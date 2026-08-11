Нови санкции срещу Русия влязоха в Конгреса на САЩ

Група американски конгресмени внесоха в Камарата на представителите на САЩ мащабен законопроект за драстично засилване на икономическите санкции срещу Русия и Иран, съобщава The Hill.

Текстът на документа е внесен официално от името на 18 законодатели, водени от републиканеца Майкъл Маккол и демократа Стени Хойер, и е напълно идентичен с пакета, който Сенатът на САЩ одобри с огромно мнозинство от 86 срещу 11 гласа на 7 август.

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Законопроектът носи името на известния сенатор Линдси Грэм, който почина през юли 2026 г. и за когото тези мерки бяха основно политическо наследство. Новата законодателна инициатива има за цел да блокира ключови приходи на Москва и да нанесе директен удар по сенчестия флот от танкери, руските олигарси и държавните банки.

Какво предвиждат новите санкции срещу Русия?

Документът дава безпрецедентни правомощия на американския президент Доналд Тръмп за пренастройване на глобалните търговски вериги. Сред основните мерки в законопроекта изпъкват:

Мита до 500% върху абсолютно целия директен внос от Русия в САЩ;

върху абсолютно целия директен внос от Русия в САЩ; Налагане на 100-процентови мита за стоки от държави, които са сред най-големите купувачи на руски енергоносители (петрол, газ и уран), включително Индия и Китай;

за стоки от държави, които са сред най-големите купувачи на руски енергоносители (петрол, газ и уран), включително Индия и Китай; Пълен съюзнически натиск върху петте най-големи вносители на руска енергия;

върху петте най-големи вносители на руска енергия; Пълна забрана за внос на руски уран и редовни рестрикции срещу държавната корпорация „Росатом“;

и редовни рестрикции срещу държавната корпорация „Росатом“; Директни санкции срещу Централната банка на Русия, Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк.

Въпреки радикалния тон, законопроектът предвижда и петгодишен срок на действие на новите президентски правомощия, както и изключения за държави, чийто внос на руски газ е под 15% от общото им потребление и същевременно предприемат стъпки за неговото пълно спиране.

Търговска война или дипломатически натиск?

Въпреки че внасянето на документа е важна политическа демонстрация на двупартийна подкрепа, реалното гласуване на законопроекта в долната камара се очаква едва през септември 2026 г. поради летните парламентарни ваканции на Конгреса. Агенция Reuters отбелязва, че в Камарата на представителите дебатите ще бъдат значително по-оспорвани, отколкото в Сената. Редица конгресмени изразяват опасения, че предоставянето на правомощия за налагане на толкова високи мита срещу трети страни може да се превърне в бумеранг за американската и световната икономика.

По информация на руския вестник Коммерсантъ, Белият дом вече активно изчислява потенциалните рискове от влошаване на отношенията със стратегически партньори. Като доказателство за това се посочва спешният телефонен разговор, проведен на 8 август между вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и индийския премиер Нарендра Моди, в който двете страни са потвърдили стабилността на стратегическото си партньорство въпреки подготвяния закон.

Ако бъде одобрен от Камарата на представителите, законът ще изисква окончателния подпис на президента Доналд Тръмп, за да влезе в сила.