, опожарявай всичко, граби всичко“, изтреби милиони селяни. Смятат, че са си получили справедливото наказание за всичко това, да не забравяме и Пърл Харбър.

    09:34 09.08.2026

  • 80 не може да бъде

    1 0 Отговор
    Според мен това премълчаване -за пореден път -никой в Япония не смее да каже кой ги е бомбардирал с атомните бомби -има нужда от по-дълбок коментар!?Както се знае има един специален писател -евреин Франца Кафка който казва -Ние евреите сме като маслините ..трябва да бъдем смачкани за да дадем най-доброто от себе си!?Кафка е използвал текст от Талмуда за обясни с горчива ирония живота и оцеляването на евреите!?Аз лично се чудя дали американците не са приели буквално тази "рецепта "на Кафка /или Талмуда за да накара победените японци и германци във ВСВ да дадат най-доброто от себе си!?Обществена тайна е как американците са мачкали и японци и германци -особено японците!?Е не знам дали най.доброто което са дали тези две нации се дължи на американското мачкане но и двете нации бяха за пример на останалите дълго време !?Но това което виждаме че е останало сега от индустриалната мощ и др.неща е нещо като името на японската м-р председателка Семки /и /Кокички!?

    Коментиран от #84

    09:36 09.08.2026

  • 81 Луд

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Разочарован!":

    Няма нищо общо вече с едно времешните саморай сегашните покемони.

    09:37 09.08.2026

  • 82 След огромната

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "Стара чанта":

    по брой на жертвите битка за Окинава( 240 931от двете страни ) американците пресмятат, че ще се дадат милиони жертви и от двете страни до победата над Япония. Избират по-малкото зло (340 000 жертви повечето изпарени за миг и нищо не разбрали). Освен това само те са имали ЯО - мислите ли, че Хитлер над Москва или Сталин над Берлин нямаше да го използват ако го имаха? Между другото спасяват живота на поне 500 000 съветски войници защото почти милионната Квантунгска армия се предава след бомбите над Хирошима и Нагазаки и само някои фанатизирани дивизии не се предават доброволно, има само 12 000 руски жертви. След войната ги развиха технологично както после направиха с Китай.

    09:40 09.08.2026

  • 83 След 10 години - 2036г.

    4 2 Отговор
    Премиерът на Япония:
    Днес, точно в 11:02 ч. местно време, Япония ще запази минута мълчание,
    за да почете 91-вата годишнина от атомната бомбардировка над Нагасаки
    извършена от днешна Русия, която някога се е казвала: Съветският съюз и Убийците на Сталин!

    Коментиран от #86

    09:41 09.08.2026

  • 84 По-скоро

    1 1 Отговор

    До коментар #80 от "не може да бъде":

    от американската помощ. Планът Маршал за Европа, а за Япония не се чува много, но американците индустриализираха Япония както сега Китай. И двете нации са работливи, добри в науката и теххнологиите и мачкането е само политическо. На немците дължим откритието на ядреното деление, ракетостроенето, а на японците синия светодиод.

    Коментиран от #90, #91, #94

    09:50 09.08.2026

  • 85 Фондация Чушкопек

    1 3 Отговор

    До коментар #31 от "Световните Терористи САЩ":

    Атомните оръжия са мит и този мит скоро ще бъде развенчан.Ако тези оръжия бяха истина то нямаше да има оцелели хора от радиацията,нали?Масово сградите са били и дървени и леснозапалими.

    Коментиран от #87, #92

    09:55 09.08.2026

  • 86 Едва ли ще

    2 0 Отговор

    До коментар #83 от "След 10 години - 2036г.":

    стане да обвинят Русия, по-скоро забравят какво са правили в Китай, виж ми 79 пост.

    09:57 09.08.2026

  • 87 По-скоро са безполезни

    2 1 Отговор

    До коментар #85 от "Фондация Чушкопек":

    при водене на война. Ето защо Путин няма да го използва в Украйна. ЯО не може да се употреби срещу дворцов преврат, пуч, демонстрации, цветни и черно-бели революции, партизанско движение, конспирации и диверсии. На предния фронт също където се стрелят с леко оръжие и ръкопашен бой, не може и срещу батареи и дивизиони. Противниковата армия има противоатомни укрития които спасяват на повече от километър от епицентъра на ядрения взрив. При хиляди километра фронт и 50км. дълбочина на фронта колко бомби ще трябват, май хиляди? Най "ефективно" е ЯО да се използва над голям град където ще избие най-вече жени, деца и старци (мъжете са на фронта). А и Путин как ще обясни на украинците и на останалия свят, че ги "освобождава" от фашистите като хвърли атомна бомба над Киев, избие 1мил. и останалите са зомбита болни от лъчева болест и с ужасни изгаряния? След бомбата ли ще прави референдум за присъединяване към РФ?

