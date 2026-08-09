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Руската армия отново набира по 1000 души на ден за фронта в Украйна
  Тема: Украйна

Руската армия отново набира по 1000 души на ден за фронта в Украйна

9 Август, 2026 08:21 1 981 64

  • русия-
  • украйна-
  • войници-
  • крим-
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  • владимир путин

Заместник-председателят на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев, който отговаря за набирането в армията, от време на време посочва броя на договорните войници, набрани за даден период

Руската армия отново набира по 1000 души на ден за фронта в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
BBC BBC

Германският икономист Янис Клюге, който анализира оперативните отчети за изпълнението на руския бюджет и въз основа на тях прави изводи относно финансирането на войната в Украйна, публикува в Substack своите изчисления за броя на договорите, сключени с Министерството на отбраната през второто тримесечие на тази година, коментира Би Би Си.

Заключенията на Клюге се основават на данни от регионалните бюджети, от които се финансират големи еднократни плащания или бонуси за новите професионални войници. От началото на годината у много наблюдатели, включително Клюге, се създаде впечатлението, че темповете на набиране са спаднали и може да не покриват големите загуби на фронта. Както показва изследването на Клюге, през първите месеци на годината, особено през януари, наистина се наблюдаваше забележим спад, но по-късно темповете се възстановиха и стабилизираха.

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Русия не публикува официално подобна статистика, но заместник-председателят на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев, който отговаря за набирането в армията, от време на време посочва броя на договорните войници, набрани за даден период.

На 28 юли той заяви, че през първото полугодие са били набрани "около 200 хил. души". На 27 март той посочи цифрата 80 хил. за първото тримесечие, а на 30 април — 127 хил. от началото на годината.

Както пише Клюге, оценките, изчислени въз основа на регионалните бюджети, са с около 10% по-ниски от показателите, посочени от Медведев, но това разминаване се наблюдава отдавна. Според неговите изчисления през второто тримесечие са били сключени 93 хил. договора, т.е. средно около 1000 на ден.

Този показател сочи, че необходимостта от нов кръг на принудителна мобилизация не е толкова остра, колкото смятаха много коментатори, отбелязва изследователят. Разбира се, количествените данни не казват нищо за качеството на новобранците.

Като още едно доказателство, че темповете не са спаднали, Клюге цитира думите на главата на Татарстан Рустам Минниханов, който на 18 юни по време на среща с президента прочете необичайно подробни данни за броя на подписаните в неговата република договори през последните четири години. От думите му "тази година при нас са 12 028. Към момента сме сключили договори с 5 274 души" следва, че квотите за броя на професионалните войници наистина се определят централизирано. Според изчисленията на Клюге те съставляват приблизително 0,3% от населението на региона.

Данните от бюджета могат да се превърнат в брой войници, тъй като размерът на бонуса във всеки регион се рекламира широко. През първото полугодие средният размер на бонуса, изчислен въз основа на данни от 42 субекта на РФ, достигна нов рекорд от 1,65 млн. рубли.

Клюге обръща внимание и на средния размер на бонуса за един договор. От миналата година този показател е нараснал с 30% и в момента възлиза на 1,8-1,9 млн. рубли (около €20 000). Това е над средния бонус, защото регионите, които изплащат по-високи бонуси, по този начин привличат желаещи от други части на страната и набират повече войници.

Въпреки че разходните пера за отбрана в руския бюджет са класифицирани като секретни, оперативната отчетност за изпълнението на бюджета е достъпна на сайта на руското Министерство на финансите.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    35 15 Отговор
    Има грешка заглавието!!!

    "Руската армия отново избива по 1000 души на фронта в Украйна" - е правилното!!!

    Коментиран от #26, #52

    08:27 09.08.2026

  • 2 Някой

    18 8 Отговор
    Преди някоя година, украински военен си каза, че на месец мобилизират около 30 000 човека - същата бройка. Но че били толкова лошо обучени, че от пехотата умирали първите дни.

    08:28 09.08.2026

  • 3 Башибозук

    20 20 Отговор
    Това са наемни убийци отиващи в чужда държава да убиват за пари

    Коментиран от #12

    08:32 09.08.2026

  • 4 Лудия Факс

    2 16 Отговор
    Кога ще излезе някой и ще каже истината за измамата в Украйна? Пропагандата на западни нефели и руско-украйнски пияници ни внушава от години някаква картина на пълномащабна война, да, ама не! Или ще перифразирам товариш Влок:
    - Воювате ли у Украйната
    -Бахтем съ, чушни!

