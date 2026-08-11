Дронове край Москва, евакуация на Wildberries във Воронеж

Ситуацията с въздушната сигурност в редица руски региони остава критична в ранните часове на 11 август.

През изминалото денонощие вълни от украински безпилотни летателни апарати (БПЛА) подложиха на безпрецедентен натиск противовъздушната отбрана на страната, засягайки ключови икономически обекти, логистични центрове и гражданска инфраструктура.

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Противовъздушната отбрана свали 13 дрона на подстъпите към Москва

Руските сили за противовъздушна отбрана (ПВО) са прихванали и неутрализирали 13 безпилотни апарата, летящи по направление към руската столица, потвърди кметът на Москва Сергей Собянин в своя официален профил. Според оперативните данни, цитирани от interfax.ru, шест от апаратите са били свалени в последните часове, с което общият брой на унищожените машини в подстъпите към мегаполиса достигна 13 за текущия отрязък от денонощието. На местата, където са паднали отломките, работят спешни екипи. Заради задействаните мерки за сигурност, летищата „Домодедово“ и „Жуковски“ преминаха в режим на работа по съгласуване на полетите.

Пълна евакуация на обектите на Wildberries във Воронежка област

На фона на непрестанната заплаха от въздушни удари, търговският гигант Wildberries предприе извънредни мерки за сигурност. Пресслужбата на обединената компания Wildberries и Russ (RWB) официално обяви, че всички логистични обекти на маркетплейса във Воронежка област са напълно евакуирани.

Решението е взето в съответствие с установените държавни изисквания за безопасност на труда и защита на персонала при заплаха от нападения с БПЛА, предава агенция Интерфакс. Логистичните операции в региона са временно преустановени до пълното отпадане на рисковете от въздушни удари. През последните седмици складовите бази на големите търговски вериги се превърнаха в редовна цел поради подозрения за използването им за логистични нужди.

Равносметка за черния ден в Татарстан: 13 загинали в Нижнекамск

Най-тежките последствия от настоящата вълна атаки бяха регистрирани в Република Татарстан, където град Нижнекамск стана жертва на смъртоносна масирана атака. Към този час регионалните власти и дипломатическите мисии съставиха финална равносметка на трагедията.

Основните данни за последиците в Татарстан включват:

13 загинали: Потвърдена е смъртта на 13 души, сред които има едно дете. По данни на Генералното консулство на Узбекистан в Казан, седем от жертвите са узбекистански граждани, а сред загиналите има и граждани на Таджикистан.

Потвърдена е смъртта на 13 души, сред които има едно дете. По данни на Генералното консулство на Узбекистан в Казан, седем от жертвите са узбекистански граждани, а сред загиналите има и граждани на Таджикистан. 75 ранени: Общо 75 души са потърсили медицинска помощ след ударите. От тях 21 пациенти остават хоспитализирани в тежко и средно тежко състояние с травми от взривни вълни и осколки.

Общо 75 души са потърсили медицинска помощ след ударите. От тях 21 пациенти остават хоспитализирани в тежко и средно тежко състояние с травми от взривни вълни и осколки. Разрушена инфраструктура: Основните попадения на дроновете са регистрирани в хостел за работници в индустриалната зона на града, където са загинали 9 души, както и в 9-етажна жилищна сграда на „Школен булвар“.

Основните попадения на дроновете са регистрирани в хостел за работници в индустриалната зона на града, където са загинали 9 души, както и в 9-етажна жилищна сграда на „Школен булвар“. Официални мерки: Ръководителят на Татарстан Рустам Минниханов обяви официален траур в републиката и обеща обезщетения от 2 милиона рубли за семействата на загиналите. Юбилейните тържества по случай празника на град Нижнекамск са изцяло отменени. Руският Следствен комитет започна разследване по член за терористичен акт.

Експертите отбелязват, че атаката срещу Нижнекамск се определя като една от най-смъртоносните на руска територия за последната година, като безпилотните апарати са успели да изминат значително разстояние на пределно ниска височина, заобикаляйки радарните системи на ПВО.