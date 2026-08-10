АЕЦ „Пакш“ възстановява производството на електроенергия след покачване на Дунав

Производството на електроенергия от турбина №3 на втори блок на атомната електроцентрала „Пакш“ в Унгария ще бъде възстановено тази вечер, съобщи унгарският премиер Петер Мадяр, предава Фокус.

Причината е покачването на нивото на река Дунав, чиито води се използват за технологично охлаждане на съоръженията на централата. По данни на унгарския премиер тази сутрин нивото на реката е било с 19 сантиметра по-високо спрямо най-ниската стойност, измерена преди седмица.

„Процесът на повторно свързване на една турбина в атомната електроцентрала „Пакш“ започна. От тази вечер турбина №3 на втори блок също ще започне да генерира електроенергия“, заяви Мадяр в профила си във Facebook.

Според унгарското издание Index водните нива по Дунав постепенно се подобряват след период на засушаване, който създаде затруднения за работата на електроцентралата.

Ниското ниво на реката ограничава възможностите за използване на водата за охлаждане на съоръженията, което наложи временно ограничаване на производството в АЕЦ „Пакш“.

Възстановяването на работата на турбина №3 ще позволи на централата отново да увеличи производството на електроенергия, след като водните условия по Дунав се подобриха.

АЕЦ „Пакш“ е единствената атомна електроцентрала в Унгария и е основен източник на електроенергия за страната.