    10:02 09.08.2026

  • 88 Левски

    2 0 Отговор
    Япония и Германия след войната до днес са колонии на САЩ.

    10:02 09.08.2026

  • 89 Перо

    1 0 Отговор
    И етноса на Президента, който е разрешил пускането на бомбата, никога не се споменава!

    10:25 09.08.2026

  • 90 не може да бъде

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "По-скоро":

    Обичам да чета най-различни неща и винаги ми се е искало да разбера защо едно нещо се получава а друго -не!?И съм силно скептичен по отношение на т.н план Маршал и т.н ;американската помощ !?Разбира се за да се разбере същността на плана Маршал трябва да се прочете много материал и да се видят данни които никога няма да бъдат показани!?От това което знам мога да кажа -американците са взели от Германия много повече от това което са дали -няма никаква помощ това е американска инвестиция която е надплатена много чрез ограбване на немското техническо наследство и безмилостна експлоатация на немското население -особено в първия период след войната !?А за Япония това важи в много по- тежка даже жестока степен -американците са ги мачкали като хлебарки!?...Но ето получило се е ..и според мен това се дължи най-вече на персоналните характеристики на тези народи -особено германците ...даже се чудя защо са започнали тази война ако не беше войната с СССР... според мен целият континент Европа сега щеше да говори на немски език ---толкова са били напред пред другите германците преди войната даже и пред САЩ!?...Но така или иначе моделът измислен от САЩ е проработил прекрасно...но сега трябва да се питаме защо този модел не работи и двете държави стремглаво вървят към икономическа катастрофа!?

    10:32 09.08.2026

  • 91 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #84 от "По-скоро":

    Ръдърфорд НЕ е немец, но ти явно трупаш знания от ИИ❗

    10:41 09.08.2026

  • 92 касманафта

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Фондация Чушкопек":

    „Много неща са мит и фейк, но хората не са готови (не искат) да приемат истината. Със страх се управлява най-лесно.“

    10:41 09.08.2026

  • 93 Ами това, което прави

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Стара чанта":

    Зеления, не е ли същото в момента. Инат за сметка на човешки животи.

    10:42 09.08.2026

  • 94 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "По-скоро":

    По данни на ИИ
    " Ядреното делене е открито през декември 1938 г. от немските химици Ото Хан и Фриц Щрасман, заедно с австрийските физици Лиза Майтнер и нейната племенник Ото Роберт Фриш."
    Е , физиката казва друго, ама кой от (Z-00)
    чете учебници🤔❗

    Коментиран от #96

    10:45 09.08.2026

  • 95 Хаха

    0 0 Отговор
    Както днес са им "съюзници", така само след 24 часа краварите могат да изсипят върху джапанките 10 пъти повече от тези бомби....

    10:55 09.08.2026

  • 96 Е аз не

    0 0 Отговор

    До коментар #94 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    казвам ли, че немците са го открили, а и каква съществена разлика има между австрийци и немци? Между другото "замесен" е и Хайзенберг. Само се заядаш.

    Коментиран от #97, #98

    10:59 09.08.2026

  • 97 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "Е аз не":

    Е да бе , точно това казваш, защото точно това казва ИИ❗
    Отвори поне един учебник по физика и ще разбереш, че НИТО НЕМЕЦ, НИТО АВСТРИЕЦ са открили деленето на атома‼️
    Не се заяждам, а не те оставям да заблуждаваш другите НЕзнаещи‼️

    11:11 09.08.2026

  • 98 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "Е аз не":

    Ами чети бе човече, чети❗
    През 1914 г. Ръдърфорд става рицар на Британската империя, а през 1919 г. е вече шеф на Кавендишката лаборатория.

    Там прави и трето голямо откритие -

    изкуствено предизвикана ядрена реакция
    в стабилен елемент❗

    11:17 09.08.2026

  • 99 Григор

    0 0 Отговор
    Премиерът премълча, но кмета не премълча. Той заяви ясно кой и кога е извършил зверството довело до смъртта на 150 000 души. Преди няколко дни, на 6 август, един друг кмет, този на Хирошима дума не обели за това кой е хвърлил бомбата. За сметка на това се нахвърли срещу Русия, защото заплашвала с ядрено оръжие. Абсолютно двуличие!

    11:18 09.08.2026

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