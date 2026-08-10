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АЕЦ „Пакш“ възстановява производството на електроенергия след покачване на Дунав

АЕЦ „Пакш“ възстановява производството на електроенергия след покачване на Дунав

10 Август, 2026 12:46, обновена 10 Август, 2026 12:43 3 995 3

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Турбина №3 на втори блок ще бъде повторно включена, след като нивото на реката се повиши с 19 сантиметра

АЕЦ „Пакш“ възстановява производството на електроенергия след покачване на Дунав - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Производството на електроенергия от турбина №3 на втори блок на атомната електроцентрала „Пакш“ в Унгария ще бъде възстановено тази вечер, съобщи унгарският премиер Петер Мадяр, предава Фокус.

Причината е покачването на нивото на река Дунав, чиито води се използват за технологично охлаждане на съоръженията на централата. По данни на унгарския премиер тази сутрин нивото на реката е било с 19 сантиметра по-високо спрямо най-ниската стойност, измерена преди седмица.

„Процесът на повторно свързване на една турбина в атомната електроцентрала „Пакш“ започна. От тази вечер турбина №3 на втори блок също ще започне да генерира електроенергия“, заяви Мадяр в профила си във Facebook.

Според унгарското издание Index водните нива по Дунав постепенно се подобряват след период на засушаване, който създаде затруднения за работата на електроцентралата.

Ниското ниво на реката ограничава възможностите за използване на водата за охлаждане на съоръженията, което наложи временно ограничаване на производството в АЕЦ „Пакш“.

Възстановяването на работата на турбина №3 ще позволи на централата отново да увеличи производството на електроенергия, след като водните условия по Дунав се подобриха.

АЕЦ „Пакш“ е единствената атомна електроцентрала в Унгария и е основен източник на електроенергия за страната.


Унгария
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Унгарците

    3 2 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    Коментиран от #2

    13:15 10.08.2026

  • 2 да питам

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Унгарците":

    И що им е ?

    13:20 10.08.2026

  • 3 гост

    0 0 Отговор
    Не знам колко от тукашните разбирачи са наясно , но в момента АЕЦ Козлодуй ИЗХВЪРЛЯ над 4500 Мегавата топлинна енергия да топли Дунава !! Когато и ако заработят и новите блокове , тази ИЗХВЪРЛЕНА практически безплатна енергия ще стане над 10 000 Мегавата !! За сравнение това е енергията произведена от 4 (ЧЕТИРИ) топлофикации като софийската и 5 пъти колкото всички останали топлофикации в България накуп !!!! Или колкото енергията да се отопляват над 20 000 (!!!!!) декара оранжерии , които биха произвеждали десет ПЪТИ повече зеленчуци от цялото годишно потребление в България !!! И това е само от АЕЦ , без другите тецове , които също "топлят" язовири и се оплакват от големи разходи !!!

    16:39 10.08.2026

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