    08:33 09.08.2026

  • 5 Логик

    20 23 Отговор
    Щом за половин година набират по 200 000, а армията не се увеличава, нито се взели още Покровск, Константиновка, Часов Яр, Лиман, Купянск.

    Значи Путин дава фира по 400 000 войници годишно.

    Значи за 10 години може да го докара до 4 000 000. Не е зле! Ще догони жертвите от ПСВ.
    Трябва обаче още да поживее, за да избие толкова руснаци, колкото Сталин.

    Коментиран от #7, #11, #43, #47

    08:34 09.08.2026

  • 6 Жони Инглиш

    14 4 Отговор
    BBC ги разбира тези работи. Имат кореспондент под прикритие в Москва.

    08:34 09.08.2026

  • 7 Интерлоджистик

    9 10 Отговор

    До коментар #5 от "Логик":

    Това да не ти е "стани богат" бе, кухсикатотъпан.

    08:37 09.08.2026

  • 8 Хасковски каунь

    16 10 Отговор
    Хем си връщат повече територии, хем пък нито едно населено място.
    Хем избиват 5 пъти повече руснаци, хем пък 10 пъти им повече убитите.
    Хем напредват, хем пък заднешком напред.
    Хем джапането им НАТЮ фско, хем пък за никакъв ч+еп не става.
    Хем......

    08:43 09.08.2026

  • 9 СВО 1 627 дни РЕЗИЛ

    15 6 Отговор
    Агитацията за набиране в някои сайтове стига до крайности:

    08:43 09.08.2026

  • 10 Kaлпазанин

    20 14 Отговор
    Има ,набира .,а укрите остана ли какво да набират????? Наистина тези излязоха по тъпи и от нас един евреин да затрие цяла нация докато обикаля света

    08:47 09.08.2026

  • 11 Мишел

    23 16 Отговор

    До коментар #5 от "Логик":

    Руските войници са на фронта на ротационен принцип , за определените в договора месеци, след което се демобилизират. При украинските няма демобилизация, връщат се от фронта само в ковчег или инвалиди. Във ВСУ няма ротация и демобилизация.

    Коментиран от #15

    08:47 09.08.2026

  • 12 Ами

    10 14 Отговор

    До коментар #3 от "Башибозук":

    То излиза ,че Русия трябва да остави своите в подарените на Украйна руски земи барабар с хората да им забраняват руския и на геноцид:)Ами нали ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила да освободи и въобще за целия Балкански полуостров,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците и тогава така е събрана войската доброволци и украинци под руски знамена и тогава и в червената армия,благодарение на,която са земите от западна Украйна взети от Румъния,Унгария и Полша след всв и от която сега бандерите пак се отричат:)

    Коментиран от #49

    08:50 09.08.2026

  • 13 Велчов

    14 12 Отговор
    Затворниците свършват, северно корейците не искат. Откъде ще ги взема.

    08:57 09.08.2026

  • 14 Бесен - Язовец

    15 13 Отговор
    Укрофашистите слугите на американските терористи отвличат вече и жени от улиците, и ги пращат на фронта срещу Шахедите.

    08:59 09.08.2026

  • 15 Цар освободител

    5 7 Отговор

    До коментар #11 от "Мишел":

    Повреме на руско-турската война руснаците са служели по 20 години и са ги ротирали.

    Договорите с МО са безсрочни.

    08:59 09.08.2026

  • 16 Реалист

    12 11 Отговор
    Вярвайте на ВВС пропагандата станция на синагогата от Британия

    Коментиран от #19

    09:01 09.08.2026

  • 17 Съдията

    12 7 Отговор
    Малко боклуци русодебили имаме?Кво чакат?

    Коментиран от #27, #28

    09:02 09.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ха ха

    10 4 Отговор

    До коментар #16 от "Реалист":

    Някои вярват само на РИА Новости.

    Коментиран от #32

    09:04 09.08.2026

  • 20 Бит русораст

    7 6 Отговор
    Другари русорасти нападнати сме от дрон!Ще се бием или ще бягаме?

    Коментиран от #23

    09:04 09.08.2026

  • 21 Мишел

    10 5 Отговор
    Корейци ще пазят Втарая в мире.

