Руската армия отново набира по 1000 души на ден за фронта в Украйна

Германският икономист Янис Клюге, който анализира оперативните отчети за изпълнението на руския бюджет и въз основа на тях прави изводи относно финансирането на войната в Украйна, публикува в Substack своите изчисления за броя на договорите, сключени с Министерството на отбраната през второто тримесечие на тази година, коментира Би Би Си.

Заключенията на Клюге се основават на данни от регионалните бюджети, от които се финансират големи еднократни плащания или бонуси за новите професионални войници. От началото на годината у много наблюдатели, включително Клюге, се създаде впечатлението, че темповете на набиране са спаднали и може да не покриват големите загуби на фронта. Както показва изследването на Клюге, през първите месеци на годината, особено през януари, наистина се наблюдаваше забележим спад, но по-късно темповете се възстановиха и стабилизираха.

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Русия не публикува официално подобна статистика, но заместник-председателят на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев, който отговаря за набирането в армията, от време на време посочва броя на договорните войници, набрани за даден период.

На 28 юли той заяви, че през първото полугодие са били набрани "около 200 хил. души". На 27 март той посочи цифрата 80 хил. за първото тримесечие, а на 30 април — 127 хил. от началото на годината.

Както пише Клюге, оценките, изчислени въз основа на регионалните бюджети, са с около 10% по-ниски от показателите, посочени от Медведев, но това разминаване се наблюдава отдавна. Според неговите изчисления през второто тримесечие са били сключени 93 хил. договора, т.е. средно около 1000 на ден.

Този показател сочи, че необходимостта от нов кръг на принудителна мобилизация не е толкова остра, колкото смятаха много коментатори, отбелязва изследователят. Разбира се, количествените данни не казват нищо за качеството на новобранците.

Като още едно доказателство, че темповете не са спаднали, Клюге цитира думите на главата на Татарстан Рустам Минниханов, който на 18 юни по време на среща с президента прочете необичайно подробни данни за броя на подписаните в неговата република договори през последните четири години. От думите му "тази година при нас са 12 028. Към момента сме сключили договори с 5 274 души" следва, че квотите за броя на професионалните войници наистина се определят централизирано. Според изчисленията на Клюге те съставляват приблизително 0,3% от населението на региона.

Данните от бюджета могат да се превърнат в брой войници, тъй като размерът на бонуса във всеки регион се рекламира широко. През първото полугодие средният размер на бонуса, изчислен въз основа на данни от 42 субекта на РФ, достигна нов рекорд от 1,65 млн. рубли.

Клюге обръща внимание и на средния размер на бонуса за един договор. От миналата година този показател е нараснал с 30% и в момента възлиза на 1,8-1,9 млн. рубли (около €20 000). Това е над средния бонус, защото регионите, които изплащат по-високи бонуси, по този начин привличат желаещи от други части на страната и набират повече войници.

Въпреки че разходните пера за отбрана в руския бюджет са класифицирани като секретни, оперативната отчетност за изпълнението на бюджета е достъпна на сайта на руското Министерство на финансите.