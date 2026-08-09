Руската армия отново набира по 1000 души на ден за фронта в Украйна

Германският икономист Янис Клюге, който анализира оперативните отчети за изпълнението на руския бюджет и въз основа на тях прави изводи относно финансирането на войната в Украйна, публикува в Substack своите изчисления за броя на договорите, сключени с Министерството на отбраната през второто тримесечие на тази година, коментира Би Би Си.
Заключенията на Клюге се основават на данни от регионалните бюджети, от които се финансират големи еднократни плащания или бонуси за новите професионални войници. От началото на годината у много наблюдатели, включително Клюге, се създаде впечатлението, че темповете на набиране са спаднали и може да не покриват големите загуби на фронта. Както показва изследването на Клюге, през първите месеци на годината, особено през януари, наистина се наблюдаваше забележим спад, но по-късно темповете се възстановиха и стабилизираха.
Русия не публикува официално подобна статистика, но заместник-председателят на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев, който отговаря за набирането в армията, от време на време посочва броя на договорните войници, набрани за даден период.
На 28 юли той заяви, че през първото полугодие са били набрани "около 200 хил. души". На 27 март той посочи цифрата 80 хил. за първото тримесечие, а на 30 април — 127 хил. от началото на годината.
Както пише Клюге, оценките, изчислени въз основа на регионалните бюджети, са с около 10% по-ниски от показателите, посочени от Медведев, но това разминаване се наблюдава отдавна. Според неговите изчисления през второто тримесечие са били сключени 93 хил. договора, т.е. средно около 1000 на ден.
Този показател сочи, че необходимостта от нов кръг на принудителна мобилизация не е толкова остра, колкото смятаха много коментатори, отбелязва изследователят. Разбира се, количествените данни не казват нищо за качеството на новобранците.
Като още едно доказателство, че темповете не са спаднали, Клюге цитира думите на главата на Татарстан Рустам Минниханов, който на 18 юни по време на среща с президента прочете необичайно подробни данни за броя на подписаните в неговата република договори през последните четири години. От думите му "тази година при нас са 12 028. Към момента сме сключили договори с 5 274 души" следва, че квотите за броя на професионалните войници наистина се определят централизирано. Според изчисленията на Клюге те съставляват приблизително 0,3% от населението на региона.
Данните от бюджета могат да се превърнат в брой войници, тъй като размерът на бонуса във всеки регион се рекламира широко. През първото полугодие средният размер на бонуса, изчислен въз основа на данни от 42 субекта на РФ, достигна нов рекорд от 1,65 млн. рубли.
Клюге обръща внимание и на средния размер на бонуса за един договор. От миналата година този показател е нараснал с 30% и в момента възлиза на 1,8-1,9 млн. рубли (около €20 000). Това е над средния бонус, защото регионите, които изплащат по-високи бонуси, по този начин привличат желаещи от други части на страната и набират повече войници.
Въпреки че разходните пера за отбрана в руския бюджет са класифицирани като секретни, оперативната отчетност за изпълнението на бюджета е достъпна на сайта на руското Министерство на финансите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
"Руската армия отново избива по 1000 души на фронта в Украйна" - е правилното!!!
Коментиран от #26, #52
08:27 09.08.2026
2 Някой
08:28 09.08.2026
3 Башибозук
Коментиран от #12
08:32 09.08.2026
4 Лудия Факс
- Воювате ли у Украйната
-Бахтем съ, чушни!
08:33 09.08.2026
5 Логик
Значи Путин дава фира по 400 000 войници годишно.
Значи за 10 години може да го докара до 4 000 000. Не е зле! Ще догони жертвите от ПСВ.
Трябва обаче още да поживее, за да избие толкова руснаци, колкото Сталин.
Коментиран от #7, #11, #43, #47
08:34 09.08.2026
6 Жони Инглиш
08:34 09.08.2026
7 Интерлоджистик
До коментар #5 от "Логик":Това да не ти е "стани богат" бе, кухсикатотъпан.