    09:05 09.08.2026

  • 22 Констатирал

    4 3 Отговор
    Лъже 😁 както обикновено пианицата дребна.

    09:06 09.08.2026

  • 23 Ба бааааа

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "Бит русораст":

    То се вижда кой яде бой

    09:08 09.08.2026

  • 24 ЕДГАР КЕЙСИ

    10 6 Отговор
    МИРОЛЮБЕЦА ПУТЛЕР ...................... "ПОДЪРЖА" ВОЙНАТА, КАТО ......................... НАБИРА ПО 1000 ДУШИ ДНЕВНО "ПРОТИВ" ВОЙНАТА ..................

    Коментиран от #38

    09:08 09.08.2026

  • 25 Аеееее

    2 0 Отговор
    Кресливите олигофрени марш на фронта

    09:08 09.08.2026

  • 26 Батенце

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Само в мокрите ти сънища хахаха

    09:09 09.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Гонзо президента

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Съдията":

    Чакат решение на Изпълкома на БФС за съдийската комисия.

    09:12 09.08.2026

  • 29 ВСИЧКИ БАНДЕРФАШИСТИ

    6 11 Отговор
    Успокойте се. Денацификацията иде. Ще бъдете излекувани.

    09:12 09.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Олга

    4 9 Отговор
    Дмитрий Медведев категорично опроверга слуховете за мобилизация и назова ги «лъжлива провокация».

    09:14 09.08.2026

  • 32 Хахаха хахаха

    6 12 Отговор

    До коментар #19 от "Ха ха":

    Не ще вярвам на световните терористи англосаксонци убийците на деца

    09:16 09.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Абе

    4 7 Отговор

    До коментар #24 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Ти си виж кумир от Едгар Кейси,баш пророкът на Америка как нарича Русия "Фар на надеждата за човечеството "и тогва плювай плюнки по космическа нация,чиято победа ти е националния празник:)))

    Коментиран от #45

    09:27 09.08.2026

  • 39 Урсулите:

    7 8 Отговор
    Докато Руската армия има по 1000 души Доброволци на ден за фронта в Украйна,
    то Украинската армия лови като зайци укрите по улиците на градовете и ги праща на
    Вечен Спа център в окопите !

    Коментиран от #44

    09:29 09.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Янко

    3 8 Отговор
    Ние пък бандера лови по 2000 мъже на ден.Млади стари болни каквито ни паднат на улиците.

    09:31 09.08.2026

  • 43 Липса на обща култура

    5 7 Отговор

    До коментар #5 от "Логик":

    Има една огромна разлика - в руската армия се извършват ротации редовно за разлика от ВСУ, във ВСУ отиваш на фронта и сефиш там, докато не те убият

    09:35 09.08.2026

  • 44 Песковците

    6 5 Отговор

    До коментар #39 от "Урсулите:":

    Руските градове се изчистиха от наркомани, алкохолици, длъжници, психичноболни и всякакви други нещастници имали лошия късмет да попаднат на военни вербовчици и да подпишат контракт ама съвсем "доброволно" след малко благо, малко кютек и изнасилване с бутилка в участъка.

    Коментиран от #54

    09:36 09.08.2026

  • 45 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 3 Отговор

    До коментар #38 от "Абе":

    НЕ ЗНАМ КЪДЕ ...................... ЕДГАР КЕЙСИ ДА ОДОБРЯВА ...................... ФАШИСТА И УБИЕЦ ВЛАДИМИР ИЛИЧ ПУТЛЕР .......................

    Коментиран от #48

    09:40 09.08.2026

  • 46 стоян георгиев

    3 5 Отговор
    Русия губи над 1000 човека дневно.освен това тук не се отчитат и хората които трябва да бъдат уволнени след изричане на договора.самия факт че руснаците не могат да акумулират и увеличат бойните си части показва че нещата при тях не са позитивни по набиране на персонал.

    09:46 09.08.2026

  • 47 Не е точно така

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "Логик":

    Ранените обикновено са 10 пъти повече от убитите.По твоите сметки 40 млн.руснака лежат по болниците.А за уволнени дори не споменаваш.Абе тая Русия повече народ от Китай има.

