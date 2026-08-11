Трагедията в Колумбия: 132 жертви след трус от 7.4 по Рихтер

Актуални данни на колумбийските власти и Колумбийската асоциация на капиталните градове, цитирани от световните агенции към 3:50 часа на 11 август, потвърждават мащаба на огромното бедствие, което сполетя западната част на страната.

Броят на загиналите след опустошителното земетресение с магнитуд 7.4 вече достигна 132 души, а ранените са най-малко 570 души. Стотици граждани остават в неизвестност, като се предполага, че много от тях са заклещени под развалините.

Какво се случи: Епицентър и сила на труса

Земетресението удари сутринта на 10 август в 7:34 часа местно време. Според данни на Геоложката топографска служба на САЩ (USGS) и Колумбийската геоложка служба (SGC), епицентърът е регистриран на около 5 километра източно от град Сан Хосе дел Палмар в департамент Чоко. Дълбочината на огнището е между 96 и 107 километра, но въпреки голямата дълбочина, специфичното хоризонтално приплъзване на земните маси е засилило разрушителната сила на труса в населените долини.

Официалните власти обявиха, че това е най-силното земетресение, регистрирано в Колумбия през последния век. Трусът е усетен изключително силно в столицата Богота, както и в съседните държави Еквадор, Панама и Венецуела.

Опустошения и засегнати райони

Най-тежки са материалните щети в департаментите Рисаралда, Вале дел Каука, Чоко и Калдас.

Град Перейра: Кметът Маурисио Салазар обяви критична ситуация с множество срутени жилищни блокове.

Кметът Маурисио Салазар обяви критична ситуация с множество срутени жилищни блокове. Град Кали: Спасителни екипи и доброволци разчистват с голи ръце отломките на частично рухнала болница и над 19 сгради, където има заклещени пациенти и жители.

Спасителни екипи и доброволци разчистват с голи ръце отломките на частично рухнала болница и над 19 сгради, където има заклещени пациенти и жители. Град Манисалес: Трусът разруши една от кулите на емблематичната неоготическа катедрала в града, която падна директно върху главния ѝ кораб.

Гражданската авиация на Колумбия незабавно преустанови полетите на шест регионални летища (включително в Перейра, Манисалес, Кибдо и Армения) поради повреди по инфраструктурата и за проверка на пистите.

Реакцията на властта: Извънредно положение

Новият президент на Колумбия, Абелардо де ла Есприела, който встъпи в длъжност само три дни преди трагедията, обяви национално състояние на бедствие. Тази мярка позволява на правителството директно да пренасочва държавни средства и да прескача бюрократичните процедури с цел бърза помощ.

„Първостепенен приоритет на държавата в този момент е спасяването на човешки животи под руините“, заяви президентът в извънредно обръщение. Вицепрезидентът Хосе Мануел Рестрепо замина лично за пострадалите региони, за да координира единния спасителен щаб.

Международна помощ

Бедствието предизвика вълна от международна съпричастност, особено след като съседна Венецуела пострада тежко от трусове през юни същата година. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви, че Вашингтон отпуска спешна хуманитарна помощ в размер на 15.5 милиона долара за храна и подслон. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен потвърди, че ЕС вече е активирал своята спътникова система „Коперник“ в помощ на спасителите на терен. Колумбийските поп звезди Шакира и Карол Джи също изразиха солидарност и започнаха мобилизация на средства чрез своите благотворителни фондации.

Спасителните операции продължават без прекъсване, въпреки регистрираните над 20 вторични труса и засиления риск от нови срутвания.