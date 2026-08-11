Новини
Свят »
САЩ »
Нови санкции срещу Русия влязоха в Конгреса на САЩ
  Тема: Украйна

Нови санкции срещу Русия влязоха в Конгреса на САЩ

11 Август, 2026 04:44, обновена 11 Август, 2026 04:50 1 420 8

  • сащ-
  • санкции-
  • русия-
  • украйна-
  • война

Камарата на представителите обсъжда „жестоки“ мита до 500% за руския импорт и тежки ограничения за купувачите на петрол

Нови санкции срещу Русия влязоха в Конгреса на САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Група американски конгресмени внесоха в Камарата на представителите на САЩ мащабен законопроект за драстично засилване на икономическите санкции срещу Русия и Иран, съобщава The Hill.

Текстът на документа е внесен официално от името на 18 законодатели, водени от републиканеца Майкъл Маккол и демократа Стени Хойер, и е напълно идентичен с пакета, който Сенатът на САЩ одобри с огромно мнозинство от 86 срещу 11 гласа на 7 август.

Още новини от Украйна

Законопроектът носи името на известния сенатор Линдси Грэм, който почина през юли 2026 г. и за когото тези мерки бяха основно политическо наследство. Новата законодателна инициатива има за цел да блокира ключови приходи на Москва и да нанесе директен удар по сенчестия флот от танкери, руските олигарси и държавните банки.

Какво предвиждат новите санкции срещу Русия?

Документът дава безпрецедентни правомощия на американския президент Доналд Тръмп за пренастройване на глобалните търговски вериги. Сред основните мерки в законопроекта изпъкват:

  • Мита до 500% върху абсолютно целия директен внос от Русия в САЩ;
  • Налагане на 100-процентови мита за стоки от държави, които са сред най-големите купувачи на руски енергоносители (петрол, газ и уран), включително Индия и Китай;
  • Пълен съюзнически натиск върху петте най-големи вносители на руска енергия;
  • Пълна забрана за внос на руски уран и редовни рестрикции срещу държавната корпорация „Росатом“;
  • Директни санкции срещу Централната банка на Русия, Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк.

Въпреки радикалния тон, законопроектът предвижда и петгодишен срок на действие на новите президентски правомощия, както и изключения за държави, чийто внос на руски газ е под 15% от общото им потребление и същевременно предприемат стъпки за неговото пълно спиране.

Търговска война или дипломатически натиск?

Въпреки че внасянето на документа е важна политическа демонстрация на двупартийна подкрепа, реалното гласуване на законопроекта в долната камара се очаква едва през септември 2026 г. поради летните парламентарни ваканции на Конгреса. Агенция Reuters отбелязва, че в Камарата на представителите дебатите ще бъдат значително по-оспорвани, отколкото в Сената. Редица конгресмени изразяват опасения, че предоставянето на правомощия за налагане на толкова високи мита срещу трети страни може да се превърне в бумеранг за американската и световната икономика.

По информация на руския вестник Коммерсантъ, Белият дом вече активно изчислява потенциалните рискове от влошаване на отношенията със стратегически партньори. Като доказателство за това се посочва спешният телефонен разговор, проведен на 8 август между вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и индийския премиер Нарендра Моди, в който двете страни са потвърдили стабилността на стратегическото си партньорство въпреки подготвяния закон.

Ако бъде одобрен от Камарата на представителите, законът ще изисква окончателния подпис на президента Доналд Тръмп, за да влезе в сила.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    22 3 Отговор
    Казано в прав текст -
    ШАШт вече нямат ракети, нямат и с какво да помагат на У...йна "за да може да убива колкото може повече руснаци", както заяви немският журналист Михаел Мартенс❗
    Затова прибягват до ИКОНОМИЧЕСКИ ШАНТАЖ над целия Свят❗
    Нещо което са правили винаги досега, но с по-прикрити методи❗

    05:00 11.08.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    24 3 Отговор
    Силата на зелените хартийки се крепеше на ПЕТРОЛА и ОРЪЖИЯТА❗
    Вече и двете нямат силата да го крепят и $ е в режим на борба за оцеляване като Световна валута❗
    Световна валута която дори в целия си обем НЕ може да покрие САШтинските дългове
    от 4О ООО ООО ООО ООО $❗

    05:05 11.08.2026

  • 3 ганю

    18 3 Отговор
    това ще е 2-ри виетнам и ще загубите
    май.винаги става дума за пари

    05:16 11.08.2026

  • 4 Решение

    18 4 Отговор
    Крайно време е света да покаже червен картон на САЩ и да се откаже от всичко тяхно!

    05:22 11.08.2026

  • 5 Гориил

    23 3 Отговор
    Невъзможно е да си представим Китай да се поддаде на американския натиск, без да отвърне на удара. Повече от 20 процента от руския износ на гориво се консумира лакомо и гладно от китайската икономика и дори спад в доставките с един или два процента може да доведе до дълбока криза между Вашингтон и Пекин. Индия реализира многомилиардни печалби, като купува руско гориво евтино и го продава на прекомерни цени на световните пазари. Опитите за налагане на тарифи върху индийския внос ще доведат до остри проблеми в американския сектор на компютърните технологии, където се оценява, че присъствието на Индия представлява над 30 до 40 процента от всички открития и изобретения, предимно в разработването на технологии за обработка и съхранение на данни. Индийският технологичен комплекс играе огромна роля в развитието на програмите за изкуствен интелект в Съединените щати. Да се ​​преструваме, че отношенията между Ню Делхи и Вашингтон ще останат безоблачни (ако тарифите ударят индийската икономика и търговия), е несериозно и късогледо. Бумерангът ще се върне и ще отсече главите на онези, които не могат да виждат по-далеч от носа си.

    05:24 11.08.2026

  • 6 зелю наркоманчев

    11 3 Отговор
    клоуна зелю наркоманчев защо е облякан като енорийски свещеник?

    няма ли пари за нормален костюм?

    05:35 11.08.2026

  • 7 Гориил

    17 3 Отговор
    Това законодателство трябва да бъде гласувано в долната камара на Конгреса на САЩ (чиито членове в момента са във ваканция и няма да се върнат към нормална работа до началото на септември). Дотогава много неща могат да се променят, както в сферата на сигурността, така и в икономическото положение на самите Съединени щати. Войната в Персийския залив се проточва, причинявайки колосални загуби на САЩ, докато Украйна потъва в блато от опустошения и военен колапс.

    05:49 11.08.2026

  • 8 Бончо М.

    12 2 Отговор
    Както е тръгнало скоро светът ще престане да се интересува от американските санкции и мита.

    06:04 11.08.2026