    09:49 09.08.2026

  • 48 Абе

    3 5 Отговор

    До коментар #45 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Важното е Русия,че е одобрена Свише според него ,Путин като руснак нямаше право да остави своите на геноцид в собствените им земи подарени на Украйна барабар с хората,това и Господ няма да го позволи и папата го знаеше като им каза на бандерите да отстъпят и да се смирят,а те го нарекоха агент на Путин:)Безгрешни хора няма ,камо ли империи ,но Русия и според Едгар Кейси има подкрепа Свише и Слава Богу:)

    Коментиран от #59

    09:54 09.08.2026

  • 49 Един

    6 4 Отговор

    До коментар #12 от "Ами":

    Много си зле Първо Османската Империя е била пред разпад и второ Русия е водила окупаторска война за завземане на територии а ние сме воювали за нашето освобождение и трето където е стъпнал руски ботуш след това следва спиране на развитието на цивилизацията Да не дава Господ на никой народ никога повече

    09:59 09.08.2026

  • 50 Иванов

    3 7 Отговор
    В Украина набират мъже на фронта като ги ловят като кучета по улиците и ги пращат на фронта

    10:00 09.08.2026

  • 51 Хахахаха

    6 3 Отговор
    Така е
    Щот всеки ден по 1000 изчезват от фронта. Включват се към ротата на Кобзон.

    10:28 09.08.2026

  • 52 Груз 200

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Русия връща по 1000 руснаци в ковчези на ден от Украйна

    10:54 09.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Песковците":

    Че то други има ли в "руските градове" , освен тия дето си изброил ?? И да е имало тук там , хванаха пътя още през 2022 !!

    10:54 09.08.2026

  • 55 хахахаха

    4 1 Отговор
    Във КииФ е ударена цивилна фабрика за пюрета, бурканчетата с пюре след удара гърмяха цяла нощ хахахахаха.

    10:54 09.08.2026

  • 56 хахахаха

    3 0 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 6та седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    10:55 09.08.2026

  • 57 хахахаха

    3 1 Отговор
    Ааа вееее еврасчета еееее, укрииии еееее, Киев ееееее, Одеса ееееее готови ли сте за нощна дискотека и тая вечерррр, нощес за вашето настроение и кеффффф ееееее ще се погрижи DJ искандерррррр еееееееее с подгряваща група шахед ееееееее.

    10:55 09.08.2026

  • 58 Инна

    2 0 Отговор
    Bild: Поражението на украинските въоръжени сили в Краматорск и Славянск ще бъде удар за Украйна.

    Поражението на украинските въоръжени сили в Краматорск и Славянск ще бъде най-силният удар за Киев от дълго време, съобщава Bild.

    Авторът на статията отбеляза, че ситуацията за украинските войски се влошава, като линията на контакт се приближава все повече.

    „В Украйна нараства загрижеността относно влошаващото се положение на украинските войски в Краматорск и Славянск. Нарастващият натиск от руските въоръжени сили в този район може да доведе до един от най-сериозните удари за Киев от дълго време“, пише той.

    11:05 09.08.2026

  • 59 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Абе":

    МАЙКА НА ПУТИН Е ....................... МАРИЯ ИВАНОВНА ШАЛОМОВА - (ЕВРЕИСКА ФАМИЛИЯ) ........................ НА ЕВРЕЙСКИ "ШАЛОМ" В ПРЕВОД ЗНАЧИ "МИР" ..................... ФАКТ !

    Коментиран от #64

    11:08 09.08.2026

  • 60 последната укра

    2 1 Отговор
    Все по често започват да излизат статии за неуспехите на укрите, тва беше немислимо само до преди месеци, явно еврастите виждат на къде вървят нещата и ще приложат стария номер на прелъстена и изоставена, но влучая не им трябва голяма и силна укрия, понеже все някога истината за войната ще излезе и предствете си една голяма и обучена укренска армия настръхнала срещу подстркателите ЕС, САЩ, Англия, товаа е неприемливо за слаба и задлъжняла европа.

    11:13 09.08.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    МАЙКАТА НА ЛЕНИН Е СЪЩО ЕВРЕЙКА ..........,............ НА МЕДВЕДЕВ "ШАПОШНИКОВА" - ЕВРЕЙКА .....................ФАКТ !

    11:27 09.08.2026

  • 64 ОБЕКТИВЕН

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Уж си Едгар Кейси, а не знаеш, две неща: 1) Тя не му е биологична майка; 2) дори да беше, това е просто вероизповедание, което се сменя за 1 следобед, а не нация/народност. Четете сериозни автори, не ми вярвайте. 3) следователно аргументът ти е несъстоятелен

    11:48 09.08.2026

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