08:37 09.08.2026
8 Хасковски каунь
Хем избиват 5 пъти повече руснаци, хем пък 10 пъти им повече убитите.
Хем напредват, хем пък заднешком напред.
Хем джапането им НАТЮ фско, хем пък за никакъв ч+еп не става.
Хем......
08:43 09.08.2026
9 СВО 1 627 дни РЕЗИЛ
08:43 09.08.2026
10 Kaлпазанин
08:47 09.08.2026
11 Мишел
До коментар #5 от "Логик":Руските войници са на фронта на ротационен принцип , за определените в договора месеци, след което се демобилизират. При украинските няма демобилизация, връщат се от фронта само в ковчег или инвалиди. Във ВСУ няма ротация и демобилизация.
Коментиран от #15
08:47 09.08.2026
12 Ами
До коментар #3 от "Башибозук":То излиза ,че Русия трябва да остави своите в подарените на Украйна руски земи барабар с хората да им забраняват руския и на геноцид:)Ами нали ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила да освободи и въобще за целия Балкански полуостров,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците и тогава така е събрана войската доброволци и украинци под руски знамена и тогава и в червената армия,благодарение на,която са земите от западна Украйна взети от Румъния,Унгария и Полша след всв и от която сега бандерите пак се отричат:)
Коментиран от #49
08:50 09.08.2026
13 Велчов
08:57 09.08.2026
14 Бесен - Язовец
08:59 09.08.2026
15 Цар освободител
До коментар #11 от "Мишел":Повреме на руско-турската война руснаците са служели по 20 години и са ги ротирали.
Договорите с МО са безсрочни.
08:59 09.08.2026
16 Реалист
Коментиран от #19
09:01 09.08.2026
17 Съдията
Коментиран от #27, #28
09:02 09.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ха ха
До коментар #16 от "Реалист":Някои вярват само на РИА Новости.
Коментиран от #32
09:04 09.08.2026
20 Бит русораст
Коментиран от #23
09:04 09.08.2026
21 Мишел
09:05 09.08.2026
22 Констатирал
09:06 09.08.2026
23 Ба бааааа
До коментар #20 от "Бит русораст":То се вижда кой яде бой
09:08 09.08.2026
24 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #38
09:08 09.08.2026
25 Аеееее
09:08 09.08.2026
26 Батенце
До коментар #1 от "Пич":Само в мокрите ти сънища хахаха
09:09 09.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Гонзо президента
До коментар #17 от "Съдията":Чакат решение на Изпълкома на БФС за съдийската комисия.
09:12 09.08.2026
29 ВСИЧКИ БАНДЕРФАШИСТИ
09:12 09.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Олга
09:14 09.08.2026
32 Хахаха хахаха
До коментар #19 от "Ха ха":Не ще вярвам на световните терористи англосаксонци убийците на деца
09:16 09.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Абе
До коментар #24 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Ти си виж кумир от Едгар Кейси,баш пророкът на Америка как нарича Русия "Фар на надеждата за човечеството "и тогва плювай плюнки по космическа нация,чиято победа ти е националния празник:)))
Коментиран от #45
09:27 09.08.2026
39 Урсулите:
то Украинската армия лови като зайци укрите по улиците на градовете и ги праща на
Вечен Спа център в окопите !
Коментиран от #44
09:29 09.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Янко
09:31 09.08.2026
43 Липса на обща култура
До коментар #5 от "Логик":Има една огромна разлика - в руската армия се извършват ротации редовно за разлика от ВСУ, във ВСУ отиваш на фронта и сефиш там, докато не те убият
09:35 09.08.2026
44 Песковците
До коментар #39 от "Урсулите:":Руските градове се изчистиха от наркомани, алкохолици, длъжници, психичноболни и всякакви други нещастници имали лошия късмет да попаднат на военни вербовчици и да подпишат контракт ама съвсем "доброволно" след малко благо, малко кютек и изнасилване с бутилка в участъка.
