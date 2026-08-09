81 години от Нагасаки: Премиерът премълча кой хвърли бомбата

Днес, точно в 11:02 ч. местно време, Япония запази минута мълчание, за да почете 81-вата годишнина от атомната бомбардировка над Нагасаки.

В Парка на мира в Нагасаки се събраха оцелели от трагедията (хибакуша), техните семейства и официални делегати от рекорден брой държави. Основен акцент в международния отзвук обаче стана фактът, че в официалната си реч японският министър-председател Санае Такаичи за пореден път пропусна да назове изрично Съединените щати (САЩ) като държавата, извършила нападението.

Според публикации на официалната японска информационна агенция nhk.or.jp и азиатското бизнес издание nikkei.com, премиерът се ограничи до традиционните послания за „мисията на Япония като единствената нация, изпитала ужаса на ядреното оръжие в историята“. Това поведение на официален Токио не е прецедент, но придобива нова тежест през август 2026 г. поради изострените глобални конфликти и засилващия се вътрешен дебат за промяна на пацифистичния курс на страната.

Коя е Санае Такаичи и защо променя курса на Токио?

Настоящият премиер на Япония, Санае Такаичи, е известна в политическите среди като представител на твърдото, консервативно крило на Либерално-демократичната партия. Тя е дългогодишен последовател на покойния премиер Шиндзо Абе и споделя неговата визия за ревизия на член 9 от Конституцията, който забранява на страната да води война и да поддържа редовна армия.

За разлика от своите предшественици, Такаичи залага на агресивна реторика по отношение на националната сигурност. Международната агенция Блумбърг посочва, че нейното правителство вижда в засилващия се натиск от страна на Китай и съвместните руско-китайски военноморски учения около японските острови директна заплаха за оцеляването на нацията. Именно заради това премиерът умишлено избягва да критикува САЩ за историческите събития от 1945 г. – за нея Вашингтон е незаменим съюзник в една евентуална бъдеща конфронтация в Азиатско-тихоокеанския регион.

Дипломатически лабиринти и натиск за ядрено превъоръжаване

Липсата на конкретика в речта на Такаичи отразява дълбокото геополитическо раздвоение на страната. От една страна, Токио гради националната си сигурност изцяло върху американския „ядрен чадър“ и отбранителния съюз с Вашингтон, което прави директното сочене с пръст дипломатически нежелателно. От друга страна, настоящото правителство е подложено на натиск от оцелелите да подпише Договора на ООН за забрана на ядрените оръжия – стъпка, която кабинетът категорично отказва.

Информационната агенция Ройтерс допълва, че в японското общество нараства тревогата от т.нар. „нов милитаризъм“. По време на среща с организации на хибакуша по-рано тази седмица, премиерът Такаичи отказа да гарантира, че Япония ще запази безсрочно своите „Три неядрени принципа“ (да не притежава, да не произвежда и да не допуска ядрени оръжия на своя територия). Нещо повече – през последните месеци министърът на отбраната Шинджиро Коизуми открито призова за дискусии по темата „без табута“, провокиран от експанзията на Китай и непредсказуемостта в Близкия изток.

Хирошима срещу Нагасаки: Технологичният кошмар на двете бомби

Макар в историческата памет двете трагедии често да се сливат, те се различават значително по своя технологичен характер и военна логистика, припомня историческият портал history.com:

Хирошима (6 август 1945 г.): Върху града е хвърлена урановата бомба „Малчугана“ (Little Boy). Тя действа на принципа на оръдейния тип детонация. Градът е разположен в равнина, което позволява на ударната вълна да помете всичко по пътя си и да отнеме моментално живота на над 80 000 души.

Върху града е хвърлена урановата бомба „Малчугана“ (Little Boy). Тя действа на принципа на оръдейния тип детонация. Градът е разположен в равнина, което позволява на ударната вълна да помете всичко по пътя си и да отнеме моментално живота на над 80 000 души. Нагасаки (9 август 1945 г.): Три дни по-късно САЩ пускат „Дебелака“ (Fat Man) – много по-мощна и сложна плутониева бомба от имплозивен тип. Нагасаки обаче е разположен сред хълмист терен и долини, които ограничават разпространението на взривната вълна. Това е причината броят на незабавните жертви (около 40 000) да е по-малък, въпреки че самото оръжие е било по-разрушително. Радиационните последствия и за двата града обаче остават еднакво пагубни за десетилетия напред.

Трагедията, която избледнява във времето

Кметът на Нагасаки Широ Сузуки зае далеч по-критична позиция в своя Декларация за мир, излъчена от световните медии като dw.com и straitstimes.com. Сузуки предупреди, че човечеството е изправено пред „екзистенциална криза“ заради порочния кръг от конфронтации и ядрено дрънкане на оръжие в Украйна. Той настоя правителството на Такаичи незабавно да препотвърди конституционния отказ от война.

Черната статистика за Нагасаки напомня за мащаба на катастрофата от 9 август 1945 г.:

Навръх 74 000 души умират до края на 1945 г. вследствие на плутониевата бомба.

умират до края на 1945 г. вследствие на плутониевата бомба. 204 708 имена вече съдържа официалният списък на жертвите, след като през последната година бяха добавени още 2773 починали от оцелелите.

вече съдържа официалният списък на жертвите, след като през последната година бяха добавени още 2773 починали от оцелелите. 86,7 години е средната възраст на останалите живи свидетели на трагедията, чийто общ брой за първи път спадна под 100 000 души.

Буря в социалните мрежи: Японското общество е разделено

Днешната реч на премиера предизвика вълна от остри коментари в японския сегмент на социалната мрежа X и платформата Yahoo! Japan. Наблюдава се дълбок разкол между поколенията.

По-възрастните японци и активистите за мир изразяват гняв под хаштагове, превеждащи се като „Позор за Нагасаки“ и „Кажете истината“. Те пишат, че „премълчаването на извършителя е обида към паметта на загиналите“ и обвиняват Такаичи, че превръща Япония в „наемник на Вашингтон“.

Младото поколение обаче демонстрира много по-прагматичен, макар и тревожен поглед. В мрежите масово се споделят опасения от потенциален конфликт в Тайванския проток. Потребителите пишат: „Историята си е история, но днес Китай и Северна Корея са реалната заплаха. Нуждаем се от американския ядрен чадър, за да не се превърне Токио в следващия Нагасаки“. Оцелелите изразяват дълбоко разочарование, че историческата истина се замазва в името на текущи военни съюзи, а спомените за „черния дъжд“ и радиационния кошмар избледняват пред лицето на нова глобална милитаризация.