Коментиран от #54
09:36 09.08.2026
45 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #38 от "Абе":НЕ ЗНАМ КЪДЕ ...................... ЕДГАР КЕЙСИ ДА ОДОБРЯВА ...................... ФАШИСТА И УБИЕЦ ВЛАДИМИР ИЛИЧ ПУТЛЕР .......................
Коментиран от #48
09:40 09.08.2026
46 стоян георгиев
09:46 09.08.2026
47 Не е точно така
До коментар #5 от "Логик":Ранените обикновено са 10 пъти повече от убитите.По твоите сметки 40 млн.руснака лежат по болниците.А за уволнени дори не споменаваш.Абе тая Русия повече народ от Китай има.
09:49 09.08.2026
48 Абе
До коментар #45 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Важното е Русия,че е одобрена Свише според него ,Путин като руснак нямаше право да остави своите на геноцид в собствените им земи подарени на Украйна барабар с хората,това и Господ няма да го позволи и папата го знаеше като им каза на бандерите да отстъпят и да се смирят,а те го нарекоха агент на Путин:)Безгрешни хора няма ,камо ли империи ,но Русия и според Едгар Кейси има подкрепа Свише и Слава Богу:)
Коментиран от #59
09:54 09.08.2026
49 Един
До коментар #12 от "Ами":Много си зле Първо Османската Империя е била пред разпад и второ Русия е водила окупаторска война за завземане на територии а ние сме воювали за нашето освобождение и трето където е стъпнал руски ботуш след това следва спиране на развитието на цивилизацията Да не дава Господ на никой народ никога повече
09:59 09.08.2026
50 Иванов
10:00 09.08.2026
51 Хахахаха
Щот всеки ден по 1000 изчезват от фронта. Включват се към ротата на Кобзон.
10:28 09.08.2026
52 Груз 200
До коментар #1 от "Пич":Русия връща по 1000 руснаци в ковчези на ден от Украйна
10:54 09.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 гост
До коментар #44 от "Песковците":Че то други има ли в "руските градове" , освен тия дето си изброил ?? И да е имало тук там , хванаха пътя още през 2022 !!
10:54 09.08.2026
55 хахахаха
10:54 09.08.2026
56 хахахаха
10:55 09.08.2026
57 хахахаха
10:55 09.08.2026
58 Инна
Поражението на украинските въоръжени сили в Краматорск и Славянск ще бъде най-силният удар за Киев от дълго време, съобщава Bild.
Авторът на статията отбеляза, че ситуацията за украинските войски се влошава, като линията на контакт се приближава все повече.
„В Украйна нараства загрижеността относно влошаващото се положение на украинските войски в Краматорск и Славянск. Нарастващият натиск от руските въоръжени сили в този район може да доведе до един от най-сериозните удари за Киев от дълго време“, пише той.
11:05 09.08.2026
59 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #48 от "Абе":МАЙКА НА ПУТИН Е ....................... МАРИЯ ИВАНОВНА ШАЛОМОВА - (ЕВРЕИСКА ФАМИЛИЯ) ........................ НА ЕВРЕЙСКИ "ШАЛОМ" В ПРЕВОД ЗНАЧИ "МИР" ..................... ФАКТ !
Коментиран от #64
11:08 09.08.2026
60 последната укра
11:13 09.08.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 ЕДГАР КЕЙСИ
11:27 09.08.2026
64 ОБЕКТИВЕН
До коментар #59 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Уж си Едгар Кейси, а не знаеш, две неща: 1) Тя не му е биологична майка; 2) дори да беше, това е просто вероизповедание, което се сменя за 1 следобед, а не нация/народност. Четете сериозни автори, не ми вярвайте. 3) следователно аргументът ти е несъстоятелен
11:48 09.08.2026